Startups do Ano: Conheça o Setor de Comércio

O Startups of The Year 2024 apresenta empresas excepcionais em 100 setores . As indicações são baseadas na excelência regional e industrial, não apenas na localização. Esta série detalhará nossos principais setores e demonstrará como o HackerNoon pode ajudar você a explorá-los mais a fundo.

Nenhuma nação foi arruinada pelo comércio, mesmo o aparentemente mais desvantajoso — Benjamin Franklin.





Desde o início dos tempos, as sociedades são conhecidas por negociar seus excedentes em troca de bens e serviços de que precisam. Na era moderna, o comércio se tornou uma indústria que vale trilhões de dólares, dominada por economias avançadas como os Estados Unidos, a China e a União Europeia.





Embora o comércio desempenhe predominantemente um papel no comércio, a política que o cerca molda o tipo de bens e serviços que você, como consumidor, pode receber. Questões como terceirização de empregos, imposição de tarifas de importação e concessão de subsídios governamentais, todas influenciam as habilidades de uma economia de competir em um cenário global.





O comércio também resultou no rápido avanço das economias, com tecnologia e habilidades transmitidas de nações desenvolvidas para países da África, Ásia e América Latina, que utilizam esse conhecimento para nutrir startups que podem então comercializar globalmente.

Startups do Ano 2024 e Comércio

O prêmio Startups do Ano da HackerNoon está celebrando o setor de comércio ao destacar as estrelas em ascensão da tecnologia em diversos setores, incluindo:





Comércio no HackerNoon

Comece a escrever sobre comércio hoje! Clique aqui ou usar este modelo de escrita !





A HackerNoon ampliou sua cobertura de Comércio para incluir várias categorias, como Viagem , Moda , E-Commerce , Varejo , Pagamentos e muito mais. Para ajudar você a começar sua jornada por essa indústria dinâmica, aqui estão algumas histórias que você pode achar interessantes:





Histórias de comércio para dar início à sua jornada

O TikTok é o canal que finalmente decifrou o código do e-commerce de transmissão ao vivo nos Estados Unidos. A plataforma está reinventando o e-commerce, mas não está funcionando tão bem. Os criadores do TikTok começaram a vender produtos de beleza de baixa qualidade, eletrônicos baratos e fast fashion.





Pesquisadores aprimoram métodos de teste virtual usando um novo conjunto de dados para escolher modelos-alvo e treinar warpers especializados, aumentando o realismo e a precisão.

O open banking revoluciona os paradigmas financeiros tradicionais ao obrigar os bancos a compartilhar dados permitidos pelos clientes com entidades fintech autorizadas. O open banking amplifica o ecossistema de criptomoedas ao aprimorar as experiências do usuário e promover a inovação. A trajetória da integração do open banking e das criptomoedas está pronta para um crescimento expansivo, impulsionado por desenvolvimentos regulatórios e pela crescente adoção do consumidor.

A IA não está apenas tornando obsoletas algumas funções de colarinho branco; campos de colarinho azul como varejo, manufatura, agricultura e processamento de alimentos também serão alterados pela IA. No entanto, dadas as atuais escassez de mão de obra e altas cargas de trabalho, a IA e os trabalhadores humanos ainda podem coexistir pacificamente na força de trabalho — e os humanos ainda têm uma vantagem com criatividade, originalidade e capacidade de aprender.

Este artigo discute estratégias para converter medo em confiança. Ele enfatiza reconhecer e entender o medo em vez de evitá-lo, estabelecer metas pequenas e administráveis para gradualmente construir coragem e usar o diálogo interno positivo para mudar a mentalidade. Ao reformular o medo como uma oportunidade de crescimento e focar em sucessos passados, os indivíduos podem transformar suas apreensões em uma fonte de força e autoconfiança.

É tudo por hoje!





Sobre as Startups do Ano da HackerNoon

Startups of The Year 2024 é o principal evento comunitário da HackerNoon que celebra startups, tecnologia e o espírito de inovação. Atualmente em sua terceira iteração, o prestigioso prêmio da Internet reconhece e celebra startups de tecnologia de todos os formatos e tamanhos. Este ano, mais de 150.000 entidades em mais de 4.200 cidades, 6 continentes e mais de 100 setores participarão de uma disputa para ser coroada a melhor startup do ano! Milhões de votos foram lançados nos últimos anos, e muitas histórias foram escritas sobre essas startups ousadas e em ascensão.





Os vencedores ganharão uma entrevista gratuita no HackerNoon e uma página de notícias da Evergreen Tech Company .





O Startups of The Year da HackerNoon é uma oportunidade de branding diferente de qualquer outra. Seja seu objetivo conscientização da marca ou geração de leads, a HackerNoon selecionou pacotes amigáveis para startups para resolver seus desafios de marketing.





