Proof of Work là một giải pháp đã thử và đúng

Proof of Work đang bị tấn công ngày càng nhiều như một mô hình cho tiền điện tử. Các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu đang đặt câu hỏi về toàn bộ mô hình này. Bang New York sắp cấm khai thác tiền điện tử Proof of Work. Hệ thống hiện tại sẽ không biến mất. Các quốc gia có tư cách thành viên IMF sẽ ngày càng có nhiều trở ngại. Cộng hòa Trung Phi đã chứng kiến một số trở ngại cho việc áp dụng Bitcoin. Các lực lượng lớn và mạnh mẽ hiện đang xung đột. HODL có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.





Chúng ta tới đây bằng cách nào nhỉ? Tại sao Bitcoin lại được tạo ra ngay từ đầu? Sự suy thoái của hệ thống tài chính toàn cầu năm 2008–09 đã thúc đẩy “Satoshi Nakomoto” tạo ra phiên bản thế kỷ 21 của mô hình Proof of Work cũ. Một mô hình không dựa trên kim loại màu vàng yêu thích của con người, vàng. Thay vào đó, Satoshi đã tạo ra vàng kỹ thuật số và gọi nó là Bitcoin.





Vàng đã là mô hình Proof of Work trong nhiều thiên niên kỷ. Một loại tiền tệ được hỗ trợ bởi vàng chỉ có thể được thực hiện nếu công việc được thực hiện trong các mỏ để đào nó lên khỏi mặt đất. Vàng là Bằng chứng Công việc cuối cùng. Kiếm được vàng chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy nếu một quốc gia hoặc vương quốc có nó với số lượng lớn, thì một số công việc phải được thực hiện. Một loại tiền tệ được hỗ trợ bởi vàng không bị mất giá như cách một loại tiền tệ fiat phá giá.





Chúng ta hãy xem vàng như một mô hình Proof of Work để hỗ trợ tiền tệ của một quốc gia. Tại sao vàng lại giữ vị trí này trong thế giới kinh tế loài người trong nhiều thiên niên kỷ? Vàng thực sự có nguồn cung hạn chế. Chỉ có rất nhiều vàng trên thế giới. Vàng đã là một vật lưu trữ giá trị truyền thống trong nền kinh tế nhân loại trong hàng nghìn năm.





Vàng rất khó lấy ra khỏi mặt đất. Mặc dù nó không xuống cấp hoặc xỉn màu, nỗ lực đưa nó ra khỏi mặt đất đã hạn chế nguồn cung cấp của nó. Mặc dù con người đã đào nó lên khỏi mặt đất nhanh nhất có thể trong hàng thiên niên kỷ, nhưng số lượng có hạn.





Đó là hạn chế vật lý này làm cho giới hạn cung cấp của vàng THẬT. Người ta ước tính có khoảng hai trăm nghìn tấn vàng ở trên mặt đất và dưới sự kiểm soát của con người. Tình hình này dường như cũng sẽ xảy ra trong tương lai.





Trừ khi Elon Musk tìm thấy một tiểu hành tinh có lõi vàng hoặc bắt đầu khai thác những thứ trên mặt trăng, nguồn cung vàng dường như khá tĩnh. Vàng thực sự rất khó kiếm, đơn giản thôi. Mỗi năm, con người kiên trì và chăm chỉ lại cào thêm vài nghìn tấn. Điều đó có nghĩa là nguồn cung vàng tăng 1-2% mỗi năm.





Vàng buộc phải minh bạch bởi vì nó rõ ràng là khó có được. Con người không thể được tin cậy. Con người hiếm khi trung thực, đặc biệt là khi nói về tiền bạc. Giá trị tích trữ của vàng dựa trên một giới hạn vật lý mà mọi người đều đồng ý là có thật. Thật khó để lấy vàng ra khỏi lòng đất.





Cơ chế Proof of Work trong tiền điện tử có nghĩa là làm cho việc kiếm được tài sản kỹ thuật số trở nên khó khăn hơn để leo lên hoặc đào mỏ. Đó là công việc thực tế ở nhiều cấp độ khác nhau để có được lực kéo trong hệ sinh thái Proof of Work. Proof of Work không chỉ là việc lấy card đồ họa hay đốt lò than để cung cấp năng lượng cho giàn khai thác như một số người lầm tưởng.





Có rất nhiều kiến thức chuyên môn giúp vận hành một hoạt động khai thác thành công trong mô hình Proof of Work. Còn rất nhiều việc đang được thực hiện để tạo ra một tỷ lệ băm hơn là chỉ cắm vào máy tính. Hệ sinh thái tiền điện tử được duy trì bằng các hoạt động khai thác. Các hoạt động này nói chung liên quan đến việc các thợ đào duy trì các nút trên mạng và xử lý các giao dịch để nhận phần thưởng tiền điện tử khi giải các phương trình phức tạp nhằm xác minh khả năng tồn tại của mạng.





Proof of Work yêu cầu các nút trên mạng cung cấp bằng chứng rằng chúng đã sử dụng công việc tính toán để đạt được sự đồng thuận theo cách phi tập trung. Điều này ngăn không cho giếng ne'er-do-vượt qua mạng. Bởi vì người khai thác chiến thắng được chọn ngẫu nhiên tỷ lệ với công việc đã hoàn thành, nó khuyến khích mọi người trên mạng hành động trung thực và chỉ ghi lại các giao dịch thực sự.





Điều này làm cho mạng Proof of Work trở nên phi tập trung và ngang hàng ở nền tảng của nó. Điều này làm cho nó khó thao tác hơn vì có rất nhiều nút trên mạng. Miễn là có một mạng lưới khai thác lành mạnh và đa dạng, hệ thống này về cơ bản là tự duy trì. Có thể chế độ tiền tệ hiện tại thực sự có thể bị thay thế, nếu có đủ thợ đào và đủ quốc gia chấp nhận Bitcoin như một đấu thầu hợp pháp.





Mô hình Proof of Work mới này hoàn toàn phụ thuộc vào mạng lưới các thợ đào phi tập trung không phải là hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một giải pháp thay thế bình đẳng hơn so với những gì đã có. Hệ thống tiền tệ hiện tại, có vẻ phần lớn dựa trên tiền dầu và chiến tranh, thực sự chịu trách nhiệm đưa hành tinh vào tình thế nguy hiểm. Tiền điện tử đã không đặt hành tinh vào tình thế nguy hiểm. Quyền lực cũ, tiền bạc từ thế kỷ XX đã mang “món quà” đó đến thế kỷ này.