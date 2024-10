Đánh giá Celo, Blockchain tiêu cực, ưu tiên thiết bị di động

*Lưu ý: phân tích SWOT là sự đánh giá về các yếu tố cơ bản, vận hành, kỹ thuật, xã hội, kinh tế và thậm chí ở một mức độ nào đó hành chính của một dự án. Đây không phải là mô hình được sử dụng cho mục đích giao dịch. (NFA, DYOR)





Bao gồm bốn yếu tố, Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức, khung phân tích SWOT cung cấp cái nhìn sâu sắc tuyệt vời để thiết lập sự hiểu biết ở mức độ cao về trạng thái hoạt động của dự án thông qua lăng kính nhìn toàn cảnh.





Nó có thể giúp đưa ra các quyết định xung quanh những lĩnh vực nào cần được chú ý nhiều hơn, đặt ra các mục tiêu hiệu suất và tổ chức sự hiểu biết cơ bản về mục tiêu của dự án.





Hiếm khi (nếu có) được sử dụng trong tiền điện tử, đã đến lúc áp dụng phương pháp đánh giá vượt thời gian này vào không gian tài sản kỹ thuật số.





Hôm nay, Celo (CELO), blockchain đầu tiên trên thiết bị di động, không thải carbon, dành riêng cho việc “tạo điều kiện thịnh vượng cho tất cả” thông qua tài chính tái tạo, sẽ nhận được SWOT.









💪 Điểm mạnh (Nội bộ) (Hữu ích)

1. Định vị REFI

Sự kết hợp giữa DEFI và lợi ích xã hội, tài chính tái tạo là một phong trào khai thác lợi ích sinh thái cho xã hội và/hoặc môi trường. Không có mạng nào có nhiều chia sẻ trí tuệ về những đổi mới đang diễn ra trong không gian này từ xa như Celo. Liên kết với lợi ích xã hội ngay từ khi ra mắt, Celo đã trở thành chủ nhà của các dự án hàng đầu hiện nay, bao gồm Toucan, Kolektivo, Flowcarbon, Gooddollar, Glo Dollar, Impact Market và các dự án khác. Xem xét mức độ tổng thể của REFI chưa được quan tâm và chưa được khám phá, không có giới hạn trên nào để mô hình hóa lợi nhuận tiềm năng mà lĩnh vực này có thể thu hút trong quá trình xáo trộn vốn theo mùa.





2. Sự nở rộ của các số liệu trên chuỗi

Sau một thị trường giá xuống đau đớn và mùa đông kéo dài, các mùa đã thay đổi và các chỉ số trên chuỗi đã tan băng. Celo đã và đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững trên mọi phương diện. DAA (Địa chỉ hoạt động hàng ngày) đã đi theo đường parabol kể từ tháng 5 năm 2023, tăng từ 5 nghìn vào tháng 12 năm 2022 lên khoảng 200 nghìn đúng 1 năm sau đó, một con số rõ ràng là 40 lần. Tổng số địa chỉ đã tăng từ 1,5 triệu lên ~ 4 triệu (đáng chú ý là 2,67 lần). TVL đã bắt đầu tăng từ ~80 triệu USD lên ~120 triệu USD. Tổng số lượng hợp đồng thông minh đang hoạt động, được xác minh tăng đều đặn vượt quá 33.000. Các giao dịch hàng ngày đã phục hồi từ mức thấp đau đớn khoảng 100 nghìn mỗi ngày vào đầu năm nay lên khoảng 400 nghìn hiện tại và không có dấu hiệu chậm lại.





3. Tập trung vào thanh toán Stablecoin

Nhiều người đánh giá thấp mối liên hệ giữa tiền điện tử vẫn còn non trẻ và nhỏ bé so với thị trường kinh tế khổng lồ mà nó đang giải quyết. Vẫn là một trong những lĩnh vực tài chính lớn nhất chín muồi cho sự gián đoạn, các khoản thanh toán có mối tương quan chặt chẽ với stablecoin và stablecoin có mối tương quan chặt chẽ với việc áp dụng thương mại/bán lẻ thực sự; do đó, trường hợp sử dụng và đề xuất giá trị mà Celo đang theo đuổi có sức hấp dẫn toàn cầu. Hơn nữa, việc có một tầm nhìn cụ thể và một thị trường rõ ràng để đổi mới không nhận được đủ sự công nhận. Phần lớn lớp thay thế 1 thiếu sự tập trung và cố gắng quá mức để trở thành giải pháp tổng quát tối ưu có thể hỗ trợ mọi trường hợp sử dụng kỳ lạ dưới ánh mặt trời thoái hóa. Celo có thể phân bổ nguồn lực và nỗ lực của mình hiệu quả hơn và không lãng phí thời gian vào những thứ như Memecoin. Điều này không có nghĩa là memecoin xấu, chỉ làm nổi bật bản chất của dự án.





