Detención de Pavel Durov: ¿una lucha contra el crimen o un intento de censurar Telegram?

Pavel Durov fue detenido en el aeropuerto de París Le Bourget al salir de su avión privado. El precio de la criptomoneda TON cayó de 6,74 dólares a 5,64 dólares (más del 15%) tras la noticia de la detención de Durov. Junto a Durov había una chica y su guardaespaldas. El hombre voló a Francia desde Azerbaiyán. El canal de televisión francés TF1 informó el sábado por la noche sobre la detención de Durov.





En este artículo me gustaría describir las tensiones actuales entre Telegram y los reguladores de la UE. Además, ofreceré un pronóstico sobre las posibles consecuencias de este evento.





¿Cuál es el motivo de la detención?





En 2021, Durov recibió la ciudadanía francesa y también tiene pasaportes de los Emiratos Árabes Unidos y de Saint Kitts Navis. Fue arrestado como ciudadano de Francia por negarse a cooperar con las autoridades del país. La lista de cargos contra Durov incluye complicidad en el terrorismo, pornografía infantil y venta de drogas. Los fiscales franceses creen que la negativa de Telegram a cooperar respaldó esta y otras actividades ilegales en la plataforma.





Actualmente, Pavel Durov se encuentra en una prisión para inmigrantes en el aeropuerto de Le Bourget, donde puede permanecer detenido durante seis días, el máximo período de detención sin cargos en Francia. Según el conjunto de los cargos, Pavel Durov puede ser condenado a hasta 20 años de prisión.





Se espera que el lunes 26 de agosto se publique un comunicado de la fiscalía y un comunicado de prensa con los detalles del incidente. Seguramente esta semana se anunciarán oficialmente los cargos contra Pavel.





Conflicto entre las autoridades de la UE y Telegram





El presidente francés, Emmanuel Macron, se apresuró a declarar que no hay “ningún motivo político” en la detención de Durov. Lo dudo, al contrario, toda la historia de la interacción de Telegram con las autoridades de la Unión Europea está llena de acusaciones y declaraciones políticas.





Según una fuente de TF1 , el objetivo de la detención es "desenganchar" a quienes hasta ahora "intercambiaban mensajes libremente en Telegram" mientras cometían delitos. Las fuentes del canal afirman que las fuerzas de seguridad de la UE intentarán acceder a toda la correspondencia en el mensajero necesario.





Casi desde el mismo momento en que se lanzó el mensajero, las fuerzas de seguridad de diferentes países de la UE tuvieron dudas al respecto. En 2020, las autoridades propusieron prohibir Telegram en Alemania. En 2021, un grupo radical antivacunas acusado de planear un crimen fue arrestado en Sajonia y el entonces ministro de Justicia alemán, Marco Buschmann, afirmó que este grupo usó Telegram para planear el asesinato de un gobernador local y pidió bloquear el mensajero en Europa. Además, en 2022, Se propuso Prohibir Telegram en Alemania porque Telegram no transfirió la correspondencia entre los usuarios a las autoridades del país.





También se acusó activamente a Telegram de [ser popular](https://www.middlebury.edu/institute/academics/centers-initiatives/ctec/ctec-publications/french-far-right- telegram-laundering-extremism) entre los partidarios de los partidos de derecha, el Frente Nacional y otros movimientos en Francia. Durov sabía de los problemas de Telegram con las autoridades francesas; no era un secreto. Por ejemplo, en 2023, el presidente francés Emmanuel Macron habló sobre el posible bloqueo de Telegram debido a su uso por parte de los participantes de su protesta.





También la organización francesa Disinfo anotado casos de uso de Telegram para “fraude electoral” por parte de derechistas durante las elecciones presidenciales. En diciembre de 2022, la organización publicó un informe separado En junio de 2024, la agencia de noticias francesa AP escribió sobre el uso de Telegram para difundir información falsa sobre la entrada de tropas francesas en Ucrania y el fracaso de los Juegos Olímpicos.





Otros políticos también atacaron al mensajero: la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas llamado En España, en marzo de 2024, el Tribunal Supremo prohibió el uso de Telegram en el país, aunque esta decisión fue posteriormente revocada.





En resumen, Telegram en Europa está siendo utilizado activamente con fines políticos por diversos grupos, incluidos los radicales. Por lo tanto, hay elementos políticos aquí, de una manera u otra: a muchos funcionarios de la UE no les gusta el hecho de que Telegram sea utilizado por grupos de ciudadanos de tendencia opositora. Sin embargo, el propio presidente Macron tiene su canal en Telegram.





