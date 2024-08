Problèmes de métaverse : démasquer les failles de la conception UX

Le concept de métaverse a récemment attiré beaucoup d'attention, car il promet un espace virtuel où les individus peuvent interagir et se connecter en temps réel. Cependant, l’idée globale et la conception de l’expérience utilisateur présentent certaines lacunes. Cet article explorera certaines des raisons de ces revers.

Métaverse : bref aperçu

Commençons par définir ce qu’est réellement le métaverse. Ce terme fait référence à un monde ou un univers virtuel dans lequel les individus peuvent interagir les uns avec les autres en temps réel. Il s'agit d'un espace partagé qui combine les réalités virtuelles, offrant aux utilisateurs un éventail d'expériences et de moyens d'interaction diversifiés. La vision du métaverse est de créer un monde en ligne partagé accessible à tous dans le monde via divers appareils – permettant aux gens de vivre, de travailler, de jouer et de socialiser.





Selon Statista, la valeur marchande du métaverse devrait atteindre 507,8 milliards de dollars d'ici 2030.





Dzianis Aviaryanau, concepteur d'expérience intermédiaire chez ELEKS, a suivi de près le développement du métaverse et a observé qu'il a échoué à bien des égards. Alors concentrons-nous sur les facteurs qui contribuent à ces échecs.

L’IA éclipse l’importance de l’UX

Un défi important dans le métaverse est la prévalence de l’IA. Si la technologie de l’IA a joué un rôle crucial dans le développement du métaverse, elle a simultanément négligé l’importance d’une bonne conception d’expérience. Cela a conduit les développeurs à se concentrer trop sur les aspects techniques du métaverse – création d’algorithmes complexes et conception d’environnements complexes – plutôt que sur l’expérience utilisateur, ce qui entraîne des flux d’utilisateurs frustrants et déroutants.





Soyons réalistes : ce n’est pas une question nouvelle. Meta – ancien Facebook – a eu des problèmes avec les interfaces et s'est trop appuyé sur les habitudes de ses utilisateurs plutôt que sur des interfaces utilisateur faciles à utiliser. - Dzianis Aviaryanau, Middle Experience Designer chez ELEKS.





Le fait est que les utilisateurs ne se soucient pas beaucoup des aspects techniques du métaverse ; leur principale priorité est l'expérience intuitive et fluide qui leur permet d'interagir avec les autres et de s'engager de manière significative avec l'environnement. Malheureusement, de nombreuses expériences métaverses sont trop complexes et difficiles à parcourir, avec trop d’options et de fonctionnalités qui submergent les utilisateurs. Le manque de navigation intuitive et d’utilisation du métaverse peut entraîner frustration et confusion chez les utilisateurs.

Obstacles à l’engagement des utilisateurs

Un autre problème avec les métaespaces est que certains développeurs créent des expériences décousues sans tâches ni objectifs clairs. Cela peut amener les utilisateurs à errer sans but, confus et ne sachant pas quoi faire et comment s'engager dans le métaverse. Dans ce cas, la conception stratégique du produit peut avoir un impact significatif. Les développeurs peuvent améliorer l'engagement et la satisfaction des utilisateurs en privilégiant la simplicité et la conception centrée sur l'utilisateur.





De plus, certaines expériences de métaverse sont troublées par des problèmes techniques, notamment des retards, des plantages et des temps de chargement lents, qui peuvent entraver l'engagement et même éloigner complètement les utilisateurs.





Souches techniques et matérielles

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les problèmes techniques font partie des principaux problèmes du métaverse. Cependant, la raison derrière l’essor de ces questions est la quantité considérable de puissance de calcul requise par le métaverse.





Le monde numérique fourni par le métaverse se transforme et évolue constamment en temps réel, créant de grandes quantités de données. Cela nécessite une capacité de traitement importante, ce qui peut surcharger le matériel. Par exemple, certains métaespaces nécessitent des PC haut de gamme ou des équipements spécialisés inaccessibles au grand public.





De plus, les équipements VR modernes n’offrent pas une expérience utilisateur transparente. Il est soit trop lourd et filaire mais suffisamment puissant, soit léger et sans fil mais lent et faible. De nos jours, les appareils ne parviennent généralement pas à satisfaire les besoins vastes et diversifiés du public cible.

Défis des algorithmes métaverse

Et l’un des défauts du métaverse est que certains de ses algorithmes sont inefficaces ou bien trop complexes. Par exemple, certains algorithmes de suivi du comportement des utilisateurs n’ont pas réussi à obtenir des résultats précis. Par conséquent, l’engagement et la satisfaction des utilisateurs peuvent chuter en raison de recommandations non pertinentes ou d’une difficulté à trouver des informations pertinentes.

Conclusions

Alors, avec tous ces problèmes, le métaverse est-il voué à l’échec ? Pas nécessairement. Même si l’expérimentation de la conception de l’expérience utilisateur pour le métaverse doit être améliorée, cette technologie a encore du potentiel.





Par exemple, l’IA pourrait être utilisée pour améliorer l’expérience utilisateur dans le métaverse en anticipant le comportement des utilisateurs et en fournissant des recommandations pertinentes. En analysant les données et les modèles des utilisateurs, l'IA pourrait aider les concepteurs à créer des environnements métaverses adaptés pour atteindre des objectifs spécifiques et satisfaire pleinement les besoins de leurs utilisateurs.





