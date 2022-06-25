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2022 年去中心化互联网写作大赛：第三轮结果公布！经过@hackernooncontests
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2022 年去中心化互联网写作大赛：第三轮结果公布！

经过 HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates 2022/06/25
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太長; 讀書

DeSci：去中心化科学是我们恢复真正科学的机会 @alexbiojs 获得第一名！ @bin.nguyen 的 UST/Luna Meltdown 和我迄今为止学到的教训 获得了两个奖项！它是阅读次数最多的故事，并通过投票获得了第二名。第三，我们有一首诗：Version 0.3.19: A Poem by @singularpoet。

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featured image - 2022 年去中心化互联网写作大赛：第三轮结果公布！
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates HackerNoon profile picture

嘿嘿黑客！ HackerNoon 与快速节点为期 3 个月，作家有机会从每月高达5,000 USDT的奖池中赢钱。


这是#Decentralized-Internet 写作比赛获胜者的最终公告！

前 10 名提名

首先，我们在 HackerNoon 上挑选了所有标记为 #Decentralized-Internet的故事，该故事于 4 月发布。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择前 10 个故事，以：


  • 阅读小时数

  • 达到的人数

  • 内容新鲜度


以下是我们的前 10 名竞争者名单：


  1. UST/Luna Meltdown 和我迄今为止学到的教训@bin.nguyen
  2. 为数字内容创作者推出 NFT 收藏的 5 大平台by @ugo
  3. 子网正在解决加密可扩展性问题@victorfabusola
  4. LUNA 在加密货币的绝望时代的崩溃和骗局by @futuristiclawyer
  5. Alexa.com 已死：去他妈的替代品！通过@nebojsa.todorovic
  6. Lazerpay：@sipping 的非洲去中心化梦想
  7. 0.3.19 版：@singularpoet 的一首诗
  8. DeSci：分散科学是我们恢复真实科学机会@alexbiojs
  9. Solidity in Easy Steps：如何构建托管智能合约（第 1 部分）作者： @mathsend
  10. @steven11的去中心化货币简介

赢家！

像往常一样，我们在 HackerNoon 的写作竞赛频道创建了一个投票，并要求编辑投票。所以这里是结果：

DeSci: DeSci: Decentralized Science as Our Chance to Recover the Real Science by @alexbiojs获得第一名！


我们的现代科学被中心化和我们的货币体系造成的“疾病”所破坏。为了让我们拥有真正的科学，我们需要重新设计它所处的环境。我们需要重新设计系统。权力下放可能会从内部“治愈”我们的科学。它可以让我们的科学被人们定义并为他们的利益服务。


@alexbiojs ！您赢了 2,500 USDT！！

@bin.nguyen的 UST/Luna Meltdown 和我迄今为止学到的教训获得了两个奖项！它是阅读次数最多的故事，并通过投票获得了第二名。

恭喜@bin.nguyen ，您总共赢得了2,000 USDT！看看那些 40k+ 的读数！！！应得的！


UST/Luna 崩盘（再次）向我们证明，我们可能需要对数字资产进行一些监管。这是为了确保投资者的资金安全，并承担最低的风险。

第三，我们有一首诗： 0.3.19 版：@singularpoet 的一首诗


@singularpoet赢得了 500 USDT！


该决定来自 onramp 云——来自预测采购策略的出口源，主要维护在与利益账户监管机构相关的数据库系统中。


我们将其称为智能学习机的神经网络移动性或针织系统套件的企业现在转向准确的框架部分作为城市交换机——这使得决策成为最佳选择。

“如果你需要它，它总是在那里。”



在此，让我们结束光荣的去中心化互联网竞赛！非常感谢我们的赞助商 QuickNode 和所有参与者。


恭喜所有的获胜者。我们会尽快与大家联系。访问比赛.hackernoon.com查看所有正在运行的写作比赛！

游戏开启！



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