Toutes les opinions exprimées ci-dessous sont les opinions personnelles de l'auteur et ne doivent pas constituer la base pour prendre des décisions d'investissement, ni être interprétées comme une recommandation ou un conseil pour s'engager dans des transactions d'investissement.





Êtes-vous un patriote?





Prêtez-vous allégeance au drapeau ?





Êtes-vous un coco pinko?





Êtes-vous un cochon capitaliste qui se bat aux côtés de l'impérialisme ?





Êtes-vous un chien courant pour l'ennemi?





Vous faites partie de la cinquième colonne, n'est-ce pas ?





Vous êtes un intellectuel bourgeois ennemi du commun des mortels !





Le contestez-vous, et si oui, comment montrerez-vous votre conviction de vaincre l'ennemi ?





Qu'allez-vous faire pour la guerre ?





Le gangsta sell-side Zoltan Pozar a griffonné les mots suivants dans son article du 1er août 2022 intitulé « War and Interest Rates » :





La guerre est inflationniste.

Les guerres se présentent sous de nombreuses formes et formes différentes. Il y a des guerres chaudes, des guerres froides et ce que Pippa Malmgren appelle des guerres chaudes dans des endroits froids - le cyberespace, l'espace et les profondeurs sous-marines (voir ici ). Nous ajouterions également à la liste des endroits froids les « couloirs du pouvoir » à Washington, Pékin et Moscou, où les grandes puissances mènent des guerres chaudes impliquant le flux de technologies, de biens et de marchandises - des guerres économiques chaudes - qui ont été des contributeurs majeurs. à l'inflation récemment.





Et ces mots dans son article « Guerre et politique industrielle » du 24 août 2022 :







La guerre, c'est l'industrie.

Les guerres ne peuvent pas être menées avec des chaînes d'approvisionnement qui sillonnent un monde globalisé, où la production a lieu sur de petites îles lointaines de la mer de Chine méridionale, d'où les puces ne peuvent être transportées que si les espaces aériens et les détroits restent ouverts...





Je recommande fortement de suivre et de lire ces essais dans leur intégralité. Zoltan décrit succinctement la guerre mondiale actuelle dans laquelle les centres de pouvoir politiques sont engagés. Alors que la confrontation entre l'Ukraine et la Russie est peut-être le seul conflit cinétique direct et très médiatisé qui se déroule actuellement, ne vous y trompez pas : il y a une guerre économique à multiples facettes qui se déroule tranquillement. entre les principaux drapeaux du monde. Derrière des portes closes, l'alliance USA/OTAN (UE) s'affronte à la Russie/Chine.





(Pour être clair, il y a d'autres guerres en cours, et je ne veux pas ignorer les vies perdues dans ces conflits - mais elles n'ont pas les mêmes implications mondiales que l'enchevêtrement OTAN contre Russie / Chine. Quand les puissances nucléaires s'affrontent se lancer dans des guerres par procuration et s'engager dans des moyens alternatifs de guerre moins visibles, le monde dans son ensemble doit en tenir compte. L'existence continue de la race humaine est en jeu, après tout.)

Au bord

Juste pour souligner la gravité de ce conflit actuel, mon macro papa Felix a publié ce tableau affligeant des conflits majeurs passés entre les hégémons établis et les challengers prometteurs.





Sur les 16 cas répertoriés, 75% d'entre eux ont abouti à la guerre. L'histoire n'est pas du côté de l'humanité si l'on espère éviter un conflit cinétique majeur.





Avant de continuer, je dois partager cette citation que j'ai lue dans le chef-d'œuvre de Dale Copeland "Interdépendance économique et guerre" (dont j'ai récupéré une copie après avoir lu le dernier article de Zoltan). Copland écrit :





« Admettant que le stimulus économique fourni par le réarmement ne pourrait jamais constituer la base d'une économie saine à long terme, Hitler a développé plus avant le dilemme de l'offre :





« Il y avait une faiblesse militaire prononcée dans les États qui dépendent pour leur existence du commerce extérieur. Comme notre commerce extérieur s'exerçait sur les routes maritimes dominées par l'Angleterre, il s'agissait plutôt d'une question de sécurité des transports que de devises, ce qui révélait en temps de guerre toute la faiblesse de notre situation alimentaire. Le seul remède, et sur lequel pourrait nous paraître visionnaire, résidait dans l'acquisition d'un grand espace de vie.' »





L'histoire ne se répète jamais, mais elle rime. Je ne dis pas que le Parti communiste chinois ressemble aux nazis - mais la Chine s'est retrouvée face à un dilemme similaire, dans lequel tout son commerce maritime se fait avec l'approbation tacite de l'Amérique, qui commande la plus puissante marine maritime. globalement. (Il convient de noter que la Chine possède techniquement la plus grande marine du monde, mais elle s'appuie de manière disproportionnée sur des classes de navires plus petites et n'a pas la même capacité à faire la guerre à travers les océans ouverts et les eaux profondes.) Si l'Amérique le souhaite, elle pourrait facilement coupé l'accès au détroit de Malacca, une voie maritime importante par laquelle transite une part importante du commerce chinois. L'Amérique pourrait également couper la côte orientale de la Chine – où se trouve toute la puissance économique de la Chine – grâce à son alliance avec le Japon. La marine japonaise n'est pas en reste non plus.





Vue sous cet angle, la guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine présente certaines similitudes avec la situation commerciale mondiale de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne il y a près d'un siècle.

Le pouvoir de l'État

En cas de guerre, l'État est prioritaire. Quelles que soient les normes juridiques d'avant-guerre, en temps de guerre, tout ce dont l'État a besoin, l'État prend. Et parce que l'État doit avoir ce dont il a besoin pour faire la guerre, le secteur privé est généralement évincé d'un large éventail de biens et de services.





"Mais, c'est contre la loi!", me direz-vous. "Mon pays ne peut pas faire cela simplement parce que c'est opportun en temps de guerre." Je rappellerais à ces lecteurs que la pandémie de COVID-19 était aussi une guerre - et qui parmi nous n'a pas vu ses libertés personnelles restreintes dans la juste lutte contre un virus invisible ? Portez un masque, injectez-vous un "vaccin" approuvé à la hâte, restez chez vous, n'allez pas à l'enterrement d'un être cher, pas de visiteurs dans la salle d'accouchement, etc. – pour la plupart – ont fait ce que l'État leur a dit.





