STAR: A Melhor Estrutura para Responder a Perguntas Comportamentais em Entrevistas de Tecnologia

As perguntas de entrevista comportamental são um elemento básico das entrevistas de tecnologia modernas.



Apesar de serem muito menos técnicas do que questões de codificação ou design de sistema , por exemplo, elas são igualmente influentes em quem recebe uma oferta de emprego ao final do processo de contratação.



Uma pergunta de entrevista comportamental, como o nome sugere, é uma pergunta focada em suas performances ou comportamentos anteriores em sua carreira profissional.





Você também pode conhecê-los como o "conte-me sobre um tempo ..." ou o "dê-me um exemplo de ..." pergunta da entrevista.





Em última análise, as empresas fazem essas perguntas porque acreditam que elas preveem seu desempenho futuro no trabalho.





Ainda assim, muitos candidatos técnicos podem ter dificuldade para responder a essas perguntas ou respondê-las da melhor maneira possível.





Mas é aí que entra o STAR .





O Método ESTRELA





O método STAR é uma das estruturas de entrevista mais conhecidas que existem.





É uma estrutura particularmente eficaz para responder a perguntas de entrevistas comportamentais.





Na verdade, a Amazon recomenda explicitamente que seus candidatos usem essa estrutura para responder a perguntas de entrevista relacionadas ao Princípio de Liderança .





Embora seja verdade que você não deve confiar apenas nesta ou em outras estruturas ao passar por suas entrevistas, elas podem ser úteis quando usadas adequadamente.





O método STAR significa Situação, Tarefa , Ação e Resultado .





Resumindo, usando essa estrutura, você pode dividir sua resposta de entrevista nesses quatro componentes para obter uma resposta nítida e concisa sem comprometer a qualidade.





Claro, é mais fácil dizer do que fazer.





Como seria um exemplo da vida real do uso do STAR?





Vamos imaginar que você, como candidato, foi solicitado a falar sobre uma ocasião em que discordou de alguém e como o resolveu.





Digamos que você decida conversar por um tempo, como gerente de programa técnico, você teve um conflito com um engenheiro sobre se a refatoração de código era necessária ou não para um próximo Sprint Scrum .





Situação





Em primeiro lugar, você precisará detalhar a situação. Especificamente, é essencial que você explique o contexto por trás da situação e por que seu papel nela foi crucial.





Em última análise, isso prepara o terreno para o resto da sua resposta.





Você deve fornecer detalhes suficientes para demonstrar por que vale a pena discutir essa situação escolhida e por que é uma escolha apropriada para exemplificar suas habilidades.





Então, para o nosso exemplo, você poderia explicar a situação da seguinte maneira:





"Quando eu estava atuando como TPM líder para um projeto específico, alguns membros da minha equipe e outras partes interessadas estavam pressionando para atualizar o logotipo do site.

No entanto, um engenheiro com quem eu estava trabalhando neste projeto quis esperar. Eles estavam tentando implementar uma nova infraestrutura técnica que tornaria muito mais fácil alterar o logotipo, se necessário, no futuro.

Essa mudança de logotipo foi tão significativa porque o CEO estava pressionando muito para que a empresa tivesse a melhor aparência possível para ajudar a levantar uma rodada de investimentos da Série B. Infelizmente, esse logotipo desatualizado criou gargalos para as equipes de design, que precisavam esperar que o novo logotipo fizesse capturas de tela ou criasse outros ativos de marca para ajudar na Série B.

Ao mesmo tempo, porém, nossas equipes de engenharia sofreram um grave revés devido à codificação descuidada e desleixada muitos meses antes. Nossos desenvolvedores precisaram reconstruir grande parte da arquitetura do sistema praticamente do zero por causa disso.

Por fim, o engenheiro em questão, que queria esperar para mudar o logotipo até que a nova infraestrutura fosse implementada, não era um zé-ninguém. Embora fossem novos para a equipe, eles não eram novos para a empresa. Na verdade, eles trabalharam lá por muitos anos e, naquele momento, eram os engenheiros mais experientes e seniores de nossa equipe."





