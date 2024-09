para a guerra

Quaisquer opiniões expressas abaixo são as opiniões pessoais do autor e não devem formar a base para a tomada de decisões de investimento, nem ser interpretadas como uma recomendação ou conselho para se envolver em transações de investimento.





O gangsta vendedor Zoltan Pozar rabiscou as seguintes palavras em seu artigo de 1º de agosto de 2022 intitulado “Guerra e taxas de juros”:





A guerra é inflacionária.

As guerras vêm em muitas formas e formas diferentes. Existem guerras quentes, guerras frias e o que Pippa Malmgren chama de guerras quentes em lugares frios – ciberespaço, espaço e águas profundas (veja aqui ). Também adicionaríamos à lista de lugares frios “corredores de poder” em Washington, Pequim e Moscou, onde grandes potências estão travando guerras quentes envolvendo o fluxo de tecnologias, bens e commodities – guerras econômicas quentes – que têm sido os principais contribuintes à inflação recentemente.





E estas palavras em seu artigo “Guerra e Política Industrial” em 24 de agosto de 2022:







Guerra significa indústria.

Guerras não podem ser travadas com cadeias de suprimentos que atravessam um mundo globalizado, onde a produção acontece em pequenas ilhas distantes no Mar da China Meridional, de onde os chips podem ser transportados apenas se os espaços aéreos e estreitos permanecerem abertos...





Eu recomendo rastrear e ler esses ensaios na íntegra. Zoltan descreve sucintamente a atual guerra global em que os centros de poder político estão envolvidos. Embora o confronto entre a Ucrânia e a Rússia possa ser o único conflito cinético direto e de alto perfil ocorrendo atualmente, não se engane: há uma guerra econômica multifacetada sendo silenciosamente travada entre as principais bandeiras do mundo. A portas fechadas, a aliança EUA/OTAN (UE) está enfrentando Rússia/China.





(Para ser claro, há outras guerras em andamento, e não pretendo descontar as vidas perdidas nesses conflitos - mas elas não têm as mesmas implicações globais do emaranhado OTAN x Rússia / China. Quando as potências nucleares se enquadrem fora em guerras por procuração e engajar-se em meios alternativos de guerra menos visível, o mundo em geral tem que prestar atenção. Afinal, a existência contínua da raça humana está em jogo.)

No limite

Apenas para enfatizar a seriedade deste conflito atual, meu macropapai Felix postou este gráfico angustiante dos principais conflitos do passado entre o(s) hegemon(s) estabelecido(s) e os desafiantes em ascensão.





Das 16 instâncias listadas, 75% delas resultaram em guerra. A história não está do lado da humanidade se esperamos evitar um grande conflito cinético.





Antes de continuar, devo compartilhar esta citação que li na obra-prima de Dale Copeland, “Interdependência econômica e guerra” (da qual peguei uma cópia depois de ler o artigo mais recente de Zoltan). Copland escreve:





“Admitindo que o estímulo econômico fornecido pelo rearmamento nunca poderia formar a base de uma economia sólida a longo prazo, Hitler elaborou ainda mais o dilema da oferta:





'Havia uma fraqueza militar pronunciada naqueles estados cuja existência depende do comércio exterior. Como nosso comércio exterior era feito pelas rotas marítimas dominadas pela Grã-Bretanha, era mais uma questão de segurança de transporte do que de divisas, o que revelou em tempo de guerra toda a fragilidade de nossa situação alimentar. O único remédio, e que nos pode parecer visionário, reside na aquisição de um grande espaço habitável.'”





A história nunca se repete, mas rima. Não estou dizendo que o Partido Comunista Chinês tem alguma semelhança com os nazistas – mas a China se viu diante de um dilema semelhante, em que todo o seu comércio marítimo é feito com a aprovação tácita dos Estados Unidos, que comanda a mais poderosa marinha de águas azuis. globalmente. (Vale a pena notar que a China tem tecnicamente a maior marinha do mundo, mas depende desproporcionalmente de classes menores de navios e não tem a mesma capacidade de guerrear em oceanos abertos e águas profundas.) Se a América assim o desejasse, ela poderia facilmente fazê-lo. cortar o acesso ao Estreito de Malaca, uma importante via marítima por onde passa uma quantidade significativa de comércio chinês. A América também poderia cortar a costa leste da China – onde está localizado todo o poder econômico da China – por meio de sua aliança com o Japão. A marinha do Japão também não é desleixada.





Quando vista por essa lente, a guerra comercial entre Estados Unidos e China apresenta algumas semelhanças com a situação comercial global da Alemanha e da Grã-Bretanha há quase um século.

O poder do estado

Quando a guerra é travada, o Estado tem prioridade. Independentemente de quais fossem as normas legais pré-guerra, em tempo de guerra, o que quer que o Estado precise, o Estado toma. E porque o Estado deve ter o que precisa para travar a guerra, o setor privado é normalmente excluído de uma ampla gama de bens e serviços.





“Mas, isso é contra a lei!”, você pode dizer. “Meu país não pode fazer isso só porque é conveniente durante a guerra.” Gostaria de lembrar a esses leitores que a pandemia do COVID-19 também foi uma guerra – e quem de nós não teve nossas liberdades pessoais cerceadas na justa luta contra um vírus invisível? Use uma máscara, injete em seu corpo uma “vacina” aprovada às pressas, fique em sua casa, não vá ao funeral de um ente querido, nenhuma visita na sala de parto etc. – em sua maioria – fizeram o que lhes foi dito pelo Estado.





Quando a economia doméstica não consegue produzir bens e serviços suficientes para sustentar o Estado e o setor privado, o Estado recorre ao pagamento de pessoas e aos suprimentos em moeda fiduciária do governo, que se torna cada vez menos valiosa à medida que a guerra avança e os bens são mais difíceis de obter por. Durante as guerras mundiais anteriores, havia escassez de leite, pão, manteiga, açúcar e mão-de-obra, e não havia onde se esconder. Durante a iteração atual da guerra econômica global, ainda temos escassez – eles apenas parecem um pouco diferentes. Estamos ficando sem chips semicondutores, máscaras, fórmula para bebês e armas. Não há escapatória (ou pelo menos não havia no passado – mas falaremos mais sobre isso depois).





