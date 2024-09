El hilo que explica la bancarrota de Tweet por Scam Bankman Fraud

Este hilo de Tech Twitter es de Sam Bankman Fried, también conocido como @SBF_FTX ( fuente 11/13-16 ), también conocido como el ex director ejecutivo de FTX.

10) [NO CONSEJO LEGAL. NO ASESORAMIENTO FINANCIERO. ESTO ES TODO COMO LO RECUERDO, PERO MI MEMORIA PUEDE SER DEFECTUOSA EN PARTES.]





11) Voy a llegar a lo que pasó. Pero por ahora, hablemos de dónde estamos hoy.





12) Según mi leal saber y entender, a partir del 7/11, con la posibilidad de errores:





a) Alameda tenía más activos que pasivos M2M (¡pero no líquidos!)

b) Alameda tenía posición de margen en FTX Intl

c) FTX US tuvo suficiente para pagar a todos los clientes No necesariamente todos están de acuerdo con esto





13) Mi objetivo, mi único objetivo, es hacer lo correcto para los clientes.





Estoy contribuyendo con lo que puedo para hacerlo. Me reuniré en persona con los reguladores y trabajaré con los equipos para hacer lo que podamos por los clientes.





Y después de eso, los inversores. Pero primero, los clientes.





14) Mi objetivo:





a) Limpiar y centrarse en la transparencia

b) Satisfacer a los clientes





15) Hace unas semanas, FTX manejaba ~$10b/día de volumen y miles de millones de transferencias.





Pero había demasiado apalancamiento, más de lo que me di cuenta. Una corrida bancaria y la caída del mercado agotaron la liquidez.





Entonces, ¿qué puedo intentar hacer? Aumente la liquidez, integre a los clientes y reinicie.





16) Tal vez falle. Quizá no consiga nada más para los clientes de lo que ya hay.





Ciertamente he fallado antes. Todos ustedes saben eso ahora, demasiado bien.





Pero todo lo que puedo hacer es intentarlo. Ya he fallado bastante este mes.





Y una parte de mí piensa que podría llegar a alguna parte.





17) Sé que todos han visto esto, pero así es como están las cosas hoy, en términos generales. [MUCHAS ADVERTENCIAS, ETC.]





Líquido: -$8b

Semi: +$5.5b

Ilíquido: +$3.5b





Y sí, tal vez ese M2M ilíquido de 9.000 millones de dólares no vale 9.000 millones de dólares (+1.000 millones de dólares netos).





OTOH: hace un mes valía $ 18 mil millones; +$10 mil millones netos.





---





18) Verdad y Belleza





19) Érase una vez, hace un mes, FTX era una empresa valiosa.





FTX tenía ~ $ 10-15 mil millones de volumen diario y aproximadamente $ 1 mil millones de ingresos anuales. $ 40b de valor de capital.





Y fuimos tenidos como modelos de dirigir una empresa eficaz.





20) Aparecí en la portada de todas las revistas y FTX era el niño mimado de Silicon Valley.





Nos volvimos demasiado confiados y descuidados.





21) Y los problemas se estaban gestando. Más grande de lo que me di cuenta.





[DE NUEVO ESTOS NÚMEROS SON APROXIMADOS, SEGÚN LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO, ETC.]





Apalancamiento acumulado-- ~$5b de apalancamiento, respaldado por ~$20b de activos que eran....





Bueno, tenían valor. ¡FTT tenía valor, en EV! Pero tenían riesgo.





22) Y ese riesgo estaba correlacionado--con la otra garantía, y con la plataforma.





Y luego vino el choque.





En un período de unos pocos días, hubo una caída histórica: más del 50% en la mayoría de los activos correlacionados, sin liquidez del lado de la oferta.





Y al mismo tiempo hubo una corrida en el banco.





23) Cada día se retiraba aproximadamente el 25 % de los activos de los clientes: 4.000 millones de dólares.





Resultó que estaba equivocado: el apalancamiento no era de ~5000 millones de dólares, sino de ~13000 millones de dólares.





Apalancamiento de $ 13b, corrida total en el banco, colapso total en el valor de los activos, todo a la vez.





Por eso no quieres ese apalancamiento.





---





24) Metralla





25) Anoche hablé con un amigo mío.





Publicaron mis mensajes. Esos no estaban destinados a ser públicos, pero supongo que ahora lo son.





Bueno, eso da algo de color, supongo.





apesta Lamento mucho que las cosas terminaran como lo hicieron. Y como dije, voy a hacer todo lo que pueda para hacerlo más bien.





27) Algunas reflexiones:





a) Es *realmente* difícil ser un regulador. Tienen un trabajo imposible: regular industrias enteras que crecen más rápido de lo que les permite su mandato.





Y muy a menudo terminan en su mayoría incapaces de vigilar tan bien como lo harían idealmente.





28) Aún así, hay reguladores que me han impresionado profundamente con su conocimiento y consideración. La CFTC tiene; la SCB, y VARA también. Y otros, dispersos.





Pero la mayoría están abrumados.





29) Lo que significa que interactuar con estructuras regulatorias puede ser realmente frustrante: una *enorme* cantidad de trabajo, en gran parte arbitraria, y relativamente poca protección al cliente.





A la mierda eso. Todos ustedes merecen marcos que permitan a los reguladores proteger a los clientes mientras permiten la libertad.





30) (Parte de lo que dije fue irreflexivo o demasiado fuerte; me estaba desahogando y no tenía la intención de que fuera público. Supongo que en este punto lo que escribo se filtra de todos modos).





31) Y en el futuro, me va a importar menos el marco tonto, sin contenido, de "buen actor".





Lo que importa es lo que hace: *realmente* hacerlo bien o mal, no solo *hablar* de hacer el bien o *usar el lenguaje ESG*.





32) De todos modos, nada de eso importa ahora.





Lo que importa es hacerlo lo mejor que puedo.





Y haciendo todo lo posible por los clientes de FTX.