4. Mạng lưới người xác thực

Nơi có 110 nút xác thực, thuộc sở hữu của 78 thực thể độc lập, bao gồm một số công ty công nghệ Web2 quan trọng nhất trong nhà máy, chẳng hạn như Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefonica, v.v., cũng như một số loại tiền điện tử nổi tiếng nhất và các thực thể Web3 như Binance, Polychain Capital, Blockdaemon và các thực thể khác; Celo có sự hỗ trợ vật chất từ một bộ trình xác nhận mà nhiều người mơ ước.





5. Tính hữu hạn của một khối

Một lĩnh vực được quan tâm chung trong bối cảnh cơ sở hạ tầng blockchain công cộng, tính hữu hạn đã trở thành yếu tố quyết định trong sở thích thiết kế của các tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Vì liên quan đến tài chính bán lẻ, thời gian hoàn tất càng nhanh, người dùng càng tin tưởng vào giao dịch của mình thì khả năng họ quay lại và sử dụng lại sản phẩm càng cao. Celo luôn đặt điều này lên hàng đầu trong hoạt động của họ. Cấu trúc cuối cùng “ngay lập tức” này giúp giảm thiểu việc tổ chức lại (thứ vô cùng có giá trị ở cấp doanh nghiệp) và có thể là một yếu tố quan trọng giúp Celo có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt với các tập đoàn Web2 kế thừa.





6. Lạm phát cung CELO hữu hạn

Ra mắt với 60% (600 triệu) tổng nguồn cung cấp mã thông báo đang lưu hành (tùy thuộc vào cách đo lường), Celo có mô hình phát thải cực kỳ trơn tru để phát hành 40% (400 triệu) mã thông báo còn lại trong suốt 30 năm (kết thúc vào năm 2050) . Trên thực tế, khi kết thúc quá trình phát thải, mô hình cung cấp mã thông báo sẽ trở nên giảm phát nhẹ do giao dịch bị đốt cháy. Hơn nữa, lượng khí thải chủ yếu được phân bổ cho việc xây dựng cộng đồng và các ưu đãi dành cho người xác nhận/đặt cược, có nghĩa là chúng có khả năng thúc đẩy mạng lưới các tác nhân liên kết có khả năng phục hồi kinh tế. Tất nhiên, đây là lợi ích nhạy cảm nhất trong việc cân bằng tác động của việc suy giảm đối với những người tham gia hiện tại/sớm.





7. Thanh toán phí giao dịch

Trong khi hầu hết các blockchain lớn liên tục phải đối mặt với khó khăn trong việc buộc người tham gia phải mua token gốc để tương tác với mạng, Celo đã giới thiệu các khoản thanh toán phí mạng bán bất khả tri, cho phép thanh toán các giao dịch bằng bất kỳ tài sản thay thế nào được phê duyệt. Việc lựa chọn một mô hình như vậy có vẻ phản trực giác vì nó sẽ đánh bại mục đích tồn tại của chính token gas; tuy nhiên, không chắc rằng sự thân thiện này sẽ dẫn đến mức độ chấp nhận cao hơn. Trên thực tế, bằng cách thanh toán phí cho nhiều tài sản, mạng có thể giúp tăng tốc tài sản và trở nên gắn bó về mặt kinh tế với các dự án khác.

