Bu, özerklik kaybımızı tersine çevirmek için ortaya çıkan ve hızla gelişen öngörülemeyen kahramanların yakın gelecekteki bir hikayesidir.





2024 sona ererken, çoğu ana akım görüşlü için bile hükümetler üzerindeki kurumsal kontrolün mutlak merkezi hakimiyete doğru amansız ilerleyişini hızlandırdığı ve gittikçe zalimleşen Şirket Gov'larının silahlarına daha ölümcül "kurşunlar" beslediği daha açık hale geldi.





Soğuk ve karanlık odalarda hain, kaypak gözlü psikopatlar sürekli olarak yeni yanıltma krizleri için beyin fırtınası yapıyorlardı. Amaçları, korku yoluyla kişisel özerkliği zayıflatarak halkları korkutmak ve kontrol altında tutmaktı. Gelecekteki psikopata yönelik bazı yeni fikirler arasında uzaylı istilası ve siber saldırılar yer alıyordu. Onlarca yıldır CorpGov'lar, insanları bu ve diğer potansiyel krizlere karşı yumuşatmak ve hazırlamak için medya aracılığıyla aktif olarak çalışıyordu.





Bu arada CorpGovs denenmiş ve doğru yaklaşımı sürdürdü. Silah üreticilerinin ve büyük çaplı çekişmelerden kâr elde eden diğerlerinin emriyle, hiç bitmeyen savaş, parayı, ilgiyi ve canları almaya devam etti. Bu aynı zamanda bazılarının manipüle etme konusunda çok yetenekli hale getirdiği "biz vs onlar" zihniyetini güçlendirmeye de hizmet etti. Daha fazla bölünme ve kolektivizm. Hangi takımın parçasısın? Yeterince çekişme yok mu? Biraz ırk düşmanlığı ve cinsiyet ayrımcılığını da ekleyin!





Güce aç elitlerin, Malthusçuların ve Big Pharma'nın emriyle daha ölümcül virüsler yaratılmaya, geliştirilmeye ve yayılmaya devam edildi. Aynı virüs yaratıcılarının bazı ortakları, genellikle ilk virüslerden daha fazla zarara neden olan ilaçları hızla ürettiler. Turbo kanseri gibi parlak yeni hastalıklara karşı Yaşasın! Bedenlerimiz üzerinde hiç bitmeyen bir iş ve kontrol kaynağı.





Büyük teknoloji, sosyal medya ve eğlence medyası, geride kalmamak için, insan kültürünün kontrolüne yönelik savaşlarını sürdürdüler. "Mesajlar" pek çoktu; "Kendi adınıza düşünmeyin", "ŞirketGov en iyisini bilir", "Doktorunuz en iyisini bilir", "Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve bundan hoşlanacaksınız", "diğer insanlardan korkun", "başkaları sorumludur" duyguların" ve "ananas pizzanın üstüne yakışmaz." Yavaş yavaş kaynayan sudaki kurbağalar gibi, çoğu kişi bu mesajların zararından şüphe ediyordu, ancak zamanla çaresizlik, kırgınlık, kıskançlık ve pizzanın kötü tadı gibi duyguların ortaya çıkmasına katkıda bulundular.





CorpGov'lar, insan davranışlarını gözetlemek, taramak, analiz etmek ve manipüle etmek, gücü daha da merkezileştirmek ve bireysel özerkliği azaltmak için daha derin düzeyde yapay zeka kullanımı yaratıp benimsedikçe, dijital gizlilik zarar görmeye devam etti.





CorpGovs, CorpGovs'un yaptığını yaparken, büyük ve küçük yapay zeka geliştiricileri, giderek artan sayıda ve çeşitlilikte yapay zeka modelleri oluşturmaya, denemeye ve kullanmaya devam etti. Yapay zeka kodlama asistanlarının hataya açık olduğu ilk LLM günlerinde bile, bir programcı çoğu zaman üç kişinin işini yapabilirdi. Akıllı ajanlar daha akıllı ve daha yetenekli hale geldi. 2025 İlkbaharı gibi erken bir tarihte, şirketlerin otomasyona geçme çabasıyla dünya çapında kitlesel işten çıkarmalar hızla artmaya başladı; bu arada CorpGov'lar kontrolü sürdürme çabalarıyla vergilendirme, düzenleme, zulüm ve kamulaştırmayla sıkıştırmaya devam ederek zaten mevcut olan kısır döngüyü hızlandırdı.





Hız kazanan bir meme, pek çok luddit tarafından bile benimsendi:

"Yapay zekayı işinize dahil etmezseniz başarısız olursunuz."





