O que a Apple e o Spotify sabem sobre mim

Introdução à coleta de dados

Quer gostemos ou não, tudo o que fazemos em nossas vidas diárias é mensurável por alguma métrica. Portanto, os dados podem ser coletados em todos os aspectos de nossas vidas diárias. O advento da tecnologia moderna no dia-a-dia fez com que houvesse um aumento gigantesco na quantidade desse tipo de dados gerados. Em muitos casos, esse tipo de dados fez grandes mudanças na maneira como pensamos e vivemos nossas vidas. Isso não apenas tornou nossas vidas melhores, mas permitiu grandes avanços em áreas como comportamento humano, conservacionismo, design urbano e transporte público.





Achei bastante adequado ao espírito disso usar dados para realmente explorar alguns aspectos da minha vida. Eu me proponho dois pequenos desafios:





1. A primeira delas foi explorar alguns dos dados que estavam acessíveis a mim e que foram coletados por meio de minhas interações com a tecnologia. Tudo possível graças ao artigo 15.º do RGPD , que confere aos indivíduos o direito de solicitar uma cópia de quaisquer dos seus dados pessoais que estejam a ser 'tratados'.

2. Em segundo lugar, para realizar uma análise muito básica desses dados para encontrar alguns insights divertidos, interessantes ou úteis sobre minha vida.

Minhas fontes de dados

A primeira dessas missões foi encontrar apenas alguns dos dados que já foram gerados para mim. Rapidamente percebi que havia muitos pontos diferentes aos quais eu poderia solicitar acesso e download, como:





Dados do Facebook – incluindo postagens ou fotos que compartilhei, fotos nas quais fui marcado, postagens que gostei e grupos aos quais pertenço, entre uma série de outras coisas.

– incluindo postagens ou fotos que compartilhei, fotos nas quais fui marcado, postagens que gostei e grupos aos quais pertenço, entre uma série de outras coisas. Dados do Instagram – quais postagens curti ou comentei, quem segui e quem me segue e quais mensagens enviei.

– quais postagens curti ou comentei, quem segui e quem me segue e quais mensagens enviei. Dados do Google – meu perfil de publicidade do Google (permitindo uma espiada em como sou visto online), locais que visitei (o primeiro dos quais pude encontrar foi de 2011) e um registro completo de todos os vídeos do YouTube que assisti.

– meu perfil de publicidade do Google (permitindo uma espiada em como sou visto online), locais que visitei (o primeiro dos quais pude encontrar foi de 2011) e um registro completo de todos os vídeos do YouTube que assisti. Dados do Spotify – todos os meus hábitos de escuta, quanto tempo passei ouvindo várias faixas, a que horas e em que dia.

– todos os meus hábitos de escuta, quanto tempo passei ouvindo várias faixas, a que horas e em que dia. Dados de saúde da Apple – Passos e distância percorrida ou percorrida (a partir de sensores de telefone celular), quaisquer dados conectados do Apple Watch (BPM, temperatura, etc.) e até mesmo dados de mobilidade sobre como 'bem' eu ando.





Esta não é uma lista exaustiva, apenas possivelmente algumas das plataformas mais usadas em todo o mundo. O número de diferentes fontes de dados provavelmente será infinito e só aumentará com o tempo. No entanto, para esses propósitos, decidi ver o que poderia descobrir sobre minha vida a partir dos dados do Spotify e do Apple Health.

Os destaques

· Desde 10 de novembro de 2015 caminhei pelo menos 15.340 km ou 20.577.340 passos. Isso é aproximadamente equivalente a caminhar de Cardiff a Queensland, na Austrália.

· Subiu 44.471 lances de escada, de acordo com a Apple Health, um lance vale 3 metros. Portanto, agregados (segundo o site da Apple), são 135 km ou o mesmo que 161 e meio do Burj Khalifa.

· No período de 13 de fevereiro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022, ouvi 55.537 minutos de música ou áudio no Spotify. Em comparação com os valores anuais relatados do Spotify de 42.875 minutos e 25.6440 minutos nos anos civis de 2021 e 2020. Um aumento anual de 67,2% e 29,53%, respectivamente.

· Em média, o Spotify mais ouviu em uma quinta-feira e ouviu mais músicas em fevereiro de 2021.

· Algumas outras estatísticas rápidas:

o A maioria das músicas foi ouvida em média às 19:00

o Número médio de músicas ouvidas diariamente – 196

o Ouviu 2609 artistas diferentes

o Ouviu 5322 faixas diferentes

Gráficos em destaque

























No entanto, o objetivo deste artigo nunca foi destacar a quantidade de dados que as grandes empresas coletaram sobre mim ou as maneiras pelas quais elas poderiam processá-los para entender mais sobre mim. Em vez disso, destaque o número de maneiras diferentes pelas quais o mesmo conjunto de dados pode ser representado para entender eventos e processos diários e chame a atenção para algumas maneiras criativas pelas quais indivíduos e empresas podem usar dados para melhorar nossas vidas diárias e progredir na sociedade. Ninguém está sugerindo que essa análise de dados seja um desses exemplos ou que tenha revelado muito em termos de insight significativo.





Tudo isso foi possível graças a uma legislação que permite que os indivíduos tenham maior controle sobre seus próprios dados pessoais conforme destacado no início deste artigo. Acredito que uma legislação como essa levará a uma economia ainda maior de compartilhamento de dados.





Aquele que incentiva todos os participantes a participar. aqui estão alguns exemplos:

Monetização sobre um ativo existente atual que não é utilizado dessa maneira.

Melhores resultados de vida e vida cotidiana geral

Avanços em Ciência e Tecnologia





Ao mesmo tempo em que equilibra os direitos de privacidade dos envolvidos com esta coleta de dados, aderindo ao seguinte:

Anonimização total dos dados, mas diferentes agregações desses dados para mostrar tendências.

Garantir a existência de sistemas de licenciamento robustos para garantir que os dados sejam usados apenas para os fins para os quais foram coletados e controles de acesso adequados.

Garantir que nenhum malfeitor obtenha dados de identificação pessoal para fins sinistros.





Gostaria de convidá-lo a pensar sobre algumas das maneiras pelas quais os dados pessoais de sua própria vida poderiam ser usados para tomar melhores decisões dentro do contexto de sua própria vida. Este foi um processo super simples, então se você quiser tentar por si mesmo, adicionei alguns tutoriais do YouTube sobre como baixar e solicitar seus dados pessoais de provedores terceirizados.