Em tempo de guerra, ou você tem um pedaço de pão ou não. Durante a guerra, os bancos estão abertos ou não. Em tempos de guerra, quando você deseja viajar, ou você tem o carimbo correto no passaporte ou não. Em tempo de guerra, o acesso é fundamental e o preço é secundário. Portanto, todos os bens e serviços essenciais têm uma curva de preço inelástica.





E assim, quando entramos na Terceira Guerra Mundial, lutando em corredores não tradicionais, como podemos – como cidadãos – proteger a nós mesmos e nossas famílias da dicotomia “tudo ou nada” que prevalece durante a guerra? Na ausência de proteções legais tradicionais, como podemos nos proteger do Estado que exige nossos recursos por causa da… guerra?





Anteriormente, muitos pensavam que a melhor maneira de fazer isso era economizando dinheiro em moedas de metais preciosos “fortes”, como ouro. Mas, reconhecendo a prevalência dessa linha de pensamento e querendo capitalizá-la, o Estado (neste caso, os EUA) proibiu a propriedade privada da rocha brilhante e forçou os proprietários de ouro a vender suas pepitas ao governo a preços baixos.





Não tão facilmente desencorajados, alguns dos plebeus mais industriosos passaram a converter seu dinheiro em uma moeda fiduciária “mais forte” e armazená-lo no exterior. Mas o governo também tinha uma resposta para isso: controles de capital (isto é, implementação de leis que restringem o fluxo de dinheiro para fora da economia doméstica).





Então, se o governo tem todas essas alavancas para puxar para impedir que seus cidadãos protejam a si mesmos e sua riqueza, que opções nos restam para nos proteger da devastação que provavelmente se seguirá à Terceira Guerra Mundial?





Há muitos que entendem a mudança na forma como os mercados funcionam em tempos de paz versus tempos de guerra e provavelmente usarão esse entendimento para criar, acelerar e/ou consolidar sua riqueza e poder. Esforce-se para ser um desses atores nesta triste coisa que chamamos de guerra total global.





Se você acha que estou sendo um pouco dramático ou que pareço um delirante Cassandra , vamos ver as recentes provações e tribulações do Sr. Roman Abramovic.





A Bloomberg publicou recentemente um excelente artigo, “O império londrino de Roman Abramovich se desfaz com a mordida das sanções” , que descreve os efeitos das sanções ocidentais anti-russas sobre uma das pessoas mais ricas do mundo.





O Sr. Abramovich vale mais do que provavelmente todos os leitores deste ensaio, exceto o Barão CZ e o Barão SBF. Se você acha que riqueza = poder , então presumiria que as leis simplesmente não se aplicam a ele. E você provavelmente estaria certo - em tempos de paz, tenho certeza de que a riqueza proporcionou ao Sr. Abramovich muitos privilégios em sua atual cidade natal, Londres.





No entanto, o Reino Unido está em guerra econômica com a Rússia. E você é um patriota ou um cão traidor, independentemente de sua riqueza de papel. Infelizmente para o Sr. Abramovich, ele tinha um passaporte carimbado com a bandeira errada.





Bloomberg descreve como as sanções afetaram sua riqueza:





Roman Abramovich A mansão de Kensington, de cor creme, tem mais de uma dúzia de quartos e vans da polícia postadas em cada extremidade de sua rua arborizada. Vizinhos próximos incluem realeza britânica, magnata do aço Lakshmi Mittal e dono do Warner Music Group Len Blavatnik .

É um dos vários ativos de Londres que o bilionário russo adquiriu nas últimas décadas que ajudaram a tornar a cidade o centro de sua fortuna. Mas essa posição provou ser tênue nos últimos meses, já que suas posses mais valiosas na capital inglesa - do Chelsea Football Club a casas de luxo e uma participação no grupo siderúrgico com sede em Londres Evraz Plc — foram vendidos ou congelados após a invasão russa da Ucrânia.





Um dia o estado de direito protegeu seus bens, no dia seguinte eles foram congelados ou vendidos à força.





Achei esta passagem bastante estimulante:





“Ele não está mais no topo de seu jogo”, disse David Lingelbach , que chefiou as operações russas do Bank of America Corp. na década de 1990 e agora leciona na Universidade de Baltimore. “Parece-me que ele está na defensiva.”





Não me diga que ele está na defensiva. O governo do Reino Unido revogou arbitrariamente seus direitos de propriedade sem o devido processo e, de fato, congelou um terço de seus bens com um golpe de caneta. O que a lei comum diz sobre isso? Acho que todos estaríamos na defensiva nesse cenário.





Não estou aqui para discutir se o que o Reino Unido fez foi justificado. Minha intenção é simplesmente apontar que, não importa o quão rico ou poderoso você seja, qualquer bem cuja propriedade seja conferida por título legal é alvo de confisco em tempo de guerra. Sua conta bancária, sua carteira de ações, sua casa, seu carro – sua propriedade dessas coisas depende do Estado manter e proteger seu direito exclusivo de usá-las. Se não fosse assim, quem tivesse algo cobiçado pelo vizinho teria de estar sempre pronto a infligir danos físicos a estranhos que tivessem aquela aparência “magra e faminta”.





Os “desgostos” do Sr. Abramovich são um bom exemplo moderno, mas vamos voltar no tempo até a Segunda Guerra Mundial e observar como diferentes bandeiras tratavam a propriedade de seus cidadãos. Neste ensaio, explorarei como os Estados Unidos, o Reino Unido (Reino Unido), a Alemanha nazista e o Japão imperial lidaram com o racionamento durante a guerra e o que isso significava em termos de controle de capital, acesso a alimentos e seu preço e propriedade de bens “difíceis” moedas como o ouro – e então argumentarei que, em meio a essas condições difíceis (que provavelmente veremos novamente de uma forma ou de outra se a Terceira Guerra Mundial começar a se transformar em um conflito maior), o Bitcoin é o melhor meio para os plebeus protegerem seus fortuna.





