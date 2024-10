Revendo Celo, o blockchain móvel com carbono negativo e primeiro

*Nota: uma análise SWOT é uma avaliação dos elementos fundamentais, operacionais, técnicos, sociais, económicos e até mesmo, até certo ponto, administrativos de um projeto. Este não é um modelo a ser usado para fins comerciais. (NFA, DYOR)





Composta por quatro elementos, Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças, uma estrutura de análise SWOT fornece uma visão excelente para estabelecer uma compreensão de alto nível do estado de bem-estar de um projeto através da lente de uma visão panorâmica.





Pode ajudar a formular decisões sobre quais áreas requerem mais atenção, definir metas de desempenho e organizar uma compreensão básica do rumo que um projeto está tomando.





Raramente (ou nunca) usado em criptografia, é hora de aplicar esse método atemporal de avaliação ao espaço de ativos digitais.





Hoje, Celo (CELO), o blockchain móvel com carbono negativo e dedicado a “criar condições de prosperidade para todos” por meio de finanças regenerativas, receberá um SWOT.









💪 Pontos fortes (internos) (úteis)

1. Posicionamento REFI

Uma combinação de DEFI e bem social, o financiamento regenerativo é um movimento que explora benefícios ecológicos para a sociedade e/ou o ambiente. Nenhuma rede tem remotamente tanta participação intelectual em torno das inovações que acontecem neste espaço quanto a Celo. Afiliando-se ao bem social desde o lançamento, Celo tornou-se anfitrião dos principais projetos da atualidade, incluindo Toucan, Kolektivo, Flowcarbon, Gooddollar, Glo Dollar, Impact Market e outros. Considerando o quão mal servido e subexplorado o REFI tem sido como um todo, não existe um limite superior para modelar os retornos potenciais que este sector pode atrair durante a mudança sazonal de capital.





2. Florescimento de métricas na cadeia

Depois de um doloroso mercado em baixa e um inverno prolongado, as estações mudaram e as métricas da rede derreteram. A Celo vem apresentando um crescimento forte e sustentável em todos os setores. DAA (Endereços Ativos Diários) está parabólico desde maio de 2023, subindo de 5k em dezembro de 2022 para cerca de 200k exatamente 1 ano depois, uns 40x limpos. O total de endereços saltou de 1,5 milhão para aproximadamente 4 milhões (notáveis 2,67x). TVL começou a subir de ~$ 80 milhões para ~$ 120 milhões. Quantidade total de contratos inteligentes ativos e verificados aumentando constantemente além de 33.000. As transações diárias se recuperaram de seus mínimos dolorosos de cerca de 100 mil por dia no início deste ano para cerca de 400 mil agora, e não há sinais de desaceleração.





3. Concentre-se em pagamentos com stablecoins

Muitas pessoas subestimam o quão pequena e incipiente é a criptografia em relação aos enormes mercados econômicos que está enfrentando. Continuando a ser um dos maiores setores financeiros prontos para a disrupção, os pagamentos estão estreitamente correlacionados com as stablecoins, e as stablecoins estão estreitamente correlacionadas com a adoção comercial/retalhista real; portanto, o caso de uso e a proposta de valor que a Celo busca têm apelo universal. Além disso, ter uma visão concreta e um mercado claro para inovar não recebe reconhecimento suficiente. A grande maioria das alternativas da camada 1 não tem foco e se esforça demais para se tornarem as soluções generalizadas definitivas que possam suportar todos os casos de uso exóticos sob o sol da geração. A Celo pode alocar seus recursos e esforços de forma mais eficiente e não perder tempo com coisas como Memecoins. Isso não quer dizer que os memecoins sejam ruins, apenas destaca a natureza do projeto.





4. Rede de Validadores

Lar de 110 nós validadores, de propriedade de 78 entidades independentes, incluindo algumas das empresas de tecnologia Web2 mais importantes da planta, como Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefonica, et al., bem como algumas das empresas de criptografia mais conhecidas. e entidades Web3 como Binance, Polychain Capital, Blockdaemon e outras; A Celo conta com o apoio material de um conjunto de validadores com os quais muitos sonham.





