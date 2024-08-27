Pavel Durov'un Tutuklanması: Bu Suça Karşı Bir Mücadele mi Yoksa Telegram'ı Sansürleme Girişimi mi?





Pavel Durov, özel jetinden inerken Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alındı. TON kripto para biriminin fiyatı, Durov'un tutuklanması haberinin ardından 6,74 dolardan 5,64 dolara düştü (%15'ten fazla). Durov'la birlikte bir kız ve koruması da vardı. Azerbaycan'dan Fransa'ya uçtu. Fransız televizyon kanalı TF1, Cumartesi akşamı kaynaklarından Durov'un tutuklanmasıyla ilgili haber yaptı.





Bu makalede Telegram ile AB düzenleyicileri arasındaki mevcut gerginlikleri anlatmak istiyorum. Ayrıca, bu olayın olası sonuçları hakkında bir tahminde bulunacağım.





Tutuklanma sebebi nedir?





Durov 2021'de Fransız vatandaşlığı aldı ve ayrıca BAE ve St. Kitts Navis pasaportları da var. Ülkenin yetkilileriyle işbirliği yapmayı reddettiği için Fransa vatandaşı olarak tutuklandı. Durov'a yöneltilen suçlamalar arasında terörizme yataklık etme, çocuk pornosu ve uyuşturucu satışı yer alıyor. Fransız savcılar Telegram'ın işbirliği yapmayı reddetmesinin platformdaki bu ve diğer yasadışı faaliyetleri desteklediğine inanıyor.





Şu anda Pavel Durov, Le Bourget havaalanındaki bir göçmen hapishanesinde, orada altı gün tutulabilir - bu, Fransa'da suçlama olmaksızın tutulabileceği maksimum süre. Suçlamaların toplamına dayanarak, Pavel Durov 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.





Savcılıktan bir açıklama ve olayın ayrıntılarını içeren bir basın açıklamasının 26 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kesinlikle bu hafta Pavel'e yöneltilen suçlamalar resmen açıklanacak.





AB yetkilileri ile Telegram arasında çatışma





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Durov'un tutuklanmasında "siyasi bir neden" olmadığını ilan etmekte acele etti. Şüpheliyim - aksine, Telegram'ın Avrupa Birliği yetkilileriyle etkileşiminin tüm tarihi suçlamalar ve siyasi açıklamalarla dolu.





Öncelikle, TF1'den bir kaynağa göre tutuklamanın amacı, suç işlerken şimdiye kadar "Telegram'da serbestçe mesaj alışverişinde bulunanları" "sevgiden uzaklaştırmak". Kanalın kaynakları, AB kolluk kuvvetlerinin gerekli mesajlaşma programına yapılan tüm yazışmalara erişim arayacağını iddia ediyor.





Messenger başlatıldığı andan itibaren, farklı AB ülkelerindeki kolluk kuvvetleri bununla ilgili sorular sordu. 2020'de yetkililer Telegram'ın Almanya'da yasaklanmasını önerdi. 2021'de, suç planlamakla suçlanan radikal bir aşı karşıtı grup Saksonya'da tutuklandı ve o zamanki Alman Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu grubun Telegram'ı yerel bir valinin cinayetini planlamak için kullandığını iddia etti ve messenger'ın Avrupa'da engellenmesini istedi. Dahası, 2022'de, önerildi Telegram'ın kullanıcılar arasındaki yazışmaları ülke yetkililerine iletmemesi nedeniyle Almanya'da Telegram'ın yasaklanması.





Telegram ayrıca sağcı partilerin - Front National ve Fransa'daki diğer hareketlerin destekçileri arasında [popüler olmakla](https://www.middlebury.edu/institute/academics/centers-initiatives/ctec/ctec-publications/french-far-right-telegram-laundering-extremism) aktif olarak suçlandı. Durov, Telegram'ın Fransız yetkililerle yaşadığı sorunları biliyordu; bu bir sır değildi. Örneğin, 2023'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuştu Protesto katılımcılarının Telegram'ı kullanması nedeniyle Telegram'ın engellenebileceği ihtimali hakkında.





Ayrıca Fransız Disinfo örgütü not edildi Telegram'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında sağcılar tarafından "seçim dolandırıcılığı" için kullanıldığına dair vakalar. Aralık 2022'de, kuruluş bir ayrı rapor Telegram'ın dezenformasyon için kullanılması hakkında. Haziran 2024'te Fransız AP, Fransız birliklerinin Ukrayna'ya girişi ve Olimpiyat Oyunları'nın başarısızlığı hakkında yanlış bilgi yaymak için Telegram'ın kullanılması hakkında yazdı .





Diğer politikacılar da elçiye saldırdı - Estonya Başbakanı Kaja Kallas isminde dezenformasyon yaymak için "Rus propagandasının bir silahı". İspanya'da, Mart 2024'te ülkenin Yüksek Mahkemesi ülkede Telegram kullanımını yasakladı, ancak bu karar daha sonra geri alındı.





Kısacası, Avrupa'da Telegram, radikaller de dahil olmak üzere çeşitli gruplar tarafından aktif olarak siyasi amaçlar için kullanılıyor. Yani burada bir şekilde siyasi unsurlar var - AB'deki birçok yetkili, Telegram'ın muhalif düşünceli vatandaş grupları tarafından kullanılmasından hoşlanmıyor. Ancak, Başkan Macron'un kendisi Telegram'da kendi kanalına sahip.





