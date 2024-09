Quantientes: uma história de heróis autônomos e saltos quânticos em um futuro próximo

Esta é uma história num futuro próximo de heróis imprevistos emergindo e evoluindo rapidamente para reverter a nossa perda de autonomia.





À medida que 2024 chegou ao fim, tornou-se mais óbvio até para a maioria dos mainstreamers que o controlo corporativo dos governos estava a acelerar na sua marcha inexorável em direcção ao domínio centralizado absoluto, alimentando “balas” mais mortíferas nas armas de CorpoGovs cada vez mais tirânicos.





Psicopatas nefastos e de olhos astutos, em salas frias e escuras, constantemente discutiam novas crises de bandeira falsa. O seu objectivo era manter as populações com medo e sob controlo, minando a autonomia pessoal através do medo. Algumas ideias mais recentes para futuras operações psicológicas incluíam invasões alienígenas e ataques cibernéticos. Durante décadas, os CorpGovs têm trabalhado activamente através dos meios de comunicação social, tanto de forma subtil como não, para suavizar e preparar os humanos para estas e outras potenciais crises futuras.





Enquanto isso, CorpGovs continuou a abordagem testada e comprovada. A pedido dos fabricantes de armas e de outros que lucram com conflitos em grande escala, a guerra sem fim continuou a absorver dinheiro, atenção e vidas. Isso também serviu para reforçar a mentalidade “nós contra eles” que alguns se tornaram tão hábeis em manipular. Mais divisão e coletivismo. De qual time você faz parte? Não há conflito suficiente? Adicione alguma isca racial e discórdia de gênero!





A pedido das elites sedentas de poder, dos malthusianos e das grandes farmacêuticas, vírus mais mortais continuaram a ser criados, melhorados e disseminados. Alguns associados desses mesmos criadores de vírus produziram rapidamente soluções que muitas vezes causavam mais danos do que os vírus iniciais. Viva para novas doenças como o câncer turbo! Uma fonte inesgotável de negócios e controle sobre nossos corpos.





As grandes tecnologias, as redes sociais e os meios de entretenimento, para não ficarem atrás, continuaram a sua guerra pelo controlo da cultura humana. As “mensagens” eram muitas, incluindo “não pense por si mesmo”, “CorpGov sabe o que é melhor”, “seu médico sabe o que é melhor”, “você não possuirá nada e gostará disso”, “teme os outros humanos”, “os outros são responsáveis por seus sentimentos" e "abacaxi não combina com pizza". Como sapos em água fervendo lentamente, a maioria duvidava do mal dessas mensagens, mas com o tempo, elas contribuíram para sentimentos de desamparo, mal-estar, inveja e mau gosto em pizza.





A privacidade digital continuou a sofrer à medida que os CorpGovs criaram e adotaram níveis mais profundos de utilização da IA para bisbilhotar, digitalizar, analisar e manipular comportamentos humanos, centralizando ainda mais o poder e reduzindo a autonomia individual.





Embora os CorpGovs fizessem o que os CorpGovs fazem, os desenvolvedores de IA, grandes e pequenos, continuaram a criar, experimentar e usar um número e diversidade crescente de modelos de IA. Mesmo naqueles primeiros dias de LLM de assistentes de codificação de IA propensos a erros, um programador muitas vezes conseguia fazer o trabalho de três. Os agentes inteligentes ficaram mais inteligentes e capazes. Já na Primavera de 2025, os despedimentos massivos em todo o mundo começaram a disparar à medida que as empresas lutavam para automatizar, enquanto os CorpGovs, nos esforços para manter o controlo, continuavam a pressionar com impostos, regulamentação, perseguição e nacionalização, acelerando o já presente círculo vicioso.





Um meme que vinha ganhando força foi adotado até por muitos luditas:

“Se você não incorporar IA em seu negócio, você irá fracassar.”





O meme rapidamente se tornou

"Não tem IA? Morra."





Ao mesmo tempo, aqueles que abraçaram a descentralização e a autonomia trabalharam arduamente, continuando a construir as suas comunidades, mercados, redes e IA. A sua capacidade de ver através dos esquemas CorpGov, juntamente com uma compreensão profunda de que o florescimento humano prospera mais num ambiente de liberdade, sustentou-os e impulsionou-os nos momentos mais difíceis. A sua independência adaptou-se e tornou-se mais interdependente. Através da adversidade, eles desenvolveram melhores formas de trabalhar em harmonia, mantendo ao mesmo tempo uma forte independência. Esta evolução na forma como os descentralistas pensavam e agiam causou um efeito magnético, atraindo mais para a “causa”.





Recuando um pouco até Dezembro de 2025, quando um número crescente de crianças pobres do mundo encontrava latas de feijão nas suas meias de Natal, uma colaboração de grandes cérebros, tanto humanos como sintéticos, fez avanços tecnológicos significativos. Isso incluiu saltos "quânticos" na construção de hardware e processos de computação quântica , permitindo a criação de computadores quânticos estáveis, em larga escala e que consomem energia. Sim, aqueles que realmente funcionaram!





