回顾 Celo，碳负、移动优先的区块链

*注： SWOT 分析是对项目的基本、运营、技术、社会、经济，甚至某种程度上的管理要素的评估。这不是用于交易目的的模型。 （美国国家期货协会、戴尔）





SWOT 分析框架由优势、劣势、机会和威胁这四个要素组成，它提供了卓越的洞察力，可以通过鸟瞰的视角对项目的福祉状况建立高层次的了解。





它可以帮助围绕哪些领域需要更多关注制定决策，设定绩效目标，并组织对项目发展方向的基本了解。





这种永恒的评估方法很少（如果有的话）在加密货币中使用，现在是时候将这种永恒的评估方法应用到数字资产领域了。





今天，致力于通过再生金融“为所有人创造繁荣条件”的负碳、移动优先区块链 Celo (CELO) 将获得 SWOT。









💪 优势（内部）（有帮助）

1. REFI定位

再生金融是 DEFI 和社会公益的结合，是一项为社会和/或环境带来生态效益的运动。没有任何一个网络能够像 Celo 那样，在该领域的创新方面拥有如此多的知识共享。 Celo 自推出以来就致力于社会公益，现已成为当今领先项目的主办者，包括 Toucan、Kolektivo、Flowcarbon、Gooddollar、Glo Dollar、Impact Market 等。考虑到 REFI 整体上的服务和探索程度，没有上限来模拟该行业在季节性资本洗牌期间可以吸引的潜在回报。





2. 链上指标蓬勃发展

经过痛苦的熊市和漫长的冬天后，季节已经转变，链上指标已经解冻。 Celo 一直表现出强劲、可持续的全面增长。自 2023 年 5 月以来，DAA（每日活跃地址）一直呈抛物线增长，从 2022 年 12 月的 5k 增加到一年后的 200k 左右，整整增长了 40 倍。总地址从 1.5m 跃升至约 4m（显着增加了 2.67 倍）。 TVL 已开始从约 8000 万美元上涨至约 1.2 亿美元。活跃、经过验证的智能合约总数稳步上升至超过 33,000 个。每日交易量已从今年早些时候每天约 10 万笔的痛苦低点反弹至目前的 40 万笔左右，而且没有放缓的迹象。





3. 聚焦稳定币支付

许多人低估了加密货币相对于其所应对的巨大经济市场而言仍然处于新生和小型状态。作为最大的金融领域之一，支付与稳定币紧密相关，稳定币与实际商业/零售采用紧密相关；因此，Celo 追求的用例和价值主张具有普遍吸引力。此外，拥有具体的愿景和明确的创新市场并没有得到足够的认可。绝大多数替代第 1 层缺乏重点，并且过于努力成为最终的通用解决方案，以支持 degen 阳光下的每个奇异用例。 Celo 可以更有效地分配资源和精力，而不是在 Memecoins 等事物上浪费时间。这并不是说模因币不好，只是强调了该项目的性质。





4. 验证者网络

拥有 110 个验证器节点，由 78 个独立实体拥有，其中包括工厂中一些最重要的 Web2 技术公司，例如 Google Cloud、德国电信、Telefonica 等，以及一些最著名的加密货币公司以及 Binance、Polychain Capital、Blockdaemon 等 Web3 实体； Celo 拥有许多人梦寐以求的一组验证者的物质支持。





5. 单一区块确定性

最终确定性是公共区块链基础设施中普遍关注的领域，已成为全球金融机构设计偏好的决定性因素。就零售金融而言，最终结果越快，用户对交易的信心就越大，他们就越有可能返回并再次使用该产品。 Celo 在运营中始终将这一点放在首位。这种“立即”最终结构可以减轻重组（在企业层面上具有无限价值的东西），并且可能是 Celo 能够与传统 Web2 集团建立强大关系的一个重要因素。





6. 有限的CELO供应通胀

Celo 启动时占流通总代币供应量的 60% (6 亿)（取决于衡量方式），拥有极其平滑的发行模型，可在 30 年（截至 2050 年）内释放剩余 40% (4 亿) 的代币。事实上，在排放结束时，由于交易销毁，代币供应模型将变得轻微通货紧缩。此外，排放量主要分配给社区建设和验证者/质押激励，这意味着它们有可能培育具有经济弹性的联合参与者网络。当然，这是平衡稀释对现有/早期参与者的影响的最敏感的好处。





7. 交易费用支付

虽然大多数主要区块链不断应对迫使参与者获取原生代币以便与网络交互的摩擦，但 Celo 引入了半不可知的网络费用支付，允许使用任何已批准的替代资产来支付交易。选择这样的模型似乎违反直觉，因为它会违背 Gas 代币本身的存在目的；然而，这种友好性并非不可能转化为更高程度的采用。事实上，通过多资产费用支付，该网络可以帮助提高资产周转率并在经济上与其他项目交织在一起。

😞 弱点（内部）（有害）

1.姜饼身份危机

Celo 过去通过扮演独立的、与 EVM 兼容的第 1 层区块链网络的角色，专注于移动客户端和支付（又名稳定币），从而在市场上脱颖而出。然而，最近该项目已经开始进行技术重组（称为“姜饼”硬分叉），通过成为基于 OP 堆栈的第 2 层来过渡到以太坊生态系统的扩展。尽管这一行动是由社区本身通过治理提案，这种根本性的支点可能会导致组织混乱，如果不加以控制，可能会导致利益崩溃。如果该项目将其社区建立在一组特定的基本信念之上，并且这些信念发生了变化，那么它就会面临疏远以前成员的风险。





