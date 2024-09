O que é perda impermanente?

Finanças descentralizadas — DeFi — é um dos novos casos de uso financeiro da tecnologia blockchain. É um ecossistema financeiro desenvolvido que oferece serviços financeiros convencionais sem uma autoridade governante/central ou intermediários.

Praticamente todos os serviços financeiros fornecidos pelo sistema bancário tradicional - que reflete o Financiamento Centralizado - estão disponíveis no DeFi com a vantagem de transações seguras sem interrupções. As exchanges descentralizadas - DEXes - são plataformas que permitem a negociação ou troca de criptomoedas sem a interferência de terceiros. Os recursos e soluções de DeFi existem em DEXes que podem ser acessados via Dapps - aplicativos descentralizados. Existem duas formas principais de DEX:





DEXes Baseadas no Livro de Pedidos Os DEXes baseados no Livro de Pedidos são DEXes que permitem aos usuários comprar e vender pedidos em seus preços preferidos ou escolhidos. Pode ser livro de pedidos On-chain ou off-chain, mas o último porque as negociações permanecem fora da cadeia até que sejam emparelhadas e executadas. DEXes notáveis como dYdX, Serum e DeversiFi usam este modelo.

DEXes baseados em pool de liquidez São DEXes que usam o algoritmo Automated Market Makers - AMMs - para determinar o preço do token. Tais DEXes são construídos para executar pedidos automaticamente usando o contrato inteligente; isso é conhecido como protocolo P2C — peer-to-contract. Esse protocolo P2C permite que os usuários negociem diretamente com o contrato inteligente, que já tem seus preços de ativos predefinidos.

Mas de onde o contrato inteligente obteve sua liquidez?

Quem está financiando esses DEXes?

Não pense mais; a resposta para tudo isso é Liquidity Pool.

O que é pool de liquidez?

Assim como parece, um pool de liquidez é um ativo de liquidez agrupado ou contribuído. Ele representa uma coleção ou combinação de criptoativos reunidos depositados por investidores - provedores de liquidez - e bloqueados em um contrato inteligente para serem disponibilizados para fins de troca como liquidez.













O pool de liquidez é o coração das DEXes que usa o protocolo AMM para executar negociações. Assim como o corpo é inútil sem o coração que bombeia o sangue, o DEXes também é inútil sem a piscina porque ela alimenta a funcionalidade das trocas.

Mas o que exatamente é o AMM?

Os criadores de mercado automatizados - AMMS - permitem que os usuários de câmbio descentralizados acessem diretamente o contrato inteligente. Ele permite que os usuários criem um mercado iniciando uma troca P2C. Lidar com o contrato significa que os usuários realizam trocas de tokens criptográficos com o preço fixo do contrato inteligente. O AMM usa uma fórmula matemática incorporada em seu contrato inteligente para determinar os preços dos ativos. A fórmula geral utilizada é:





Onde:

x = quantidade de token A

y = quantidade de token B

k = produto constante da piscina



Normalmente, um par de ativos geralmente é contribuído para um pool; o par específico fornecido pelos LPs é usado para facilitar a troca. Por exemplo, um pool de liquidez de ETH/USDT facilitará apenas as trocas de ETH/USDT.





Os AMMs possuem duas gerações, a saber:





Primeira geração: Constant Function Market Makers (CFMM), que compreende Constant Product Market Maker (CPMM), Constant Sum Market Maker (CSMM) e Constant Mean Market Maker (CMM)

Segunda geração: compreende o criador de mercado automatizado híbrido (HAMM), criador de mercado automatizado dinâmico (DAMM), criador de mercado proativo (PMM) e criador de mercado automatizado virtual (VAMM).



Cada um dos formadores de mercado citados acima é peculiar a diversas plataformas DEXes, e possuem suas limitações, principalmente a primeira geração. A segunda geração é uma modificação da primeira geração para mitigar as limitações encontradas com a primeira geração de AMM.

Uma das limitações do Market Maker de Função Constante é a Perda Impermanente .





Então, o que é exatamente essa Perda Impermanente?

Quando você deposita tokens em um pool de liquidez e o preço do token cai ou sobe após algum tempo levando a uma perda, o dinheiro perdido devido a esses eventos é conhecido como Perda Impermanente. Resulta do valor distinto ao longo do tempo entre depositar seu token na AMM e mantê-lo em sua carteira. Ocorre quando o valor de seus ativos depositados muda desde quando você os depositou.

Como ocorre a perda impermanente

Uma vez que o pool de liquidez financia DEXes, a perda impermanente é aplicável apenas a LPs - provedores de liquidez - que contribuem para um pool de liquidez. Quando os LPs comprometerem os tokens A e B em um pool de liquidez, os usuários poderão trocar o token A pelo token B ou vice-versa.





