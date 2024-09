Tópico de reclamação de falência do Tweet por Scam Bankman Fraud

Este tópico do Tech Twitter é de Sam Bankman Fried, também conhecido como @SBF_FTX ( fonte 13/ 11-16), também conhecido como ex-CEO da FTX.

10) [NÃO ACONSELHAMENTO LEGAL. NÃO CONSELHOS FINANCEIROS. ISSO É TUDO COMO EU ME LEMBRO, MAS MINHA MEMÓRIA PODE ESTAR DEFEITO EM PARTES.]





11) Vou chegar ao que aconteceu. Mas, por enquanto, vamos falar sobre onde estamos hoje.





12) Pelo que sei, a partir de 7/11, com possibilidade de erros:





a) Alameda tinha mais ativos do que passivos M2M (mas não líquidos!)

b) Alameda teve posição de margem na FTX Intl

c) FTX US tinha o suficiente para reembolsar todos os clientes Nem todos necessariamente concordam com isso





13) Meu objetivo - meu único objetivo - é atender bem os clientes.





Estou contribuindo com o que posso para isso. Estou me reunindo pessoalmente com os reguladores e trabalhando com as equipes para fazer o que pudermos pelos clientes.





E depois disso, investidores. Mas primeiro, clientes.





14) Meu objetivo:





a) Limpar e focar na transparência

b) Tornar os clientes completos





15) Algumas semanas atrás, a FTX estava lidando com cerca de US$ 10 bilhões/dia de volume e bilhões de transferências.





Mas havia muita influência - mais do que eu percebi. Uma corrida aos bancos e uma quebra do mercado esgotaram a liquidez.





Então o que posso tentar fazer? Aumente a liquidez, torne os clientes completos e reinicie.





16) Talvez eu falhe. Talvez eu não consiga mais nada para os clientes do que já está lá.





Eu certamente falhei antes. Todos vocês sabem disso agora, muito bem.





Mas tudo o que posso fazer é tentar. Eu falhei o suficiente para o mês.





E parte de mim acha que posso chegar a algum lugar.





17) Eu sei que todos vocês já viram isso, mas é assim que as coisas estão hoje, grosso modo. [MUITAS ADVERTÊNCIAS, ETC.]





Líquido: -$ 8 bilhões

Semi: +$ 5,5 bilhões

Ilíquido: +$ 3,5 bilhões





E sim, talvez aquele M2M ilíquido de $ 9 bilhões não valha $ 9 bilhões (+ $ 1 bilhão líquido).





OTOH - um mês atrás, valia $ 18 bilhões; + $ 10 bilhões líquidos.





18) Verdade e Beleza





19) Era uma vez - um mês atrás - a FTX era uma empresa valiosa.





A FTX tinha cerca de US$ 10-15 bilhões de volume diário e cerca de US$ 1 bilhão de receita anual. US$ 40 bilhões em valor patrimonial.





E éramos considerados modelos de administração de uma empresa eficaz.





20) Eu estava na capa de todas as revistas, e a FTX era a queridinha do Vale do Silício.





Ficamos confiantes demais e descuidados.





21) E os problemas estavam se formando. Maior do que eu percebi.





[NOVAMENTE, ESTES NÚMEROS SÃO APROXIMADOS, ATÉ O MEU CONHECIMENTO, ETC.]





Alavancagem acumulada - ~$ 5 bilhões de alavancagem, respaldados por ~ $ 20 bilhões de ativos que foram ....





Bem, eles tinham valor. FTT tinha valor, em EV! Mas eles tinham risco.





22) E esse risco estava correlacionado - com as outras garantias e com a plataforma.





E então veio o acidente.





Em poucos dias, houve um crash histórico - mais de 50% na maioria dos ativos correlacionados, sem liquidez do lado da oferta.





E ao mesmo tempo houve uma corrida ao banco.





23) Cerca de 25% dos ativos dos clientes foram retirados a cada dia - US$ 4 bilhões.





No final das contas, eu estava errado: a alavancagem não era de aproximadamente US$ 5 bilhões, mas de aproximadamente US$ 13 bilhões.





Alavancagem de US$ 13 bilhões, corrida total ao banco, colapso total no valor dos ativos, tudo de uma vez.





É por isso que você não quer essa alavancagem.





24) Estilhaços





25) Ontem à noite conversei com um amigo meu.





Eles publicaram minhas mensagens. Esses não deveriam ser públicos, mas acho que agora são.





Bem, isso dá um pouco de cor, eu acho.





É uma merda. Lamento muito que as coisas tenham acabado como acabaram. E como eu disse, farei tudo o que puder para torná-lo mais correto.





27) Algumas reflexões:





a) É *muito* difícil ser um regulador. Eles têm um trabalho impossível: regulamentar setores inteiros que crescem mais rápido do que seu mandato permite.





E muitas vezes eles acabam incapazes de policiar tão bem quanto deveriam.





28) Mesmo assim, existem reguladores que me impressionaram profundamente com seu conhecimento e consideração. A CFTC tem; o SCB e VARA também. E outros, espalhados.





Mas a maioria está sobrecarregada.





29) O que significa que interagir com estruturas regulatórias pode ser realmente frustrante: uma quantidade *enorme* de trabalho - muito arbitrário - e relativamente pouca proteção ao cliente.





Foda-se isso. Todos vocês merecem estruturas que permitem que os reguladores protejam os clientes enquanto permitem a liberdade.





30) (Parte do que eu disse foi impensado ou excessivamente forte - eu estava desabafando e não pretendia que isso fosse público. Acho que neste ponto o que escrevo vaza de qualquer maneira.)





31) E no futuro, vou me importar menos com a estrutura burra, sem conteúdo e do "bom ator".





O que importa é o que você faz - está *realmente* fazendo bem ou mal, não apenas *falando* sobre fazer o bem ou *usando a linguagem ESG*.





32) Enfim -- nada disso importa agora.





O que importa é fazer o melhor que posso.





E fazendo tudo que posso pelos clientes da FTX.