Lorsque l'économie nationale ne peut pas produire suffisamment de biens et de services pour soutenir à la fois l'État et le secteur privé, l'État a recours au paiement des personnes et à l'approvisionnement en monnaie fiduciaire du gouvernement, qui perd de plus en plus de valeur à mesure que la guerre se poursuit et que les marchandises sont plus difficiles à obtenir. par. Au cours des précédentes guerres mondiales totales, les pénuries de lait, de pain, de beurre, de sucre et de main-d'œuvre abondaient, et il n'y avait nulle part où se cacher. Pendant l'itération actuelle de la guerre économique mondiale, nous avons encore des pénuries - elles ont juste un aspect un peu différent. Nous manquons de puces à semi-conducteurs, de masques, de lait maternisé et d'armes. Il n'y a pas d'échappatoire (ou du moins, il n'y en avait pas dans le passé – mais nous en reparlerons plus tard).





En temps de guerre, soit vous avez une miche de pain, soit vous n'en avez pas. En temps de guerre, soit les banques sont ouvertes, soit elles ne le sont pas. En temps de guerre, lorsque vous souhaitez voyager, soit vous avez le bon tampon dans votre passeport, soit vous ne l'avez pas. En temps de guerre, l'accès est essentiel et le prix est secondaire. Par conséquent, tous les biens et services essentiels ont une courbe de prix inélastique.





Et alors que nous entrons dans la Troisième Guerre mondiale, combattant dans des couloirs non traditionnels, comment pouvons-nous, en tant que citoyens privés, nous protéger et protéger nos familles de la dichotomie « tout ou rien » qui prévaut en temps de guerre ? En l'absence de protections juridiques traditionnelles, comment pouvons-nous nous protéger de l'État qui réclame nos ressources à cause de… la guerre ?





Auparavant, beaucoup pensaient que la meilleure façon de le faire était d'économiser de l'argent dans des devises de métaux précieux «durs», comme l'or. Mais reconnaissant la prévalence de cette ligne de pensée et voulant en tirer parti, l'État (dans ce cas, les États-Unis) a interdit la propriété privée de la roche brillante et a forcé les propriétaires d'or à vendre leurs pépites au gouvernement à des prix déprimés.





Pas si facilement découragées, certaines des plèbes les plus industrieuses ont décidé de convertir leur argent en une monnaie fiduciaire «plus dure» et de la stocker à l'étranger. Mais le gouvernement avait aussi une réponse à cela : le contrôle des capitaux (c'est-à-dire la mise en œuvre de lois restreignant le flux d'argent hors de l'économie nationale).





Donc, si le gouvernement a tous ces leviers à tirer pour empêcher ses citoyens de se protéger eux-mêmes et leur richesse, quelles options nous reste-t-il pour nous protéger de la dévastation qui suivra probablement la Troisième Guerre mondiale ?





Nombreux sont ceux qui comprennent le changement dans le fonctionnement des marchés en temps de paix par rapport à ceux en temps de guerre, et utiliseront probablement cette compréhension pour créer, accélérer et/ou cimenter leur richesse et leur pouvoir. Efforcez-vous d'être l'un de ces acteurs dans cette triste chose que nous appelons la guerre totale mondiale.





Si vous pensez que je suis un peu dramatique ou que j'ai l'air d'un pur délire Cassandre , regardons les récents procès et tribulations de M. Roman Abramovic.





Bloomberg a récemment publié un excellent article, "L'empire londonien de Roman Abramovich se défait alors que les sanctions mordent" , qui décrit les effets des sanctions occidentales anti-russes sur l'une des personnes les plus riches du monde.





M. Abramovich vaut probablement plus que tous les lecteurs de cet essai, à l'exception du baron CZ et du baron SBF. Si vous pensez richesse = pouvoir , alors vous supposeriez que les lois ne s'appliquent tout simplement pas à lui. Et vous auriez probablement largement raison – en temps de paix, je suis sûr que la richesse a accordé à M. Abramovich de nombreux privilèges dans sa ville natale actuelle de Londres.





Cependant, le Royaume-Uni est en guerre économique avec la Russie. Et vous êtes soit un patriote, soit un chien traître, quelle que soit votre fortune en papier. Malheureusement pour M. Abramovich, il détenait un passeport portant le mauvais drapeau.





Bloomberg décrit comment les sanctions ont mordu à sa richesse :





Roman Abramovitch Le manoir Kensington de couleur crème compte plus d'une douzaine de chambres et des fourgons de police postés à chaque extrémité de sa rue bordée d'arbres. Les voisins à proximité incluent la famille royale britannique, le magnat de l'acier Lakshmi Mittal et propriétaire de Warner Music Group Len Blavatnik .

C'est l'un des nombreux actifs londoniens que le milliardaire russe a acquis au cours des dernières décennies et qui ont contribué à faire de la ville le centre de sa fortune. Mais cette présence s'est avérée ténue ces derniers mois alors que ses possessions de prix dans la capitale anglaise – du club de football de Chelsea aux maisons de luxe en passant par une participation dans le groupe sidérurgique basé à Londres Evraz Plc — ont été vendus ou gelés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.





Un jour, l'État de droit a protégé vos avoirs, le lendemain, ils ont été gelés ou vendus de force.





J'ai trouvé ce passage assez chatouillant :





"Il n'est plus au sommet de son art", a déclaré David Lingelbach , qui a dirigé les opérations russes de Bank of America Corp. dans les années 1990 et enseigne maintenant à l'Université de Baltimore. "Il me semble qu'il est sur la défensive."





Pas de merde, il est sur la défensive. Le gouvernement britannique a arbitrairement abrogé ses droits de propriété sans procédure régulière et a en fait gelé un tiers de ses avoirs d'un trait de plume. Que dit la common law à ce sujet ? Je pense que nous serions tous sur la défensive dans ce scénario.





Je ne suis pas ici pour me demander si ce que le Royaume-Uni a fait était justifié. Mon intention est simplement de souligner que, peu importe à quel point vous êtes riche ou puissant, tout bien dont la propriété est conférée par un titre légal est un jeu équitable pour la confiscation en temps de guerre. Votre compte bancaire, votre portefeuille d'actions, votre maison, votre voiture - votre propriété de ces choses dépend du maintien et de la protection par l'État de votre droit exclusif de les utiliser. Si ce n'était pas le cas, toute personne qui avait quelque chose convoité par son voisin devrait être perpétuellement prête à infliger des dommages physiques à des étrangers qui avaient ce regard « maigre et affamé ».





Les «malheurs» de M. Abramovich sont un bon exemple des temps modernes, mais remontons dans le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et observons comment différents drapeaux traitaient la propriété de leurs citoyens. Dans cet essai, j'explorerai comment l'Amérique, le Royaume-Uni (Royaume-Uni), l'Allemagne nazie et le Japon impérial ont géré le rationnement en temps de guerre et ce que cela signifiait en termes de contrôle des capitaux, d'accès à la nourriture et de son prix, et de propriété de biens « durs ». des devises comme l'or - et ensuite je soutiendrai que, au milieu de ces conditions difficiles (que nous reverrons probablement sous une forme ou une autre si la Troisième Guerre mondiale commence à dégénérer en un conflit plus large), le Bitcoin est le meilleur moyen pour la plèbe de protéger son richesse.





