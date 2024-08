Caro futuro CEO da Crypto, não pré-minere

Ao iniciarmos o Ano Novo de 2024, aqui está uma carta aos futuros CEOs da Crypto.





A tentação de pré-minerar moedas pode ser grande, mas, a menos que eles realmente saibam o que estão fazendo, é melhor retirar a moeda de seu projeto criptográfico.

Satoshi foi o primeiro e último de seu nome

Eu sei que você está refletindo sobre o mistério de Satoshi em seu laptop, explorando sozinho todo o bloco Genesis.





Os cojones daquele cara, certo?





Nakamoto também pré-minerou cerca de 1.100.000 moedas, trancou-as e lá estão elas. Você pode vê-los gratuitamente, eles ainda estão lá.













O Sr. Craig Wright também olhou para eles.





Você pode estar pensando que também pode pré-minerar como Satoshi e alguns CEOs sortudos que vieram depois dele, como Vitalik (Ethereum) e Shibetoshi (Dogecoin), mas o mundo mudou drasticamente desde 2008, 2009, 2010,…, 2023.





O problema é que surgiu um rebanho de CEOs que pré-mineraram e “lançaram” suas moedas pré-mineradas (lixo) para sua base de fãs leais. Os seus projectos foram rapidamente escavados no solo, com milhares de milhões de dólares do dinheiro de outras pessoas transformados em fumo.





Os exemplos incluem Do Kwon, Su Zhu e Kyle Davies, e Sam Bankman Fried, que será julgado este ano em março.





A realidade é que, se você puder pré-minerar em seu laptop como Satoshi, não será confiável nem seguido até a vitória, você será preso.

Não irrite o regulador da SEC

Antes de falar sobre seu mandado de prisão, direi por que você não deveria irritar o regulador da SEC.





O regulador da SEC pode agora ter o trabalho mais agitado do setor financeiro.





Já se foram os dias de um banqueiro que vivia de acordo com a simples regra 3-6-3; Coloque juros de 3% sobre os depósitos, cobre 6% sobre os empréstimos e esteja no campo de golfe às 15h. Agora o Sr. Gary Gensler tem muito a fazer. Como tentar decidir se as altcoins são títulos ou commodities.

Algo que a IMO não será decidida de uma forma ou de outra nas próximas décadas.





Segurança significa que é como uma ação. Com uma analogia simplista, alguém pode criar muito e, portanto, deveria estar sujeito às leis que regem a criação e o desembolso de ações ao público. Porque uma empresa poderia criar ações, vendê-las ao público e depois puxar o tapete com um “ ops, nosso modelo de negócios não era perfeito. Nossa mal, mas merda acontece ”.





Tempo de prisão.





Mercadoria significa que é como o milho. Com outra analogia simplista, alguém pode cultivar muito milho e, portanto, deveria estar sujeito às leis que regem o cultivo e o desembolso de milho ao público. Uma empresa pode vender o seu milho ao público e se disser “ ops, o nosso modelo de negócio não era perfeito. Foi mal nosso, mas merda acontece ”, tudo bem. Todo mundo sabe que o milho às vezes não é muito bom. Você deve DYOR na próxima vez antes de comprar.





Sério, sem pena de prisão.





Vou colocar desta forma. Você será um pouco pressionado se negociar com commodities, e muito pressionado se negociar com títulos.





Todo esse problema para o presidente da SEC começou em 2009, quando a SEC percebeu que o BTC não poderia ser interrompido. Nem mesmo temporariamente para que ela, a SEC, possa olhar mais de perto.

Desde então, muitas criptomoedas não podem ser detidas e muito dinheiro está vinculado às complexidades do mercado de criptomoedas. Até o banqueiro anti-Bitcoin Jamie Dimon projetou um projeto de criptomoeda.





Mas o Sr. Gensler não tolerará tolos. Ele golpeou com sucesso os CEOs das criptomoedas com uma litania de leis e regulamentos, um deles considerando títulos de altcoins. Quanto aos títulos, é ilegal pré-minerar uma tonelada em seu porão e mantê-los em segredo da SEC. Uma violação da Regra 105(B) do Securities Exchange Act, que exige que você divulgue todos os seus dados financeiros de forma verdadeira e sem falhas.





Portanto, Sr. CEO da Crypto, se você deseja iniciar um projeto de criptomoeda, não faça pré-mineração a menos que saiba o que está fazendo. Se você fizer uma pré-mineração, guarde as moedas para você. Pare de divulgá-los no Twitter ou o Sr. Gensler pode receber notícias.

Não imprima dinheiro, construa uma comunidade

Na Web2.5, a comunidade, e não a moeda ou o conteúdo, é rei .





Uma maneira que vejo de contornar a ideia ilegal, mas pecaminosamente atraente, de pré-mineração é a mineração sincronizada com a mineração feita por um acordo multipartidário.





Estou especulando aqui.





Isso seria como extrair um bloco Genesis em pedaços por meio de um protocolo multipartite. Conseqüentemente, o bloco Genesis não será algo em um laptop/servidor como Satoshi fez, para ser compartilhado com todos. Será algo que existe em múltiplas peças trabalhando em conjunto. Uma parte falha, tudo falha.





Se funcionar, encoraja a construção de comunidades através do que eu poderia chamar de prova de descentralização.

Por exemplo, imagine a mineração de moedas para uso comunitário, por exemplo, como recompensa pela limpeza voluntária de obras públicas, coleta de lixo e inovações inovadoras em reciclagem. Para verificar se está em diferentes dispositivos da mesma comunidade, são codificados carimbos de data/hora que sincronizam com as coordenadas GPS e os cartões SIM das pessoas.





Isto desencoraja a acumulação de moedas e incentiva ainda mais a sua difusão por toda a parte. Afinal, se você está construindo uma comunidade na qual acredita, por que não começar com uma base de oportunidades iguais para todos? E nada poderia ser mais igualitário do que recompensas de mineração iguais para todos.





Finalmente, deveria ser estabelecido um limite de oferta (também codificado através de prova de descentralização) porque deveríamos realmente ser alérgicos a moedas inflacionárias. Ainda me pergunto por que as novas altcoins ainda devem ser inflacionárias. Até Worldcoin. Sam Altman é um gênio na construção de IA, mas no que diz respeito à economia, não tenho tanta certeza.





Basta o equivalente a um desdobramento de ações / transformar uma barra de ouro em ouro em pó, se as moedas circulantes não forem suficientes.





É necessária uma certa atitude em relação ao compartilhamento com todos, mas se você construir algo grandioso, eles virão. Com todas as suas diferentes moedas.





PS >> A prova de descentralização é mais barata em termos de consumo de energia do que a prova de trabalho. A primeira é uma adesão comunitária, enquanto a segunda é uma forma meritocrática de garantir uma concorrência leal no mercado. A construção de uma comunidade não é um processo competitivo, pois é antiético competir contra os mais velhos e sábios, ou mesmo contra os mais jovens daquela comunidade que nos admiram.