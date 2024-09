Prisão de Pavel Durov: é uma luta contra o crime ou uma tentativa de censurar o Telegram?

Pavel Durov foi detido no aeroporto de Paris Le Bourget ao sair de seu jato particular. O preço da criptomoeda TON caiu de US$ 6,74 para US$ 5,64 (mais de 15%) em meio às notícias da prisão de Durov. Junto com Durov, havia uma garota e seu guarda-costas. Ele voou do Azerbaijão para a França. O canal de televisão francês TF1 relatou de suas fontes na noite de sábado sobre a prisão de Durov.





Gostaria de descrever as tensões atuais entre o Telegram e os reguladores da UE neste artigo. Além disso, fornecerei uma previsão sobre as possíveis consequências deste evento.





Qual o motivo da prisão?





Em 2021, Durov recebeu cidadania francesa e também tem passaportes dos Emirados Árabes Unidos e de São Cristóvão e Nevis. Ele foi preso como cidadão da França por se recusar a cooperar com as autoridades do país. A lista de acusações contra Durov inclui cumplicidade em terrorismo, pornografia infantil e venda de drogas. Os promotores franceses acreditam que a recusa do Telegram em cooperar apoiou essa e outras atividades ilegais na plataforma.





No momento, Pavel Durov está em uma prisão de migração no aeroporto de Le Bourget, ele pode ser mantido lá por seis dias - este é o período máximo de detenção na França sem acusação. Com base na totalidade das acusações, Pavel Durov pode ser sentenciado a até 20 anos de prisão.





Uma declaração do gabinete do promotor e um press release com detalhes do incidente são esperados na segunda-feira, 26 de agosto. Com certeza, esta semana as acusações contra Pavel serão anunciadas oficialmente.





Conflito entre autoridades da UE e o Telegram





O presidente francês Emmanuel Macron apressou-se a declarar que não há “nenhum motivo político” na prisão de Durov. Duvido disso - pelo contrário, toda a história da interação do Telegram com as autoridades da União Europeia está cheia de acusações e declarações políticas.





Para começar, de acordo com uma fonte da TF1, o propósito da prisão é “afastar” aqueles que até agora “trocaram mensagens livremente no Telegram” enquanto cometiam crimes. As fontes do canal afirmam que as agências de aplicação da lei da UE buscarão acesso a toda a correspondência no mensageiro necessário.





Quase desde o momento em que o mensageiro foi lançado, as agências de aplicação da lei em diferentes países da UE tiveram dúvidas sobre ele. Em 2020, as autoridades sugeriram banir o Telegram na Alemanha. Em 2021, um grupo radical antivacinação acusado de planejar um crime foi preso na Saxônia e o então Ministro da Justiça alemão Marco Buschmann alegou que esse grupo usou o Telegram para planejar o assassinato de um governador local e pediu o bloqueio do mensageiro na Europa. Além disso, em 2022, foi proposto proibir o Telegram na Alemanha porque o Telegram não transferiu a correspondência entre usuários para as autoridades do país.





O Telegram também foi ativamente acusado de [ser popular](https://www.middlebury.edu/institute/academics/centers-initiatives/ctec/ctec-publications/french-far-right- telegram-laundering-extremism) entre apoiadores de partidos de direita - Frente Nacional e outros movimentos na França. Durov sabia sobre os problemas do Telegram com as autoridades francesas; não era segredo. Por exemplo, em 2023, o presidente francês Emmanuel Macron falou sobre o possível bloqueio do Telegram devido ao seu uso pelos participantes do protesto.





Também a organização francesa Disinfo observado casos de uso do Telegram para “fraude eleitoral” por direitistas durante a eleição presidencial. Em dezembro de 2022, a organização divulgou um relatório separado sobre o uso do Telegram para desinformação. Em junho de 2024, a AP francesa escreveu sobre o uso do Telegram para disseminar informações falsas sobre a entrada de tropas francesas na Ucrânia e o fracasso dos Jogos Olímpicos.





Outros políticos também atacaram o mensageiro - Primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas chamado é “uma arma de propaganda russa” para espalhar desinformação. Na Espanha, em março de 2024, a Suprema Corte do país proibiu o uso do Telegram no país, embora essa decisão tenha sido revertida posteriormente.





Em suma, o Telegram na Europa está sendo usado ativamente para propósitos políticos por vários grupos, incluindo radicais. Então, há elementos de política aqui, de uma forma ou de outra - muitas autoridades na UE não gostam do fato de o Telegram ser usado por grupos de cidadãos com mentalidade de oposição. No entanto, o próprio presidente Macron tem seu canal no Telegram.