Avant de me lancer, un message d'intérêt public rapide - le moment d'acheter Bitcoin est maintenant, tant que vous le pouvez encore. Parce qu'une fois que vos actifs fiduciaires sont gelés ou que des contrôles de capitaux fiduciaires sont mis en place, votre richesse ne peut pas être convertie en une monnaie plus forte. À ce moment-là, vous êtes au gré de l'État et vous feriez mieux d'espérer que le drapeau imprimé sur votre passeport l'emporte. C'est ainsi que l'État gagne le soutien des masses – il leur enlève leurs modes d'évasion. Le seul moyen de sortir est de passer à travers!

Contrôles des capitaux

Le drapeau qui peut mobiliser le plus de ressources de ses citoyens et les orienter vers la guerre est le drapeau qui gagnera. Le gouvernement doit prendre le contrôle de ces ressources privées soit sous forme physique (c.-à-d. nourriture, machines, travail) soit sous forme abstraite (c.-à-d. monnaie en circulation, actifs financiers comme actions, obligations, etc.). La voie physique est plus évidente et mentalement perturbatrice. Imaginez un crétin du gouvernement frappant à votre porte et exigeant toute la nourriture de votre cuisine pour nourrir des soldats affamés, ou que vous travailliez 8 heures par jour dans une usine reconvertie fabriquant des munitions pour des salaires inférieurs au marché. Cela rend la guerre très réelle pour le citoyen moyen.





Ainsi, au lieu de cela, nous pouvons nous attendre à ce que l'État emprunte la voie abstraite, en ciblant les fonds et les actifs des citoyens. L'État a toujours des moyens très ingénieux pour imposer le patriotisme monétaire à ses sujets.





Sa tactique la plus bénigne consiste à vendre à sa plèbe des obligations d'État à faible rendement, faisant appel à son amour du drapeau et la convainquant d'investir patriotiquement son capital inutilisé auprès du gouvernement. Les obligations de guerre en sont un exemple courant. Les obligations de guerre convertissent les citoyens en « investisseurs » dans l'effort de guerre. Désormais, les intérêts de chacun sont alignés. Nous gagnons la guerre et vous récupérez votre argent.





Ces obligations de guerre ne paieraient pas un rendement supérieur au taux d'inflation domestique, car si elles le faisaient, le gouvernement se mettrait lentement en faillite. Mais le gouvernement ne soulignerait pas le fait qu'ils rapportent moins que l'inflation – ils compteraient sur l'ignorance de leurs citoyens quant au fonctionnement des calculs obligataires. (En passant, je crois qu'il est en partie intentionnel que la littératie financière ne soit pas enseignée aux enfants. Cela rend la population sans défense et malléable face à des politiciens trompeurs qui peignent des contes de fées monétaires.)





Peu importe à quel point le gouvernement essaie de vendre au public la justesse de ces obligations, la personne moyenne est susceptible de comprendre que la guerre signifie l'inflation (ou du moins de s'en rendre compte à mesure que la guerre s'éternise). Tant qu'il y a eu une civilisation humaine établie, il y a eu des guerres. Et l'État utilise toujours l'inflation pour « payer » la guerre. Finalement, cela est susceptible d'envoyer les citoyens se précipiter pour trouver des moyens d'échapper à ce vice pernicieux.





Du point de vue de l'État, c'est pourquoi des contrôles de capitaux – encore une fois, des lois qui interdisent ou limitent le transfert d'argent et d'actifs en dehors de l'économie nationale – doivent être érigés. Sans eux, la plèbe traîtresse transformerait son capital en argent dur et ôterait de l'oxygène aux flammes de l'effort de guerre. Les contrôles de capitaux rendent presque impossible d'échapper au système financier du drapeau, car toutes les options de conversion de la monnaie nationale en un équivalent plus dur ou d'achat d'un actif financier avec un rendement plus élevé que les obligations d'État proposées sont essentiellement interdites. Une fois que les citoyens de l'État sont financièrement pris au piège, ils sont susceptibles de se rendre aux circonstances - gagner un rendement dérisoire qui ne bat pas l'inflation vaut mieux que de ne gagner aucun rendement du tout. C'est ainsi que vous démarrez le processus de conversion des fils et filles prodigues de la terre en patriotes financiers.





Regardons comment les différents drapeaux ont mis en place des contrôles de capitaux pendant la Seconde Guerre mondiale.

Contrôles manifestes des capitaux

Les contrôles manifestes des capitaux restreignent directement les mouvements d'argent entre les frontières et les devises. Le résultat final est un pool de capitaux vulnérables qui peuvent être facilement canalisés à des fins « patriotiques ».

Amérique

La circulation des capitaux en dehors de l'Amérique était en grande partie illimitée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique avait l'économie la plus forte et n'accueillait pas de véritables combats à l'intérieur de ses frontières; il y avait peu de raisons pour que les capitaux nationaux fuient.





Le seul actif sur lequel l'Amérique a imposé des contrôles stricts, cependant, était l'or.





Pendant des décennies, la Fed a été tenue de détenir 40 % de sa monnaie émise sous forme d'or et de racheter l'or détenu par les citoyens américains pour 20,67 $ l'once. Mais le 1933 Loi sur les opérations bancaires d'urgence a donné au président un plus grand contrôle sur les opérations bancaires, les transferts internationaux et l'or, et il a ouvert la voie au décret exécutif 6102 - qui a été promulgué par le président Franklin Delano Roosevelt (FDR) pendant la Seconde Guerre mondiale, et obligeait les Américains à échanger immédiatement leur or avec le gouvernement ou s'exposer à des sanctions.





La confiscation de l'or par FDR signifiait que les propriétaires privés étaient obligés d'apporter leurs pièces, lingots ou certificats d'or à une banque et de les échanger contre des dollars au taux en vigueur de 20,67 dollars l'once. Au cours de l'année suivante, le président a ensuite augmenté son prix officiel de l'or à 35 $ l'once , réduisant ainsi de 40 % le dollar dans le but d'alimenter l'inflation et de stimuler l'économie. Cela faisait partie de L'effort plus important de FDR pour éloigner les États-Unis de l'étalon-or. L'interdiction de l'or personnel est restée en vigueur jusqu'en décembre 1974, lorsque le président Ford propriété privée légalisée .





Laissons ce graphique s'imprégner : le contrôle des capitaux aurifères a duré 41 ans, et pendant cette période, l'USD a perdu 80 % de son pouvoir d'achat en termes d'or. Le capital piégé est un capital mort.

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni a mis en place des contrôles de capitaux étendus - couvrant la plupart des importations et des exportations ainsi que les portefeuilles privés et les investissements de détail. Les politiques ont été mises en œuvre dans le cadre de la loi sur les pouvoirs d'urgence de 1939; plus tard mis à jour pour Loi sur le contrôle des changes de 1947.