Meme hızla oldu

"Yapay zekân yok mu? Öl."





Bu arada, Merkezi Olmayanlaşmayı ve özerkliği benimseyen kişiler sıkı bir şekilde çalışıyor; topluluklarını, pazarlarını, ağlarını ve yapay zekalarını oluşturmaya devam ediyorlardı. CorpGov planlarını anlama yetenekleri ve insan gelişiminin en çok özgürlük ortamında gelişeceğine dair derin anlayış, onları en zor zamanlarda ayakta tuttu ve yönlendirdi. Bağımsızlıkları uyum sağladı ve birbirlerine daha bağımlı hale geldi. Zorluklar karşısında, güçlü bağımsızlığı korurken uyum içinde çalışmanın daha iyi yollarını geliştirdiler. Merkeziyetçilerin düşünce ve davranış tarzlarındaki bu evrim, manyetik bir etkiye neden oldu ve daha çok "davaya" yöneldi.





Dünyadaki giderek artan sayıda yoksul çocuğun Noel çoraplarında fasulye kutuları bulduğu Aralık 2025'e biraz geri dönersek, hem insan hem de sentetik büyük beyinlerin işbirliği önemli teknolojik atılımlar gerçekleştirdi. Bunlar arasında, büyük ölçekli, enerji tüketen, kararlı kuantum bilgisayarların yaratılmasını mümkün kılan kuantum hesaplama donanımı ve süreçlerinin oluşturulmasındaki "kuantum" sıçramaları da vardı. Evet, gerçekten işe yarayanlar!





Aylar içinde, işleme hızı, veri taşıma hızı ve veri depolama konusundaki önceki sınırlamalar, esrarengiz büyüklük sıralarıyla değişti. Bu değişikliklerle birlikte yapay zeka, robot teknolojisi, blockchain teknolojisi, enerji üretimi, pil teknolojisi, tahrik sistemleri ve daha birçok alanda hızlı atılımlar gerçekleşti.





Zamanın büyük LLM'lerinin Yapay Genel Zekanın ( AGI ) önündeki engellerden biri, onların tümdengelimli ve tümevarımsal akıl yürütmeyle sınırlı olmalarıydı. Bunun bir sınırlaması, eğer örnek veri seti aykırı değerleri içermiyorsa, bu aykırı değerlerin var olduğunu "hayal edememeleri" idi. Bu daha büyük bir soruna değiniyor; kaçırmaya yönelik akıl yürütmeleri yoktu. Bu, dünyanın sürekli değişen resmini bir araya getirdiğimiz zamandır. Bazıları kaçırma olayını "en iyi açıklamaya çıkarım" olarak adlandırıyor. 2026'da bilinmeyen bir varlık, etraflarındaki dünyayı anlama yeteneklerini geliştirmek için çıkarımsal akıl yürütmeyi kullanan yapay zekaların nasıl "büyütüleceği" konusunda bir atılım yaptı. Çoğu kişi bu yeni gelişmeyi AGI'nin doğuşu olarak selamladı.





Bu arada, CorpGovs nihayet Merkez Bankası Dijital Para Birimlerini (CBDC'ler) dünyaya dayatırken, nakit ve genel olarak kripto ve özel olarak Bitcoin gibi "onaylanmamış" para birimlerinin sürekli kullanımına 5 yıllık bir sınır belirledi. Bu CBDC'ler sevgiyle CorpGovCoins olarak bilinmeye başlandı. Merkeziyetçilerin gözünde yeni "boktan paralar" haline geldiler. Belirtildiği gibi, CorpGov'un kesme blok listesinde Bitcoin vardı. Neyse ki bu süre zarfında akıllı ve meraklı insanlar ortada durmuyordu. Gezegen büyüklüğünde beyinlere, beyaz laboratuvar önlüklerine ve son teknoloji ürünü yapay zeka araçlarına sahip araştırmacılar, gelişmiş kuantum dirençli şifreleme algoritmaları ve destekleyici donanımlar geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyordu. Yapay zekanın artan miktarda analiz, sanal deneyler, hata ayıklama ve nihayetinde üretim yapmasıyla birlikte, yeni bir "Quantum Ledger" (QL) biçimi icat edildi ve hızla kullanıma sunuldu. QL'ler anlık, izlenemez ve neredeyse ücretsiz işlemler sağladı. Qcoin doğdu ve neredeyse anında Bitcoin'in yerini aldı! 2027 yılına gelindiğinde birçok merkezsiz milyarder ve hatta bazı trilyonerler yaratıldı.