😞 Điểm yếu (Nội bộ) (Có hại)

1. Khủng hoảng bản sắc bánh gừng

Celo từng tạo sự khác biệt trên thị trường bằng cách đóng vai trò là mạng blockchain Lớp 1 độc lập, tương thích với EVM, tập trung vào khách hàng di động và thanh toán (còn gọi là stablecoin). Tuy nhiên, gần đây, dự án đã bắt tay vào tái cấu trúc kỹ thuật (được gọi là hard fork “Gingerbread”) để chuyển sang một phần mở rộng của hệ sinh thái Ethereum bằng cách trở thành Lớp 2 dựa trên OP-stack. Mặc dù hành động này đã được thực thi bởi cộng đồng thông qua một đề xuất quản trị, một trục cơ bản như vậy có thể dẫn đến sự hỗn loạn về mặt tổ chức, mà nếu không được khắc phục có thể dẫn đến sự sụp đổ lợi ích. Nếu dự án xây dựng cộng đồng của mình dựa trên một tập hợp niềm tin cơ bản cụ thể và những niềm tin đó thay đổi, thì dự án sẽ có nguy cơ khiến các thành viên trước đó xa lánh.





2. Thu nhập mạng thấp so với MCAP

Thu nhập của người xác thực là một chủ đề gây khó chịu cho tất cả các mạng lớp 1 có chi phí thấp, thông lượng cao. Thu nhập được thiết lập dựa trên số tiền mà người xác thực tích lũy được từ phí giao dịch. Xem xét rằng hầu hết các giao dịch trên Celo đều dưới <0,001 USD và chỉ một phần nhỏ trong số đó được thanh toán cho người xác thực, không có gì ngạc nhiên khi mạng CELO công bố thu nhập hàng năm khoảng dưới $50.000 USD. Khi so sánh với mức vốn hóa thả nổi là 324.577.949 USD, chúng tôi đạt được tỷ lệ 6.500:1. Công bằng mà nói, với tư cách là một số liệu riêng lẻ để đánh giá “giá trị hợp lý” của tiền điện tử, điều này chưa đầy đủ nhưng chắc chắn có thể được sử dụng như một thành phần để xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh hơn.

🧐 Cơ hội (Bên ngoài) (Hữu ích)

1. Độ đa dạng DEFI thấp

Hiện chỉ đứng ở vị trí thứ ba (3) với Mento, Curve và Uniswap kiểm soát hơn 90% tổng DEFI TVL của Celo, bối cảnh tài chính phi tập trung trên Celo đang khao khát phát triển. Trong số các giải pháp Celo được xây dựng nguyên bản, chỉ Mento có bất kỳ mối liên quan đáng kể nào với khoảng 60 triệu stablecoin được thế chấp kỳ lạ được đúc; mặt khác, DEX hàng đầu không phải là thị trường bản địa, thị trường cho vay thực sự không tồn tại và không có công cụ phái sinh/perps nào được xây dựng trên đó. Các dự án trẻ đang tìm cách giành được vị trí trung tâm trong hệ sinh thái và những dự án cũ muốn mở rộng sang những chân trời mới sẽ thấy Celo là một cơ hội thú vị do thiếu tính cạnh tranh và khả năng tương thích EVM. Gần như chắc chắn rằng trong vòng 12–24 tháng tới, số dư này sẽ thay đổi; các dự án tăng lên để chiếm thị phần sẽ mang lại sự phong phú cho lĩnh vực xã hội Celo.





2. Nĩa cứng bánh gừng

Được kích hoạt vào cuối Quý 3 khi bắt đầu tái cơ cấu kinh tế-công nghệ của Celo, Gingerbread là một quy trình 2 giai đoạn sẽ chuyển đổi mạng từ Lớp 1 độc lập tương thích với EVM sang Lớp 2 phù hợp với ETH. Giới thiệu vô số thay đổi, bao gồm nguyên tắc “Tiền siêu xanh”, sẽ điều chỉnh cơ chế giao dịch để đốt 80% phí và chuyển 20% vào Quỹ bù đắp Carbon. Tính hữu hạn tăng cường đảm bảo bằng lớp bảo mật thứ hai bắt nguồn từ các kỷ nguyên Ethereum (vì vậy tính hữu hạn trong chính Celo và tính hữu hạn của Dữ liệu trên Ethereum của nó). Việc tận dụng OP-stack để thực thi và EigenDA để đăng hoạt động của nó sẽ tạo ra Celo cho cả hai hệ sinh thái đó, điều này có thể chuyển thành hiệu ứng mạng mạnh mẽ. Các trình xác nhận hiện tại sẽ chuyển vai trò của họ thành trình sắp xếp chuỗi, điều này sẽ khiến Celo trở thành L2 đầu tiên có bộ trình tự sắp xếp phi tập trung thực sự.