Antes de começar, um rápido PSA – a hora de comprar Bitcoin é agora, enquanto você ainda pode. Porque uma vez que seus ativos fiduciários são congelados ou os controles de capital fiduciário são erguidos, sua riqueza não pode ser convertida em uma moeda mais forte. Nesse ponto, você está à mercê do Estado e é melhor torcer para que a bandeira impressa em seu passaporte vença. É assim que o Estado ganha o apoio das massas – tira-lhes os meios de fuga. A única saída é através!

Controles de capital

A bandeira que conseguir mobilizar o máximo de recursos de seus cidadãos e colocá-los no combate à guerra é a bandeira que vencerá. O governo deve assumir o controle desses recursos privados na forma física (ou seja, alimentos, maquinário, mão de obra) ou na forma abstrata (ou seja, moeda em circulação, ativos financeiros como ações, títulos, etc.). A rota física é mais óbvia e mentalmente perturbadora. Imagine um capanga do governo batendo à sua porta e exigindo toda a comida de sua cozinha para alimentar soldados famintos, ou que você trabalhe 8 horas por dia em uma fábrica reformada construindo munições por salários abaixo do mercado. Isso torna a guerra muito real para o cidadão comum.





Em vez disso, podemos esperar que o Estado siga o caminho abstrato, visando os fundos e ativos dos cidadãos. O Estado sempre tem meios muito engenhosos de impor o patriotismo monetário a seus súditos.





Sua tática mais benigna é vender títulos do governo de baixo rendimento à plebe, apelando para seu amor pela bandeira e convencendo-os a investir patrioticamente seu capital disponível no governo. Um exemplo comum disso são os títulos de guerra. Títulos de guerra convertem cidadãos em “investidores” no esforço de guerra. Agora, os interesses de todos estão alinhados. Nós vencemos a guerra e você recebe seu dinheiro de volta.





Esses títulos de guerra não pagariam um rendimento maior do que a taxa de inflação doméstica, porque, se o fizessem, o governo estaria lentamente entrando em falência. Mas o governo não destacaria o fato de que eles rendem menos que a inflação – eles estariam contando com a ignorância de seus cidadãos sobre como a matemática dos títulos funciona. (Como um aparte, acredito que seja parcialmente intencional que a alfabetização financeira não seja ensinada às crianças. Isso torna a população indefesa e maleável diante de políticos enganosos que pintam contos de fadas monetários.)





Não importa o quanto o governo tente vender ao público a integridade desses títulos, a pessoa média provavelmente entenderá que guerra significa inflação (ou pelo menos perceberá à medida que a guerra se arrasta). Desde que existiu uma civilização humana estabelecida, houve guerras. E o Estado sempre usa a inflação para “pagar” a guerra. Eventualmente, é provável que isso faça os cidadãos correrem para encontrar maneiras de escapar desse vício pernicioso.





Do ponto de vista do Estado, é por isso que os controles de capital – novamente, leis que proíbem ou limitam a transferência de dinheiro e ativos para fora da economia doméstica – devem ser erguidos. Sem eles, a plebe traidora transformaria seu capital em dinheiro vivo e tiraria o oxigênio das chamas do esforço de guerra. Os controles de capital tornam quase impossível escapar do sistema financeiro da bandeira, já que todas as opções para converter a moeda nacional em um equivalente mais forte ou comprar um ativo financeiro com um rendimento maior do que os títulos do governo oferecidos são essencialmente proibidas. Uma vez que os cidadãos do Estado estejam presos financeiramente, eles provavelmente se renderão às circunstâncias – ganhar um rendimento insignificante que não supera a inflação é melhor do que não ganhar nenhum rendimento. É assim que você inicia o processo de converter os filhos e filhas pródigos da terra em patriotas financeiros.





Vejamos como as várias bandeiras implementaram controles de capital durante a Segunda Guerra Mundial.

Controles de Capital Abertos

Os controles explícitos de capital restringem diretamente a movimentação de dinheiro entre fronteiras e moedas. O resultado final é um pool de capital vulnerável que pode ser facilmente canalizado para propósitos “patrióticos”.

América

O movimento de capital fora da América foi amplamente irrestrito durante a Segunda Guerra Mundial. A América tinha a economia mais forte e não sediou combates reais dentro de suas fronteiras; havia poucos motivos para a fuga do capital doméstico.





O único ativo sobre o qual os Estados Unidos impuseram controles rígidos, no entanto, foi o ouro.





Durante décadas, o Fed foi obrigado a manter 40% de sua moeda emitida como ouro e resgatar o ouro mantido por cidadãos americanos por US$ 20,67 a onça. Mas o 1933 Lei Bancária de Emergência deu ao presidente maior controle sobre bancos, transferências internacionais e ouro, e abriu caminho para a Ordem Executiva 6102 – que foi promulgada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt (FDR) durante a Segunda Guerra Mundial e exigia que os americanos trocassem imediatamente seu ouro com o governo ou enfrentar penalidades.





O confisco de ouro de FDR significava que os proprietários privados eram obrigados a levar suas moedas, barras ou certificados de ouro a um banco e trocá-los por dólares à taxa vigente de $ 20,67 por onça. No ano seguinte, o presidente aumentou o preço oficial do ouro para $ 35 por onça , cortando efetivamente 40% do dólar em uma tentativa de atiçar a inflação e estimular a economia. fazia parte esforço maior de FDR afastar os EUA do padrão-ouro. A proibição do ouro pessoal permaneceu em vigor até dezembro de 1974, quando o presidente Ford propriedade privada legalizada .





Vamos entender este gráfico: os controles de capital do ouro duraram 41 anos e, ao longo desse tempo, o dólar perdeu 80% de seu poder de compra em termos de ouro. Capital preso é capital morto.

Reino Unido

O Reino Unido instalou amplos controles de capital – cobrindo a maioria das importações e exportações junto com carteiras privadas e investimentos de varejo. As políticas foram implementadas como parte da Lei de Poderes de Emergência de 1939; posteriormente atualizado para Lei de Controle Cambial de 1947.





As vendas de títulos, a troca de libras esterlinas por qualquer outra moeda e a movimentação de fundos no exterior eram fortemente controladas. Seu capital não era realmente seu. Você só poderia vender títulos, realizar operações de câmbio ou enviar fundos para fora do país se o governo considerasse que seus motivos para transferir suas finanças para o exterior eram legítimos de acordo com suas regras.