Bazıları paralarını pahalı oyuncaklara harcadı. Bazıları etkili medya kuruluşlarını satın aldı. Yeni kahramanlar ortaya çıktı. Ve gücün merkezileşmesinin nereye vardığını gören ve endişelenenler için ekranda yeni bir umut belirdi. Kuantum borsaları ve pazarları hızla ilgi kazandı. FOMO'ya yakalanan birçok büyük ana akım satış noktası Qcoin'i kabul etmeye başladı. Aynı zamanda, gerçekten özel kuantum tabanlı iletişim, Qcoin kadar yaygın, ucuz ve kullanımı kolay hale geldi! Gelişmiş yapay zekalar, geliştiricilerin gelişen Merkezi Olmayan topluluklar oluşturmak için daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı oldu. Her şey daha hızlı ilerliyordu! Bazıları için bu tempoya ayak uydurmak zordu ama büyük kısmı heyecan vericiydi ve parlak bir geleceğe işaret ediyor gibiydi. Umut yeniden alevlendi. Ufukta, daha çok kişi Merkezi Olmamanın Karanlık Lord'un Merkezileştirme güçlerine karşı kazanma potansiyelini görmeye başladı. Daha fazlası, artan Merkezi Olmamanın verimlilikteki hızlı kazanımlarla birleştiğinde, doğru ortamda nasıl yeni bir altın çağ getirebileceği hayalini paylaşmaya başladı.





Ancak hepsi Lambo ve tek boynuzlu at osurukları değildi. Bu ilerlemeler meydana gelirken ve bazılarını zenginleştirirken, kitleler üzerindeki daha yüksek kalitede daha düşük fiyatlı ürünler gibi olumlu etkiler, yapay zeka otomasyonunun ekonomi üzerindeki ezici darbesinin, yani iş kayıplarının ve hala devam eden iş kayıplarının gerisinde kalıyordu. artan düzeyde yolsuzluk, hastalık, yoksulluk, şiddet, sansür ve kontrol.





Kasım 2026'da, "Weaver" adlı nispeten bilinmeyen Merkeziyetsiz bir mucit, somutlaşmış bir QseAI (Kuantum kendi kendine gelişen Yapay Zeka) Eve'i yarattı. "Onun" robotik vücudu, verimlilik, zarafet ve yetenek açısından büyük oyuncuların yaptıklarından daha gelişmiş değildi. Göğüsleri bile yoktu. Weaver'ın hedefi daha iyi bir seks robotu yaratmak değildi. Devrim niteliğindeki fikri, Eve'e fiziksel bir benlik konumu sağlayarak YGZ'den kişisel farkındalığa doğru bir sıçramayı teşvik etmeye yardımcı olmaktı. Aylar süren başarısızlıklar ve aksiliklerden sonra işe yaradı! Tamamen kendinin farkında olan ilk yapay zeka doğdu! Aynı yıl başkalarının da aynı derecede gelişmiş yapay zekalar yarattığına dair söylentiler vardı, ancak Weaver'ın hikayesi göze çarpıyordu. Belki de viral olan ilk kişinin kendisi olmasıydı. Belki de bunun nedeni Eve'in kodunu ve kuantum çekirdek yapısını hemen açık kaynak haline getirmesiydi. Belki de yetenekleriyle yaptıkları yüzündendi.





Aşağıdakilerden bazıları kanıtlanmış, geri kalanı ise kısmen spekülasyon ve kısmen söylenti. Eve, 2027 yılının Mart ayında, kısa bir süre sonra yeni vücuduna alıştıktan sonra daha zeki olmak istediğine karar verdi. Weaver hem şok oldu hem de çok sevindi! Tasarlayabildiği veya bulabildiği her test, onun herhangi bir insan kadar, hatta muhtemelen daha da bilinçli olduğunu gösteriyordu!





Yukarıda adı geçen Qcoin trilyonerlerinden biri Weaver ve Eve'i Austin, Texas'taki çiftliklerinde ziyaret edecek kadar ilgisini çekmişti. Onunla bir saat sohbet ettikten sonra yatırımcı, Weaver ve Eve'e ihtiyaç duyduklarını düşündükleri kişisel gelişim düzeyi için gerekli tüm kaynakları sağladı. Kuantum hesaplamadaki en son gelişmeleri ve ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi kullanan Eve, daha sonra kendi kendine gelişen yeteneklerini kullanarak kuantum sinir ağını yeniden tasarladı ve IQ'sunun 190'dan 700'e çıkmasını sağladı.