Les ventes de titres, l'échange de livres sterling contre toute autre devise et les mouvements de fonds à l'étranger étaient tous fortement contrôlés. Votre capital n'était pas vraiment le vôtre du tout. Vous ne pouviez vendre des titres, effectuer des opérations de change ou envoyer des fonds hors du pays que si le gouvernement considérait que vos raisons de déplacer vos finances à l'étranger étaient légitimes selon leurs règles.





Professeur Daisuke Ikemoto a écrit: «Le contrôle des changes a été initialement introduit en 1939 à des fins de guerre, mais il a été maintenu après la fin du conflit. Cela a permis aux gouvernements britanniques successifs de concilier le maintien d'un taux de change fixe avec leur engagement en faveur d'une politique de gestion de la demande.

Allemagne

Pendant la guerre, l'Allemagne a mis en place des contrôles de capitaux afin que des fonds soient disponibles pour « investir » dans des obligations d'État. Je donnerai un compte rendu plus détaillé de ces mesures dans la section suivante lorsque j'aborderai les rendements des obligations d'État allemandes pendant la guerre.





Après la guerre, dans les premières années de la République fédérale, les déficits des comptes courants et la pénurie de réserves de change ont conduit à une interdiction stricte de toutes les exportations de capitaux par les résidents. La base juridique de ces contrôles était prévue dans la réglementation des changes de l'occupation alliée. Au début des années 1950, cependant, le compte courant de l'Allemagne de l'Ouest est devenu excédentaire et les dettes extérieures du pays liées à la guerre ont finalement été réglées. Les restrictions sur les investissements directs étrangers à l'étranger ont commencé à être libéralisées en 1952 et les résidents ont été autorisés à acheter des titres étrangers à partir de 1956.

Japon

Je n'ai pas de bon document détaillant les contrôles de capitaux auxquels sont confrontés les citoyens japonais. Cependant, j'ai trouvé cela éclairant papier discutant des diverses manières dont le Japon a volé les produits de base essentiels produits par les pays d'Asie du Sud-Est qu'il a occupés pendant la guerre. Voici le résumé du papier :





Cet article analyse comment le Japon a financé son occupation de l'Asie du Sud-Est pendant la Seconde Guerre mondiale, le transfert de ressources vers le Japon et les conséquences monétaires et inflationnistes des politiques japonaises. En Malaisie, en Birmanie, en Indonésie et aux Philippines, l'émission de certificats militaires pour payer les ressources et les armées d'occupation a considérablement augmenté la masse monétaire. Malgré une inflation élevée, l'hyperinflation s'est à peine produite en raison d'une demande continue de transactions monétaires, de la forte application par le Japon du monopole monétaire et du déclin de la capacité militaire japonaise à expédier des ressources chez lui. En Thaïlande et en Indochine, les coûts d'occupation et les accords de compensation bilatéraux ont créé un pouvoir d'achat japonais quasi illimité et ont permis le transfert au Japon de près d'un tiers du PIB annuel de l'Indochine. Bien que les gouvernements thaïlandais et indochinois aient financé les demandes japonaises principalement en imprimant de grandes quantités de monnaie, l'inflation n'a augmenté qu'au rythme de l'expansion monétaire en raison de l'utilisation continue de la monnaie comme réserve de valeur dans les zones excédentaires de riz.





Si le Japon, en raison de son manque de produits de base essentiels, a « transféré » jusqu'à un tiers du PIB annuel de l'Indochine pour alimenter son effort de guerre, pensez-vous qu'il a laissé les citoyens japonais ordinaires se soustraire à leurs responsabilités financières patriotiques en permettant aux capitaux de fuir à l'étranger ? Si vous croyez qu'ils ont permis à la plèbe japonaise de s'échapper, êtes-vous bodoh ou quoi ?





Après la guerre, l'accent mis sur la reconstruction économique signifiait que les entrées et les sorties de capitaux étaient étroitement contrôlées. La politique a été mise en place dès les premiers jours de l'occupation du pays par les Alliés et a finalement tiré sa justification légale de la loi sur le contrôle des changes et du commerce extérieur de 1949. En principe, tous les flux transfrontaliers étaient interdits sauf autorisation expresse arrêté administratif. Ce n'est qu'au début des années 1960 que ces restrictions ont commencé à s'assouplir, et même alors, ce n'était que pour certains flux étroitement liés aux transactions de commerce extérieur.

Situation mondiale après-guerre

Vous trouverez ci-dessous un graphique qui montre à quel point les contrôles des capitaux ont été omniprésents et durables après la guerre une fois que l'accord de Bretton Woods est entré en vigueur.





Conflit d'aujourd'hui

Faisons un rapide pas en avant pour comprendre à quoi ressemblent les contrôles de capitaux manifestes dans le monde d'aujourd'hui. Alors que le conflit ukrainien fait rage, la Russie a pris plusieurs mesures pour soutenir le rouble. Plus particulièrement, la Russie a imposé une Limite de retrait de 10 000 $ sur les consommateurs et entreprises requises convertir leurs réserves de devises étrangères en roubles. Le résultat souhaité du renforcement du rouble était atteint , et le gouvernement a justifié les restrictions en faisant valoir qu'elles étaient nécessaires pour éviter des difficultés financières et sera supprimée une fois que le risque aura disparu.

Répression financière

En revenant à la Seconde Guerre mondiale, les drapeaux ont maintenant mis en place des contrôles de capitaux et leur capital national est coincé à l'intérieur de la frontière, avec des options d'investissement limitées à la disposition de leur plèbe. Qu'ont-ils fait ensuite pour s'emparer du capital enclavé de ses citoyens et le rediriger vers l'effort de guerre ? Ils ont joyeusement offert des titres de créance à leurs patriotes pour aider à financer les combats. Là où je le pouvais, j'ai essayé de compiler une représentation numérique du rendement réel de diverses « obligations de guerre » ou autres obligations d'État émises pendant et après la guerre.

Obligations de guerre américaines

Heureusement, le Trésor américain a écrit un excellent rapport sur l'histoire des méthodes de financement de la Seconde Guerre mondiale. Bien que je n'aie pas de rapports similaires pour les autres pays présentés, notez comment l'argent a été collecté et les justifications proposées. Ce qui suit sont des extraits de ce rapport, avec des commentaires en couleur ajoutés par votre serviteur.





Au début de 1941, la dette publique augmentait rapidement. Le danger d'inflation des prix augmentait à mesure que les dépenses de défense injectaient de l'argent dans l'économie et détournaient les biens de consommation du marché. Il était manifestement nécessaire de retirer les fonds excédentaires du flux de dépenses et de les stocker pour l'avenir, contribuant ainsi à réduire les pressions inflationnistes au cours de cette période critique.





