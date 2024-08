Revolucionando os programas de fidelidade: Gennedy Volchek revela a jornada Blockchain da Shping

Bem-vindo a mais uma edição fascinante da nossa série "Behind the Startup". Hoje temos o prazer de conversar com Gennedy Volchek, o visionário por trás da Shping, uma plataforma pioneira na indústria de blockchain. Com uma rica experiência no aproveitamento de tecnologias emergentes e um mergulho profundo no domínio do blockchain, Gennedy Volchek compartilha sua jornada desde os primeiros empreendimentos em publicação digital e inovações VOIP até o início do Shping.





Também exploramos a abordagem única da Shping em parceria com grandes empresas de bens de consumo e seus objetivos futuros em um mercado em rápida mudança.

O mentor de Shping, Gennedy Volchek, fala sobre o papel do Blockchain contra as falsificações

Ishan Pandey: Olá, Gennedy Volchek, é bom ter você aqui para nossa série "Behind the Startup". Por favor, conte-nos sobre sua experiência e o que o motivou a se aventurar na indústria de blockchain e construir o Shping?

Gennedy Volchek: Olá Ishan, que bom estar aqui.





Com certeza, estou feliz em me aprofundar nisso. Minha jornada no mundo do blockchain é apenas mais um capítulo de uma série de empreendimentos alimentados pela paixão por alavancar tecnologias emergentes. Aos 18 anos, abri uma editora em colaboração com o maior jornal étnico do mundo. Diante do desafio do transporte de longa distância e da necessidade de manter as notícias atualizadas, conseguimos digitalizar modelos de impressão, tornando-os baixáveis via FTP – tecnologia de ponta na época :) – permitindo-nos imprimir e distribuir papéis em toda a Austrália no mesmo dia chegaram às lojas da Europa Oriental.





Avançando para o início dos anos 2000, fomos pioneiros na primeira chamada VOIP na Internet pública usando hardware Cisco, reduzindo o custo das chamadas internacionais para os nossos membros em cerca de 90%. Embora tenha observado o Bitcoin na mídia por alguns anos, comecei a ficar fascinado pela tecnologia blockchain por volta de 2016, exatamente quando a plataforma universal de recompensas da Shping estava em formação. Foi quando percebi que as recompensas universais deveriam ser alimentadas por um livro-razão universal.

Ishan Pandey: Como a Shping fez a transição de sua ênfase inicial na autenticidade do produto para a transformação em um programa de fidelidade e recompensas pronto para uso para marcas?

Gennedy Volchek : A Shping partiu de uma solução de rastreamento e rastreamento destinada a ajudar as marcas a rastrear seus produtos ao longo da cadeia de suprimentos, permitindo que os consumidores finais acessem a jornada do produto para autenticação e verificação provincial. Como muitas startups durante o trabalho em uma solução, descobrimos valor adicional em nossa abordagem de conectar os consumidores e a marca, reforçado ainda mais pelo feedback de nossos clientes piloto. Percebemos que tanto os compradores quanto as marcas enfrentavam a falta de um canal de comunicação seguro e transparente.





Rapidamente percebemos que isto pode revolucionar a forma como as marcas comercializam e comunicam com os seus clientes, o que representa uma indústria de 1,5 biliões de dólares. É por isso que decidimos desenvolver a Shping com o objetivo de revolucionar a comunicação marca-consumidor-marca.

Ishan Pandey: Na sua opinião, a blockchain pode abordar eficazmente a crescente complexidade dos produtos falsificados?

Gennedy Volchek : Apenas para maior clareza, gostaria de explicar que nosso módulo de rastreamento e rastreamento utiliza um banco de dados centralizado e foi construído desde o início com base nos padrões EPCIS desenvolvidos pela organização GS1. É importante compreender que a implementação adequada da tecnologia de rastreamento e rastreamento padrão da indústria é capaz de proteger empresas e compradores contra falsificação e outras distribuições ilícitas, independentemente do método de armazenamento de seus dados, ou seja, registro centralizado versus descentralizado e cada um tem seu prós e contras, mas o blockchain não é uma tecnologia subjacente nesse caso.

Ishan Pandey: Você pode compartilhar alguns insights sobre a integração da Shping com a Coinbase Wallet e como ela se alinha com a estratégia geral da empresa?

Gennedy Volchek: No domínio dos programas de recompensas, o resgate contínuo é fundamental. Embora muitos pretendam recompensar em algum tipo de moeda conversível, a complexidade e o custo tornam isso um desafio, por isso costumamos ver o uso de cartões-presente ou descontos em lojas. Desde Shping – uma plataforma de recompensas universal que usa tokens utilitários ERC20, permitindo que qualquer marca recompense instantaneamente qualquer comprador em todo o mundo.





