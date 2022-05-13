行为目标：探索评估标准

学习体验的组成部分之一是行为目标。它是教学设计者评估培训计划或学习模式效果的方法之一。行为目标是可观察的、可测量的和简化的，以实现学习者的最佳结果。





目录：

什么是行为目标 行为目标的类型

行为目标与学习目标

行为目标的领域 如何编写行为目标

行为目标动词

行为目标写作清单

编写行为目标时的错误

教学设计中的行为目标





什么是行为目标？

行为目标是以可衡量的术语表述的学习成果，它指导学习者的体验并作为学生评估的基础。对学习者计划的教育期望的清晰明确的陈述是一种教育行为目标，它说明了学生必须执行或展示什么行为才能让教师推断出学习的发生。如果开发得当，行为目标可以用来得出这些结论。行为目标是关于课程的， 不是指令。





行为目标是学习计划的重点，并为评估学习经验和教育者为实现这一目标而使用的教学方法提供标准。在没有行为目标的情况下，很难（如果不是不可能）准确地确定学习体验的结果是为了实现什么目标。





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行为目标的类型

目标可能在许多方面有所不同。它们的范围可以是广泛的或狭窄的，具体的或抽象的，本质上是认知的、情感的或精神运动的。认知目标强调智力成就，包括知识、理解和解决问题的能力。兴趣、价值观、态度、欣赏和调整策略是情感目标的例子。精神运动目标涉及运动能力，包括体格检查和化疗给药。

行为目标与学习目标

学习目标概述了学习者在完成培训计划或学习经历后应该能够实现的重要目标。每个学习目标都表示为一个动作动词，并与特定的能力或技能相关。行为目标概述了学习者在参与模块或课程后应该表现出的特定行为。学习目标集中在“微观”层面，而行为目标集中在“宏观”层面。

行为目标领域





认知领域





认知领域被称为思维领域，在这个层次上，学习者正在获取信息，这将导致智力、心理和思维能力的发展。该领域分为六个层次：知识层次、理解层次、应用层次、分析层次、综合层次和评价层次。每个都比前者复杂一些。





情感领域





情感领域是典型的情感和价值观领域，学生在这里展示他/她所学的知识。这个领域的层次是接收、响应、评价、组织和表征。



精神运动域





精神运动领域是指做领域。在这一点上，有很多通过学习者执行身体任务的能力来衡量的动觉学习。该领域的层次包括感知、集合、引导反应、机制、复杂的显性反应、适应和起源。

如何编写行为目标？

在编写行为目标时，首先定义一个特定的内容或信息类别。一个写得很好的行为目标包括三个部分：行为动词、条件和测量标准，它代表了预期的学习成果。行为目标应突出绩效条件和绩效标准。





执行条件是指将执行行为的环境或上下文。这仅集中于描述应执行所需行为的条件。





绩效标准是一组描述，它指定了为了满足学习目标而必须执行的行为有多好。它指定了与一组标准相比，某项操作的执行情况或可接受的最小答案。





在编写行为目标时，需要遵循一些步骤：





始终以动词开头目标，这是目标中最关键的部分。它突出了学习活动的预期行为。 根据学习者表现陈述每个目标。行为目标必须是可观察和可测量的。 每个目标应该只包括一个一般的学习成果。





行为目标动词

学习目标的学生行为部分规定了要获得的技能或信息，以及学生可以表现出的行动或能力。这个元素有一个动作动词，指的是可观察的行为或可观察产品的开发。

要避免的动词包括：知道、理解、欣赏、拥有、理解、意识到、感觉和相信。这些动词是模糊的、不可测量的或可观察的。目标是使用可以观察和测量的动词。

行为目标清单

行为目标应说明学习者在学习课程或培训计划结束时能够做什么。以下是衡量行为目标有效性的三个问题：





目标是否说明了期望的结果，以及学习者在学习课程之后能够做什么？

客观状态是否可观察到可测量的行为？

学习者是陈述的主体吗？

编写行为目标时的常见错误

写一个没有动作动词的陈述，例如学习者将能够理解侵蚀的原因。这不是一个行为目标，因为没有与该声明相关的行动并且它是不可观察的。一个适当的行为目标是“学习者将能够列出尼日利亚侵蚀的主要原因。

写作时不关注学习者，例如列出腐蚀的原因和影响。一个适当的行为目标是“学习者将能够列出侵蚀的原因和影响”。

写一份描述将在学习期间发生的活动的陈述。例如，学习者将有机会实践课堂上教授的理论，这是对学习活动的描述。一个适当的行为目标将说明预期结果，例如“学习者将参加一个社区建设项目，他/她将应用课堂上教授的原则来防止在学习者确定的侵蚀区域发生侵蚀。

编写具有多个预期行为的目标。

描述教师而不是学习者应该做什么。

教学设计中的行为目标。

行为目标在设计学习体验中起着重要作用。作为一名教学设计师，有一些 教学设计模型 这有助于创建行为目标。它们包括 Tyler 模型、GNOME 模型、Kemp 模型和六步法



制定行为目标对于设计任何学习体验都是必不可少的，这是每个教学设计师在设计和开发阶段都应该应用的关键步骤。





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