3. Hỗ trợ từ Hệ sinh thái Ethereum

Bằng cách liên kết với Ethereum, có vẻ như nhiều giao thức uy tín sẽ mở rộng hoạt động sang Celo, đặc biệt là khi xem xét mức độ tương thích cực cao sẽ hiện diện. Đã nhận được sự khen ngợi từ công chúng từ các thành viên nổi bật Vitalik và Josep Lubin vì những đổi mới của họ, giao thức cho vay AAVE đã thông báo rằng nó sẽ đến với Celo, mang theo cơ sở hạ tầng trưởng thành và nhóm bên liên quan vốn đã phổ biến trên nhiều mạng tương thích với EVM.

😳 Đe dọa (Bên ngoài) (Có hại)

1. Tập trung DEFI

Chỉ với 3 giao thức kiểm soát hơn 90% TVL trên Celo, hệ sinh thái có nguy cơ xuất hiện các giao thức quá tập trung khiến các đối thủ mới không được khuyến khích. Thanh khoản có tính phản xạ cao; nơi nào có thanh khoản, dòng tiền sẽ chảy nhiều hơn; nơi có ít, nó sẽ khô dần theo thời gian. Chắc chắn, có thể đưa ra lập luận rằng việc tập trung hóa chống lại sự phân mảnh và tăng hiệu quả thị trường, nhưng việc phụ thuộc nhiều vào một nhóm nhỏ các tác nhân sẽ gây ra những rủi ro không mong muốn cho chính Celo. Nếu không có sự cạnh tranh kích thích, những ý tưởng mới sẽ không đến được Celo mà thay vào đó sẽ bị thu hút bởi những môi trường thuận lợi hơn.





2. Sự hiện diện xã hội yếu

CELO không có những thành viên cộng đồng cuồng nhiệt tàn bạo hoặc sự hiện diện xã hội phổ biến. Mặc dù sự kỳ lạ này có vẻ dễ hiểu từ góc độ của những người tham gia doanh nghiệp, nhưng những cảm xúc thô sơ, man rợ của con người thúc đẩy sự cường điệu của thị trường dẫn đến sự hưng phấn khi nhìn trộm và giữ cho nó tồn tại trong sâu thẳm mùa đông là nền tảng của thị trường. Bằng cách không nuôi dưỡng loại hình văn hóa này, việc các dự án nắm bắt được tất cả trí tưởng tượng sáng tạo và thu hút nhiều người dùng hơn chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuyện của Meme.

Mua mang về:

Gần gũi hơn với khía cạnh tập trung của Web3, Celo là một môi trường bóng bẩy, nhấn mạnh đến sự hợp tác, phối hợp và thiện chí mà không có chủ nghĩa bộ lạc thoái hóa.





Tính trung hòa carbon, sự thịnh vượng, hợp tác và một loạt các vật liệu có mục đích, có ý thức về ESG khác được dệt nên trong tất cả thương hiệu và nội dung của nó.





Mặc dù nhìn chung nằm cách xa những người tham gia bán lẻ thông thường, nhưng Celo đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và công nhận từ những người nổi tiếng trong ngành, bao gồm Vitalik Buterin, Sreeram Kannan, Joseph Lubin và những người khác, vì các quyết định kỹ thuật cũng như sự tích hợp hoạt động với toàn cầu. các tập đoàn lớn như Kickstarter và Google Cloud.

Phần kết luận:

Thúc đẩy sự thịnh vượng của môi trường, thúc đẩy chủ nghĩa tư bản với câu chuyện trở thành một công cụ vì lợi ích xã hội và cân bằng một cách tinh tế sự đổi mới tài chính, Celo là một dự án kích thích trí tuệ đã nỗ lực đáng kể để phân biệt mình với những người khác và xác định sản phẩm của mình phù hợp với thị trường.





Ở vị trí đặc biệt là từ bỏ kiến trúc ban đầu với hy vọng khơi dậy sự quan tâm của thị trường với công nghệ, Celo đã trở thành một dự án thú vị để xem, nếu không phải vì giá cả, thì đó là một nghiên cứu điển hình về giá trị của những thay đổi cấu trúc cơ bản như vậy.





Đơn giản là người ta không thể làm mờ đi tiềm năng lâu dài của Celo.





Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc,

Tôi hy vọng điều này sẽ phục vụ tốt cho cuộc hành trình của bạn.





Sống lâu và thịnh vượng 🥂