Com o aplicativo integrado ao Coinbase fazendo rampa de acesso a um clique de distância. Imagine um comprador em Londres escrevendo uma resenha sobre Australian Corn Chips, ganhando recompensas instantâneas dessa marca, convertendo-as em euros e usando os ganhos para comprar esses chips – tudo em menos de um minuto.

Ishan Pandey:Como a Shping estabelece e mantém parcerias com sucesso com grandes empresas de bens de consumo, como Coca Cola e Kraft Heinz, ganhando seu reconhecimento e confiança? Além disso, quais benefícios a plataforma obtém dessas colaborações?





Gennedy Volchek: Um dos maiores desafios para as marcas de FMCG é a falta de um canal de comunicação direto com os seus clientes finais, tornando-os fortemente dependentes dos retalhistas e das redes sociais para a divulgação de informações. A Shping quebra essa barreira, permitindo que as marcas estabeleçam um relacionamento individual com os consumidores nas lojas. Isto não só melhora o conhecimento e a educação sobre o produto, mas também permite que as marcas recompensem diretamente o envolvimento e a fidelidade do consumidor. Por exemplo, em vez de pagar uma plataforma de mídia social para apresentar um novo vídeo, as marcas que usam o Shping podem pagar diretamente aos consumidores para assisti-lo.





Shping permite que as marcas gerenciem sua estratégia de comunicação de marketing e ativem ofertas e promoções diretamente, sem a necessidade de intermediário. Esta mudança significativa permite que as marcas influenciem a atividade de compra dos consumidores, ao mesmo tempo que cortam um dos maiores custos de marketing. É por isso que cada vez mais marcas como KH, Pepsi e Coca-Cola percebem o poder do Shping e o tornam parte de sua estratégia de marketing.

Ishan Pandey: Como vencedor do prêmio "Best Emerging Application Start-up Company 2023" pela APAC Insider, a que você atribui o sucesso da Shping e quais são seus planos para sustentar e expandir esse sucesso tendo em vista a evolução do comportamento do consumidor e os avanços tecnológicos?

Gennedy Volchek: Como homenageada como 'Melhor Empresa Start-up de Aplicativos Emergentes 2023' pelo APAC Insider, atribuímos o sucesso da Shping ao nosso compromisso com a inovação proposital. Ganhar este prêmio indica que a Shping é vista como uma força positiva para os usuários, um reconhecimento que nos deixa honrados.





Nossa jornada gira em torno de remodelar a forma como os compradores são recompensados por seu valor para o mundo corporativo. Ao contrário dos programas tradicionais, o Shping permite que as marcas invistam diretamente nos consumidores, proporcionando recompensas tangíveis que aliviam o stress económico.





Olhando para o futuro, o nosso plano para sustentar e expandir este sucesso está enraizado na inovação genuína. Não estamos inovando apenas por fazer; nosso objetivo é causar um impacto positivo na vida das pessoas. Face à evolução do comportamento do consumidor e aos avanços tecnológicos, o nosso humilde objetivo é enfrentar os desafios económicos, criando uma situação vantajosa para os consumidores e para as marcas. Este prêmio alimenta nossa dedicação à inovação significativa.

Ishan Pandey: De que forma o Shping se diferencia de outros programas de fidelidade e recompensas do mercado e quais desafios você enfrentou neste cenário competitivo?

Gennedy Volchek: A maioria dos programas de recompensas existentes são normalmente administrados por varejistas, uma vez que geralmente têm um relacionamento direto com o consumidor final. As recompensas são muitas vezes financiadas pelas margens reduzidas dos retalhistas, o que naturalmente não pode ser muito significativo. Shping introduz um novo conceito ao conectar marcas e consumidores, permitindo que as marcas aproveitem a tecnologia blockchain para redirecionar seus gastos com marketing diretamente para o consumidor final.





Isto torna as recompensas tangíveis e substanciais o suficiente para aliviar o stress económico no meio da inflação e do aumento do custo de vida.





O paradoxo é que, embora os compradores recebam mais, isso na verdade reduz os custos de marketing da marca. Esta redução poderá levar as marcas a reduzir o custo dos produtos, tornando-os mais acessíveis e melhorando ainda mais a vida dos compradores diários.

Ishan Pandey: Olhando para o futuro, quais são os principais objetivos e marcos que a Shping pretende alcançar nos próximos 1 a 2 anos e como você planeja enfrentar os desafios potenciais do mercado?

Gennedy Volchek: Os próximos anos parecem incrivelmente emocionantes para Shping. Sempre consideramos a Austrália como nosso mercado de testes – um lugar para implementar tecnologia, testar recursos em nosso roteiro planejado e preparar o caminho para a expansão internacional. Tenho o prazer de compartilhar que nossos planos de expansão internacional já estão em andamento. Anunciaremos nosso próximo mercado durante nosso último AMA do ano, transmitido ao vivo em nossos canais sociais no dia 22 de dezembro. Espero que os leitores do Hackernoon possam se juntar a nós em nosso próximo AMA.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR