Revisión de Celo, la cadena de bloques móvil y con emisiones negativas de carbono

*Nota: un análisis FODA es una evaluación de los elementos fundamentales, operativos, técnicos, sociales, económicos e incluso hasta cierto punto administrativos de un proyecto. Este no es un modelo que deba utilizarse con fines comerciales. (NFA, DYOR)





Compuesto por cuatro elementos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, un marco de análisis FODA proporciona una visión excelente para establecer una comprensión de alto nivel del estado de bienestar de un proyecto a través de la lente de una vista panorámica.





Puede ayudar a formular decisiones sobre qué áreas requieren más atención, establecer objetivos de desempeño y organizar una comprensión fundamental de hacia dónde se dirige un proyecto.





Rara vez (o nunca) se utiliza en criptografía, es hora de aplicar este método atemporal de evaluación al espacio de los activos digitales.





Hoy, Celo (CELO), la cadena de bloques móvil y con emisiones de carbono negativas dedicada a “crear condiciones de prosperidad para todos” a través de finanzas regenerativas, obtendrá un FODA.









💪 Fortalezas (internas) (útiles)

1. Posicionamiento REFI

Una combinación de DEFI y bien social, las finanzas regenerativas son un movimiento que aprovecha los beneficios ecológicos para la sociedad y/o el medio ambiente. Ninguna red tiene ni remotamente tanta participación intelectual en torno a las innovaciones que ocurren en este espacio como Celo. Afiliado al bien social desde su lanzamiento, Celo se ha convertido en el anfitrión de los proyectos líderes de la actualidad, incluidos Toucan, Kolektivo, Flowcarbon, Gooddollar, Glo Dollar, Impact Market y otros. Teniendo en cuenta lo desatendidos y poco explorados que han estado los REFI en su conjunto, no existe un límite superior para modelar los rendimientos potenciales que este sector puede atraer durante la reorganización estacional del capital.





2. Florecimiento de las métricas en cadena

Después de un doloroso mercado bajista y un largo invierno, las estaciones han cambiado y las métricas en cadena se han descongelado. Celo ha mostrado un crecimiento fuerte y sostenible en todos los ámbitos. Las DAA (direcciones activas diarias) se han vuelto parabólicas desde mayo de 2023, pasando de 5.000 en diciembre de 2022 a alrededor de 200.000 exactamente un año después, un limpio 40 veces. El total de direcciones saltó de 1,5 millones a ~4 millones (un notable 2,67 veces). TVL ha comenzado a aumentar de ~80 millones de dólares a ~120 millones de dólares. La cantidad total de contratos activos, verificados e inteligentes aumenta constantemente por encima de los 33.000. Las transacciones diarias se han recuperado de sus dolorosos mínimos de alrededor de 100.000 por día a principios de este año a alrededor de 400.000 ahora, y no hay signos de desaceleración.





3. Centrarse en los pagos con monedas estables

Mucha gente subestima cuán incipientes y pequeñas son las criptomonedas en relación con los enormes mercados económicos a los que se enfrenta. Al seguir siendo uno de los sectores financieros más grandes preparados para la disrupción, los pagos están estrechamente correlacionados con las monedas estables, y las monedas estables están estrechamente correlacionadas con la adopción comercial/minorista real; por lo tanto, el caso de uso y la propuesta de valor que persigue Celo tienen un atractivo universal. Además, tener una visión concreta y un mercado claro en torno al cual innovar no recibe suficiente reconocimiento. La gran mayoría de las alternativas de capa 1 carecen de enfoque y se esfuerzan demasiado por convertirse en las soluciones generalizadas definitivas que puedan admitir todos los casos de uso exóticos bajo el sol degen. Celo puede asignar sus recursos y esfuerzos de manera más eficiente y no perder el tiempo en cosas como Memecoins. Esto no quiere decir que las memecoins sean malas, solo resalta la naturaleza del proyecto.





4. Red de Validadores

Hogar de 110 nodos de validación, propiedad de 78 entidades independientes, incluidas algunas de las empresas de tecnología Web2 más importantes de la planta, como Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefónica, etc., así como algunas de las criptomonedas más conocidas. y entidades Web3 como Binance, Polychain Capital, Blockdaemon y otras; Celo cuenta con el apoyo material de un conjunto de validadores con los que muchos sueñan.





5. Finalidad de un bloque

La finalidad, un área de preocupación común en el contexto de la infraestructura pública de blockchain, se ha convertido en un factor definitivo en las preferencias de diseño de las instituciones financieras de todo el mundo. En lo que respecta a las finanzas minoristas, cuanto más rápida sea la finalidad, más confianza tendrán los usuarios en sus transacciones y más probabilidades habrá de que regresen y utilicen el producto nuevamente. Celo siempre ha tenido esto en mente en sus operaciones. Esta estructura de finalidad "inmediata" mitiga las reorganizaciones (algo infinitamente valioso a nivel empresarial) y posiblemente fue un factor importante para que Celo pudiera construir relaciones poderosas con conglomerados Web2 heredados.





6. Inflación de la oferta CELO finita

Celo, que se lanzó con el 60% (600 millones) del suministro total de tokens en circulación (dependiendo de cómo se mida), tiene un modelo de emisión extremadamente suave para liberar el 40% restante (400 millones) de tokens en el transcurso de 30 años (finalizando en 2050). . Al final de las emisiones, el modelo de suministro de tokens se volvería, de hecho, ligeramente deflacionario debido a la quema de transacciones. Además, las emisiones se asignan principalmente a la creación de comunidades y a incentivos de validación/participación, lo que significa que potencialmente fomentarían redes económicamente resilientes de actores alineados. Esto, por supuesto, se suma al beneficio más sensible de equilibrar los impactos de la dilución en los participantes existentes o tempranos.





7. Pagos de tarifas de transacción

Si bien la mayoría de las cadenas de bloques importantes se enfrentan constantemente a la fricción de obligar a los participantes a adquirir tokens nativos para poder interactuar con las redes, Celo ha introducido pagos de tarifas de red semiagnósticos, lo que permite que las transacciones se paguen en cualquiera de los activos alternativos aprobados. Optar por un modelo así parece contradictorio, ya que anularía el propósito existencial de la propia ficha de gas; sin embargo, no es improbable que esta amistad se traduzca en un mayor grado de adopción. Al tener pagos de tarifas de múltiples activos, la red puede, de hecho, ayudar a impulsar la velocidad de los activos y entrelazarse económicamente con otros proyectos.

😞 Debilidades (Internas) (Nocivas)

1. Crisis de identidad de pan de jengibre

Celo solía distinguirse en el mercado al desempeñar el papel de una red blockchain de Capa 1 independiente y compatible con EVM, centrada en clientes y pagos móviles (también conocidos como monedas estables). Sin embargo, recientemente, el proyecto se ha embarcado en una reestructuración técnica (conocida como bifurcación dura “Gingerbread”) para hacer la transición a una extensión del ecosistema Ethereum al convertirse en una Capa 2 basada en pila OP. A pesar de que esta acción fue impuesta por el propia comunidad a través de una propuesta de gobernanza, un pivote tan fundamental puede resultar en un caos organizacional que, si no se controla, puede resultar en el colapso del interés. Si el proyecto construyó su comunidad sobre un conjunto específico de creencias fundamentales y esas creencias cambian, corre el riesgo de alienar a los miembros anteriores.





2. Bajos ingresos de la red frente a MCAP

Las ganancias de los validadores son un tema que afecta a todas las redes de capa 1 de alto rendimiento y tarifas bajas. Las ganancias se establecen en función de cuánto acumulan los validadores de las tarifas de transacción. Teniendo en cuenta que la mayoría de las transacciones en Celo están por debajo de <$0,001 y solo una pequeña parte de ellas se paga a los validadores, no sorprende que la red CELO haya registrado ganancias anuales de alrededor de <$50,000 USD. Si lo comparamos con su capitalización flotante de 324.577.949 dólares, llegamos a una proporción de 6.500:1. Para ser totalmente justos, como métrica individual para medir el “valor razonable” de una criptomoneda, esto está incompleto, pero ciertamente puede usarse como un componente para construir una imagen más completa.

🧐 Oportunidades (Externas) (Útil)

1. Baja diversidad de DEFI

Actualmente con solo tres (3) con Mento, Curve y Uniswap controlando más del 90% del total de DEFI TVL de Celo, la escena financiera descentralizada en Celo anhela desarrollarse. De las soluciones Celo construidas de forma nativa, solo Mento tiene alguna relevancia material con sus alrededor de 60 millones de monedas estables colateralizadas acuñadas; de lo contrario, el DEX líder no es nativo, los mercados de préstamos son efectivamente inexistentes y no se construyen derivados ni delincuentes sobre él. Los proyectos jóvenes que buscan ganar protagonismo en un ecosistema y los veteranos que buscan expandirse a nuevos horizontes encontrarían en Celo una oportunidad agradable debido a su falta de competencia y compatibilidad con EVM. Es casi seguro que en el transcurso de los próximos 12 a 24 meses este equilibrio cambiará; los proyectos que surjan para capturar participación de mercado traerán abundancia a la esfera social de Celo.





2. Tenedor duro de pan de jengibre

Activado a finales del tercer trimestre como inicio de la reestructuración tecnoeconómica de Celo, Gingerbread es un proceso de 2 fases que transformará la red de una Capa 1 independiente compatible con EVM a una Capa 2 alineada con ETH. Introduciendo una multitud de cambios, incluido el principio de “Dinero Ultraverde”, que ajustará el mecanismo de transacción para quemar el 80% de las tarifas y canalizar el 20% hacia un Fondo de compensación de carbono. La finalidad de sobrealimentación se garantiza con una segunda capa de seguridad derivada de las épocas de Ethereum (es decir, la finalidad dentro del propio Celo y la finalidad de sus datos en Ethereum). Aprovechar la pila OP para su ejecución y EigenDA para publicar su actividad genera Celo en ambos ecosistemas, lo que podría traducirse en poderosos efectos de red. Los validadores existentes cambiarán sus funciones a secuenciadores, lo que convertiría a Celo en el primer L2 en tener un conjunto de secuenciadores verdaderamente descentralizado.





3. Soporte del ecosistema Ethereum

Al alinearse con Ethereum, parece más probable que muchos protocolos acreditados extiendan sus operaciones a Celo, especialmente si se considera el nivel extremadamente alto de compatibilidad que estará presente. El protocolo de préstamos AAVE, que ya ha recibido elogios públicos de los miembros destacados Vitalik y Josep Lubin por sus innovaciones, ha anunciado que llegará a Celo, trayendo consigo la infraestructura madura y el conjunto de partes interesadas que ya prevalecen en muchas redes compatibles con EVM.

😳 Amenazas (Externas) (Dañinas)

1. Centralización DEFI

Con solo 3 protocolos controlando más del 90% del TVL en Celo, el ecosistema corre el riesgo de tener protocolos demasiado concentrados que desincentivan a nuevos competidores. La liquidez es altamente reflexiva; donde hay liquidez, fluirá más; donde hay poco, se secará con el tiempo. Ciertamente, se puede argumentar que la centralización contrarresta la fragmentación y aumenta la eficiencia del mercado, pero tener un alto grado de dependencia de un pequeño grupo de actores introduce riesgos no deseados para la propia Celo. Sin estimular la competencia, las nuevas ideas no llegarán a Celo y, en cambio, serán atraídas hacia entornos más propicios.





2. Presencia social débil

CELO no tiene los miembros de la comunidad maníacos y devastadores ni la presencia social común. Aunque esta singularidad pueda parecer comprensible desde la perspectiva de los participantes empresariales, esas emociones humanas salvajes y crudas que impulsan los ciclos de exageración del mercado a través de la euforia y la mantienen viva en lo más profundo del invierno son la base de los mercados. Al no cultivar este tipo de cultura, es sólo cuestión de tiempo hasta que los proyectos que sí lo hagan capturen toda la imaginación creativa y atraigan a más usuarios. El asunto de Meme.

Llevar:

Celo, más cercano al lado centralizado de Web3, es un entorno refinado que enfatiza la cooperación, la coordinación y la buena voluntad sin el tribalismo degen.





La neutralidad de carbono, la prosperidad, la cooperación y una mezcla heterogénea de otros materiales orientados a propósitos y conscientes de ESG están entretejidos en toda su marca y contenido.





Si bien generalmente está alejado del participante minorista promedio, Celo ha recibido mucho apoyo y reconocimiento de expertos de renombre de la industria, incluidos Vitalik Buterin, Sreeram Kannan, Joseph Lubin, et al., por sus decisiones técnicas, así como por sus integraciones operativas con empresas globales. megacorporaciones como Kickstarter y Google Cloud.

Conclusión:

Fomentando el bienestar ambiental, potenciando el capitalismo con la narrativa para convertirlo en una herramienta para el bien social y equilibrando delicadamente la innovación financiera, Celo es un proyecto intelectualmente estimulante que ha puesto un esfuerzo considerable en distinguirse de los demás y definir su producto en el mercado.





En la posición única de abandonar su arquitectura original con la esperanza de revitalizar el interés del mercado con la tecnología, Celo se ha convertido en un proyecto interesante a seguir, si no por el precio, sí como un estudio de caso sobre los méritos de cambios estructurales tan fundamentales.





Simplemente no se puede desvanecer el potencial a largo plazo de Celo.





Muchas Gracias Por Leer,

Espero que esto te sirva bien en tu viaje.





Viva mucho y prospere 🥂





