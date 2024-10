Por que os jogos são a indústria a ser observada em 2024 para progressão na carreira

No ano passado, com a inflação a comprimir as carteiras, as famílias e os indivíduos reduziram os seus gastos com bens não essenciais e as empresas de jogos sentiram o aperto.





Acrescente a isso um retorno à vida normal pós-pandemia e problemas na cadeia de suprimentos que levam a lançamentos atrasados, e você terá uma tempestade perfeita para todo um setor.





A grande mudança de 2023

No entanto, as coisas mudaram dramaticamente. Em 2023, alguns lançamentos importantes ajudaram a impulsionar as vendas de hardware e jogos nos EUA, que aumentaram 10% ano a ano até o final de setembro .





Amplamente divulgado é como Starfield impulsionou as vendas do Xbox Series X em mais de 1.000% na Amazon , e a receita da Nintendo aumentou 50% após o lançamento em maio do tão aguardado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom .





Mais recentemente, em outubro, o título exclusivo para PS5 Homem-Aranha 2 vendeu mais de 2,5 milhões de unidades nas primeiras 24 horas, tornando-o o jogo do PlayStation Studios de venda mais rápida na história do PlayStation.





O otimismo está no ar.









A recuperação de 2024

Prevê-se também que esta tendência positiva se repercuta nos gastos dos consumidores em jogos móveis, que se estima que recuperem 4%, para 111,4 mil milhões de dólares em 2024, perto dos máximos da era COVID de 115,8 mil milhões de dólares. Isso está de acordo com um novo relatório da Data.ai , que combina dados de consumidores e de mercado e fornece insights alimentados por IA.





Prevê que os EUA serão o maior impulsionador do crescimento das despesas em 2023, respondendo por 40% das despesas agregadas anuais. Isto é seguido pelo Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Alemanha e Reino Unido.





Olhando para os gêneros, ele sinaliza as categorias RPG, Match, Party e Casino como os que mais gastaram em 2024 e, em geral, pinta um quadro positivo para a indústria, retomando uma trajetória de crescimento mais moderada, semelhante aos tempos pré-COVID.





Os investidores também têm observado de perto as start-ups de jogos. Embora o investimento de capital de risco em todas as tecnologias tenha caído drasticamente desde os máximos de 2020 e 2021, as start-ups de jogos estão no caminho certo para ultrapassar os 3,7 mil milhões de dólares de 2019 até ao final de 2023.



No terceiro trimestre de 2023, a Microsoft autorizou a aquisição da Activision Blizzard, enquanto em 2024, o novo modelo do iPhone Pro 15 apresentará jogos AAA, incluindo Assassin’s Creed Mirag e e Resident Evil , e a Netflix lançará jogos em nuvem em sua plataforma nos EUA.





Os caçadores de empregos experientes estão olhando para empresas de jogos novas e estabelecidas, que estão contratando para funções importantes em 2024, como estas três do Quadro de empregos HackerNoon .





Engenheiro de Software II, Electronic Arts, Orlando

A gigante dos jogos Electronic Arts está contratando para uma empresa altamente colaborativa Engenheiro de software , que pode ajudar a organização a levar seus jogos para celular para o próximo nível. Esta função híbrida é baseada em Orlando e envolve trabalhar em soluções técnicas que cobrem os principais aspectos do desenvolvimento de jogos, direcionando recursos, otimizações, ferramentas e tecnologias, colaborando com outros proprietários de domínio para integrar e desenvolver recursos e tecnologias e fornecer feedback, orientação, e soluções para melhorias em um ambiente ágil. É necessário proficiência em C++ e Java e pelo menos dois anos de experiência em desenvolvimento de software, assim como confiança em programação multithread, sistemas de trabalho e depuração, além de gerenciamento de memória, uso de múltiplos processadores e otimização de tempo de execução. Se você possui um diploma de bacharel ou superior em ciência da computação ou áreas afins, ou experiência profissional equivalente, aplicar hoje .





Engenheiro de software sênior, Fanáticos, Los Angeles

A principal plataforma global de esportes digitais, Fanatics, está contratando um Engenheiro de software senior à medida que a empresa constrói sua plataforma de apostas esportivas e iGaming. O candidato selecionado criará interfaces intuitivas e eficientes, bem como serviços de back-end escaláveis que atendam às necessidades exclusivas da indústria de colecionáveis. Ao colaborar com equipes multifuncionais, você fornecerá soluções de ponta que permitirão que a organização permaneça na vanguarda da inovação. É necessário um diploma de bacharel em ciência da computação ou engenharia da computação, assim como pelo menos dois anos de experiência na AWS, mais de cinco anos de experiência em estruturas de CI/CD e implementação de melhores práticas de desenvolvimento e desenvolvimento front-end, além de mais de três anos de experiência. no desenvolvimento de API back-end. Então, se você é excepcional em HTML, CSS, JS e proficiente em Python e SQL, este pode ser o ajuste certo para você .





Designer de produto - CapCut, ByteDance, San Jose

CapCut é um aplicativo de edição de vídeo completo que oferece aos usuários a chance de se expressarem com recursos básicos como texto, adesivos, filtros, cores e música, além de recursos mais avançados como animação de quadro-chave, efeitos suaves de câmera lenta, chroma key , Picture-in-Picture (PIP) e estabilização. Parte do grupo ByteDance, sim, por trás do TikTok, Help e Resso, a organização está contratando para um Designer de produto construir uma equipe de design nos EUA, atuar como especialista em localização, liderar projetos de pesquisa e orientar designers juniores. O candidato ideal terá diploma de bacharel ou superior, ótimas habilidades de comunicação, mente aberta e visão global, bem como mais de três anos de experiência em design de UX para produtos de ferramentas em dispositivos móveis e web, além de experiência com pesquisas de mercado e entrevistas com usuários. e testes de usabilidade do produto. Veja mais aqui .





-Por Amanda Kavanagh