Professor Daisuke Ikemoto escreveu: “O controle cambial foi originalmente introduzido em 1939 para fins de guerra, mas foi mantido após o fim do conflito. Isso permitiu que sucessivos governos britânicos conciliassem a manutenção de uma taxa de câmbio fixa com seu compromisso com a política de gerenciamento da demanda”.

Alemanha

Durante a guerra, a Alemanha decretou controles de capital para que os fundos estivessem disponíveis para “investimento” em títulos do governo. Farei um relato mais detalhado dessas medidas na próxima seção, quando cobrir os rendimentos dos títulos do governo alemão durante a guerra.





No pós-guerra, nos primeiros anos da República Federal, os déficits em conta corrente e a escassez de reservas cambiais levaram a uma proibição estrita de todas as exportações de capital pelos residentes. A base legal para esses controles foi fornecida nos regulamentos cambiais da Allied Occupation. No início dos anos 1950, no entanto, a conta corrente da Alemanha Ocidental tornou-se superavitária e as dívidas externas do país relacionadas à guerra foram finalmente saldadas. As restrições ao investimento estrangeiro direto no exterior começaram a ser liberalizadas em 1952, e os residentes foram autorizados a comprar títulos estrangeiros a partir de 1956.

Japão

Não tenho um bom documento detalhando os controles de capital enfrentados pelos cidadãos japoneses. No entanto, achei isso esclarecedor papel discutindo as várias maneiras pelas quais o Japão roubou as mercadorias essenciais produzidas pelos países do Sudeste Asiático que ocupou durante a guerra. Aqui está o resumo do artigo:





Este artigo analisa como o Japão financiou a ocupação do Sudeste Asiático na Segunda Guerra Mundial, a transferência de recursos para o Japão e as consequências monetárias e inflacionárias das políticas japonesas. Na Malásia, Birmânia, Indonésia e Filipinas, a emissão de certificados militares para pagar pelos recursos e pelos exércitos de ocupação aumentou muito a oferta de dinheiro. Apesar da inflação alta, a hiperinflação dificilmente ocorreu por causa de uma demanda contínua de transações por dinheiro, forte imposição do monopólio monetário do Japão e por causa do declínio da capacidade militar japonesa de enviar recursos para casa. Na Tailândia e na Indochina, os custos de ocupação e os acordos bilaterais de compensação criaram um poder de compra japonês quase ilimitado e permitiram a transferência para o Japão de até um terço do PIB anual da Indochina. Embora os governos da Tailândia e da Indochina financiassem as demandas japonesas principalmente imprimindo grandes quantidades de dinheiro, a inflação aumentou apenas de acordo com a expansão monetária devido ao uso contínuo do dinheiro como reserva de valor nas áreas com excedente de arroz.





Se o Japão, devido à sua falta de produtos essenciais, “transferiu” até um terço do PIB anual da Indochina para abastecer seu esforço de guerra, você acha que isso permitiu que os cidadãos japoneses comuns se esquivassem de suas responsabilidades financeiras patrióticas ao permitir que o capital fugisse para o exterior? Se você acredita que eles permitiram que os plebeus japoneses escapassem, você é bodoh ou o quê?





Após a guerra, o foco na reconstrução econômica significou que as entradas e saídas de capital foram rigidamente controladas. A política foi posta em prática durante os primeiros dias da ocupação do país pelos Aliados e acabou extraindo sua justificativa legal da Lei de Controle de Câmbio e Comércio Exterior de 1949. Em princípio, todos os fluxos transfronteiriços eram proibidos, a menos que especificamente autorizados por decreto administrativo. Somente no início da década de 1960 essas restrições começaram a ser afrouxadas e, mesmo assim, apenas para alguns fluxos intimamente relacionados às transações de comércio exterior.

Situação Global Pós-guerra

Abaixo está um gráfico que mostra como os controles de capital difundidos e duradouros foram no pós-guerra, uma vez que o acordo de Bretton Woods entrou em vigor.





Conflito de hoje

Vamos dar um rápido passo à frente para entender como são os controles explícitos de capital no mundo de hoje. Com a violência do conflito na Ucrânia, a Rússia tomou várias medidas para sustentar o rublo. Mais notavelmente, a Rússia impôs uma Limite de saque de $ 10.000 sobre os consumidores e empresas necessárias para converter suas reservas em moeda estrangeira em rublos. O resultado desejado de fortalecer o rublo foi alcançou , e o governo justificou as restrições argumentando que elas eram necessários para evitar problemas financeiros e serão removidos assim que o risco diminuir.

repressão financeira

Voltando à Segunda Guerra Mundial, as bandeiras implementaram controles de capital e seu capital doméstico está preso dentro da fronteira, com opções limitadas de investimento disponíveis para seus plebeus. O que eles fizeram a seguir para capturar o capital sem litoral de seus cidadãos e redirecioná-lo para o esforço de guerra? Eles alegremente ofereceram obrigações de dívida a seus patriotas para ajudar a financiar os combates. Onde pude, tentei compilar uma representação numérica do rendimento real de vários “títulos de guerra” ou outros títulos do governo emitidos durante e após a guerra.

títulos de guerra americanos

Felizmente, o Tesouro dos EUA escreveu um excelente relatório sobre a história dos métodos de financiamento da Segunda Guerra Mundial. Embora eu não tenha relatórios semelhantes para os outros países perfilados, observe como o dinheiro foi levantado e as justificativas oferecidas. O que se segue são trechos desse relatório, com comentários coloridos adicionados por você.





No início de 1941, a dívida pública estava se expandindo rapidamente. O perigo da inflação de preços estava crescendo à medida que os gastos com defesa despejavam dinheiro na economia e desviavam os bens de consumo do mercado. Havia uma necessidade óbvia de retirar fundos excedentes do fluxo de gastos e armazená-los para o futuro, ajudando assim a reduzir as pressões inflacionárias durante este período crítico.





Isso é economia 101 – os gastos do governo expulsam o mercado privado. Se o governo precisa de tanque, você não pode ter máquina de lavar.





O governo criou novas burocracias para comercializar os bônus de guerra recém-emitidos. Artistas famosos criaram arte que ajudou a convencer o cidadão comum a abrir mão de seu escasso capital.