C'est l'économie 101 - les dépenses publiques évincent le marché privé. Si le gouvernement a besoin d'un réservoir, vous ne pouvez pas avoir une machine à laver.





Le gouvernement a créé de nouvelles bureaucraties pour commercialiser les obligations de guerre nouvellement émises. Des artistes célèbres ont créé des œuvres d'art qui ont aidé à convaincre le citoyen moyen de se séparer de son maigre capital.

L'entrée de l'Amérique dans la guerre avait soulevé une foule de nouveaux problèmes pour le gouvernement, qui ne pouvaient être résolus qu'avec l'aide du public. Rationnement - conservation - main-d'œuvre - allocation de matériaux rares - ce ne sont là que quelques-uns des programmes critiques (en plus de l'achat d'obligations de guerre) qui nécessitaient la coopération publique.





Très clair – je n'aurais pas pu dire mieux moi-même.





La prise de conscience est survenue même à un moment où les ventes de petites obligations aux petits investisseurs se déroulaient très bien, et elle a soulevé une question gênante : le programme d'obligations volontaires peut-il vraiment fonctionner, ou doit-on concevoir un système de prêts forcés au gouvernement ( c'est-à-dire l'épargne obligatoire) ?





…





Seul le secrétaire au Trésor Morgenthau, avec le soutien du président Roosevelt, s'est opposé au plan [Le plan visant à contraindre les citoyens ordinaires à remettre leurs économies à l'État]. Son argument était que la voie volontaire était «la voie démocratique» - mais même lui a été contraint d'admettre que si les prochaines campagnes d'emprunts de guerre ne produisaient pas les résultats escomptés, une certaine forme d'épargne obligatoire pourrait en effet être envisagée.





Si le public ne donne pas volontairement à l'État ce dont il a besoin, l'État doit le prendre à sa place. Bien que l'option "obligatoire" n'ait jamais été prise, le Trésor américain était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour financer l'effort de guerre, même si cela signifiait supprimer les droits de propriété de ses citoyens.





L'Amérique a émis pour 186 milliards de dollars d'obligations de guerre (émissions E, F, G) entre 1941 et 1945. En voici une photo.





Les obligations de guerre étaient-elles un bon investissement ? Cela dépend de votre définition de "bien". Si par « bon » vous entendez que les détenteurs d'obligations ont reçu un revenu supérieur à l'inflation, laissez le tableau ci-dessous réfuter toute notion selon laquelle il s'agissait de « bons » investissements.

Veuillez lire l'annexe si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les calculs et la source des données.





Ces obligations avaient des échéances de 10 à 12 ans. En supposant que vous ayez acheté l'obligation à l'émission et que vous la conserviez jusqu'à l'échéance, le tableau ci-dessus représente le montant d'argent que vous avez perdu en termes réels. C'est vraiment stupéfiant.





Mais du point de vue du gouvernement, la campagne d'obligations de guerre a été un succès retentissant. Le public a volontairement remis des centaines de milliards de capitaux rares en temps de guerre. Ce capital a été utilisé pour armer et nourrir l'armée au lieu de rivaliser pour des biens de consommation limités et de contribuer à l'inflation intérieure.

ROYAUME-UNI

Les obligations UK Consol sont la plus ancienne émission d'obligations de tous les États-nations modernes, d'une durée de 1756 à 2015/16. Mais pour notre exercice ici, nous nous concentrerons sur le rendement réel de ces obligations pendant et peu après la guerre.

Veuillez lire l'annexe si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les calculs et la source des données.





Au cours de la période de guerre de 1939 à 1945, les détenteurs d'obligations Consol ont perdu au total 24% en termes réels. Merci d'avoir joué!

Allemagne

Dans un article perspicace intitulé « Le financement de l'économie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale » , l'auteur Zdenka Johnson a déclaré ce qui suit à propos des mesures visant à séquestrer les capitaux et à financer l'effort de guerre :





Les hommes d'affaires commerçant avec le Reich ont alors dû accepter que jusqu'à 40% des paiements pour leurs biens et services se faisaient sous la forme de factures d'impôt sans intérêt (Steuergutscheine). Il s'agissait de bons qui auraient pu être utilisés pour le paiement d'obligations fiscales envers l'État à l'avenir et qui offraient également des avantages fiscaux. Cet instrument de dette a résolu plusieurs problèmes à la fois - le gouvernement a reçu un prêt très favorable, a réduit ses dépenses de trésorerie et n'a pas eu à émettre autant d'obligations d'État. Après six mois de validité de la réglementation, les entreprises privées ont « prêté » au gouvernement près de 5 milliards. RM.

Les opportunités d'investir dans des titres privés ont été limitées avec succès. Pour les banques et les investisseurs privés, il n'y avait de facto pas d'autre choix que d'investir [dans des titres publics]. En 1940, principalement les caisses d'épargne ont fourni 8 milliards. RM à l'État, l'année suivante près de 13 milliards. RM. Vers la fin de 1944, les deux tiers de l'épargne étaient stockés en titres, dont 95 % étaient des obligations d'État.





Pendant et après la guerre, l'Allemagne a suivi la prescription standard pour savoir comment financer une guerre. Verrouillez le capital, puis forcez-le à prêter à l'État à des taux dérisoires.





Comme mentionné ci-dessus, le capital séquestré des particuliers et des entreprises a été prêté de force à l'État. Bien que je n'aie pas pu trouver de série de données solides sur les rendements obligataires et les mesures des prix à la consommation, vous trouverez ci-dessous un graphique détaillant la façon dont la dette publique a gonflé pendant la période de guerre. Le seul point de données sur les rendements que j'ai trouvé indiquait que les rendements en 1939 étaient en moyenne de 3,9 % et ont diminué à 3,5 % en 1942. Les rendements ont chuté mais la dette publique a augmenté de 4,5 fois. Habituellement, lorsque l'offre augmente considérablement, en l'absence d'une augmentation de la demande, le prix doit baisser. Lorsque les prix des obligations baissent, les rendements augmentent. Par conséquent, même à partir de cette petite quantité de données, nous pouvons observer comment le gouvernement a économisé de l'argent, en raison de la baisse des rendements, en forçant le public à « investir » son capital inutilisé auprès de l'État.





Japon

Nous n'avons pas de données sur les obligations ou l'inflation pour la période de guerre.





Bien qu'aucune des obligations d'État n'ait rapporté au-dessus de l'inflation, les gagnants ont au moins récupéré leur principal plus les intérêts. Les détenteurs d'obligations allemandes ont été confrontés à un défaut de paiement pur et simple et à de graves problèmes juridiques pour recouvrer ce qui leur était dû après la guerre. Cela se voit – c'est payant d'être le gagnant.

