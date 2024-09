A prova de trabalho é uma solução testada e comprovada

A prova de trabalho está sob ataque crescente como modelo para criptomoedas. Os ativistas da mudança climática estão questionando todo o paradigma. O estado de Nova York está perto de proibir a mineração de criptomoeda Proof of Work. O sistema existente não vai desaparecer. Mais e mais obstáculos serão colocados no caminho dos países membros do FMI. A República Centro-Africana já está vendo alguma resistência à adoção do Bitcoin. Forças grandes e poderosas estão agora em conflito. HODL pode assumir um significado totalmente novo.





Como chegamos aqui? Por que o Bitcoin foi criado em primeiro lugar? O colapso dos sistemas financeiros globais em 2008-09 levou “Satoshi Nakomoto” a criar uma versão do século 21 do antigo modelo de Proof of Work. Um modelo não baseado no metal amarelo favorito dos humanos, o ouro. Em vez disso, Satoshi criou o ouro digital e o chamou de Bitcoin.





O ouro tem sido o modelo de prova de trabalho por milênios. Uma moeda lastreada em ouro só era possível se o trabalho fosse feito nas minas para retirá-la do solo. O ouro era a prova de trabalho definitiva. Obter ouro nunca foi fácil, então se uma nação ou reino o tivesse em grandes quantidades, algum trabalho teria que ser feito. Uma moeda lastreada em ouro não estava sujeita à desvalorização da mesma forma que uma moeda fiduciária se desvaloriza.





Vejamos o ouro como um modelo de prova de trabalho para apoiar a moeda de uma nação. Por que o ouro ocupou esse lugar no mundo econômico humano por milênios? O ouro realmente tem um suprimento limitado. Há apenas tanto ouro no mundo. O ouro tem sido uma reserva tradicional de valor nas economias humanas literalmente por milhares de anos.





O ouro é difícil de sair do chão. Embora não se degrade ou manche, o esforço para tirá-lo do solo limitou seu suprimento. Mesmo que os humanos tenham cavado o solo o mais rápido possível por milênios, há uma quantidade limitada.





É essa limitação física que torna o limite de oferta de ouro REAL. Estima-se que existam cerca de duzentas mil toneladas de ouro acima do solo e sob controle humano. Esta situação parece ser a mesma no futuro.





A menos que Elon Musk encontre um asteróide com um núcleo de ouro ou comece a minerar o material na lua, o suprimento de ouro parece ser bastante estático. O ouro é realmente muito difícil de obter, simples, ponto final. Todos os anos, humanos persistentes e trabalhadores raspam mais alguns milhares de toneladas. Isso significa que a oferta de ouro cresce de 1 a 2% a cada ano.





O ouro força alguma transparência porque é obviamente difícil de obter. Os humanos não são confiáveis. Os humanos raramente são honestos, especialmente quando se trata de dinheiro. A reserva de valor do ouro é baseada em uma limitação física que todos concordam ser real. É difícil tirar ouro do solo.





O mecanismo de prova de trabalho em criptomoedas destina-se a tornar a obtenção do ativo digital uma colina mais difícil de escalar ou de escavar. É um trabalho real em muitos níveis diferentes para obter tração em um ecossistema de prova de trabalho. A prova de trabalho não é apenas obter as placas gráficas ou queimar um forno de carvão para alimentar a plataforma de mineração, como alguns acreditam.





Há muita experiência necessária para operar uma operação de mineração bem-sucedida no modelo de prova de trabalho. Há muito mais trabalho sendo feito para produzir uma taxa de hash do que apenas conectar um computador. Os ecossistemas de criptomoedas são mantidos vivos pelas atividades de mineração. Essas atividades em geral envolvem os mineradores mantendo nós na rede e processando transações para as recompensas de criptomoeda de resolver equações complexas destinadas a verificar a viabilidade da rede.





A prova de trabalho exige que os nós em uma rede forneçam evidências de que gastaram trabalho computacional para obter consenso de maneira descentralizada. Isso evita que os ne'er-do-wells ultrapassem a rede. Como o minerador vencedor é escolhido aleatoriamente proporcionalmente ao trabalho realizado, ele incentiva todos na rede a agir honestamente e registrar apenas transações verdadeiras.





Isso torna a rede Proof of Work descentralizada e ponto a ponto em sua base. Isso torna mais difícil de manipular porque há muitos nós na rede. Enquanto houver uma rede de mineração saudável e diversificada, esse sistema é essencialmente autossustentável. É possível que o regime monetário atual possa realmente ser substituído, se houver mineradores suficientes e países suficientes adotarem o Bitcoin como moeda legal.





Este novo modelo de prova de trabalho completamente dependente de uma rede descentralizada de mineradores não é perfeito, mas oferece uma alternativa mais igualitária ao que tem sido. O atual sistema monetário, que parece amplamente baseado em petrodólares e na guerra, é na verdade responsável por colocar o planeta em perigo. As criptomoedas não colocaram o planeta em perigo. O poder antigo e endinheirado do século XX trouxe esse “presente” para este século.