A entrada dos Estados Unidos na guerra trouxe uma série de novos problemas para o governo, a serem resolvidos apenas com a ajuda do público. Racionamento - conservação - mão de obra - alocação de materiais escassos - esses foram apenas alguns dos programas críticos (além da compra de títulos de guerra) que exigiam a cooperação pública.





Muito claro – eu mesmo não poderia ter dito melhor.





A constatação veio mesmo em um momento em que as vendas de pequenos títulos para pequenos investidores estavam indo muito bem, e deu origem a uma questão problemática: o programa de títulos voluntários pode realmente funcionar ou deve ser criado um sistema para empréstimos forçados ao governo ( ou seja, poupança obrigatória)?





…





Apenas o secretário do Tesouro Morgenthau, com o apoio do presidente Roosevelt, se opôs ao plano [O plano para obrigar os cidadãos comuns a entregar suas economias ao Estado]. Seu ponto era que o caminho voluntário era 'o caminho democrático' – mas mesmo ele foi forçado a admitir que, se os próximos empréstimos de guerra não produzissem os resultados esperados, alguma forma de poupança compulsória poderia de fato ter de ser considerada.





Se o público não der voluntariamente ao Estado o que ele precisa, o Estado deve receber em seu lugar. Embora a opção “compulsória” nunca tenha sido tomada, o Tesouro dos EUA estava pronto para fazer o que fosse necessário para financiar o esforço de guerra, mesmo que isso significasse remover os direitos de propriedade de seus cidadãos.





A América emitiu US$ 186 bilhões em títulos de guerra (emissões E, F, G) entre 1941 e 1945. Abaixo está uma foto de um.





Os títulos de guerra foram um bom investimento? Isso depende da sua definição de “bom”. Se por “bom” você quer dizer que os detentores de títulos receberam uma renda que superou a inflação, deixe o gráfico abaixo refutar qualquer noção de que esses eram “bons” investimentos.

Por favor, leia o Apêndice se quiser entender um pouco mais sobre os cálculos e a fonte dos dados.





Esses títulos tinham vencimentos de 10 a 12 anos. Supondo que você comprou o título em questão e manteve até o vencimento, o gráfico acima é a quantia de dinheiro que você perdeu em termos reais. Isso é realmente impressionante.





Mas, do ponto de vista do governo, a campanha de títulos de guerra foi um sucesso retumbante. O público entregou voluntariamente centenas de bilhões em escasso capital durante a guerra. Esse capital foi usado para armar e alimentar os militares, em vez de competir por bens de consumo limitados e contribuir para a inflação doméstica.

Reino Unido

Os títulos Consol do Reino Unido são a emissão de títulos mais antiga de qualquer estado-nação moderno, com duração de 1756 a 2015/16. Mas, para nosso exercício aqui, vamos nos concentrar no rendimento real desses títulos durante e logo após a guerra.

Por favor, leia o Apêndice se quiser entender um pouco mais sobre os cálculos e a fonte dos dados.





Durante o período de guerra de 1939 a 1945, os detentores de títulos da Consol perderam um total de 24% em termos reais. Obrigado por jogar!

Alemanha

Em um artigo perspicaz intitulado “Financiar a economia alemã durante a Segunda Guerra Mundial” , o autor Zdenka Johnson disse o seguinte sobre medidas para sequestrar capital e financiar o esforço de guerra:





Os empresários que negociavam com o Reich tiveram que aceitar que até 40% dos pagamentos de seus bens e serviços fossem na forma de notas fiscais sem juros (Steuergutscheine). Esses vouchers poderiam ter sido usados para pagamentos de obrigações tributárias ao estado no futuro e também forneceram vantagens fiscais. Esse instrumento de dívida resolveu vários problemas de uma só vez – o governo recebeu um empréstimo muito favorável, reduziu seus gastos de caixa e não precisou emitir tantos títulos do governo. Após meio ano de vigência da regulamentação, empresas privadas “emprestaram” ao governo quase 5 bilhões. RM.

As oportunidades de investir em títulos privados foram limitadas com sucesso. Para os bancos e investidores privados, de fato, não havia outra opção senão investir [em títulos do governo]. Em 1940, principalmente os bancos de poupança forneciam 8 bilhões. RM para o estado, no ano seguinte quase 13 bilhões. RM. No final de 1944, dois terços da poupança estavam armazenados em títulos, 95% dos quais eram títulos estatais.





Durante e após a guerra, a Alemanha seguiu a receita padrão de como financiar uma guerra. Bloquear o capital e, em seguida, forçá-lo a emprestar a taxas irrisórias para o Estado.





Como mencionado acima, o capital sequestrado de indivíduos e empresas foi forçosamente emprestado ao Estado. Embora eu não tenha conseguido encontrar uma série de dados robusta sobre rendimentos de títulos e métricas de preços ao consumidor, abaixo está um gráfico detalhando como a dívida pública aumentou durante o período de guerra. O único ponto de dados sobre os rendimentos que encontrei afirmava que os rendimentos em 1939 eram em média de 3,9% e caíram para 3,5% em 1942. Os rendimentos caíram, mas a dívida pública cresceu 4,5x. Normalmente, quando a oferta aumenta dramaticamente, na ausência de um aumento na demanda, o preço deve cair. Quando os preços dos títulos caem, os rendimentos sobem. Portanto, mesmo a partir dessa escassa quantidade de dados podemos observar como o governo economizou dinheiro, devido aos rendimentos mais baixos, ao obrigar o público a “investir” seu capital sobrante com o Estado.





Japão

Não temos dados de títulos ou inflação para o período de guerra.





Embora nenhum dos títulos do governo rendesse acima da inflação, os vencedores pelo menos tiveram seu principal mais juros de volta. Os detentores de títulos alemães enfrentaram inadimplência total e sérios desafios legais para receber o que lhes era devido no pós-guerra. Vai mostrar - vale a pena ser o vencedor.

