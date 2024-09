Concurso de Redação de Internet Descentralizada 2022: Resultados da 3ª Rodada Anunciados!

Olá Hackers! HackerNoon sediou o Concurso de Redação de Internet Descentralizada em colaboração com QuickNode por 3 meses, onde os escritores tiveram a chance de ganhar dinheiro com um enorme prêmio mensal de 5.000 USDT .





Aqui estamos com o anúncio final dos vencedores do concurso de escrita #Descentralized-Internet !

10 principais indicações

Primeiro, selecionamos todas as histórias marcadas com #InternetDescentralizada no HackerNoon, publicado em abril. Em seguida, escolhemos as 10 melhores histórias, usando peso de 60:30:10, respectivamente, para:





Número de horas lidas

O número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo



Aqui está a lista dos nossos 10 principais candidatos:





Vencedores!

Como de costume, criamos uma enquete no canal do concurso de redação do HackerNoon e pedimos aos editores que votassem. Então aqui estão os resultados:





Nossa ciência moderna está prejudicada pela «doença» causada pela centralização e nosso sistema monetário. Para termos uma ciência real, precisamos redesenhar o contexto em que ela vive. Precisamos redesenhar o sistema. A descentralização pode «curar» a nossa ciência a partir de dentro. Poderia permitir que nossa ciência fosse definida pelo povo e servisse a seus interesses.







Eba @alexbiojs ! Você ganhou 2.500 USDT!!

UST/Luna Meltdown & The Lessons That I've Learned So Far por @bin.nguyen conquistou dois prêmios! É a história mais lida e conquistou o segundo lugar na votação.

Parabéns @bin.nguyen , você ganhou 2.000 USDT no total! Olhe para aquelas leituras de 40k+!!! Bem merecido!





A queda do UST/Luna nos provou (novamente) que provavelmente precisamos de alguns regulamentos sobre ativos digitais. Isso é para garantir que os fundos dos investidores estejam seguros e sujeitos a riscos mínimos.

Em terceiro lugar, temos um trecho de poesia: Versão 0.3.19: Um Poema de @singularpoet





@singularpoet ganhou 500 USDT!





A decisão veio da nuvem onramp - de fontes offramp que preveem estratégias de aquisição mantidas principalmente no sistema de banco de dados relacionado aos reguladores de contas de juros.

Chamamos isso de mobilidade de rede neural de máquinas de aprendizagem inteligentes ou a empresa de kits de sistemas de malha transformados em componentes precisos de estruturas como um switch de cidade por enquanto - o que torna a decisão a melhor.

“E está sempre lá se você precisar.”









Falando nisso, vamos encerrar o glorioso Concurso de Internet Descentralizada! Um enorme obrigado ao nosso patrocinador QuickNode e a todos os participantes.





Parabéns a todos os vencedores! Entraremos em contato com vocês em breve. Veja contests.hackernoon.com para conferir todos os concursos de redação em andamento!

