The Linux Writing Contest 2022: Resultados da segunda rodada anunciados!

Estamos de volta com o anúncio dos resultados do Linux Writing Contest , julho de 2022. O HackerNoon fez parceria com a Linode para dar prêmios mensais às melhores histórias do Linux !

Para participar, basta enviar sua história com a tag #Linux e você concorrerá a um prêmio total de $ 3.000 todos os meses! de 1 de junho a 31 de agosto!





Linode também está dando $ 100 em crédito e 60 dias de avaliação gratuita para a comunidade HackerNoon!

O Linux Writing Contest Julho de 2022 Nomeações

Selecionamos todas as histórias marcadas com a tag #linux no HackerNoon, publicado em julho de 2022. Em seguida, escolhemos as principais histórias usando peso de 60:30:10 , respectivamente, para:





Número de horas lidas

O número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo





Aqui estão as 10 principais nomeações:





E os vencedores são





“Os sistemas Linux estão sendo cada vez mais alvo de ransomware, cryptojacking e outros ataques maliciosos, de acordo com um relatório recente. O relatório, compilado pela empresa de segurança Trend Micro, descobriu que os ataques de ransomware e crypto-jacking em sistemas Linux cresceram significativamente nos últimos meses.”





Parabéns @DawoodKMasood , por ganhar $ 1250, Bravo!!





Parabéns @tylerjl ! Você ganhou $ 1000!





Considere o fato de que – se você mantiver todo o histórico e expressar todas as suas tarefas operacionais na forma de comandos de terminal – poderá ter todo o histórico do seu trabalho (além dos artefatos de codificação) ao alcance de alguns segundos. Como você cria certificados x509 com openssl ? Qual é a maneira mais fácil de verificar o Spectre entre uma frota de hosts? Se você conseguir recuperar algumas substrings dos comandos que podem responder à pergunta, uma pesquisa no histórico pode trazer essa memória perdida para a ponta dos dedos para ser reutilizada imediatamente.

“É interessante saber que mais de 75% das empresas que usam a nuvem dizem que sua principal plataforma de nuvem é o Linux. Com suporte para uma ampla variedade de casos de uso, sistemas de destino e dispositivos, o Linux é ideal para executar operações altamente disponíveis, confiáveis e importantes em um ambiente de computação em nuvem.”





Parabéns @nemmanuel ! Você ganhou $ 750!



Mais uma vez, parabéns a todos os vencedores e boa sorte aos demais indicados para futuros concursos! Seu tempo virá!!!!





Com essa nota, vamos encerrar o anúncio! Vejo vocês no próximo mês! Em breve entraremos em contato com os ganhadores. Fique de olho em contests.hackernoon.com para ver os concursos de redação atuais e futuros!

Verificação de saída Concurso de Escrita Linux do HackerNoon e escreva sobre sua própria experiência com o Linux. Você também pode se inspirar em Prompt de escrita Linux do HackerNoon .