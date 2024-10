Por qué los juegos son la industria a tener en cuenta en 2024 para la progresión profesional

El año pasado, cuando la inflación apretaba las billeteras, los hogares y las personas redujeron su gasto en artículos no esenciales, y las empresas de juegos sintieron el impacto.





Si a esto le sumamos el regreso a la vida normal después de la pandemia y los problemas de la cadena de suministro que provocan retrasos en los lanzamientos, tenemos una tormenta perfecta para toda una industria.





El gran cambio de 2023

Sin embargo, las cosas han cambiado dramáticamente. En 2023, algunos lanzamientos clave ayudaron a impulsar las ventas de hardware y juegos en EE. UU., que aumentaron 10% interanual a finales de septiembre .





Se ha informado ampliamente sobre cómo Starfield impulsó las ventas de Xbox Series X en más de un 1000% en Amazon , y los ingresos de Nintendo aumentaron un 50% después del lanzamiento en mayo del tan esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom .





Más recientemente, en octubre, el título exclusivo de PS5 Spider-Man 2 vendió más de 2,5 millones de unidades en sus primeras 24 horas, lo que lo convierte en el juego de PlayStation Studios de mayor venta en la historia de PlayStation.





El optimismo está en el aire.









El rebote de 2024

También se prevé que esta tendencia positiva se refleje en el gasto de los consumidores en juegos móviles, que se estima que repuntará un 4% a 111.400 millones de dólares en 2024, cerca de los máximos de la era COVID de 115.800 millones de dólares. Eso es según un nuevo informe de Data.ai , que combina datos de consumidores y de mercado y proporciona información impulsada por IA.





Predice que Estados Unidos será el mayor impulsor del crecimiento del gasto en 2023, representando el 40% del gasto total interanual. Le siguen Japón, Corea del Sur, Taiwán, Alemania y el Reino Unido.





En cuanto a los géneros, señala las categorías RPG, Match, Party y Casino como las que generarán la mayor cantidad de gasto en 2024 y, en general, presenta un panorama positivo para que la industria reanude una trayectoria de crecimiento más moderada, similar a la época anterior a COVID.





Los inversores también han estado siguiendo de cerca las nuevas empresas de juegos. Si bien la inversión de capital de riesgo en toda la tecnología ha caído drásticamente desde los máximos de 2020 y 2021, las nuevas empresas de juegos están en camino de superar los 3.700 millones de dólares de 2019 para finales de 2023.



En el tercer trimestre de 2023, Microsoft autorizó la adquisición de Activision Blizzard, mientras que en 2024, el nuevo modelo de iPhone Pro 15 presentará juegos AAA, incluidos Assassin's Creed Mirag e y Resident Evil , y Netflix lanzará juegos en la nube en su plataforma en EE. UU.





Los buscadores de empleo inteligentes están mirando a empresas de juegos tanto nuevas como establecidas, que están contratando para roles clave en 2024, como estas tres de la Bolsa de trabajo de HackerNoon .





Ingeniero de Software II, Electronic Arts, Orlando

El gigante de los juegos Electronic Arts está contratando para una empresa altamente colaborativa Ingeniero de software , que puede ayudar a la organización a llevar sus juegos móviles al siguiente nivel. Esta función híbrida tiene su sede en Orlando e implica trabajar en soluciones técnicas que cubren los aspectos principales del desarrollo de juegos, impulsar funciones, optimizaciones, herramientas y tecnologías, colaborar con otros propietarios de dominios para integrar y desarrollar funciones y tecnologías, y brindar comentarios, orientación y y soluciones para mejoras en un entorno ágil. Se requiere dominio de C++ y Java, y al menos dos años de experiencia en desarrollo de software, así como confianza en programación multiproceso, sistemas de trabajo y depuración, además de administración de memoria, uso de múltiples procesadores y optimización del tiempo de ejecución. Si tiene una licenciatura o superior en informática o un campo relacionado, o experiencia profesional equivalente, aplica hoy .





Ingeniero de software sénior, Fanatics, Los Ángeles

Fanatics, la plataforma líder mundial en deportes digitales, está contratando un Ingeniero de programación superior a medida que la empresa construye su plataforma de apuestas deportivas y iGaming. El candidato seleccionado creará interfaces intuitivas y eficientes, así como servicios backend escalables que satisfagan las necesidades únicas de la industria de los coleccionables. Al colaborar con equipos multifuncionales, brindará soluciones de vanguardia que permitirán a la organización mantenerse a la vanguardia de la innovación. Se requiere una licenciatura en ciencias de la computación o ingeniería informática, al igual que al menos dos años de experiencia en AWS, más de cinco años de experiencia en marcos de CI/CD e implementación de mejores prácticas de desarrollo y desarrollo front-end, además de más de tres años. en el desarrollo de API back-end. Entonces, si eres excepcional en HTML, CSS, JS y dominas Python y SQL, esto podría ser el adecuado para ti .





Diseñador de producto - CapCut, ByteDance, San José

CapCut es una aplicación de edición de video todo en uno que brinda a sus usuarios la oportunidad de expresarse con funciones básicas como texto, pegatinas, filtros, colores y música, además de funciones más avanzadas como animación de fotogramas clave, efectos suaves de cámara lenta y clave cromática. , Imagen en imagen (PIP) y estabilización. Parte del grupo ByteDance, sí, los que están detrás de TikTok, Help y Resso, la organización está contratando por un Diseñador de producto construir un equipo de diseño en EE. UU., actuar como especialista en localización, liderar proyectos de investigación y asesorar a diseñadores junior. El candidato ideal tendrá una licenciatura o superior, excelentes habilidades de comunicación, una mente abierta y una visión global, así como más de tres años de experiencia en el diseño de UX para productos de herramientas en dispositivos móviles y web, y experiencia en investigación de mercado y entrevistas con usuarios. y pruebas de usabilidad del producto. Ver más aquí .





- Por Amanda Kavanagh