5. Finalidade de um bloco

Uma área de preocupação comum no contexto da infraestrutura pública de blockchain, a finalidade tornou-se um fator definitivo nas preferências de design das instituições financeiras em todo o mundo. No que se refere ao financiamento de retalho, quanto mais rápida for a finalidade, mais confiança os utilizadores terão nas suas transacções e maior será a probabilidade de regressarem e utilizarem o produto novamente. A Celo sempre teve isso em mente em suas operações. Essa estrutura de finalidade “imediata” mitiga reorganizações (algo infinitamente valioso no nível empresarial) e foi possivelmente um fator importante para que a Celo fosse capaz de construir relacionamentos poderosos com conglomerados legados da Web2.





6. Inflação finita da oferta de CELO

Lançada com 60% (600 milhões) do fornecimento total de tokens em circulação (dependendo de como é medido), a Celo tem um modelo de emissão extremamente suave para liberar os 40% restantes (400 milhões) de tokens ao longo de 30 anos (terminando em 2050) . Ao final das emissões, o modelo de fornecimento de tokens se tornaria, de fato, ligeiramente deflacionário devido à queima de transações. Além disso, as emissões são atribuídas principalmente à construção de comunidades e a incentivos para validadores/apostas, o que significa que poderiam promover redes economicamente resilientes de intervenientes alinhados. Isto é, obviamente, um acréscimo ao benefício mais sensível de equilibrar os impactos da diluição sobre os participantes existentes/iniciais.





7. Pagamentos de taxas de transação

Embora a maioria dos principais blockchains lide constantemente com o atrito de forçar os participantes a adquirir tokens nativos para interagir com as redes, a Celo introduziu pagamentos de taxas de rede semi-agnósticos, permitindo que as transações sejam pagas em qualquer um dos ativos alternativos aprovados. Optar por tal modelo parece contra-intuitivo, pois iria contra o propósito existencial do próprio token de gás; contudo, não é improvável que esta simpatia se traduza num maior grau de adopção. Ao ter pagamentos de taxas multiativos, a rede pode, de facto, ajudar a reforçar a velocidade dos ativos e tornar-se economicamente interligada com outros projetos.

😞 Fraquezas (internas) (prejudiciais)

1. Crises de identidade do pão de gengibre

A Celo costumava se destacar no mercado desempenhando o papel de uma rede blockchain de Camada 1 independente e compatível com EVM, focada em clientes móveis e pagamentos (também conhecidos como stablecoins). Recentemente, no entanto, o projeto embarcou em uma reestruturação técnica (conhecida como hard fork “Gingerbread”) para fazer a transição para uma extensão do ecossistema Ethereum, tornando-se uma camada 2 baseada em pilha de OP. própria comunidade através de uma proposta de governança, tal pivô fundamental pode resultar em caos organizacional, que, se indomado, pode resultar no colapso de interesses. Se o projecto construir a sua comunidade com base num conjunto específico de crenças fundamentais e essas crenças mudarem, corre-se o risco de alienar os membros anteriores.





2. Baixo ganho de rede vs MCAP

Os ganhos do validador são um tema que assola todas as redes da camada 1 de baixo custo e alto rendimento. Os ganhos são estabelecidos com base em quanto os validadores acumulam com as taxas de transação. Considerando que a maioria das transações na Celo são inferiores a <US$ 0,001 e apenas uma pequena parte delas é paga aos validadores, não é surpresa que a rede CELO tenha registrado ganhos anuais em torno de menos de US$ 50.000. Quando comparado com sua capitalização flutuante de US$ 324.577.949, chegamos a uma proporção de 6.500:1. Para ser totalmente justo, como métrica individual para avaliar o “valor justo” de uma criptomoeda, isso está incompleto, mas certamente pode ser usado como um componente na construção de um quadro mais completo.

🧐 Oportunidades (externas) (úteis)

1. Baixa diversidade DEFI

Atualmente com apenas três (3) com Mento, Curve e Uniswap controlando mais de 90% do DEFI TVL total da Celo, o cenário financeiro descentralizado da Celo anseia por desenvolvimento. Das soluções Celo construídas nativamente, apenas Mento tem alguma relevância material com seus cerca de 60 milhões de stablecoins garantidas cunhadas; caso contrário, o DEX líder não é nativo, os mercados de empréstimos são efetivamente inexistentes e não há derivativos/criminosos construídos sobre ele. Os projetos jovens que procuram ganhar destaque num ecossistema e os mais antigos que procuram expandir-se para novos horizontes encontrariam na Celo uma oportunidade agradável devido à sua falta de concorrência e compatibilidade com EVM. É quase certo que, ao longo dos próximos 12 a 24 meses, este equilíbrio irá mudar; os projetos que surgirem para conquistar participação de mercado trarão abundância para a esfera social da Celo.