**¿Cómo funcionaba Telegram legalmente en la UE? \ Como empresa ubicada fuera de la UE, Telegram, de acuerdo con la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que entró en vigor en febrero de 2024, tuvo que elegir un país para su representación legal. Bélgica se convirtió en uno de esos países. Según Euronews, la plataforma en ese momento (julio de 2024) tenía 41 millones de usuarios.





Un portavoz del organismo regulador belga BIPT ha declarado que es imposible regular Telegram como Very Large Online Platform (VLOP) en virtud de la DSA, ya que su número de usuarios no supera los 45 millones mensuales. Otras grandes plataformas online como TikTok, YouTube y Facebook ya tienen ese estatus de VLOP en la UE. El número total de usuarios de Telegram en el mundo es de más de 900 millones de personas, según las declaraciones de la administración de la plataforma.





Tráfico de drogas





Según Euronews, también hay informes de diferentes comisarías de policía europeas de que hay actividad de tráfico de drogas en Telegram. En 2020, la policía alemana llevó a cabo operaciones contra traficantes de drogas y documentos ilegales en seis estados del país y afirmó que los delincuentes utilizaban Telegram para encontrar clientes. La policía señaló que el mensajero era una alternativa a la darknet.





En los últimos dos años, también se han recibido denuncias de otros países de la UE: Lituania, Letonia y los Países Bajos, sobre la insuficiente lucha contra el tráfico de drogas. Además, en enero de 2024, la policía lituana incluso creó una unidad especial para combatir el tráfico ilegal de drogas en Telegram. Y en 2023, la policía letona detuvo a 78 personas que vendían drogas a través de la aplicación de mensajería.





En una carta al parlamento de los Países Bajos en marzo de 2024, el ministro de Justicia de los Países Bajos se refirió a los problemas de interacción con la plataforma. Consideraba que la plataforma de mensajería está obligada a luchar contra las actividades ilegales, al igual que otras plataformas similares. En cambio, Telegram, según el ministro, dificulta la interacción con las autoridades.





Sin embargo, también se pueden utilizar otras plataformas y servicios de mensajería como X, WhatsApp o Signal, que seguramente se utilizan en actividades ilegales. ¿Deberían ser encarcelados sus fundadores por ello?





Reacción al arresto





La detención de Pavel Durov ya ha sido condenada como un atentado contra la libertad de expresión por Vitalik Buterin, Elon Musk y miles de usuarios de Telegram en todo el mundo. A pesar de las dificultades objetivas que supone moderar el mensajero en la Unión Europea, la detención de su fundador por este motivo es percibida por muchos como una persecución política. Al mismo tiempo, no está del todo claro por qué Durov, sabiendo de los problemas de la plataforma en la Unión Europea, decidió cenar en París y no se enfrentó al hecho de que las fuerzas de seguridad locales podrían intentar detenerlo en Francia como ciudadano del país.





Tal vez Pavel simplemente estaba seguro de que no lo arrestarían. Pero hay otra versión: Durov viajó deliberadamente a París para demostrar que no tenía miedo. Además, como señalan algunos analistas franceses, si tienes un buen abogado en Francia, incluso si el tribunal te declara culpable de un delito penal, puedes permanecer en libertad presentando un recurso contra la decisión del tribunal. Por ejemplo, a pesar de la sentencia de culpabilidad del tribunal francés, el ex primer ministro Nicolas Sarkozy sigue en libertad.





Aunque esta versión es difícil de creer, dados los posibles problemas para el mensajero y su criptomoneda TON. Después de todo, Telegram no es actualmente una empresa pública y, según muchos analistas, no es rentable. La monetización de la publicidad y las visitas a los canales lanzados en el mensajero que utilizan la criptomoneda TON cambia esta situación, pero en general, la detención de un miembro clave del equipo que es responsable de la comunicación con los inversores puede tener consecuencias negativas.





Por otra parte, la fiscalía francesa todavía no ha anunciado oficialmente de qué se acusa a Durov. Según TF1, la investigación preliminar se abrió oficialmente en el momento en que Durov estaba en el aire acercándose a Francia. Y en Europa, conocida por su amor a la libertad, la detención del creador de la "plataforma abierta" podría convertirse en un problema político para las autoridades francesas. Quizás por eso los cargos aún no se han anunciado oficialmente.





De una forma u otra, tanto la plataforma como TON siguen funcionando, por lo que es poco probable que, incluso en el caso de las acusaciones más graves contra Durov, esto cambie, sin importar la causa de la llegada de Pavel a Francia.





Si está interesado en obtener más información sobre criptomonedas, puede ver la calificación de regulación global de criptomonedas aquí y recibir actualizaciones sobre mi Cuenta X .