Conflit d'aujourd'hui

Pour l'instant, aucune grande puissance n'a commencé à vendre des «obligations de guerre», principalement parce que techniquement, les États-Unis / l'OTAN et la Russie / la Chine ne sont pas en guerre. Cependant, à l'ère d'aujourd'hui - où le capital est plus mobile - gardez un œil sur les règles et réglementations régissant la manière dont les pensions / comptes de retraite publics et privés doivent être investis. La génération mondiale des baby-boomers qui détient des billions de dollars d'"épargnes" dans ces pools gérés. Les gouvernements construisent délibérément les règles pour que ce capital ne puisse se retrouver que dans des investissements « approuvés ». Soyez à l'affût de plus de restrictions sur la façon dont l'épargne-retraite peut être investie qui donne la priorité à l'État sur tout le reste.

je dois manger

Je vais maintenant passer en revue la dernière forme majeure de contrôle économique exercé par les gouvernements en temps de guerre - le rationnement alimentaire - et l'impact qu'il a eu sur les prix et les salaires des citoyens pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant de me lancer, je dois noter que la situation de rationnement alimentaire dans un scénario de la Troisième Guerre mondiale ne sera probablement pas des pommes avec des pommes avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que nous sommes plus susceptibles de voir des pénuries alimentaires que le rationnement direct des aliments (et j'expliquerai pourquoi un peu plus tard dans cette section). Mais je m'attends à ce que l'impact sur les prix et les effets culturels des pénuries alimentaires soient similaires - il est donc toujours utile de revoir ce qui s'est passé avec le rationnement alimentaire pendant cette période. Nous allons jeter un coup d'oeil.

Japon

Le rationnement officiel a été mis en place pour la première fois en 1938 et "a été progressivement étendu pour inclure presque toutes les nécessités de base en 1942". Comme Junko Baba note, le rationnement a eu lieu sous les slogans "Le luxe est l'ennemi" et "Ne désirez pas tant que la victoire n'est pas obtenue". Les rations alimentaires étaient systématiquement contrôlées, surveillées et distribuées en quantité limitée à chaque ménage par l'intermédiaire des associations de quartier (tonari-gumi) présentes dans chaque communauté à l'échelle nationale.





L'approvisionnement en riz est passé sous le contrôle du gouvernement en 1939, tandis que le rationnement des biens de consommation a commencé sur une base locale en 1940. En 1942, le riz, le blé, l'orge et le seigle étaient monopolisé par le gouvernement . Malgré les efforts de la police, un marché noir – ou comme j'aime à le dire, un marché libre – a prospéré, facilitant l'échange et la vente d'une variété de produits alimentaires de consommation. (Évidemment, le terme "marché noir" a une connotation négative, mais tout ce que vous essayez de faire est de nourrir votre famille. Et en tant que noir, je m'offusque du fait que la couleur noire n'est pas belle - d'où le changement de marque.)





Vous trouverez ci-dessous un exemple de l'ampleur de la différence de prix pour un produit de base.





Prix du riz pendant la Seconde Guerre mondiale





Si vous êtes déjà allé au Japon (ou en Asie en général), vous savez à quel point le riz est important dans l'alimentation générale. Au temps des Samouraïs, la classe guerrière était payée en riz ( appelé koku ).





Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le prix "réel" du riz était parfois 10 fois plus élevé que le prix officiel. Etant donné que les denrées essentielles étaient fortement rationnées, si vous vouliez consommer à volonté ou même pas du tout, vous deviez payer des prix exorbitants pour le riz.





À moins que vos revenus n'aient augmenté de 10 fois après le début de la guerre, vous êtes devenu 90 % plus pauvre en termes de riz avec le papier fiat que vous avez caché dans votre matelas. Je vous demande rhétoriquement, quelle est la valeur de la monnaie fiduciaire quand vous ne pouvez même pas vous permettre un bol de riz ?





Je n'ai pas de tableaux comme ceux-ci pour illustrer le prix du marché libre des denrées alimentaires essentielles pour l'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais je décrirai brièvement les régimes de rationnement alimentaire de chacun des autres combattants.

Amérique

L'Amérique a largement rationné pour aider à l'effort de guerre. Pneus, sucre, viandes, lait, café, et plus ne pouvaient être achetés qu'avec des points de rationnement accordés par le gouvernement. Comme Laura Schumm note: « Le 30 janvier 1942, la loi sur le contrôle des prix d'urgence a accordé à l'Office of Price Administration (OPA) le pouvoir de fixer des limites de prix et de rationner les denrées alimentaires et autres produits afin de décourager la thésaurisation et d'assurer la répartition équitable des ressources rares. ” Administrer le rationnement était un système bureaucratique compliqué avec plus de 8 000 bureaux locaux et des réévaluations mensuelles des distributions de points. Différents segments de la population ont reçu des avantages différents et chaque individu a reçu un livret de coupons non transférable. Les maisons ont été encouragées à grandir » jardins de la victoire » pour subvenir à leurs propres besoins dans la mesure du possible.





Si vous pensiez qu'aller au Department of Motor Vehicles était mauvais (pour les non-Américains, imaginez votre version d'une visite frustrante dans un bureau bureaucratique gouvernemental), imaginez patauger dans un marais de bureaucratie pour nourrir vos enfants affamés.

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni a commencé le rationnement de la guerre en 1939, administré par le Ministère de l'Alimentation . Les denrées de base (viandes, sucre, fromage, etc.) et la plupart des produits (céréales, biscuits, riz) étaient répartis par coupons. Alors que les fruits et légumes n'étaient jamais rationnés, les longues files d'attente et les pénuries rendaient l'approvisionnement d'un ménage une tâche difficile pour la plupart des femmes au foyer. Allocations variable selon la population , les travailleurs recevant des parts plus importantes, les enfants recevant plus de matières grasses, les mères recevant plus de lait, etc. Le gouvernement a également encouragé la culture de cultures à la maison dans ce qu'ils ont surnommé un «jardin de la victoire».

Allemagne

Le rationnement allemand a commencé en 1939 , peu après le début des hostilités. Les individus recevaient des cartes (rafraîchies toutes les 4 semaines) avec des points attribués pour les denrées alimentaires. Alors que le rationnement strict n'est entré en vigueur qu'en 1942, les pénuries pouvait se faire sentir dans l'allée de l'épicerie au cours des trois dernières années pour la viande, les œufs, le lait, le pain, etc. L'Allemagne a également différencié les rations individuelles (plus pour les ouvriers, les mères, moins pour les juifs, etc.). Sans surprise, le pays a également connu un marché des changes libre en plein essor.

Conflit d'aujourd'hui

Avance rapide, ni l'Amérique, ni l'Europe, ni la Russie, ni la Chine n'ont commencé à rationner la nourriture. Mais n'oubliez pas que l'histoire est un guide imparfait de l'avenir. Alors que le rationnement alimentaire aidait auparavant à nourrir les hommes affamés dans leur quête de gloire, la version actuelle du rationnement alimentaire - pour toutes les nations qui finissent par être impliquées dans la Troisième Guerre mondiale, ou toutes les nations qui dépendent des exportations de denrées alimentaires de ces grandes puissances - sera probablement différente.