Tarefa





Dependendo da situação em questão, a parte Task do STAR pode ser um pouco redundante.





Se você sentir que já cobriu a tarefa em si ao descrever a situação, sinta-se à vontade para pular isso em vez de repetir.



Afinal, o objetivo de estruturas de entrevista como o STAR é ajudar a ser sucinto e, ao mesmo tempo, abrangente. Desnecessário dizer que repetir a si mesmo anula esse propósito.



No entanto, esta parte do STAR é onde você pode esclarecer qual era o seu papel em uma determinada situação e, especificamente, o que você precisava fazer a respeito.



Então, no nosso exemplo, você poderia dizer algo assim:



"O objetivo final era estar pronto para o investidor em duas semanas. Meu chefe me responsabilizou por este projeto de mudança de logotipo.

Antes desse projeto, no entanto, tive várias reuniões com os gerentes de engenharia da empresa sobre o revés de desenvolvimento que mencionei anteriormente. Houve esforços contínuos de nossas partes para melhorar o processo de desenvolvimento para evitar incidentes semelhantes no futuro.

Então, eu precisava descobrir uma maneira de navegar por essas diferentes prioridades e preencher a lacuna entre as metas da Série B do CEO e as metas dos gerentes de engenharia para melhorar os processos de desenvolvimento."





Ação





A parte de ação do STAR é a verdadeira carne e batatas de sua resposta de entrevista.





É claro que é aqui que você explica como lidou com o problema ou concluiu a tarefa descrita anteriormente.





Ao fazer isso, você deve destacar e enfatizar as habilidades relevantes específicas que essa situação (e as ações que você realizou) demonstram.





Além disso, é sempre melhor garantir que, durante esta seção, você fale sobre sua equipe e sobre você mesmo. Muitos candidatos pensam que devem apenas destacar sua função específica e, com razão, afinal, é a entrevista deles.





Ainda assim, dar crédito onde o crédito é devido e falar sobre as contribuições de seus colegas de equipe ou colegas de trabalho para a solução ou para o seu sucesso demonstra humildade e habilidades de liderança .





Como você pode imaginar, os gerentes de contratação adoram ver candidatos de tecnologia com essas qualidades.





Então, para o nosso exemplo, você poderia dizer algo assim:





"Inicialmente, devido ao pouco tempo em que estava trabalhando, tentei convencer o engenheiro sênior a simplesmente mudar o logotipo do site. No entanto, eles me desligaram imediatamente.

Então, fiz um brainstorming e fiz uma lista das minhas opções possíveis. Eu também os compartilhei com meu gerente e os mantive informados sobre esta situação.

Essencialmente, eu poderia ter: Adiar a mudança do logotipo,

Lançar um logotipo temporário enquanto investe ainda mais na infraestrutura de engenharia,

Ou lançar o novo logotipo adiando a implantação da infraestrutura de engenharia.

Apesar dessas escolhas, senti que seria melhor se pudesse encontrar uma solução que atendesse às necessidades específicas de todos aqui.

Como resultado, fiz o possível para ser o mais empático possível e ouvir todos os envolvidos.

Falei com os designers - eles enfatizaram que, no final das contas, só precisavam, naquele momento, de um logotipo atualizado em uma das páginas do site, não necessariamente em todos os lugares.

No entanto, o engenheiro sênior deixou bem claro que desaprovava o que via como uma solução rápida e ad hoc para esse problema, exatamente o tipo que foi a causa daquele grave revés de engenharia que nos causou tantos problemas. Esse engenheiro preferia que investissemos em soluções de longo prazo, que, no caso, era implementar infraestrutura técnica para fazer mudanças de logotipo no futuro.

Apesar dessas preocupações, meu chefe me disse que o CEO estava preocupado principalmente em atualizar o logotipo - pois isso permitiria que eles apresentassem nosso produto aos investidores.

Então, decidi marcar uma reunião entre os projetistas e o engenheiro sênior em questão. Durante esta reunião, discutimos em conjunto uma solução que seria mutuamente benéfica."





Resultado





Finalmente, você precisará explicar os resultados de suas ações.



