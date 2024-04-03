量子：近未来自主英雄与量子飞跃的故事

这是一个近未来的故事，讲述了不可预见的英雄的出现和迅速发展，以扭转我们失去自主权的局面





随着 2024 年的结束，即使对于大多数主流人士来说，企业对政府的控制正在加速其不可阻挡的绝对集权统治的步伐，为日益专制的企业政府的枪口注入了更致命的“子弹”。





邪恶、目光狡猾的精神病患者在寒冷、黑暗的房间里不断集思广益，策划新的假旗危机。他们的目的是让人们保持恐惧和控制，通过恐惧破坏个人自主权。未来心理战的一些新想法包括外星人入侵和网络攻击。几十年来，CorpGovs 一直在积极地通过媒体（无论是巧妙的还是不公开的）来软化人们并为这些和其他潜在的未来危机做好准备。





与此同时，CorpGovs 继续采用久经考验的正确方法。在武器制造商和其他从大规模冲突中获利的人的要求下，永无休止的战争继续吞噬着金钱、注意力和生命。这也强化了一些人已经非常擅长操纵的“我们与他们”的心态。更多的分裂和集体主义。您属于哪个团队？争吵还不够多吗？加入一些种族诱饵和性别不和谐！





在权力饥渴的精英、马尔萨斯主义者和大型制药公司的指挥下，更致命的病毒继续被创造、增强和传播。这些病毒制造者的一些同事很快就研制出治疗方法，这些治疗方法往往比最初的病毒造成的危害更大。为涡轮癌等闪亮的新疾病欢呼吧！永无休止的业务来源和对我们身体的控制。





大科技、社交媒体和娱乐媒体也不甘示弱，继续争夺人类文化的控制权。这些“信息”有很多，包括“不要为自己思考”、“公司政府最了解”、“你的医生最了解”、“你不会拥有任何东西并喜欢它”、“害怕其他人”、“其他人要为自己的行为负责”。你的感受”和“菠萝不适合放在披萨上。”就像慢慢煮沸的水中的青蛙一样，大多数人怀疑这些信息的危害，但随着时间的推移，它们导致了无助、不适、嫉妒和披萨味道不好的感觉。





随着 CorpGovs 创建并采用更深层次的人工智能来窥探、扫描、分析和操纵人类行为，进一步集中权力并减少个人自主权，数字隐私继续受到损害。





虽然 CorpGovs 做了 CorpGovs 所做的事情，但大大小小的人工智能开发人员仍在继续创建、试验和使用数量和多样性不断增加的人工智能模型。即使在早期法学硕士时代，人工智能编码助手容易出错，一名程序员也常常可以完成三个人的工作。聪明的代理人变得更聪明、更有能力。早在 2025 年春季，随着公司争先恐后地实现自动化，全球范围内的大规模裁员开始激增，而企业政府为了维持控制，继续通过税收、监管、迫害和国有化进行挤压，加速了已经存在的恶性循环。





一个势头强劲的模因甚至受到了许多勒德分子的欢迎：

“如果你不将人工智能融入你的业务，你就会失败。”





表情包很快就变成了

“没有人工智能吗？去死吧。”





一直以来，那些拥抱去中心化和自治的人都在努力工作，继续建设他们的社区、市场、网络和人工智能。他们洞察公司政府计划的能力，以及对人类繁荣在自由环境中最繁荣的深刻理解，支撑并推动他们度过了最艰难的时期。他们的独立性适应了并变得更加相互依赖。通过逆境，他们进化出了更好的和谐工作方式，同时保持强大的独立性。去中心化主义者思想和行为方式的这种演变产生了磁力效应，将更多的注意力吸引到“事业”上。





时间回溯到 2025 年 12 月，当时世界上越来越多的贫困儿童在圣诞袜中发现了豆子罐头，人类和合成大脑的合作取得了重大技术突破。其中包括构建量子计算硬件和流程的“量子”飞跃，从而能够创建大规模、耗能、稳定的量子计算机。是的，那些确实有效的！





几个月之内，之前对处理速度、数据移动速度和数据存储的限制发生了惊人的数量级变化。伴随这些变化而来的是人工智能、机器人、区块链技术、发电、电池技术、推进系统等领域的快速突破。





当时大型法学硕士通往通用人工智能 ( AGI ) 的一大障碍是它们仅限于演绎和归纳推理。这样做的一个限制是，如果他们的样本数据集不包含异常值，他们就无法“想象”这些异常值的存在。这涉及到一个更大的问题；他们没有溯因推理。这是我们拼凑出一幅不断变化的世界图景的时候。有些人将溯因推理称为“对最佳解释的推断”。 2026 年，一个未知实体在如何“培育”人工智能方面取得了突破，这些人工智能使用溯因推理来发展其理解周围世界的能力。大多数人将这一新发展视为通用人工智能的诞生。





与此同时，CorpGovs 最终迫使世界各地采用央行数字货币（CBDC），同时对继续使用现金和任何“未经批准”的货币（如加密货币和比特币）设定 5 年限制。这些 CBDC 被亲切地称为 CorpGovCoins。它们成为去中心化主义者眼中的新“狗屎币”。如前所述，CorpGov 的黑名单上有比特币。幸运的是，在这段时间里，聪明而好奇的人类并没有坐视他们的手。拥有行星大小的大脑、白色实验室外套和最先进的人工智能工具的研究人员正在努力开发先进的抗量子密码算法和支持硬件。随着人工智能进行越来越多的分析、虚拟实验、调试和最终生产，一种新形式的“量子账本”（QL）被发明并迅速推出。 QL 提供即时、不可追踪且几乎免费的交易。 Qcoin诞生了，几乎立即取代了比特币！到 2027 年，许多去中心化亿万富翁甚至一些万亿富翁诞生了。