2. Garfo duro de gengibre

Ativado no final do terceiro trimestre como o início da reestruturação técnico-econômica da Celo, o Gingerbread é um processo de duas fases que transformará a rede de uma Camada 1 independente compatível com EVM para uma Camada 2 alinhada com ETH. incluindo o princípio do “Dinheiro Ultraverde”, que ajustará o mecanismo de transação para queimar 80% das taxas e canalizar 20% para um Fundo de compensação de carbono. Sobrecarregar as garantias de finalidade com uma segunda camada de segurança derivada das épocas Ethereum (ou seja, finalidade dentro da própria Celo e a finalidade de seus dados no Ethereum). Aproveitar a pilha OP para sua execução e o EigenDA para postar sua atividade gera Celo para ambos os ecossistemas, o que poderia se traduzir em poderosos efeitos de rede. Os validadores existentes terão suas funções transferidas para sequenciadores, o que tornaria Celo o primeiro L2 a ter um conjunto de sequenciadores verdadeiramente descentralizado.





3. Suporte do ecossistema Ethereum

Ao se alinhar com o Ethereum, parece mais provável que muitos protocolos respeitáveis estendam as operações para o Celo, especialmente quando se considera o nível extremamente alto de compatibilidade que estará presente. Já recebendo elogios públicos dos membros proeminentes Vitalik e Josep Lubin por suas inovações, o protocolo de empréstimo AAVE anunciou que chegará à Celo, trazendo consigo a infraestrutura madura e o conjunto de partes interessadas já predominantes em muitas redes compatíveis com EVM.

😳 Ameaças (externas) (prejudiciais)

1. Centralização DEFI

Com apenas 3 protocolos controlando mais de 90% do TVL na Celo, o ecossistema corre o risco de protocolos superconcentrados que desincentivam novos concorrentes. A liquidez é altamente reflexiva; onde há liquidez, mais fluirá; onde há pouco, secará com o tempo. Certamente, pode-se argumentar que a centralização neutraliza a fragmentação e aumenta a eficiência do mercado, mas ter um elevado grau de dependência de um pequeno grupo de intervenientes introduz riscos indesejados para a própria Celo. Sem estimular a concorrência, novas ideias não chegarão à Celo e serão atraídas para ambientes mais propícios.





2. Fraca presença social

CELO não tem membros da comunidade maníacos e obstinados devastadores ou presença social comum. Embora esta singularidade possa parecer compreensível do ponto de vista dos participantes empresariais, aquelas emoções humanas cruas e selvagens que impulsionam os ciclos de entusiasmo do mercado através da euforia e que o mantêm vivo nas profundezas do inverno são a base dos mercados. Ao não cultivar este tipo de cultura, é apenas uma questão de tempo até que os projetos que o fazem captem toda a imaginação criativa e atraiam mais utilizadores. Questão de meme.

Remover:

Aproximando-se do lado centralizado da Web3, Celo é um ambiente sofisticado que enfatiza a cooperação, a coordenação e a boa vontade sem o tribalismo degen.





Neutralidade de carbono, prosperidade, cooperação e uma miscelânea de outros materiais com consciência ESG e orientados para um propósito estão presentes em toda a sua marca e conteúdo.





Embora geralmente afastada do participante médio do varejo, a Celo recebeu muito apoio e reconhecimento de renomados membros do setor, incluindo Vitalik Buterin, Sreeram Kannan, Joseph Lubin, et al., por suas decisões técnicas, bem como integrações operacionais com soluções globais. megacorporações como Kickstarter e Google Cloud.

Conclusão:

Promovendo o bem-estar ambiental, turbinando o capitalismo com a narrativa para se tornar uma ferramenta para o bem social e equilibrando delicadamente a inovação financeira, Celo é um projeto intelectualmente estimulante que fez um esforço considerável para se distinguir dos outros e definir a adequação do seu produto ao mercado.





Na posição única de abandonar a sua arquitectura original na esperança de revigorar o interesse do mercado com a tecnologia, Celo tornou-se um projecto interessante a observar, se não pelo preço, pelo menos como um estudo de caso sobre os méritos de tais mudanças estruturais fundamentais.





Simplesmente não se pode enfraquecer o potencial de longo prazo da Celo.





Muito obrigado pela leitura,

Espero que isso lhe seja útil em sua jornada.





Viva muito e prospere 🥂