2. 与 MCAP 相比网络收益较低

验证者收益是困扰所有低费用、高吞吐量第一层网络的一个主题。收入是根据验证者从交易费用中赚取的金额确定的。考虑到 Celo 上的大多数交易都低于 0.001 美元，并且只有一小部分支付给验证者，所以 CELO 网络公布的年收入约为 50,000 美元以下也就不足为奇了。与其 324,577,949 美元的浮动资本相比，我们得出的比率为 6,500:1。公平地说，作为衡量加密货币“公允价值”的单独指标，这是不完整的，但肯定可以用作构建更完整的图景的一个组成部分。

🧐 机会（外部）（有帮助）

1. DEFI 多样性低

目前，Celo 上的去中心化金融场景仅占三 (3) 个，Mento、Curve 和 Uniswap 控制着 Celo 总 DEFI TVL 的 90% 以上，正在渴望发展。在原生构建的 Celo 解决方案中，只有 Mento 与其铸造的大约 6000 万个抵押稳定币有任何实质性相关性；否则，领先的 DEX 就不是本地的，借贷市场实际上不存在，也没有基于其构建的衍生品/永续债券。由于缺乏竞争和 EVM 兼容性，希望在生态系统中占据中心地位的年轻项目和希望扩展到新视野的老项目会发现 Celo 是一个很好的机会。几乎可以肯定的是，在接下来的 12-24 个月内，这种平衡将会发生变化；抢占市场份额的项目将为 Celo 社交领域带来丰富。





2.姜饼硬分叉

Gingerbread 在第三季度末启动，作为 Celo 技术经济重组的开始，它是一个两阶段过程，它将把网络从独立的 EVM 兼容第 1 层转变为与 ETH 一致的第 2 层。引入了多种变化，其中包括“超绿色货币”原则，该原则将调整交易机制，燃烧80%的费用，并将20%注入碳抵消基金。通过源自以太坊时代的第二层安全性，增强最终性保证（因此 Celo 本身的最终性以及以太坊上数据的最终性）。利用 OP 堆栈进行执行，并利用 EigenDA 发布其活动，使 Celo 融入这两个生态系统，这可以转化为强大的网络效应。现有验证者的角色将转变为排序器，这将使 Celo 成为第一个拥有真正去中心化排序器集的 L2。





3.以太坊生态系统的支持

通过与以太坊保持一致，许多信誉良好的协议似乎更有可能将操作扩展到 Celo，特别是考虑到将存在的极高水平的兼容性时。借贷协议 AAVE 的创新已经获得了知名成员 Vitalik 和 Josep Lubin 的公开赞扬，并宣布它将来到 Celo，并带来许多 EVM 兼容网络中已经普遍存在的成熟基础设施和利益相关者群体。

😳 威胁（外部）（有害）

1.DEFI中心化

由于只有 3 个协议控制着 Celo 上超过 90% 的 TVL，该生态系统面临着协议过度集中的风险，从而抑制了新竞争对手的积极性。流动性具有高度反射性；有流动性的地方，就会有更多的流动性；少的地方，随着时间的推移就会变干。当然，可以认为中心化可以抵消碎片化并提高市场效率，但高度依赖一小群参与者会给 Celo 本身带来不必要的风险。如果不刺激竞争，新想法就不会进入 Celo，而是会被更有利的环境所吸引。





2. 社会影响力薄弱

CELO 没有常见的疯狂、顽固的社区成员或社会存在。尽管从企业参与者的角度来看，这种古怪的现象似乎可以理解，但那些通过窥视兴奋推动市场炒作周期并在隆冬保持活力的原始野蛮人类情感才是市场的基础。如果不培养这种文化，项目抓住所有创造性想象力并吸引更多用户只是时间问题。梅梅的事。

带走：

Celo 更接近 Web3 的中心化一面，是一个优雅的环境，强调合作、协调和善意，没有堕落的部落主义。





碳中和、繁荣、合作以及其他具有 ESG 意识、目标驱动的材料的大杂烩贯穿于其所有品牌和内容中。





虽然远离普通零售参与者，但 Celo 因其技术决策以及与全球的运营整合而获得了 Vitalik Buterin、Sreeram Kannan、Joseph Lubin 等知名业内人士的大力支持和认可。 Kickstarter 和 Google Cloud 等大型企业。

结论：

Celo 是一个促进环境福祉、通过叙事增强资本主义成为社会公益工具以及微妙地平衡金融创新的智力刺激项目，它投入了大量精力来区分自己与其他项目并确定其产品市场契合度。





由于放弃了原来的架构，希望通过技术重振市场兴趣，Celo 的独特地位使其成为一个值得关注的有趣项目，如果不是因为价格，那么作为这种根本性结构变化的优点的案例研究。





人们根本无法削弱 Celo 的长期潜力。





非常感谢您的阅读，

我希望这对您的旅程有帮助。





长寿并繁荣🥂





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