Conflito de hoje

Até o momento, nenhuma grande potência começou a vender “títulos de guerra”, principalmente porque tecnicamente EUA/OTAN e Rússia/China não estão em guerra. No entanto, na era de hoje – onde o capital é mais móvel – fique de olho nas regras e regulamentos sobre como as pensões / aposentadorias públicas e privadas devem ser investidas. A geração baby boomer global que detém trilhões de dólares em “economias” nesses pools gerenciados. Os governos constroem deliberadamente as regras para que esse capital só encontre seu caminho para investimentos “aprovados”. Esteja atento a mais restrições sobre como as economias de aposentadoria podem ser investidas que priorizam o Estado sobre tudo o mais.

eu tenho que comer

Vou agora abordar a última grande forma de controle econômico exercido pelos governos durante a guerra – o racionamento de alimentos – e o impacto que teve sobre os preços e os salários dos cidadãos durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de começar, devo observar que a situação de racionamento de alimentos em um cenário da Terceira Guerra Mundial provavelmente não será igual ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que temos mais probabilidade de ver escassez de alimentos do que racionamento direto de alimentos (e compartilharei mais sobre o motivo um pouco mais adiante nesta seção). Mas, espero que o impacto no preço e os efeitos culturais da escassez de alimentos sejam semelhantes – portanto, ainda é útil revisar o que aconteceu com o racionamento de alimentos durante esse período. Vamos dar uma olhada.

Japão

O racionamento oficial foi implementado pela primeira vez em 1938 e “expandido gradualmente para incluir quase todas as necessidades básicas em 1942”. Como Junko Baba observa, o racionamento ocorreu sob os slogans “O luxo é o inimigo” e “Não deseje até que a vitória seja alcançada”. As rações alimentares eram sistematicamente controladas, monitoradas e distribuídas em quantidades limitadas para cada família por meio das associações de bairro (tonari-gumi) que existiam em cada comunidade em todo o país.





O abastecimento de arroz ficou sob controle do governo em 1939, enquanto o racionamento de bens de consumo começou localmente em 1940. Em 1942, arroz, trigo, cevada e centeio foram monopolizado pelo governo . Apesar dos esforços da polícia, um mercado negro – ou como gosto de dizer, mercado livre – prosperou, facilitando a troca e venda de uma variedade de alimentos de consumo. (Obviamente, o termo “mercado negro” tem uma conotação negativa, mas tudo o que você está tentando fazer é alimentar sua família. E como um darkie, me ofendo com a cor preta não ser bonita - daí o rebrand.)





Abaixo está um exemplo de quão grande pode ser a diferença de preço para uma mercadoria básica.





Preços do arroz durante a Segunda Guerra Mundial





Se você já esteve no Japão (ou na Ásia em geral), sabe como o arroz é importante para a dieta geral. Na época dos samurais, a classe guerreira era paga com arroz ( chamado koku ).





Como você pode ver neste gráfico de log, o preço “real” do arroz às vezes era 10 vezes maior que o preço oficial. Dado que os alimentos essenciais eram fortemente racionados, se você quisesse consumir o quanto quisesse ou mesmo consumi-los, teria que pagar preços exorbitantes pelo arroz.





A menos que sua renda tenha aumentado 10 vezes após o início da guerra, você ficou 90% mais pobre em termos de arroz com o papel fiduciário que escondeu em seu colchão. Pergunto-lhe retoricamente, qual é o valor do dinheiro fiduciário quando você não pode pagar nem uma tigela de arroz?





Não tenho tabelas como essas para ilustrar o preço de livre mercado de gêneros alimentícios essenciais para os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, mas descreverei brevemente os regimes de racionamento de alimentos de cada um dos outros combatentes.

América

A América racionou extensivamente para ajudar no esforço de guerra. Pneus, açúcar, carnes, leite, café, e mais só poderia ser comprado usando pontos de ração concedidos pelo governo. Como Laura Schumm observa: “ Em 30 de janeiro de 1942, a Lei de Controle de Preços de Emergência concedeu ao Escritório de Administração de Preços (OPA) autoridade para estabelecer limites de preços e racionar alimentos e outras mercadorias para desencorajar o acúmulo e garantir a distribuição equitativa de recursos escassos. ” Administrar o racionamento era um sistema burocrático complicado com mais de 8.000 escritórios locais e reavaliações mensais das distribuições de pontos. Diferentes segmentos populacionais receberam diferentes benefícios, e cada indivíduo recebeu uma caderneta de cupons intransferíveis. Os lares foram encorajados a crescer” jardins da vitória ” para fornecer seu próprio sustento sempre que possível.





Se você pensou que ir ao Departamento de Veículos Motorizados era ruim (para os não americanos, imagine sua versão de uma visita frustrante a um escritório burocrático do governo), imagine atravessar um pântano de burocracia para alimentar seus filhos famintos.

Reino Unido

O Reino Unido iniciou o racionamento de guerra em 1939, administrado pelo Ministério da Alimentação . Os bens básicos (carnes, açúcar, queijo, etc) e a maioria dos produtos (cereais, biscoitos, arroz) eram repartidos por meio de cupons. Embora frutas e vegetais nunca fossem racionados, as longas filas e a escassez tornavam o abastecimento doméstico uma tarefa difícil para a maioria das donas de casa. Alocações variou em toda a população , com os trabalhadores recebendo porções maiores, as crianças recebendo mais gorduras, as mães recebendo mais leite etc.

Alemanha

O racionamento alemão começou em 1939 , logo após o início das hostilidades. Os indivíduos receberam cartões (atualizados a cada 4 semanas) com pontos atribuídos para alimentos. Embora o racionamento rigoroso não tenha entrado em vigor até 1942, escassez pode ser sentida em todo o corredor do supermercado nos três anos anteriores em carne, ovos, leite, pão e muito mais. A Alemanha também diferenciou rações por indivíduo (mais para trabalhadores, mães, menos para judeus, etc.). Sem surpresa, o país também experimentou um crescente mercado livre de câmbio.

Conflito de hoje

Avançando novamente, nem a América, nem a Europa, nem a Rússia nem a China começaram a racionar alimentos. Mas lembre-se – a história é um guia imperfeito para o futuro. Embora o racionamento de alimentos anteriormente ajudasse a alimentar homens famintos em sua busca pela glória, a versão atual do racionamento de alimentos – para todas as nações que acabam envolvidas na Terceira Guerra Mundial, ou todas as nações que dependem das exportações de alimentos dessas grandes potências – provavelmente será diferente.





