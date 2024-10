Por que as start-ups da Art Tech falham: 5 erros principais a evitar

De acordo com Deloitte Arte e Finanças pesquisa da Fuelarts, 2020-2022 foi o período mais produtivo para a indústria ArtTech. E não é de surpreender que, quando a pandemia chegou, os retalhistas de arte ficaram desesperados por soluções tecnológicas modernas. As últimas Fuelarts estudar também mostrou que a indústria ainda está evoluindo, apesar das incertezas econômicas, ambientais, geopolíticas e outras. Ainda, 90% de todas as startups ainda falham . Mesmo aqueles apoiados por capital de risco.





Neste artigo, descobriremos os motivos gerais pelos quais a maioria das startups não consegue e, em seguida, restringiremos o assunto ao setor ArtTech.

Por que as empresas iniciantes falham

Em 2021, a CB Insights identificou os 12 principais motivos da queda das startups. Entre eles:





38% das empresas enfrentaram desafios financeiros.

das empresas enfrentaram desafios financeiros. 35% não tinham demanda do cliente.

não tinham demanda do cliente. 20% perderam para os concorrentes.

perderam para os concorrentes. 19% sofriam com um modelo de negócios inviável.

sofriam com um modelo de negócios inviável. 18% enfrentaram desafios regulatórios.

enfrentaram desafios regulatórios. 15% tiveram problemas orçamentários.

tiveram problemas orçamentários. 14% trabalharam com membros da equipe descomprometidos.

trabalharam com membros da equipe descomprometidos. 10% perderam impulso e participação de mercado devido ao timing.

perderam impulso e participação de mercado devido ao timing. 8% tinham um produto medíocre.

tinham um produto medíocre. 7% encontraram desalinhamento entre as partes interessadas.

encontraram desalinhamento entre as partes interessadas. 6% tiveram um pivô que levou à ruína.

tiveram um pivô que levou à ruína. 5% ficaram exaustos.





Por mais gratificante que seja criar uma startup, o processo ainda anda de mãos dadas com certos riscos, independentemente da esfera. ArtTech não é uma exceção. Até agora, há muito poucos dados ou pesquisas em termos de startups ArtTech, então estamos criando história aqui fazendo nosso trabalho no 10101.art e analisando os negócios existentes.





Nosso principal objetivo é acelerar a transformação digital do mercado de arte. Entendemos que uma determinada startup ou mesmo uma empresa unicórnio geralmente não é capaz de mudar drasticamente o setor. Portanto, temos interesse em ver mais projetos de sucesso em nosso nicho. Para este efeito, projectos como o nosso deveriam concentrar-se principalmente na análise das causas e consequências dos erros dos antecessores, em vez de confiar apenas em histórias de sucesso.

Inicializações de arte fracassadas. Por quais razões

Nossa pesquisa não seria saudável sem exemplos reais de startups de arte que fracassaram. Ultimamente, as startups ArtTech foram quase identificadas com NFTs. Portanto, vamos explorar alguns dos projetos NFT mais notórios que não conseguiram e descobrir por que isso aconteceu.





A startup NFT Tessera (anteriormente Fractional), que levantou quase US$ 44 milhões de um grupo de investidores, fechou devido à sua incapacidade de fazer a transição para um modelo de negócios de equilíbrio. Segundo o fundador do projeto, Andy Chorlian, o projeto não seria capaz de gerar lucro dada a sua situação financeira e as potenciais condições de mercado.





Outra plataforma NFT, RECUR , fechou após arrecadar US$ 50 milhões em apenas 2 anos. A equipe do projeto anunciou a notícia neste verão, e o motivo da queda foi um mercado em baixa prolongado que abriu um buraco no bolso do RECUR.





Os problemas financeiros também afetaram profundamente a Nifty's , uma plataforma para criadores de Web3, apoiada por Mark Cuban. A empresa conseguiu levantar US$ 10 milhões em financiamento, mas acabou anunciando que estava fechando devido a condições desafiadoras de mercado e obstáculos financeiros.





Principais erros de startups de arte

10101.art é um grupo de especialistas que administrou e construiu diversas startups. Portanto, podemos destacar os erros mais comuns nas ações das startups, com base não apenas nas pesquisas disponíveis, mas também na nossa própria experiência.





Falha de uma startup em atingir o Product Market Fit. Nanne Dekking, chefe do conselho supervisor da TEFAF e criadora da startup ArtTech Artory, destacou isso na conferência Art+Tech Summit da Christie's em 2018: “A maioria das startups está focada em sua oferta, ignorando a demanda do mercado de arte. A razão é que desconhecem os seus reais problemas”. Compreender os processos do mercado interno é a base para que uma ideia se torne um sucesso. Portanto, antes de apresentar uma ideia, é fundamental ter certeza de que existe um problema real que meu projeto resolve. Além disso, algumas pesquisas sobre como esse problema é resolvido hoje sem minha tecnologia exclusiva não farão mal.

Falta de compreensão do público-alvo. Não entender o seu público-alvo é um grande erro que pode atrapalhar o sucesso da sua startup. Esse descuido pode ter um efeito cascata, levando a produtos ou serviços que não se conectam com o público-alvo, estratégias de marketing que desperdiçam recursos valiosos, preços que impedem a aquisição e manutenção de clientes e uma experiência do cliente que não atende às expectativas. Esta falta de compreensão também pode prejudicar os esforços de angariação de fundos, o recrutamento de talentos e as oportunidades de expansão dos negócios.

Medo de roubo de ideias. Uma ideia, por si só, é apenas o ponto de partida de um empreendimento de sucesso. O verdadeiro desafio reside em executar a ideia, transformá-la num produto ou serviço viável e construir um negócio em torno dela. A execução é onde reside o verdadeiro valor e é onde as startups se diferenciam. Em vez de perder tempo se preocupando com a possibilidade de alguém roubar sua ideia, concentre-se em transformar sua visão em realidade. A única maneira de proteger verdadeiramente a sua ideia é torná-la realidade e construir um negócio de sucesso em torno dela.

MVP sobrecarregado. Assim que surge uma ideia, a equipe se apressa em criar o primeiro protótipo. Este é o erro que as pessoas tendem a cometer: acumular o máximo de funcionalidades possível. A experiência mostra que é melhor testar hipóteses gradualmente, fazendo pequenas iterações no MVP.

Acompanhar investidores irracionais. Muitas startups trazem investidores tóxicos para seus projetos, que tentam administrá-los de maneira “superior-subordinada”. Essa dinâmica pode sufocar a inovação, perturbar o moral da equipe e, em última análise, prejudicar o crescimento e o sucesso da startup. Não vale a pena tolerar uma má atitude por causa do dinheiro, mas é fundamental distribuir com sabedoria as ações dos proprietários. Recomendamos manter o conceito 3F (Amigos, Família e Tolos) pelo maior tempo possível.

Pensamentos finais

Nossa plataforma 10101.art permite que os entusiastas da arte adquiram NFTs de obras-primas artísticas renomadas, garantindo-lhes a propriedade dessas obras atemporais. Apesar das nossas nobres aspirações, estamos sujeitos a erros ocasionais. Embora as imperfeições sejam inerentes à nossa existência, reconhecemos e abordamos os perigos potenciais dos erros acima mencionados.





No entanto, isso não significa que não valha a pena tentar entrar na ArtTech. A flexibilidade e a prontidão de uma startup para pivotar são alguns dos fatores mais importantes para sua sobrevivência e crescimento. Não tenha medo de errar porque é assim que aprendemos.





