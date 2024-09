Rastreador Web3 semanal: Twitter Crypto Wallet, DC Comics anuncia NFTs e muito mais

🟠 O volume total de vendas do Reddit NFT mais que dobrou na semana passada. No boletim informativo da semana passada , informamos sobre a popularidade do mercado Avatar do Reddit, lançado em julho. Parece que outros também estavam prestando atenção. O volume de negociação do Reddit Avatar mais que dobrou, com mais de US$ 3 milhões em volume de vendas desde a semana passada. O valor de mercado da coleção está agora em cerca de US$ 100 milhões. Leia mais aqui .





🐦 Há rumores de que o Twitter está trabalhando em um protótipo de carteira criptográfica. O boato foi iniciado por um tweet de Jane Wong, que é conhecida por relatar os recursos tecnológicos a serem lançados.





🍏 As novas diretrizes da App Store restringem as restrições da web3. As novas regras da App Store da Apple, que foram introduzidas na semana passada, impõem restrições a NFTs e trocas de criptomoedas. As diretrizes, que limitam a utilidade do NFT, visam proteger os modelos de receita da Apple e garantir que as trocas sejam devidamente regulamentadas.





💸 A Western Union arquiva pedidos de marca registrada relacionados a criptomoedas. A empresa internacional de transferência de dinheiro entrou com pedidos de marca registrada relacionados à troca e transferência de moeda virtual, negociação e corretagem de commodities e criptomoedas, emissão de tokens e muito mais.





🦹🏽 DC anuncia DC Collectible Comics (DC3). O DC3 envolve o lançamento de quadrinhos NFT semanalmente. O primeiro colecionável é o Superman #1, que foi vendido por US$ 9,99. O DC3 foi projetado para mesclar a experiência de quadrinhos colecionáveis do mundo real com o digital e expandir a comunidade digital da DC.





🥗 Thanx lança plataforma Loyalty 3.0 para restaurantes. O Loyalty 3.0 permite que os restaurantes subam de nível facilmente e personalizem seus programas de fidelidade, sem prejudicar as margens. O lançamento foi projetado para ajudar os restaurantes a competir mais facilmente com líderes de fidelidade como Starbucks e Chipotle.





🚘 Nissan lançará NFTs juntamente com um novo jogo. A Nissan planeja lançar até 15 NFTs em colaboração com a Grease Monkey Games, uma subsidiária da Animoca Brands. Os carros NFTs terão utilidade no próximo jogo, Torque Drift 2.





⚽️ Umbro lança colecionáveis digitais inteligentes. UmbroID é uma próxima coleção NFT influenciada pela cultura do futebol e pela influência da Umbro no esporte, antes da próxima Copa do Mundo. Os detentores de NFT receberão recompensas, como brindes físicos e digitais.





💍 Claire's lança experiência Roblox com tema de Halloween. Os fãs podem entrar no ShimmerVille e equipar seus avatares com as joias de Claire, também disponíveis na vida real. A Claire's também está fazendo parceria com parceiros de marcas semelhantes por meio de produtos de edição limitada e experiências digitais.





🤾🏾‍♂️ Warner Bros Discovery Sports forma parceria metaversa. A marca firmou uma parceria exclusiva com a especialista em metaverso, Infinite Reality. A parceria permitirá que a Warner Bros crie experiências imersivas para fãs de esportes com tecnologia Web 3.





🔴 Gucci abre Gucci Vault Land no metaverso Sandbox. O lançamento da Gucci Vault Land faz da Gucci a primeira grande marca de moda com um espaço dedicado a produtos web3 no The Sandbox. Gucci comprou o terreno em fevereiro. O hub contará com Gucci NFTs, peças de moda do mundo real e muito mais. A experiência decorrerá até 9 de novembro.





📣 The Voice da ITV Studios entra no metaverso. The Voice no metaverso dará aos fãs a oportunidade de se envolver com o show de uma maneira totalmente nova. A experiência incluirá jogos sociais, eventos, conteúdo exclusivo, um programa de fidelidade web3 e o desenvolvimento de uma competição baseada em metaverso.





🟡 Google lança serviço de nó Ethereum. O Blockchain Node Engine do Google oferece hospedagem de nó totalmente gerenciada para aplicativos Ethereum. A execução de nós é um processo intensivo de dados e recursos. O novo serviço centralizado transfere o ônus dos nós em execução para o Google, permitindo que os construtores concentrem seus esforços na criação de aplicativos.





📶 A Nokia acredita que o metaverso substituirá os smartphones. A Nokia foi uma das primeiras empresas a fabricar um telefone celular de consumo. O metaverso, alimentado por realidade virtual e óculos de realidade aumentada, permitirá aos usuários interagir com novas experiências.





O diretor de estratégia e tecnologia, Nishant Batra, afirmou com confiança que a Nokia acredita que os dispositivos móveis serão superados por uma experiência metaversa na segunda metade da década.





🧳 O RTFKT teve um volume de negociação bem-sucedido desde o seu lançamento. TFKT é o estúdio NFT apoiado pela Nike por trás dos avatares CloneX. Eles lançaram uma nova coleção em 27 de outubro com a Rimowa, fabricante de malas de luxo da LVMH.





A coleção registrou 1.123 ETH (US$ 1,7 milhão) de volume apenas no OpenSea. Os 888 NFTs podem ser trocados por bagagem de mão e 2.222 "colecionáveis de robôs" foram vendidos por meio de um sorteio virtual.

🟢 Quase metade dos jovens quer cripto em 401(k)s. As descobertas são resultado de uma pesquisa da gigante dos serviços financeiros e sinalizam uma demanda significativa de longo prazo por criptoativos.





🟢 Vertu lança o primeiro telefone web3. Na semana passada, o telefone, que tem preço inicial de US$ 3.300, anunciou o lançamento do METAVERTU.





🟢 74% das instituições planejam comprar criptomoedas . Uma pesquisa da Fidelity mostra que o apetite institucional por ativos digitais não foi dissuadido pela desaceleração do mercado.





🟢 LooksRare segue o exemplo e elimina os royalties NFT obrigatórios . NFT Marketplace LooksRare seguiu os passos de outros e tornou os royalties NFT opcionais. Em vez disso, a LooksRare está dando aos criadores 0,5% dos 2% que anteriormente iam para os apostadores da LOOKS.