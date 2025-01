Beginners van die jaar: Ontmoet die handelsbedryf

Die Startups of The Year 2024 vertoon uitsonderlike maatskappye oor 100 nywerhede . Nominasies is gebaseer op streeks- en industriële uitnemendheid, nie net ligging nie. Hierdie reeks sal ons sleutelbedrywe uiteensit en demonstreer hoe HackerNoon jou kan help om hulle verder te verken.

Geen nasie is ooit deur handel geruïneer nie, selfs skynbaar die mees nadelige - Benjamin Franklin.





Sedert die begin van die tyd is dit bekend dat samelewings hul surplusse verhandel in ruil vir goedere en dienste wat hulle benodig. In die moderne tyd het handel 'n bedryf geword wat triljoene dollars werd is, wat oorheers word deur gevorderde ekonomieë soos die Verenigde State, China en die Europese Unie.





Terwyl handel oorwegend 'n rol in handel speel, vorm die politiek daaromtrent die soort goedere en dienste wat jy as verbruiker kan ontvang. Kwessies soos die afskaffing van werksgeleenthede, die oplegging van invoertariewe en die toestaan van staatsubsidies, speel alles in die vermoë van 'n ekonomie om op 'n globale verhoog mee te ding.





Handel het ook gelei tot die vinnige vooruitgang van ekonomieë, met tegnologie en vaardighede wat oorgedra is van ontwikkelde lande na lande in Afrika, Asië en Latyns-Amerika, wat hierdie kennis gebruik om nuwe ondernemings te koester wat dan wêreldwyd kan handel dryf.

Beginners van die jaar 2024 en handel

HackerNoon se Startups of The Year vier die handelsbedryf deur lig te werp op tegnologie se opkomende sterre oor 'n aantal nywerhede, insluitend:





'N WOORD VAN ONS BORGE: Beginners van e-handel floreer op data, en Bright Data is trots om hulle te ondersteun met die gereedskap wat hulle nodig het om markneigings intyds te versamel en te ontleed. Deur saam te werk met HackerNoon se 2024 Startups of The Year, beywer ons die volgende generasie e-handel-innoveerders, wat hulle bemagtig om doeltreffend te skaal en wêreldwyd te kompeteer met data-gedrewe insigte.”

— Of Lenchner, uitvoerende hoof van Bright Data





Nomineer en stem vir jou gunsteling Handelsondernemings hier ! As jy 'n genomineerde is, deel meer deur die Commerce Startup Interview Template te voltooi.





Handel op HackerNoon

HackerNoon het sy handelsdekking uitgebrei om verskeie kategorieë in te sluit, soos reis , mode , e-handel , kleinhandel , betalings , en meer. Om jou te help om op jou reis deur hierdie dinamiese bedryf te begin, is hier 'n paar stories wat jy dalk interessant sal vind:





Handelsverhale om jou reis te begin

TikTok is die kanaal wat uiteindelik die kode vir regstreekse stroom e-handel in die Verenigde State gekraak het. Die platform herontdek e-handel, maar dit werk nie so goed nie. TikTok-skeppers het begin om skoonheidsprodukte van lae gehalte, goedkoop elektronika en vinnige mode te verkoop.





Navorsers verbeter virtuele toetsmetodes deur 'n nuwe datastel te gebruik om teikenmodelle te kies en gespesialiseerde warpers op te lei, wat realisme en akkuraatheid verbeter.

Oop bankwese verander tradisionele finansiële paradigmas deur banke te verplig om data wat deur die kliënt toegelaat word, met gemagtigde fintech-entiteite te deel. Oop bankdienste versterk die cryptocurrency-ekosisteem deur gebruikerservarings te verbeter en innovasie te bevorder. Die trajek van oop bankwese en kripto-geldeenheid-integrasie is gereed vir uitgestrekte groei, gedryf deur regulatoriese ontwikkelings en toenemende verbruikersaanneming.

KI maak nie net sommige witboordjie-rolle uitgedien nie; blouboordjie-velde soos kleinhandel, vervaardiging, landbou en voedselverwerking sal ook deur KI verander word. Gegewe bestaande arbeidstekorte en hoë werkladings, kan KI en menslike werkers egter steeds vreedsaam saambestaan in die arbeidsmag - en mense het steeds 'n voorsprong met kreatiwiteit, oorspronklikheid en die vermoë om te leer.

Hierdie artikel bespreek strategieë om vrees in selfvertroue om te skakel. Dit beklemtoon die erkenning en begrip van vrees eerder as om dit te vermy, die stel van klein, hanteerbare doelwitte om geleidelik moed op te bou, en die gebruik van positiewe selfgesprek om ingesteldheid te verander. Deur vrees te herraam as 'n geleentheid vir groei en te fokus op vorige suksesse, kan individue hul bekommernisse omskep in 'n bron van krag en selfversekerdheid.

Dis al vir vandag!





NS: Onthou om jou gunsteling maatskappye in Handel te nomineer en te stem - doen dit hier !

Oor HackerNoon se Startups of The Year

Startups of The Year 2024 is HackerNoon se vlagskip gemeenskapsgedrewe geleentheid wat beginners, tegnologie en die gees van innovasie vier. Tans in sy derde herhaling, erken en vier die gesogte Internet-toekenning tegnologie-opstarters van alle vorms en groottes. Vanjaar sal meer as 150 000 entiteite oor 4200+ stede, 6 vastelande en 100+ nywerhede deelneem aan 'n poging om as die beste beginonderneming van die jaar gekroon te word! Miljoene stemme is oor die afgelope paar jaar uitgebring, en baie stories is geskryf oor hierdie waaghalsige en opkomende beginners.





Die wenners sal 'n gratis onderhoud op HackerNoon en 'n Evergreen Tech Company News -bladsy kry.





Besoek ons FAQ-bladsy om meer te wete te kom.





Laai ons ontwerpbates hier af .





Kyk hier na die Startups of the Year Merch Shop.





HackerNoon se Startups of The Year is 'n handelsmerkgeleentheid anders as enige ander. Of u doelwit handelsmerkbewustheid of loodgenerering is, HackerNoon het opstartvriendelike pakkette saamgestel om u bemarkingsuitdagings op te los.





Ontmoet ons borge:

Welgevind: Sluit aan by die #1 wêreldwye, opstart-gefokusde gemeenskap . By Wellfound is ons nie net 'n werksraad nie - ons is die plek waar top-aanvangstalent en die wêreld se opwindendste maatskappye verbind om die toekoms te bou.





Notion: Notion word deur duisende beginners vertrou en geliefd as hul gekoppelde werkruimte – van die bou van produkpadkaarte tot die dop van fondsinsameling. Probeer Notion met onbeperkte KI, GRATIS vir tot 6 maande , om jou maatskappy te bou en te skaal met een kragtige instrument. Kry jou aanbod nou !



Hubspot: As jy op soek is na 'n slim CRM-platform wat aan die behoeftes van klein besighede voldoen, soek nie verder as HubSpot nie. Koppel jou data, spanne en kliënte naatloos in een maklik-om-te gebruik skaalbare platform wat saam met jou besigheid groei.



Bright Data: Beginners wat publieke webdata gebruik, kan vinniger, data-gedrewe besluite neem, wat hulle 'n mededingende voordeel gee. Met Bright Data se skaalbare webdata-insameling , kan besighede groei van 'n klein onderneming tot 'n onderneming deur insigte in elke stadium te benut.