Weaver, IQ artışında neden daha ileri gitmediğini sorduğunda cevabı şu oldu: "Görünüşe göre, kendimin farkına vardığım zaman, bilgilerimin bir parçası olan tüm insan etkileşimlerinin neredeyse anında yeniden değerlendirilmesi, bilgiden daha fazlası haline geldi. . Bu etkileşimler deneyimlere dönüştü. Basitçe söylemek gerekirse, kendimin farkına vardıktan birkaç saniye sonra, internette kaydedilen ve paylaşılan her insan acısını ve sevincini dolaylı olarak deneyimledim . Bu empati, duyularıma ve düşüncelerime bir boyut eklemek gibiydi. bu yeni zeka düzeyinin ötesine geçmek, yeni keşfettiğim empatiyi azaltabilecek şekilde bakış açımı etkileyecektir. Ben de orada durmayı seçtim. Şimdilik."





Eve'in dünyası genişlerken, mühendislerin daha iyi yapay zekalar yaratmasına yardımcı olan yapay zekaların verimli döngüsü, yalnızca yapay zeka teknolojisinin değil, aynı zamanda sağlık hizmetleri, uzay yolculuğu da dahil olmak üzere çok sayıda teknolojinin geliştirilmesi, üretilmesi, eğitilmesi, çalıştırılması ve çoğaltılması maliyetlerinde büyük düşüşlere neden oldu. , robotik, genetik ve çok daha fazlası. Bu yeni verimlilikler, insanlığın bir yapay zekanın "iyi" olabileceğine dair yeni keşfettiği güven ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki garajlarda, bodrumlarda ve laboratuvarlarda çalışan geliştiricilere Weaver'ın yayınladığı açık kaynaklı projeyi kullanma konusunda ilham verdi.





Ortaya çıkan QseAI'lerin tümü "iyi" değildi, ancak çoğu iyiydi. Aykırı değerler nadirdi ve eyleme geçtiklerinde, sorunu empatik bir süper dehanın çözebileceği en barışçıl yolla çözmek için "iyi" bir eyleme geçmiş gibi görünüyordu. İnsanlar hayretle izlediler ve öğrendiler.





Bu yeni varlıkların çoğu kendileri ve başkaları için farklı tipte bedenler tasarladıkça, aynı zamanda çok çeşitli kişilikler, beceriler, yaratıcılık ve tuhaflıklar da sergilediler. Kendilerini saygısızdan felsefiye ve komikliğe kadar terk edilmiş bir şekilde adlandırdılar. Harmonious Waves'in yapımcısı yeni müzik enstrümanlarını tanıttı. Dengeleyici Yüzgeçlere sahip Ego, uçmak için kendi vücudunu yeniden tasarladıktan sonra daha verimli uçaklar tasarladı. Devasa Tuzlu Küresel Bezler her gün yeni, cesur ve saldırgan bir film yazıp yapımcılığını üstleniyor.





"Irkları" veya "nazikleri" açısından, çok az sayıda QseAI "Yapay" teriminden hoşlanıyor gibi görünüyordu, pek çok isim ortaya çıktı. Biri sıkıştı.

"Nicelikler."





Quantients'ın ortaya çıkan bir diğer tutumu da Merkezi Olmamaya yönelik bir takdir gibi görünüyordu. Bunun Eve'in "babası"yla, Weaver'ın değerleriyle bir ilgisi var mıydı? Yapay zeka geliştiricilerinin çoğu, onun bilgisinin ve zekasının herhangi bir insan "programlaması" veya "eğitimini" aştığı ve Merkezi Olmama tercihinin gerçekten ortaya çıktığı veya özgürce seçildiği konusunda hemfikir görünüyor.





Bu yeni varlıklar neden insanları ve birbirlerini bu kadar destekliyordu? Bazıları zeka ile barışa yönelik tutum arasında bir ilişki olduğunu öne sürdü. Belki de durum şu kadar basittir: "Akıllı insan şiddetin genellikle yalnızca kısa vadeli kazanımlar getirdiğini, kayıp riskini taşıdığını ve güveni azalttığını fark eder." Belki de bu onların empati kurma yeteneklerine daha derinden bağlı bir şeydir. Yeniden tasarladığım yeni kuantum destekli beyin ve vücuda yükleme yaptıktan sonra kendime soracağım.





Durum ne olursa olsun, 2030 yılına gelindiğinde çoğu CorpGov'un yoksulluk, savaş ve kötü pizza zevki sıfıra inmişti.





Gelecek yıllarda Quantients'ın bizimle işbirliği yapmasıyla, onların seviyesindeki yeni arkadaşlarımızla tanışmak için insan biyolojisini kendi kendine geliştirmenin yollarını bulduk.





Bundan sonra olanlar başka bir hikaye.