**Telegram AB'de yasal olarak nasıl faaliyet gösterdi? \ AB dışında bulunan bir şirket olarak Telegram, Şubat 2024'te yürürlüğe giren yeni AB Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uygun olarak yasal temsil için bir ülke seçmek zorundaydı. Belçika böyle bir ülke oldu. Euronews'e göre, platform bu noktada (Temmuz 2024) 41 milyon kullanıcıya sahipti.





Belçika düzenleyicisi BIPT'nin bir sözcüsü, Telegram'ın DSA kapsamında Çok Büyük Çevrimiçi Platform (VLOP) olarak düzenlenmesinin imkansız olduğunu, çünkü kullanıcı sayısının henüz aylık 45 milyonu geçmediğini söyledi. TikTok, YouTube, Facebook gibi diğer büyük çevrimiçi platformlar zaten AB'de böyle bir VLOP statüsüne sahip. Platformun yönetiminin açıklamalarına göre, dünyadaki Telegram kullanıcılarının toplam sayısı 900 milyondan fazla.





Uyuşturucu kaçakçılığı





Euronews'e göre, Telegram'da uyuşturucu kaçakçılığı faaliyeti olduğuna dair farklı Avrupa polis ofislerinden mesajlar da mevcut. 2020'de Alman polisi ülkenin altı eyaletinde uyuşturucu satıcılarına ve yasadışı belgelere karşı operasyonlar düzenledi ve suçluların müşteri bulmak için Telegram'ı kullandığını iddia etti. Polis, mesajlaşma uygulamasının darknet'e bir alternatif olduğunu belirtti.





Son iki yılda uyuşturucu kaçakçılığına karşı yetersiz mücadele suçlamaları diğer AB ülkelerinden de geldi - Litvanya, Letonya ve Hollanda. Dahası, Litvanya polisi Ocak 2024'te Telegram'da yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek için özel bir birim bile kurdu. Ve 2023'te Letonya polisi, haberci aracılığıyla uyuşturucu satan 78 kişiyi gözaltına aldı.





Hollanda Adalet Bakanı, Mart 2024'te ülkenin parlamentosuna yazdığı mektupta platformla etkileşimdeki sorunlardan bahsetti. Messenger'ın diğer benzer platformlar gibi yasadışı faaliyetlerle mücadele etmekle yükümlü olduğuna inanıyordu. Bakana göre Telegram, yetkililerle etkileşimi zorlaştırıyor.





Ancak X, Whatsapp, Signal gibi diğer mesajlaşma uygulamaları ve platformlar da kullanılabilir ve kesinlikle yasa dışı faaliyetlerde kullanılmaktadır. Kurucuları bunun için hapse atılmalı mı?





Tutuklamaya tepki





Pavel Durov'un tutuklanması, Vitalik Buterin, Elon Musk ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce Telegram kullanıcısı tarafından ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak kınandı. Avrupa Birliği'nde mesajlaşma uygulamasını denetlemenin nesnel zorluklarına rağmen, kurucusunun bu nedenle tutuklanması birçok kişi tarafından siyasi zulüm olarak algılanıyor. Aynı zamanda, Durov'un Avrupa Birliği'ndeki platformun sorunlarını bilmesine rağmen Paris'te akşam yemeği yemeye karar vermesinin ve yerel kolluk kuvvetlerinin onu ülkenin bir vatandaşı olarak Fransa'da tutuklamaya çalışabileceği gerçeğini karşılamamasının nedeni tamamen belirsiz.





Belki Pavel sadece tutuklanmayacağından emindi. Ancak başka bir versiyon daha var - Durov, korkmadığını göstermek için kasıtlı olarak Paris'e uçtu. Dahası, Fransa'dan bazı analistlerin belirttiği gibi, Fransa'da iyi bir avukatınız varsa, mahkeme sizi bir suçtan suçlu bulsa bile, mahkeme kararına itiraz ederek özgür kalabilirsiniz. Örneğin, Fransız mahkemesinin suçlu kararına rağmen, eski Başbakan Nicolas Sarkozy hala serbest.





Messenger ve TON kripto para birimi için olası sorunlar göz önüne alındığında bu versiyona inanmak zor olsa da. Sonuçta, Telegram şu anda halka açık bir şirket değil ve birçok analiste göre kârlı değil. TON kripto para birimi kullanılarak messenger'da başlatılan kanallardaki reklamların ve görüntülemelerin paraya dönüştürülmesi bu konuyu değiştiriyor - ancak genel olarak yatırımcılarla iletişim kurmaktan sorumlu önemli bir ekip üyesinin gözaltına alınması olumsuz sonuçlara yol açabilir.





Öte yandan Fransız savcılığı, Durov'un neyle suçlandığını henüz resmi olarak açıklamadı. TF1'e göre, ön soruşturma, Durov'un Fransa'ya yaklaştığı anda resmen açıldı. Ve özgürlüğe olan aşkıyla bilinen Avrupa'da, "açık platform"un yaratıcısının tutuklanması, Fransız yetkililer için siyasi bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden suçlamalar henüz resmi olarak açıklanmamış olabilir.





Öyle ya da böyle, hem platform hem de TON çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden, Pavel'in Fransa'ya gelişine neyin sebep olduğu önemli olmaksızın, Durov'a karşı en ciddi suçlamalar durumunda bile bunun değişmesi pek olası değil.





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