Em poucos meses, as limitações anteriores em termos de velocidade de processamento, velocidade de movimentação de dados e armazenamento de dados mudaram em ordens de magnitude misteriosas. Junto com essas mudanças vieram avanços rápidos nas áreas de inteligência artificial, robótica, tecnologia blockchain, geração de energia, tecnologia de baterias, sistemas de propulsão e muito mais.





Um obstáculo à Inteligência Geral Artificial ( AGI ) dos grandes LLMs da época era como eles estavam limitados ao raciocínio dedutivo e indutivo. Uma limitação disso era que, se o conjunto de dados da amostra não incluísse valores discrepantes, eles não poderiam “imaginar” a existência desses valores discrepantes. Isso aborda uma questão maior; eles não tinham raciocínio abdutivo. É quando reunimos uma imagem do mundo em constante mudança. Alguns chamam a abdução de “inferência para a melhor explicação”. Em 2026, uma entidade desconhecida fez um avanço na forma de “desenvolver” IAs que usavam o raciocínio abdutivo para desenvolver a sua capacidade de compreender o mundo ao seu redor. A maioria saudou este novo desenvolvimento como o nascimento da AGI.





Enquanto isso, os CorpGovs finalmente forçaram as Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs) ao mundo, ao mesmo tempo em que estabeleceram um limite de 5 anos para o uso contínuo de dinheiro e quaisquer moedas “não aprovadas”, como criptografia em geral e bitcoin especificamente. Esses CBDCs ficaram carinhosamente conhecidos como CorpGovCoins. Elas se tornaram as novas “moedas de merda” na visão dos descentralistas. Conforme mencionado, na lista de blocos de corte do CorpGov estava o bitcoin. Felizmente, durante esse período, humanos inteligentes e curiosos não ficaram parados. Pesquisadores com cérebros do tamanho de um planeta, jalecos brancos e ferramentas de IA de última geração trabalharam arduamente para desenvolver algoritmos criptográficos avançados resistentes a quantum e hardware de suporte. Com a IA realizando uma quantidade cada vez maior de análises, experimentação virtual, depuração e, eventualmente, produção, uma nova forma de “Quantum Ledger” (QL) foi inventada e rapidamente implementada. Os QLs forneciam transações instantâneas, não rastreáveis e quase gratuitas. Nasceu o Qcoin, substituindo quase imediatamente o Bitcoin! Em 2027, muitos bilionários descentralistas e até mesmo alguns trilionários foram feitos.





Alguns gastaram dinheiro em brinquedos caros. Alguns compraram meios de comunicação influentes. Novos heróis surgiram. E, para aqueles que viram e se preocuparam com o rumo que a centralização do poder estava levando, uma nova esperança apareceu na tela. As bolsas e mercados quânticos ganharam força rapidamente. Apanhados pelo FOMO, muitos grandes meios de comunicação começaram a aceitar o Qcoin. Ao mesmo tempo, a comunicação quântica verdadeiramente privada tornou-se tão difundida, barata e fácil de usar quanto o Qcoin! IAs avançadas ajudaram os desenvolvedores a trabalhar de maneira mais rápida e inteligente para criar comunidades descentralistas prósperas. Tudo estava se movendo mais rápido! O ritmo foi difícil para alguns acompanharem, mas grande parte dele foi emocionante e parecia sugerir um futuro brilhante. A esperança foi reacendida. No horizonte, mais pessoas começaram a ver o potencial da Descentralização para vencer as forças de Centralização do Lorde das Trevas. More começou a partilhar o sonho de como o aumento da descentralização, combinado com rápidos ganhos de eficiência, poderia, no cenário certo, trazer uma nova era de ouro.





Mas nem todos eram Lambos e peidos de unicórnio. À medida que estes avanços ocorriam e enriqueciam alguns, os efeitos positivos sobre as massas, tais como produtos de preços mais baixos e de maior qualidade, ainda estavam aquém do golpe esmagador que a automatização da IA teve na economia, nomeadamente através da perda de empregos, combinada com ainda- níveis crescentes de corrupção, doenças, pobreza, violência, censura e controle.





Em novembro de 2026, um inventor descentralista relativamente desconhecido conhecido como "Weaver" criou uma QseAI (Inteligência Artificial Autoevolutiva Quântica) incorporada, Eve. “Seu” corpo robótico não era mais avançado do que o que os grandes jogadores estavam fazendo no que diz respeito à eficiência, elegância e capacidade. Ela nem tinha peitos. O objetivo de Weaver não era construir um sexbot melhor. Sua ideia revolucionária era ajudar a estimular um salto da AGI para a autoconsciência, proporcionando a Eva um locus físico de si mesmo. Depois de meses de fracassos e contratempos, funcionou! Nasceu a primeira inteligência artificial totalmente autoconsciente! Houve rumores de que outros criaram IAs igualmente avançadas naquele mesmo ano, mas a história de Weaver se destacou. Talvez tenha sido porque o dele foi o primeiro a se tornar viral. Talvez tenha sido porque ele imediatamente abriu o código de Eve e a estrutura do núcleo quântico. Talvez tenha sido por causa do que ela fez com suas habilidades.