**Como o Telegram operou legalmente na UE? \ Como uma empresa localizada fora da UE, o Telegram, de acordo com o novo Digital Services Act (DSA) da UE, que entrou em vigor em fevereiro de 2024, teve que escolher um país para representação legal. A Bélgica se tornou um desses países. De acordo com a Euronews, a plataforma neste momento (julho de 2024) tinha 41 milhões de usuários.





Um porta-voz do regulador belga BIPT disse que é impossível regular o Telegram como uma Very Large Online Platform (VLOP) sob o DSA, porque seus números de usuários ainda não excedem 45 milhões mensais. Outras grandes plataformas online como TikTok, YouTube, Facebook já têm esse status de VLOP na UE. O número total de usuários do Telegram no mundo é de mais de 900 milhões de pessoas, de acordo com declarações da administração da plataforma.





Tráfico de drogas





Com base na Euronews, também existem mensagens de diferentes delegacias de polícia europeias, de que há atividade de tráfico de drogas no Telegram. Em 2020, a polícia alemã realizou operações contra traficantes de drogas e documentos ilegais em seis estados do país e alegou que criminosos usaram o Telegram para encontrar clientes. A polícia observou que o mensageiro era uma alternativa à darknet.





Acusações de combate insuficiente ao tráfico de drogas também foram recebidas de outros países da UE - Lituânia, Letônia e Holanda nos últimos dois anos. Além disso, a polícia lituana até criou uma unidade especial em janeiro de 2024 para combater o tráfico ilegal de drogas no Telegram. E em 2023, a polícia letã deteve 78 pessoas que estavam vendendo drogas pelo mensageiro.





O Ministro da Justiça da Holanda falou sobre problemas na interação com a plataforma em sua carta ao parlamento do país em março de 2024. Ele acreditava que o mensageiro é obrigado a combater atividades ilegais como outras plataformas semelhantes. Em vez disso, o Telegram, de acordo com o ministro, dificulta a interação com as autoridades.





No entanto, outros mensageiros e plataformas como X, Whatsapp, Signal também podem ser usados e certamente são usados em atividades ilegais. Seus fundadores devem ser presos por isso?





Reação à prisão





A prisão de Pavel Durov já foi condenada como um ataque à liberdade de expressão por Vitalik Buterin, Elon Musk e milhares de usuários do Telegram ao redor do mundo. Apesar das dificuldades objetivas em moderar o mensageiro na União Europeia, a prisão de seu fundador por isso é percebida por muitos como perseguição política. Ao mesmo tempo, não está completamente claro por que Durov, sabendo dos problemas da plataforma na União Europeia, decidiu jantar em Paris e não atendeu ao fato de que as agências policiais locais poderiam tentar detê-lo na França como cidadão do país.





Talvez Pavel estivesse simplesmente confiante de que não seria preso. Mas há outra versão - Durov voou deliberadamente para Paris para mostrar que não tem medo. Além disso, como alguns analistas da França observam, tendo um bom advogado na França, mesmo que o tribunal o considere culpado de uma acusação criminal, você pode permanecer livre - entrando com um recurso contra a decisão do tribunal. Por exemplo, apesar do veredito de culpado do tribunal francês, o ex-primeiro-ministro Nicolas Sarkozy ainda está foragido.





Embora essa versão seja difícil de acreditar, dados os possíveis problemas para o mensageiro e sua criptomoeda TON. Afinal, o Telegram não é atualmente uma empresa pública e, de acordo com muitos analistas, não é lucrativo. A monetização de publicidade e visualizações em canais lançados no mensageiro usando a criptomoeda TON muda esse assunto - mas, em geral, a detenção de um membro-chave da equipe responsável pela comunicação com os investidores pode ter consequências negativas.





Por outro lado, o Ministério Público francês ainda não anunciou oficialmente do que Durov é acusado. De acordo com a TF1, a investigação preliminar foi oficialmente aberta no momento em que Durov estava no ar se aproximando da França. E na Europa, conhecida por seu amor à liberdade, a detenção do criador da “plataforma aberta” pode se tornar um problema político para as autoridades francesas. Pode ser por isso que as acusações ainda não foram oficialmente anunciadas.





De uma forma ou de outra, tanto a plataforma quanto a TON continuam operando. Então é improvável que, mesmo no caso das acusações mais sérias contra Durov, isso mude, não importa o que tenha causado a chegada de Pavel na França.





Se você estiver interessado em obter mais insights sobre criptomoedas, você pode assistir à classificação global de regulamentação de criptomoedas aqui e receba atualizações sobre meu Conta X .