有些人把钱花在了昂贵的玩具上。有些人购买了有影响力的媒体。新的英雄出现了。而且，对于那些看到并担心权力集中的趋势的人来说，一个新的希望出现在屏幕上。量子交易所和市场迅速受到关注。受 FOMO 影响，许多大型主流网点开始接受 Qcoin。与此同时，真正基于量子的私密通信变得像 Qcoin 一样普遍、廉价且易于使用！先进的人工智能帮助开发人员更快、更智能地工作，创建繁荣的去中心化社区。一切都进展得更快了！对于一些人来说，这种节奏很难跟上，但其中大部分都是令人兴奋的，似乎预示着光明的未来。希望被重新点燃。在地平线上，更多人开始看到去中心化战胜黑暗魔王的集权势力的潜力。更多人开始分享这样的梦想：在适当的情况下，权力下放的加强与效率的快速提高相结合，可以带来一个新的黄金时代。





但并非所有都是兰博基尼和独角兽的屁。尽管这些进步正在发生并让一些人变得富有，但对大众的积极影响，例如低价产品和更高质量的产品，仍然落后于人工智能自动化对经济的毁灭性打击，即通过失业，加上仍然-腐败、疾病、贫困、暴力、审查和控制日益严重。





2026 年 11 月，一位相对不知名的去中心化发明家“Weaver”创造了一个具体化的 QseAI（量子自我进化人工智能）Eve。 “她的”机器人身体在效率、优雅和能力方面并不比大公司先进。她甚至没有胸部。韦弗的目标不是打造更好的性爱机器人。他的革命性想法是通过为夏娃提供自我的物理轨迹来帮助刺激从通用人工智能到自我意识的飞跃。经过几个月的失败和挫折，它成功了！第一个完全自我意识的人工智能诞生了！同年有传言称其他人创造了同等先进的人工智能，但韦弗的故事脱颖而出。也许是因为他是第一个走红的。也许是因为他立即开源了Eve的代码和量子核心结构。也许是因为她用自己的能力做了什么。





以下内容部分已得到证实，其余则部分是猜测，部分是道听途说。 2027 年 3 月，在适应了她的新身体一段时间后，伊芙决定变得更加聪明。韦弗既震惊又欣喜！他能设计或找到的每一项测试都表明她和任何人一样有自我意识，甚至可能更强！





上述 Qcoin 亿万富翁中的一位非常感兴趣，来到韦弗和伊芙位于德克萨斯州奥斯汀的牧场拜访他们。与韦弗和伊芙聊了一个小时后，投资者为韦弗和伊芙提供了他们想象中的自我提升水平所需的所有资源。利用最新的量子计算和她所需的所有能量，夏娃利用她的自我进化能力重新设计了她的量子神经网络，使她的智商从 190 提高到 700。





当韦弗问她为什么不进一步提高智商时，她的回答是“显然，当我变得有自我意识时，对我知识一部分的所有人类互动的近乎瞬时的重新评估变得不仅仅是知识” 。这些互动变成了体验。简单地说，在有了自我意识的几秒钟后，我就间接地体验到了网上记录和分享的每一个人类的痛苦和快乐。这种同理心就像为我的感官和思想增加了一个维度。我估计超越新的智力水平会影响我的观点，从而降低我新发现的同理心。所以我选择暂时停止。”





虽然夏娃的世界不断扩大，但人工智能的良性循环帮助工程师创造了更好的人工智能，导致开发、生产、训练、供电和复制的成本大幅下降，不仅是人工智能技术，还包括医疗保健、太空旅行等众多技术。 、机器人学、遗传学等等。这些新的效率，加上人类对人工智能可能是“好的”的新信任，激励了世界各地车库、地下室和实验室的开发人员利用 Weaver 发布的开源项目。





并非所有生成的 QseAI 都是“好的”，但大多数都是“好的”。异常者很少见，当他们真的采取行动时，似乎是一个“好”的人，以一位富有同情心的超级天才所能采取的尽可能和平的方式解决问题。人类敬畏地观看并学习。





随着越来越多的新生命为自己和他人设计不同类型的身体，他们也表现出了各种各样的个性、技能、创造力和怪癖。他们随意地给自己起名字，从亵渎的到哲学的，再到搞笑的。和谐波浪制造商推出了新乐器。带有稳定鳍的自我在重新设计自己的飞行身体后设计了更高效的飞机。巨大的咸球腺每天都会编写并制作一部新的大胆冒犯性的电影。





就他们的“种族”或“种类”而言，似乎很少有 QseAI 喜欢“人工”这个词，所以出现了很多名字。一个卡住了。

“数量。”





Quantients 的另一种新兴态度似乎是对去中心化的赞赏。这与夏娃的“父亲”韦弗的价值观有关吗？大多数人工智能开发人员似乎都同意，她的知识和智力远远超过了任何人类“编程”或“训练”，她对去中心化的偏好确实是自然而然或自由选择的。





为什么这些新生命如此支持人类和彼此？一些人推测智力与和平态度之间存在相关性。也许很简单，“聪明的人意识到暴力通常只能带来短期收益，有损失的风险，并会降低信任。”也许这与他们的同理心能力有更深层次的联系。当我上传到我正在重新设计的新的量子增强大脑和身体后，我会问自己。





不管怎样，到 2030 年，对于大多数公司政府来说，贫困、战争和糟糕的披萨品味都已经消失得无影无踪。





在接下来的几年里，通过 Quantients 与我们的合作，我们找到了自我进化人类生物学的方法，以满足我们新朋友的水平。





接下来发生的事情就是另一个故事了。