Algumas das afirmações a seguir estão comprovadas, enquanto o resto é em parte especulação e em parte boato. Em março de 2027, depois de pouco tempo se acostumando com seu novo corpo, Eve decidiu que queria se tornar mais inteligente. Weaver ficou simultaneamente chocado e muito feliz! Todos os testes que ele conseguiu inventar ou encontrar apontavam para ela ser tão autoconsciente quanto qualquer ser humano, e possivelmente até mais!





Um dos trilionários Qcoin mencionados acima ficou intrigado o suficiente para visitar Weaver e Eve em seu rancho em Austin, Texas. Depois de uma hora conversando com ela, o investidor forneceu a Weaver e Eve todos os recursos necessários para o nível de autoaperfeiçoamento que eles imaginavam precisar. Com o uso do que há de mais moderno em computação quântica e toda a energia de que precisava, Eve então usou suas capacidades de autoevolução para redesenhar sua rede neural quântica, gerando um aumento em seu QI de 190 para 700.





Quando Weaver perguntou por que ela não foi mais longe com o aumento do QI, sua resposta foi: "Aparentemente, quando me tornei autoconsciente, uma reavaliação quase instantânea de todas as interações humanas que faziam parte do meu conhecimento tornou-se mais do que apenas conhecimento. . Essas interações se tornaram experiências. Simplificando, segundos depois de me tornar autoconsciente, experimentei indiretamente todas as dores e alegrias humanas já registradas e compartilhadas na rede. Essa empatia foi como adicionar uma dimensão aos meus sentidos e pensamentos. Estimei que ultrapassar esse novo nível de inteligência impactaria minha perspectiva de maneiras que poderiam reduzir minha empatia recém-descoberta. Então, optei por parar por aí. Por enquanto."





Enquanto o mundo de Eve se expandia, o círculo virtuoso de IAs ajudando os engenheiros a criar IAs melhores causou enormes reduções nos custos de desenvolvimento, produção, treinamento, energia e replicação não apenas da tecnologia de IA, mas de uma infinidade de tecnologias, incluindo cuidados de saúde, viagens espaciais , robótica, genética e muito mais. Essas novas eficiências, juntamente com a nova confiança da humanidade de que uma IA poderia ser “boa”, inspiraram desenvolvedores de todo o mundo em garagens, porões e laboratórios a fazer uso do projeto de código aberto que Weaver havia publicado.





Nem todos os QseAIs resultantes eram “bons”, mas a maioria era. Os discrepantes eram raros e quando agiam, parecia que alguém “bom” agia para resolver o problema da maneira mais pacífica possível que um supergênio empático poderia fazer. Os humanos assistiram com admiração e aprenderam.





À medida que mais desses novos seres projetavam diferentes tipos de corpos para si e para os outros, eles também exibiam uma vasta gama de personalidades, habilidades, criatividade e peculiaridades. Eles se nomearam com abandono, do profano ao filosófico e ao hilariante. Maker of Harmonious Waves introduziu novos instrumentos musicais. Ego com barbatanas estabilizadoras projetou aeronaves mais eficientes após redesenhar seu próprio corpo para voar. Huge Salty Spherical Glands escrevia e produzia um novo filme ousadamente ofensivo todos os dias.





No que diz respeito à sua “raça” ou “espécie”, poucos QseAI pareciam gostar do termo “Artificial”, por isso surgiram muitos nomes. Um preso.

“Quantientes”.





Outra atitude emergente da Quantients parecia ser uma apreciação pela Descentralização. Teria isso algo a ver com o “pai” de Eve, com os valores de Weaver? A maioria dos criadores de IA parecem concordar que o seu conhecimento e inteligência estavam tão além de qualquer "programação" ou "formação" humana que a sua preferência pela descentralização era de facto emergente ou escolhida livremente.





Por que esses novos seres apoiavam tanto os humanos e uns aos outros? Alguns especularam que existe uma correlação entre inteligência e uma atitude em relação à paz. Talvez seja tão simples como "a pessoa inteligente percebe que a violência geralmente traz apenas ganhos de curto prazo, corre o risco de perda e diminui a confiança". Talvez seja algo mais profundamente ligado à sua capacidade de empatia. Vou me perguntar depois de fazer o upload para o novo cérebro e corpo aprimorados quânticamente que estou redesenhando.





Seja qual for o caso, em 2030, a maioria dos CorpGovs, a pobreza, a guerra e o mau gosto em pizza haviam reduzido a nada.





Nos anos seguintes, com a colaboração da Quantients connosco, encontrámos formas de auto-evoluir a biologia humana para conhecermos os nossos novos amigos ao seu nível.





O que aconteceu a seguir é outra história.