Problemas do metaverso: desmascarando as falhas no design UX

O conceito de metaverso ganhou muita atenção recentemente, pois promete um espaço virtual onde os indivíduos podem interagir e se conectar em tempo real. No entanto, a ideia geral e o design da experiência do usuário apresentam algumas deficiências. Este artigo explorará algumas das razões por trás desses contratempos.

Metaverso: breve visão geral

Vamos primeiro começar definindo o que realmente é o metaverso. Este termo se refere a um mundo ou universo virtual onde os indivíduos podem interagir uns com os outros em tempo real. É um espaço compartilhado que combina realidades virtuais, oferecendo aos usuários diversas experiências e diversos meios de interação. A visão do metaverso é criar um mundo online partilhado, acessível a qualquer pessoa em todo o mundo através de vários dispositivos – permitindo às pessoas viver, trabalhar, divertir-se e socializar.





De acordo com Statista, o valor de mercado do metaverso deverá atingir US$ 507,8 bilhões até 2030.





Dzianis Aviaryanau, Middle Experience Designer da ELEKS, tem acompanhado de perto o desenvolvimento do metaverso e observou que ele falhou de várias maneiras. Então, vamos mudar nosso foco para os fatores que contribuem para essas falhas.

IA ofuscando a importância da UX

Um desafio significativo no metaverso é a prevalência da IA. Embora a tecnologia de IA tenha sido crucial no desenvolvimento do metaverso, ela simultaneamente negligenciou a importância de um bom design de experiência. Isso fez com que os desenvolvedores se concentrassem demais nos aspectos técnicos do metaverso – criando algoritmos complexos e projetando ambientes intrincados – em vez de na experiência do usuário, resultando em fluxos de usuário frustrantes e confusos.





Vamos encarar a verdade: não é um assunto novo. Meta – antigo Facebook – teve problemas com as interfaces e confiou excessivamente nos hábitos de seus usuários, em vez de interfaces de usuário fáceis de usar. - Dzianis Aviaryanau, Designer de Experiência Média na ELEKS.





O problema é que os usuários não se importam muito com os aspectos técnicos do metaverso; sua principal prioridade é a experiência intuitiva e tranquila que lhes permite interagir com outras pessoas e se envolver de forma significativa com o ambiente. Infelizmente, muitas experiências do metaverso são muito complexas e desafiadoras para navegar, com muitas opções e recursos que sobrecarregam os usuários. A falta de navegação intuitiva e utilização do metaverso pode levar à frustração e confusão do usuário.

Obstáculos ao envolvimento do usuário

Outro problema com metaespaços é que alguns desenvolvedores criam experiências desconexas sem tarefas e objetivos claros. Isso pode fazer com que os usuários vaguem sem rumo, confusos e sem saber o que fazer e como interagir com o metaverso. Neste caso, o desenho estratégico do produto pode ter um impacto significativo. Os desenvolvedores podem aumentar o envolvimento e a satisfação do usuário priorizando a simplicidade e o design centrado no usuário.





Além disso, algumas experiências do metaverso enfrentam problemas técnicos, incluindo atrasos, travamentos e tempo de carregamento lento, o que pode dificultar o envolvimento e até mesmo afastar completamente os usuários.





Tensões técnicas e de hardware

Como indicamos acima, as questões técnicas estão entre os principais problemas do metaverso. No entanto, a razão por trás do surgimento de tais questões é a grande quantidade de poder computacional que o metaverso requer.





O mundo digital fornecido pelo metaverso está em constante transformação e evolução em tempo real, criando grandes quantidades de dados. Requer capacidade de processamento significativa, o que pode sobrecarregar o hardware. Por exemplo, alguns metaespaços precisam de PCs de última geração ou de equipamentos especializados inacessíveis ao público mais amplo.





Além disso, os equipamentos modernos de VR não oferecem uma experiência de usuário perfeita. É muito pesado e com fio, mas poderoso o suficiente, ou leve e sem fio, mas lento e fraco. Hoje em dia, os dispositivos geralmente não satisfazem as amplas e diversas necessidades do público-alvo.

Desafios dos algoritmos do metaverso

E uma deficiência do metaverso é que alguns de seus algoritmos são ineficazes ou muito complexos. Por exemplo, alguns algoritmos de rastreamento do comportamento do usuário não conseguiram obter resultados precisos. Consequentemente, o envolvimento e a satisfação do usuário podem cair devido a recomendações irrelevantes ou à dificuldade para encontrar informações relevantes.

Conclusões

Então, com todas essas questões, o metaverso está fadado ao fracasso? Não necessariamente. Embora a experiência com o design da experiência do usuário para o metaverso deva ser melhorada, esta tecnologia ainda tem potencial.





Por exemplo, a IA poderia ser usada para melhorar a experiência do usuário no metaverso, antecipando o comportamento do usuário e fornecendo recomendações relevantes. Ao analisar dados e padrões de usuários, a IA pode ajudar os designers a criar ambientes de metaverso adaptados para atingir objetivos específicos e satisfazer plenamente as necessidades de seus usuários.