Detalhe como a situação inicial acabou sendo resolvida e como suas ações, em particular, ajudaram a fazer com que essa resolução acontecesse.



Ainda assim, não se esqueça de mencionar seus colegas de equipe ou colegas de trabalho e os resultados de seus esforços também.





Esta parte do STAR também é o melhor lugar para você falar sobre as lições que aprendeu ao longo do caminho.





Então, para o nosso exemplo, você poderia dizer algo assim:



"Apesar da natureza colaborativa da reunião, os ânimos estavam relativamente altos no início. No entanto, esfriei as coisas sugerindo que todos reiterassem seus objetivos para este projeto de mudança de logotipo.

Os designers reafirmaram que o logotipo não precisa necessariamente ser alterado em todos os lugares imediatamente - apenas em uma página do site.

A partir daí, o engenheiro sênior pensou em uma ideia envolvendo uma implementação de curto prazo para a mudança do logotipo. No entanto, a surpresa foi que essa implementação de curto prazo poderia ser reaproveitada posteriormente em uma mudança de projeto de sistema mais significativa que a equipe de engenharia queria fazer.

Essa solução acabou agradando a todos, e o obstáculo enfrentado por esse projeto desapareceu.

Felizmente, esta reunião ajudou a resolver o problema ali mesmo, em vez de escalar para o CEO.

Essa situação realmente mostrou como a empatia, a compreensão, a comunicação e a resolução de conflitos são vitais no desenvolvimento de produtos como uma equipe."





Dicas para usar o STAR Framework





E essa é a estrutura STAR!



Como mencionamos, essa estrutura é melhor para responder a perguntas de entrevistas comportamentais , em particular.



No entanto, você não deve ensaiar ou ler uma resposta preparada. Caso contrário, suas respostas não soarão naturais ou autênticas.





Afinal, este é um framework, não um script.





O que você deve fazer, porém, é ter em mente algumas situações de exemplo ao entrar na entrevista. Então, quando fizer uma pergunta de entrevista comportamental como a deste artigo, você pode adaptá-la à pergunta específica.



Em outras palavras, a melhor maneira de usar a estrutura STAR é preparar um banco de histórias com antecedência.





Ou seja, uma coleção de 5 a 10 histórias ou situações sobre as quais você pode falar facilmente, que conhece bem e que demonstram alguns de seus melhores pontos fortes como candidato técnico.





Esperançosamente, dependendo da pergunta da entrevista comportamental, você terá algo no banco de histórias que poderá usar para responder à pergunta com atenção.





Certifique-se de que seu banco de histórias tenha diversidade suficiente. Em última análise, não será muito bom se todas as histórias do banco forem muito semelhantes. Isso também ameaça fazer com que suas respostas na entrevista pareçam inautênticas.





Em vez disso, tente encontrar histórias de diferentes empresas, funções, equipes, etc.



Não importa o que aconteça, certifique-se de que, ao contar suas histórias, você se sinta confiante, experiente e profissional, pois essas qualidades inevitavelmente se traduzirão em seu desempenho na entrevista.





Além disso, convém ter algumas histórias em seu banco de histórias que mostrem explicitamente algumas das habilidades específicas da função à qual você está se candidatando. Em praticamente todos os casos, a descrição do cargo ou a lista de cargos listará diretamente as habilidades específicas necessárias ou preferidas dos candidatos.



Depois de começar a construir seu banco de histórias, pergunte a si mesmo algumas destas perguntas para se testar:

Qual é a minha melhor força?

Qual é a minha maior fraqueza?

Explique uma ocasião em que gerenciei um conflito.

Explique uma ocasião em que aprendi uma lição valiosa.

Conte-me sobre um momento em que tive que me adaptar.

Conte-me sobre uma ocasião em que tomei a decisão errada.

Conte-me sobre uma vez em que falhei.





No final das contas, não há como saber exatamente quais perguntas seu entrevistador fará no grande dia.



No entanto, uma vez que você se sinta confortável com o método STAR e tenha um banco de histórias sólido, poderá responder com confiança a qualquer pergunta de entrevista comportamental que aparecer em seu caminho.