La preuve de travail est une solution éprouvée et vraie

La preuve de travail est de plus en plus attaquée en tant que modèle pour les crypto-monnaies. Les militants du changement climatique remettent en question tout le paradigme. L'État de New York est sur le point d'interdire l'extraction de crypto-monnaie Proof of Work. Le système existant ne va pas disparaître. De plus en plus d'obstacles seront mis sur le chemin des pays membres du FMI. La République centrafricaine connaît déjà un certain recul pour son adoption du Bitcoin. Des forces importantes et puissantes sont maintenant en conflit. HODL peut prendre un tout nouveau sens.





Comment on est venu ici? Pourquoi Bitcoin a-t-il été créé en premier lieu ? L'effondrement des systèmes financiers mondiaux en 2008-2009 a incité « Satoshi Nakomoto » à créer une version du XXIe siècle de l'ancien modèle de preuve de travail. Un modèle non basé sur le métal jaune préféré des humains, l'or. Au lieu de cela, Satoshi a créé de l'or numérique et l'a appelé Bitcoin.





L'or est le modèle de preuve de travail depuis des millénaires. Une monnaie adossée à l'or n'était possible que si le travail était fait dans les mines pour l'extraire du sol. L'or était la preuve de travail ultime. Obtenir de l'or n'a jamais été facile, donc si une nation ou un royaume en avait en grande quantité, il fallait faire du travail. Une monnaie adossée à l'or n'était pas sujette à dévaluation comme une monnaie fiduciaire dévalue.





Considérons l'or comme un modèle de preuve de travail pour soutenir la monnaie d'un pays. Pourquoi l'or occupe-t-il cette place dans le monde économique humain depuis des millénaires ? L'or a vraiment une offre limitée. Il n'y a qu'une quantité limitée d'or dans le monde. L'or est une réserve traditionnelle de valeur dans les économies humaines depuis des milliers d'années.





L'or est difficile à sortir du sol. Bien qu'il ne se dégrade pas ou ne se ternisse pas, l'effort pour le sortir du sol a limité son approvisionnement. Même si les humains l'ont extrait du sol aussi vite que possible depuis des millénaires, il y en a une quantité limitée.





C'est cette limitation physique qui rend le plafond de l'offre d'or RÉEL. On estime qu'il y a environ deux cent mille tonnes d'or au-dessus du sol et sous contrôle humain. Cette situation semble être à peu près la même à l'avenir.





À moins qu'Elon Musk ne trouve un astéroïde avec un noyau d'or ou ne commence à extraire le matériel sur la lune, l'approvisionnement en or semble être assez statique. L'or est vraiment très difficile à obtenir, tout simplement. Chaque année, des humains persistants et travailleurs grattent quelques milliers de tonnes supplémentaires. Cela signifie que l'offre d'or augmente de 1 à 2 % chaque année.





L'or oblige à une certaine transparence car il est évidemment difficile à obtenir. On ne peut pas faire confiance aux humains. Les humains sont rarement honnêtes, surtout quand il s'agit d'argent. La réserve de valeur de l'or est basée sur une limitation physique dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est réelle. Il est difficile d'extraire de l'or du sol.





Le mécanisme de preuve de travail dans les crypto-monnaies vise à rendre l'obtention de l'actif numérique plus difficile à gravir ou à creuser. C'est un travail réel à de nombreux niveaux différents pour obtenir une traction dans un écosystème de preuve de travail. La preuve de travail ne consiste pas seulement à obtenir les cartes graphiques ou à brûler un four à charbon pour alimenter la plate-forme minière, comme certains le pensent.





Il y a beaucoup d'expertise dans l'exploitation d'une exploitation minière réussie dans le modèle de preuve de travail. Il y a beaucoup plus de travail à faire pour produire un taux de hachage que de simplement brancher un ordinateur. Les écosystèmes de crypto-monnaie sont maintenus en vie par les activités minières. Ces activités impliquent généralement que les mineurs maintiennent des nœuds sur le réseau et traitent les transactions pour les récompenses de crypto-monnaie de la résolution d'équations complexes destinées à vérifier la viabilité du réseau.





La preuve de travail nécessite que les nœuds d'un réseau fournissent la preuve qu'ils ont consacré un travail de calcul pour parvenir à un consensus de manière décentralisée. Cela empêche les vauriens de dépasser le réseau. Parce que le mineur gagnant est choisi au hasard proportionnellement au travail effectué, cela incite tout le monde sur le réseau à agir honnêtement et à n'enregistrer que de vraies transactions.





Cela rend le réseau Proof of Work décentralisé et peer-to-peer à sa fondation. Cela rend la manipulation plus difficile car il y a tellement de nœuds sur le réseau. Tant qu'il existe un réseau minier sain et diversifié, ce système est essentiellement autosuffisant. Il est possible que le régime monétaire actuel puisse vraiment être remplacé, s'il y a suffisamment de mineurs et que suffisamment de pays adoptent le Bitcoin comme monnaie légale.





Ce nouveau modèle de preuve de travail entièrement dépendant d'un réseau décentralisé de mineurs n'est pas parfait, mais il offre une alternative plus égalitaire à ce qui a été. Le système monétaire actuel, qui semble largement basé sur les pétrodollars et la guerre, est en réalité responsable de la mise en péril de la planète. Les crypto-monnaies n'ont pas mis la planète en péril. L'ancien pouvoir fortuné du XXe siècle a apporté ce « don » à ce siècle.