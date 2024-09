Objetivos Comportamentais: Explorando Critérios de Avaliação

Um dos componentes da experiência de aprendizagem são os objetivos comportamentais. É uma das maneiras pelas quais os designers instrucionais avaliam a eficácia de um programa de treinamento ou modelo de aprendizado. Os objetivos comportamentais são observáveis, mensuráveis e simplificados para alcançar os melhores resultados para o aluno.





O que são Objetivos Comportamentais?

Um objetivo comportamental é um resultado de aprendizagem declarado em termos mensuráveis, que orienta a experiência do aluno e serve como base para a avaliação do aluno. Uma declaração clara e inequívoca de uma (s) expectativa (s) educacional (is) planejada (s) para o aluno é um objetivo comportamental educacional, afirma qual comportamento um aluno deve executar ou exibir para que um professor infira que a aprendizagem ocorreu. Se adequadamente desenvolvidos, os objetivos comportamentais podem ser usados para tirar essas conclusões. Objetivos Comportamentais são sobre Currículo, não instrução.





Um objetivo comportamental serve como o ponto principal do plano de aprendizagem, além de fornecer critérios para gerar uma avaliação da experiência de aprendizagem e as abordagens instrucionais usadas pelo educador para alcançá-la. É difícil, se não impossível, estabelecer exatamente o que as consequências de uma experiência de aprendizagem visam alcançar sem um alvo comportamental.





Tipos de Objetivos Comportamentais

Os objetivos podem diferir de várias maneiras. Eles podem ser amplos ou estreitos em escopo, concretos ou abstratos, cognitivos, emotivos ou psicomotores por natureza. Os objetivos cognitivos enfatizam as conquistas intelectuais, incluindo conhecimento, compreensão e habilidades de resolução de problemas. Interesses, valores, atitudes, apreciação e estratégias de ajustamento são exemplos de objetivos afetivos. Os objetivos psicomotores envolvem habilidades motoras, incluindo exame físico e administração de quimioterápicos.

Objetivos Comportamentais vs Objetivos de Aprendizagem

Os Objetivos de Aprendizagem descrevem as coisas importantes que os alunos devem ser capazes de alcançar depois de terminar um programa de treinamento ou experiência de aprendizado. Cada objetivo de aprendizagem é expresso como um verbo de ação e relacionado a uma capacidade ou habilidade específica. Os objetivos comportamentais descrevem os comportamentos específicos que os alunos devem exibir depois de participar de módulos ou aulas. Os objetivos de aprendizagem concentram-se no nível "micro", enquanto os objetivos comportamentais concentram-se no nível "macro".

Domínios dos Objetivos Comportamentais





Domínio cognitivo





O domínio cognitivo é referido como o domínio do pensamento, neste nível o aluno está adquirindo informações que levarão ao desenvolvimento de capacidades intelectuais, mentais e de pensamento. Existem seis níveis neste domínio, a saber: nível de conhecimento, nível de compreensão, nível de aplicação, nível de análise, nível de síntese e nível de avaliação. Cada um é um pouco mais complexo do que o anterior.





Domínio Afetivo





O domínio afetivo é caracteristicamente o domínio das emoções e valores, onde o aluno demonstra o que aprendeu. Os níveis neste domínio são receber, responder, valorizar, organizar e caracterizar.



Domínio Psicomotor





O Domínio Psicomotor refere-se ao domínio do fazer. Nesse ponto, há muito aprendizado cinestésico medido pela capacidade do aluno de realizar as tarefas físicas. Os níveis neste domínio incluem percepção, conjunto, resposta guiada, mecanismo, resposta aberta complexa, adaptação e originação.

Como Escrever Objetivos Comportamentais?

Comece definindo um conteúdo específico ou categoria informativa ao escrever objetivos comportamentais. Um objetivo comportamental bem escrito compreende três partes: o verbo do comportamento, a condição e os critérios de medição, e representa um resultado de aprendizagem antecipado. Os objetivos comportamentais devem destacar as condições de Desempenho e os Critérios de Desempenho.





As condições de desempenho referem-se às circunstâncias ou ao contexto em que o comportamento será realizado. Isso se concentra apenas na descrição das condições sob as quais o comportamento desejado deve ser realizado.





Os critérios de desempenho são um conjunto de descrições que especificam o quão bem um comportamento deve ser executado para atingir o objetivo de aprendizagem. Especifica o quão bem uma ação é executada ou uma resposta mínima aceitável em comparação com um conjunto de critérios.





Ao escrever objetivos comportamentais, aqui estão alguns passos a seguir:





Sempre comece o objetivo com um verbo, esta é a parte mais crítica do objetivo. Ele destaca o comportamento esperado das atividades de aprendizagem. Declare cada objetivo em termos de desempenho do aluno. Um objetivo comportamental deve ser observável e mensurável. Cada objetivo deve incluir apenas um resultado geral de aprendizagem.





Verbos Objetivos Comportamentais

O componente de comportamento do aluno dos objetivos de aprendizagem especifica a habilidade ou informação a ser adquirida, bem como a ação ou competência que o aluno pode exibir. Este elemento possui um verbo de ação que se refere à conduta observável ou ao desenvolvimento do produto observável.

Os verbos a evitar incluem: conhecer, entender, apreciar, ter, compreender, estar atento, sentir e acreditar. Esses verbos são vagos, não mensuráveis ou observáveis. O objetivo é usar verbos que possam ser observados e medidos.

Lista de verificação de objetivos comportamentais

Um objetivo comportamental deve indicar o que o aluno será capaz de fazer no final da sessão de aprendizado ou programa de treinamento. Aqui estão três perguntas para medir a eficácia de um objetivo comportamental:





O objetivo declara o resultado desejado e o que o aluno será capaz de fazer após a sessão de aprendizado?

O objetivo declara ações mensuráveis observáveis?

O aluno é o sujeito da declaração?

Erros comuns ao escrever objetivos comportamentais

Escrever uma declaração sem um verbo de ação, por exemplo, o aluno será capaz de entender a causa da erosão. Este não é um objetivo comportamental porque não há ação vinculada à declaração e não é observável. Um objetivo comportamental adequado é “o aluno será capaz de listar as principais causas da erosão na Nigéria.

Escrever sem focalizar o aluno, por exemplo. Listar as causas e efeitos da erosão. Um objetivo comportamental adequado seria “os alunos serão capazes de listar as causas e os efeitos da erosão”.

Escrever uma declaração que descreva uma atividade que acontecerá durante o aprendizado. Por exemplo, o aluno terá a chance de praticar as teorias ensinadas em sala de aula, esta é uma descrição das atividades de aprendizagem. Um objetivo comportamental adequado indicará os resultados esperados, por exemplo “ O aluno participará de um projeto de construção da comunidade, onde aplicará os princípios ensinados durante a aula para evitar a ocorrência de erosão em áreas onde a erosão foi identificada pelo aluno.

Escrevendo um objetivo com mais de um comportamento esperado.

Descrever o que o instrutor, e não o aluno, deve fazer.

Objetivos Comportamentais em Design Instrucional.

Objetivos Comportamentais desempenham um papel significativo na concepção de uma experiência de aprendizagem. Como designer instrucional, existem algumas modelos de design instrucional que auxiliam na criação de objetivos comportamentais. Eles incluem o Modelo Tyler, o Modelo GNOME, o Modelo Kemp e a Abordagem das Seis Etapas



Elaborar Objetivos Comportamentais é essencial para projetar qualquer experiência de aprendizado, é uma etapa vital que todo designer instrucional deve aplicar durante a fase de design e desenvolvimento.





