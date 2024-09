STAR : le meilleur cadre pour répondre aux questions comportementales dans les entretiens techniques

Les questions d'entretien comportementales sont un élément essentiel des entretiens techniques modernes.



Bien qu'elles soient beaucoup moins techniques que les questions de codage ou de conception de système , par exemple, elles ont tout autant d'influence sur qui obtient une offre d'emploi à la fin du processus d'embauche.



Une question d'entretien comportementale, comme son nom l'indique, est une question centrée sur vos performances ou comportements passés dans votre carrière professionnelle.

Vous pouvez également les connaître sous le nom de question d'entrevue "Parlez-moi d'une fois..." ou "Donnez-moi un exemple de...".

En fin de compte, les entreprises posent ces questions parce qu'elles sont censées prédire vos futures performances professionnelles.

Pourtant, de nombreux candidats techniques peuvent avoir du mal à répondre à ces questions ou à y répondre du mieux qu'ils le devraient.

Mais c'est là que STAR entre en jeu.

La méthode STAR est l'un des cadres d'entretien les plus connus.

C'est un cadre particulièrement efficace pour répondre aux questions d'entretien comportemental.

En fait, Amazon recommande explicitement à ses candidats d'utiliser ce cadre pour répondre aux questions d'entretien liées au principe de leadership .

S'il est vrai que vous ne devriez pas vous fier uniquement à ce cadre ou à d'autres lors de vos entretiens, ils peuvent être utiles lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée.

En bref, en utilisant ce cadre, vous pouvez diviser votre réponse d'entretien en ces quatre composants pour une réponse nette et concise sans compromettre la qualité.

Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire.

À quoi ressemblerait un exemple concret d'utilisation de STAR ?

Imaginons qu'on vous demande, en tant que candidat, de parler d'un moment où vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et de la façon dont vous l'avez résolu.

Disons que vous décidez de parler à un moment donné, en tant que responsable de programme technique, vous avez eu un conflit avec un ingénieur sur la question de savoir si la refactorisation du code était nécessaire ou non pour un sprint Scrum à venir.

Tout d'abord, vous devrez étoffer la situation. Plus précisément, il est essentiel que vous expliquiez le contexte de la situation et pourquoi votre rôle y était crucial.

En fin de compte, cela prépare le terrain pour le reste de votre réponse.

Vous voudrez fournir suffisamment de détails pour démontrer pourquoi cette situation que vous avez choisie mérite d'être discutée en premier lieu et pourquoi c'est un choix approprié pour illustrer vos compétences.

Ainsi, pour notre exemple, vous pourriez expliquer la situation de la manière suivante :

"Lorsque j'agissais en tant que responsable TPM pour un projet particulier, certains membres de mon équipe et d'autres parties prenantes faisaient pression pour mettre à jour le logo du site Web.





Néanmoins, un ingénieur avec qui je travaillais sur ce projet a voulu attendre. Ils essayaient de mettre en place une nouvelle infrastructure technique qui faciliterait grandement le changement de logo, si nécessaire, à l'avenir.





Ce changement de logo était finalement si important parce que le PDG faisait pression pour que l'entreprise soit à son meilleur pour aider à lever un cycle d'investissement de série B. Malheureusement, ce logo obsolète a créé des goulots d'étranglement pour les équipes de conception, qui devaient attendre le nouveau logo pour prendre des captures d'écran ou créer d'autres éléments de marque pour aider avec la série B.



Dans le même temps, cependant, nos équipes d'ingénieurs avaient subi un grave revers en raison d'un codage négligent et bâclé plusieurs mois auparavant. Nos développeurs ont dû reconstruire une grande partie de l'architecture du système pratiquement à partir de zéro à cause de cela.





Enfin, l'ingénieur en question, qui voulait attendre pour changer le logo que la nouvelle infrastructure soit mise en place, n'était pas un rien. Alors qu'ils étaient nouveaux dans l'équipe, ils n'étaient pas nouveaux dans l'entreprise. En fait, ils y travaillaient depuis de nombreuses années et, à ce moment-là, ils étaient les ingénieurs les plus expérimentés et les plus expérimentés de notre équipe."