Considere que a razão pela qual a maioria de nós consegue ganhar a vida olhando para uma tela de computador é a agricultura moderna. Usamos combustíveis fósseis para alimentar equipamentos agrícolas mecanizados e usamos nosso conhecimento de química industrial para produzir fertilizantes em escala. Isso permite que muito poucas pessoas sejam empregadas como agricultores sem qualquer impacto negativo em nossas enormes produções agrícolas modernas. Em suma, a industrialização e a urbanização levaram os humanos do campo para a cidade.





Imagine um mundo em que as bandeiras que produzem uma quantidade desproporcional de fertilizantes globais restrinjam as exportações a bandeiras hostis. Imagine um mundo em que bandeiras que são as “oficinas do mundo” se recusem a exportar componentes críticos necessários para construir e operar equipamentos agrícolas mecanizados industriais. Imagine um mundo em que os fluxos de energia são interrompidos de forma que os combustíveis fósseis necessários para alimentar as máquinas agrícolas simplesmente não existam. O resultado seria uma queda acentuada nos rendimentos agrícolas e, posteriormente, a fome de certas bandeiras.





Dado que não há milhões de homens lutando no campo de batalha que precisam ser alimentados, espero que a escassez resultante de exportações restritas e baixos rendimentos agrícolas substitua a escassez mais direta incorrida para alimentar os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. A essa altura, como Logan Roy perguntou tão eloquentemente, “qual é o preço de meio litro de leite”?





Sua moeda fiduciária doméstica não será capaz de acompanhar essa inflação de alimentos. Se você está experimentando inflação de alimentos, isso significa que sua bandeira está estruturalmente carente dos ingredientes necessários para a agricultura moderna, e nenhuma quantidade de dinheiro impresso vai resolver esse déficit. Os governos sempre recorrem a cotas e subsídios na tentativa de aliviar a pressão – mas nunca funcionam e apenas agravam o problema. Por que uma empresa correria o risco de tentar resolver o problema quando o governo acabaria expropriando suas propriedades para fornecer comida para o povo?





Nesse ponto, os mercados livres surgirão. O mercado livre do passado era físico, mas se o dinheiro físico for banido e apenas formas eletrônicas de dinheiro forem aceitas (moedas digitais do Banco Central, alguém?), então os bens do mercado livre serão precificados em uma moeda eletrônica que não pode ser confiscada pelo Estado. Prevejo que a moeda do mercado livre será o Bitcoin.

Sair

Se você tirou alguma coisa da seção anterior, deve ser que os governos têm uma ampla gama de ferramentas à sua disposição para reforçar a lealdade financeira e restringir sua capacidade de investir – e a história mostra que tais controles (juntamente com os outros efeitos da guerra) geralmente infligem danos bastante substanciais às finanças pessoais da plebe.





Com isso em mente, o melhor momento para escapar das garras dos controles de capital em tempo de guerra é antes de serem promulgados. Lembre-se de que atualmente seu patrimônio líquido fiduciário é zero, você tem permissão para acessar sua conta bancária, carteira de ações e imóveis a critério do Estado. Mas quando o Estado diz Nyet para a liberdade do capital, então o jogo acabou.





Nesta era digital, devemos ser extremamente cuidadosos sobre quais ativos financeiros digitais são fiduciários e quais são as verdadeiras criptomoedas descentralizadas. Se você acha que está escapando dos controles de capital da UE, transferindo seus saldos bancários em EUR para saldos bancários em CHF, você não entendeu. Qualquer ativo digital mantido dentro do sistema bancário, independentemente da moeda, é um jogo justo para confisco. Você deve sair completamente do sistema. Lembre-se da definição de Zoltan de “dinheiro interno” versus “dinheiro externo”, você pode ler mais sobre isso em meu ensaio “Energia cancelada” .





O valor e a rede de transmissão do Bitcoin não são baseados em instituições bancárias credenciadas pelo governo. Portanto, está fora do sistema e, portanto, “fora do dinheiro”. Claro, o governo poderia desligar a internet e a rede elétrica. Mas a essa altura sua bandeira já perdeu a guerra. Em vez de se preocupar com seus ativos financeiros, é melhor torcer para ter o passaporte de outra bandeira para fugir para pastos mais verdes.





O governo também pode facilmente proibir a conversão de dinheiro fiduciário em Bitcoin, e provavelmente fará isso para evitar que o capital escape de seu controle. Mas provavelmente não será capaz de confiscar o Bitcoin daqueles que já o possuem – e aqui está o porquê.

Valor intrínseco do Bitcoin

A qualquer momento, não há maneira matemática de provar que um determinado endereço público de Bitcoin pertence a mim ou que posso gastar o Bitcoin contido nesse endereço. Somente quando eu assino uma mensagem gastando uma saída de Bitcoin pode ser razoavelmente determinado que eu tive acesso a esse endereço naquela data e hora específicas. Isso é revolucionário e não totalmente apreciado pela maioria.





Com todos os outros ativos monetários, posso determinar facilmente quem o possui sem uma ação discreta do suposto proprietário. Se você disser que tem uma barra de ouro, posso ver o ouro. Se você disser que seu saldo bancário é de $ 1 milhão, posso pedir ao banco para confirmar. Se você disser que é dono daquela casa, posso perguntar ao governo cujo nome está na escritura. Mas com Bitcoin, só porque eu suspeito que um endereço público pode pertencer a você, não significa que você realmente tenha acesso aos fundos naquele endereço.





Além disso, o Bitcoin não tem manifestação física e posso guardar minha chave privada Bitcoin na memória e gastar fundos sempre que quiser, sem que ninguém saiba. Não há pistas visíveis externamente sobre quanto Bitcoin eu possuo.





A questão é que você pode converter discretamente ativos fiduciários em Bitcoin. Bitcoin não tem massa. $ 1.000.000.000 convertido em Bitcoin é tão leve quanto $ 1 convertido em Bitcoin, enquanto $ 1.000.000.000 convertido em ouro pesa muitas toneladas métricas. Proteger muitas toneladas de ouro do olhar cobiçoso do Estado é extremamente difícil. Uma barra de ouro, dinheiro fiduciário no banco ou sua casa também podem ser roubados de você sem o seu consentimento.