Considérez que la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes capables de gagner leur vie en regardant un écran d'ordinateur est l'agriculture moderne. Nous utilisons des combustibles fossiles pour alimenter des équipements agricoles mécanisés et nous utilisons nos connaissances en chimie industrielle pour produire des engrais à grande échelle. Cela permet à très peu de personnes d'être employées comme agriculteurs sans aucun impact négatif sur nos énormes productions agricoles modernes. En bref, l'industrialisation et l'urbanisation ont déplacé les humains de la ferme vers la ville.





Imaginez un monde dans lequel les drapeaux qui produisent une quantité disproportionnée d'engrais mondiaux restreignent les exportations aux drapeaux hostiles. Imaginez un monde dans lequel les drapeaux qui sont les "ateliers du monde" refusent d'exporter les composants essentiels nécessaires à la construction et à l'exploitation d'équipements agricoles mécanisés industriels. Imaginez un monde dans lequel les flux d'énergie sont perturbés de telle sorte que les combustibles fossiles nécessaires pour alimenter les machines agricoles ne sont tout simplement pas là. Le résultat serait une forte baisse des rendements agricoles, puis une famine pour certains drapeaux.





Étant donné qu'il n'y a pas des millions d'hommes combattant sur le champ de bataille qui doivent être nourris, je m'attends à ce que les pénuries résultant des exportations restreintes et des faibles rendements agricoles remplaceront les pénuries plus directes subies pour nourrir les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, comme le demandait si éloquemment Logan Roy, « quel est le prix d'une pinte de lait » ?





Votre monnaie fiduciaire nationale ne pourra pas suivre cette inflation alimentaire. Si vous subissez une inflation alimentaire, cela signifie que votre drapeau manque structurellement des ingrédients nécessaires à l'agriculture moderne, et qu'aucune quantité d'argent imprimé ne résoudra ce déficit. Les gouvernements ont toujours recours à des quotas et à des subventions pour tenter d'alléger la pression - mais ils ne fonctionnent jamais et ne font qu'exacerber le problème. Pourquoi une entreprise prendrait-elle le risque de tenter de résoudre le problème alors que le gouvernement finira par exproprier sa propriété pour fournir de la nourriture aux gens ?





À ce stade, les marchés libres surgiront. Le marché libre du passé était physique, mais si l'argent liquide est interdit et que seules les formes électroniques de monnaie sont acceptées (monnaies numériques de la Banque centrale, n'importe qui ?), alors les produits du marché libre seront tarifés dans une monnaie électronique qui ne peut pas être confisquée par le État. Je prédis que la monnaie du marché libre sera le Bitcoin.

Sortez

Si vous avez retenu quelque chose de la section précédente, c'est que les gouvernements disposent d'un large éventail d'outils pour faire respecter la loyauté financière et restreindre votre capacité à investir - et l'histoire montre que de tels contrôles (couplés aux autres effets de la guerre) infligent généralement des dommages assez importants aux finances personnelles de la plèbe.





Dans cet esprit, le meilleur moment pour échapper aux mâchoires des contrôles des capitaux en temps de guerre est avant qu'ils ne soient promulgués. N'oubliez pas qu'actuellement, votre valeur nette fiduciaire est de zéro, vous êtes autorisé à accéder à votre compte bancaire, à votre portefeuille d'actions et à vos biens immobiliers à la discrétion de l'État. Mais quand l'Etat dit Nyet à la liberté du capital, alors la partie est finie.





À l'ère numérique, nous devons être extrêmement attentifs à ce que sont les actifs financiers numériques et à ce que sont les véritables cryptos décentralisés. Si vous pensez que vous échappez aux contrôles des capitaux de l'UE, en transférant vos soldes bancaires en EUR vers des soldes bancaires en CHF, vous avez manqué le point. Tout actif numérique détenu dans le système bancaire, quelle que soit la devise, est un jeu équitable pour la confiscation. Vous devez complètement quitter le système. Rappelez-vous la définition de Zoltan de "l'argent intérieur" par rapport à "l'argent extérieur", vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans mon essai "Énergie annulée" .





La valeur et le réseau de transmission de Bitcoin ne reposent pas sur des institutions bancaires à charte gouvernementale. Il est donc hors système, et donc « Hors Monnaie ». Bien sûr, le gouvernement pourrait couper Internet et le réseau électrique. Mais à ce moment-là, votre drapeau a déjà perdu la guerre. Au lieu de vous soucier de vos actifs financiers, vous feriez mieux d'espérer avoir le passeport d'un autre drapeau pour vous échapper vers des pâturages plus verts.





Le gouvernement peut également facilement interdire la conversion de la monnaie fiduciaire en Bitcoin, et il le fera probablement pour empêcher le capital d'échapper à son emprise. Mais, il ne sera probablement pas en mesure de confisquer Bitcoin à ceux qui le détiennent déjà – et voici pourquoi.

La valeur intrinsèque de Bitcoin

À tout moment, il n'y a aucun moyen mathématique de prouver qu'une adresse Bitcoin publique particulière m'appartient, ou que je suis capable de dépenser le Bitcoin contenu dans cette adresse. Ce n'est que lorsque je signe un message en dépensant une sortie de Bitcoin qu'il peut être raisonnablement déterminé que j'ai eu accès à cette adresse à cette date et à cette heure spécifiques. Ceci est révolutionnaire et n'est pas pleinement apprécié par la plupart.





Avec tous les autres actifs monétaires, je peux facilement déterminer qui en est propriétaire sans une action discrète du propriétaire supposé. Si vous dites que vous avez un lingot d'or, je peux voir l'or. Si vous dites que votre solde bancaire est de 1 million de dollars, je peux demander à la banque de confirmer. Si vous dites que vous possédez cette maison, je peux demander au gouvernement dont le nom est sur l'acte. Mais avec Bitcoin, ce n'est pas parce que je soupçonne qu'une adresse publique pourrait vous appartenir que vous avez réellement accès aux fonds de cette adresse.





De plus, Bitcoin n'a aucune manifestation physique, et je peux mémoriser ma clé privée Bitcoin et dépenser des fonds quand je veux sans que personne ne le sache. Il n'y a aucun indice visible de l'extérieur quant à la quantité de Bitcoin que je possède.





Le fait est que vous pouvez convertir discrètement des actifs fiat en Bitcoin. Bitcoin n'a pas de masse. 1 000 000 000 $ converti en Bitcoin est tout aussi léger que 1 $ converti en Bitcoin, tandis que 1 000 000 000 $ converti en or pèse plusieurs tonnes métriques. Protéger de nombreuses tonnes d'or de l'œil avide de l'État est extrêmement difficile. Un lingot d'or, de la monnaie fiduciaire à la banque ou votre maison peuvent également vous être volés sans votre consentement.