Da fórmula x * y = k , x representa a quantidade de token A enquanto y representa a quantidade de token B no pool. Esta fórmula pretende criar uma faixa de preço para ambos os tokens em relação às suas quantidades disponíveis no pool. Para manter k constante, quando o fornecimento de qualquer token aumenta, o fornecimento de sua contraparte no pool deve diminuir.





Por exemplo: Supondo que o token A seja ETH e o token B seja BUSD com um pool 50/50 ETH/BUSD. Se um usuário trocar ou comprar BUSD por ETH, o número de BUSD no pool diminui enquanto o número de ETH aumenta. Isso, por sua vez, fará com que o BUSD suba e o ETH caia porque o fornecimento de BUSD caiu enquanto o fornecimento de ETH aumentou. Este evento abre a janela de arbitragem para que os arbitradores comprem o ETH mais barato dessa bolsa e vendam a um preço mais alto em outra plataforma de bolsa.





Para isso, se os LPs que cometeram o token de baixa decidirem retirar sua parte do pool, eles ficarão perdidos porque o valor de seu token caiu. Esta perda é denominada perda impermanente ou temporária. É temporário porque o mercado pode se reajustar para que o valor volte ao seu estado inicial. Mas os LPs devem sair sem esperar pelo reequilíbrio; então, a perda será permanente.





Como LPs, você retira a mesma quantidade de token depositado, mas seu valor para o token correspondente teria caído.





E se o valor eventualmente aumentar?

Nesse caso, não há perda impermanente.

Como Calcular a Perda Impermanente

Antes de podermos calcular a perda impermanente de qualquer LP, devemos primeiro determinar a participação percentual do LP.





Imagine que um Bruno tem 7 ETH e pretende contribuir com liquidez para um pool de 50/50 ETH/BUSD. Ele tem que depositar 7 ETH e 13.020 BUSD - assumindo que 1 ETH = 1.860 BUSD. Se o valor total do ativo do pool for 159.960 BUSD (43 ETH e 79.980 BUSD), sua participação percentual pode ser calculada da seguinte forma:





Onde VoCA = Valor ou valor dos ativos comprometidos

VoPA = Valor ou valor dos ativos agrupados





Portanto, a participação de Bruno no pool é de 16,3%. Isso também significa que a porcentagem dos ativos de Bruno na liquidez será sua participação percentual quando ele quiser retirar seu ativo da liquidez conjunta.





Portanto, quando os LPs depositarem seus ativos em um pool, eles receberão os tokens do pool de liquidez. Esses tokens são baseados na participação dos LPs no pool e serão usados para retirar sua participação ou porcentagem do ativo pool sempre que desejarem.





Os LPs são propensos a perdas impermanentes quando o valor de seu depósito cai em comparação com seu valor antes ou no momento de fazer o depósito.

Então, como calculamos a Perda Impermanente?

Usando o exemplo do Bruno acima, onde ele depositou 7 ETH e 13.020 BUSD quando 1 ETH = 1.860 BUSD no momento do depósito. Supondo que o preço do ETH dobre onde 1 ETH = 3.720 BUSD. Uma vez que o modelo AMM ajusta o pool usando fórmulas, a fórmula comumente usada é a fórmula do produto constante que segue assim:





Usando a figura de Bruno, 43 ETH e 79.980 BUSD com a fórmula de produto constante acima, temos:





O preço do ETH no pool pode ser obtido usando a fórmula:





Agora que o preço do ETH dobrou para 1 ETH = 3.720 BUSD, a liquidez criptográfica e a liquidez do token podem ser calculadas usando:

Usando o novo preço de 1 ETH = 3.720 BUSD

O cálculo acima pode ser verificado usando a fórmula do produto constante:





Agora que temos os valores equivalentes ao novo preço do ETH/BUSD, se Bruno quiser retirar seus ativos desse pool, ele trocará seus LP tokens por sua participação de 16,3% no pool. Sua participação percentual será retirada de cada ativo no pool com relação aos valores atualizados, ou seja,





Agora, a soma dos ativos sacados = [(4,86489465 ETH * 3.720 BUSD) + 18.097,408 BUSD]

= 36.194,816 BUSD





Supondo que Bruno não tenha participado desse pool de liquidez, seus 7 ETH originais sozinhos o teriam rendido [7 ETH * 3720 BUSD] = 26.040 BUSD





Além de seus 13.020 BUSD, seus ativos totais valeriam 39.060 BUSD , ou seja,

26.040 BUSD + 13.020 BUSD = 39.060 BUSD





Essa diferença que ocorre devido à forma como o AMM gerencia o índice de ativos é conhecida como Perda Impermanente. Do exemplo concluído, a perda de Bruno é:





39.060 – 36.194,816 BUSD = 2.865,184 BUSD





A Perda Impermanente também pode ser calculada usando:





Conclusão

A perda impermanente é uma perda temporária. Se o AMM puder reajustar a volatilidade da criptografia de forma que o valor volte ao que era durante o pooling, nenhuma perda será registrada. Mas se os LPs retirarem seus ativos em um mercado tão em declínio, a perda será permanente.