Para alguém pegar o “seu” Bitcoin, ele precisa saber sua chave privada (ou seja, sua senha) ou precisa que você assine uma transação para ele. Mas e se você “esquecer” a senha da sua carteira Bitcoin? Bem, então os fundos seriam completamente inacessíveis. Portanto, embora o Estado possa implementar leis que conferem a propriedade de um determinado grupo de endereços públicos a si mesmo, aplicar essas leis seria bastante difícil – já que o Estado não poderia assumir o controle do Bitcoin contido nessas carteiras sem o seu consentimento.





Claro, há uma maneira muito simples de obter seu consentimento. Um agente do Estado armado com um objeto contundente ou arma de fogo pode visitar sua residência e exigir que você assine uma transação transferindo seu Bitcoin para o Estado. Você pode protestar que “esqueceu sua senha”, fazendo com que o agente aplique o soro da verdade na forma de técnicas de “interrogatório aprimorado”, como quebrar os joelhos ou atirar em você de maneira não letal. E você pode se lembrar de sua chave privada nesse ponto - mas também pode não. Caso contrário, você pode se tornar um aleijado permanente ou sua vida pode ser extinta, dependendo da depravação de sua bandeira, mas eles ainda não conseguiriam chegar ao seu Bitcoin.

Como o Bitcoin sobreviveria

Suposições:





Uma Guerra Mundial Total





Controles de capital





Com essas duas suposições, como o Bitcoin poderia ser minerado? Lembre-se de que a mineração é necessária para manter a rede funcionando – porque a mineração é realmente o ato de verificar e confirmar transações.





Obviamente, qualquer bandeira que promulgue versões modernas de controles de capital pode proibir a mineração de Bitcoin em seu território. Então, como a rede funcionaria se as principais economias estivessem lutando entre si?





Um lado pode decidir usar o Bitcoin como uma arma financeira. Se um grupo de bandeiras acreditasse que a operação da rede Bitcoin enfraqueceria financeiramente seu adversário, então a teoria dos jogos dita que eles provavelmente permitiriam a existência de mineradores. Isso seria naturalmente um relacionamento tênue, no entanto, e se os sinalizadores decidirem a qualquer momento que a mineração de Bitcoin serviu ao seu propósito, ela pode bani-la e confiscar qualquer maquinário relacionado. Butterfly labs redux alguém?





Alternativamente, sempre há bandeiras neutras em qualquer conflito – e essas bandeiras neutras ganham recompensas econômicas significativas ao permitir que ambos os lados de uma guerra coexistam dentro de suas fronteiras. A Suíça não participou de nenhuma das duas guerras mundiais, embora esteja bem no meio da Europa. A Suíça não é naturalmente dotada de grandes quantidades de energia natural, mas imagine outro país com uma fonte abundante de energia natural – como hidrelétrica ou geotérmica – decida adotar a abordagem de neutralidade da Suíça. Este seria o lugar perfeito para os mineradores de Bitcoin operarem. Os mineiros seriam fortemente tributados, mas pelo menos teriam permissão para existir. O Bitcoin poderia continuar, e o país neutro se tornaria o berço dos paraísos do capital criptográfico.





Por fim, lembre-se de que antes de 2013 – quando os ASICs se tornaram disponíveis comercialmente – a mineração de Bitcoin poderia ser feita de forma lucrativa por amadores usando computadores pessoais. Nem é preciso dizer que o hashrate da rede era muito menor naquela época, mas a beleza da natureza autocorretiva da dificuldade da rede Bitcoin é que ela cria o potencial para a mineração de Bitcoin voltar a uma atividade que pode ser lucrativamente conduzida pela média usuário de computador e não apenas empresas de mineração extremamente bem capitalizadas. Caso a mineração comercial seja proibida (explícita ou implicitamente), a rede ainda pode funcionar se os indivíduos empreendedores ainda encontrarem valor em apoiar a rede que sustenta o dinheiro do povo digital.

A Mudança de Preço

“Arthur, você está apenas tentando escrever alguma merda assustadora para justificar seu longo viés durante este atual mercado de baixa nuclear.”





Espero ouvir muitas variações desta réplica em resposta a este ensaio. E se essa é a sua opinião, você não recebeu minha mensagem.





Os leitores também podem ficar consternados por eu não oferecer nenhuma previsão de preços no caso de a guerra econômica se agravar. O ponto em que a guerra se torna “total” para ambos os lados é o ponto em que você perde todas as opções para se proteger financeiramente. O preço fiduciário do Bitcoin deixa de ser uma coisa. Quem se importa com quantos USD / EUR / JPY / CNY / RUB etc. compram um Bitcoin quando você está proibido de converter moedas fiduciárias em algo que não seja títulos do governo doméstico?





Nesse ponto, eu esperaria que o preço do Bitcoin mudasse de uma taxa de câmbio fiduciária para uma contra o petróleo. O petróleo é a fonte de energia que alimenta a civilização moderna. Os objetivos de propriedade do Bitcoin são manter o poder de compra constante em relação ao petróleo. “Bitcoin por barril de petróleo” se tornaria a nova taxa de câmbio.





Não fique torcido.





O objetivo é permanecer financeiramente flexível diante dos caprichos da guerra. 100% do seu capital financeiro nunca deve estar estacionado em apenas um instrumento monetário, seja Bitcoin, moedas fiduciárias domésticas, títulos, ações, imóveis, commodities ou ouro. Mas sua oportunidade de mover seus ativos fiduciários para Bitcoin e outros ativos “reais” só existe hoje e pode não existir amanhã. Lembre-se disso.

Apêndice

títulos de guerra americanos

Rendimento real do título calculado comparando o rendimento notacional com a mudança no CPI durante a vida útil do título desde a compra em 1941, o primeiro ano em que os títulos de guerra foram emitidos.





Dados de origem do CPI





Dados da Fonte de Títulos de Guerra

Consoles do Reino Unido

Rendimento real calculado pela soma da diferença acumulada entre o rendimento anual e a variação do IPC durante o período selecionado.