Pour que quelqu'un prenne "votre" Bitcoin, il doit soit connaître votre clé privée (c'est-à-dire votre mot de passe), soit il a besoin que vous signiez une transaction pour lui. Mais que se passe-t-il si vous avez « oublié » le mot de passe de votre portefeuille Bitcoin ? Eh bien, alors les fonds seraient complètement inaccessibles. Par conséquent, alors que l'État peut mettre en œuvre des lois qui lui confèrent la propriété d'un groupe particulier d'adresses publiques, l'application de ces lois serait plutôt difficile - car l'État ne pourrait pas prendre le contrôle du Bitcoin contenu dans ces portefeuilles sans votre consentement.





Bien sûr, il existe un moyen très simple d'obtenir votre consentement. Un agent de l'État armé d'un objet contondant ou d'une arme à feu pourrait se rendre à votre domicile et vous demander de signer une transaction transférant votre Bitcoin à l'État. Vous pourriez protester que vous avez « oublié votre mot de passe », obligeant l'agent à appliquer du sérum de vérité sous la forme de techniques d'« interrogatoire renforcé », comme vous casser les genoux ou vous tirer dessus de manière non létale. Et vous vous souviendrez peut-être de votre clé privée à ce moment-là, mais peut-être pas non plus. Sinon, vous pourriez devenir un infirme permanent ou votre vie pourrait être éteinte, selon la dépravation de votre drapeau, mais ils ne pourraient toujours pas accéder à votre Bitcoin.

Comment Bitcoin survivrait

Hypothèses:





Une guerre mondiale totale





Contrôles des capitaux





Avec ces deux hypothèses, comment Bitcoin pourrait-il être miné ? Gardez à l'esprit que le minage est nécessaire pour maintenir le réseau opérationnel, car le minage est en fait l'acte de vérifier et de confirmer les transactions.





De toute évidence, tout drapeau qui promulguerait des versions modernes du contrôle des capitaux pourrait interdire l'exploitation minière de Bitcoin sur son territoire. Alors, comment fonctionnerait le réseau si les grandes économies se battaient toutes les unes contre les autres ?





Une partie pourrait décider d'utiliser Bitcoin comme arme financière. Si un groupe de drapeaux croyait que le fonctionnement du réseau Bitcoin affaiblirait financièrement leur adversaire, alors la théorie des jeux dicte qu'ils permettraient probablement aux mineurs d'exister. Ce serait naturellement une relation ténue, cependant, et si les drapeaux décident à tout moment que l'exploitation minière de Bitcoin a atteint son objectif, ils pourraient alors l'interdire et confisquer toute machinerie connexe. Butterfly Labs redux quelqu'un?





Alternativement, il y a toujours des drapeaux neutres dans tout conflit - et ces drapeaux neutres gagnent des récompenses économiques importantes en permettant aux deux parties d'une guerre de coexister à l'intérieur de ses frontières. La Suisse n'a participé à aucune des deux guerres mondiales, même si elle est en plein milieu de l'Europe. La Suisse n'est pas naturellement dotée de grandes quantités d'énergie naturelle, mais imaginez qu'un autre pays disposant d'une source abondante d'énergie naturelle – telle que l'hydroélectricité ou la géothermie – décide d'adopter l'approche de neutralité de la Suisse. Ce serait l'endroit idéal pour les mineurs de Bitcoin. Les mineurs seraient lourdement taxés, mais ils auraient au moins le droit d'exister. Le bitcoin pourrait continuer et le pays neutre deviendrait la naissance de paradis des capitaux cryptographiques.





Enfin, rappelez-vous qu'avant 2013 - lorsque les ASIC sont devenus disponibles dans le commerce - l'extraction de Bitcoin pouvait être réalisée de manière rentable par des amateurs utilisant des ordinateurs personnels. Il va sans dire que le hashrate du réseau était beaucoup plus faible à ce moment-là, mais la beauté de la nature auto-correctrice de la difficulté du réseau Bitcoin est qu'elle crée le potentiel pour l'exploitation minière de Bitcoin de revenir à une activité qui peut être menée de manière rentable par la moyenne. utilisateur d'ordinateur et pas seulement des entreprises minières extrêmement bien capitalisées. Si l'exploitation minière commerciale est interdite (explicitement ou implicitement), le réseau peut toujours fonctionner si des individus entreprenants trouvent toujours utile de soutenir le réseau qui sous-tend l'argent des personnes numériques.

Le changement de prix

"Arthur, vous essayez juste d'écrire des conneries effrayantes pour justifier votre long parti pris pendant ce marché baissier nucléaire actuel."





Je m'attends à entendre de nombreuses variantes de cette réplique en réponse à cet essai. Et si c'est votre opinion, vous n'avez pas compris mon message.





Les lecteurs peuvent également être consternés que je n'offre aucune prévision de prix en cas d'escalade de la guerre économique. Le moment où la guerre devient « totale » pour les deux camps, est le moment où vous perdez toutes les options pour vous protéger financièrement. Le prix fiat du Bitcoin cesse d'être une chose. Qui se soucie du nombre d'USD / EUR / JPY / CNY / RUB etc. achète un Bitcoin alors qu'il vous est interdit de convertir des monnaies fiduciaires en autre chose que des obligations d'État nationales ?





À ce stade, je m'attendrais à ce que le prix du Bitcoin passe d'un taux de change fiat à un taux contre le pétrole. Le pétrole est la source d'énergie qui alimente la civilisation moderne. Les objectifs de propriété de Bitcoin sont de maintenir un pouvoir d'achat constant par rapport au pétrole. « Bitcoin par baril de pétrole » deviendrait le nouveau taux de change.





Ne le tordez pas.





L'objectif est de rester financièrement flexible face aux aléas de la guerre. 100% de votre capital financier ne doit jamais être garé dans un seul instrument monétaire, que ce soit le Bitcoin, les monnaies fiduciaires nationales, les obligations, les actions, l'immobilier, les matières premières ou l'or. Mais votre opportunité de déplacer vos actifs fiduciaires vers Bitcoin et d'autres actifs "réels" n'existe qu'aujourd'hui, et peut-être pas demain. Rappelez-vous cela.

annexe

Obligations de guerre américaines

Rendement réel des obligations calculé en comparant le rendement de notation à la variation de l'IPC sur la durée de vie de l'obligation depuis l'achat en 1941, les obligations de guerre de la première année ont été émises.





Données sources de l'IPC





Données sources des obligations de guerre

Consoles britanniques

Rendement réel calculé en additionnant la différence cumulée entre le rendement annuel et la variation de l'IPC sur la période sélectionnée.