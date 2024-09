Qual é o fim do jogo dos fundos de hedge para reduzir o Tether

No último mês, os fundos de hedge venderam o Tether e apostaram em um possível colapso da stablecoin atrelada ao dólar americano.





Shorting refere-se ao ato de vender um ativo com a expectativa de que ele cairá de valor no futuro. Quando o valor do ativo cai, os vendedores a descoberto geralmente esperam recomprar o ativo e lucrar com a diferença no preço de mercado.





De acordo com Leon Marshall, chefe de vendas institucionais da Genesis, “Houve um aumento real no interesse dos fundos de hedge tradicionais que estão analisando o tether e tentando vender a descoberto”.

Se o Tether entrasse em colapso, isso poderia ter implicações de longo alcance para todo o ecossistema da Web 3.





Existem três fatores principais em jogo aqui:









A economia em geral não parece ótima. Os Estados Unidos estão atualmente experimentando seu nível mais alto de inflação em quase 40 anos, fazendo com que os investidores evitem ativos especulativos como criptomoedas. Embora não tenha sido confirmado oficialmente, é razoável dizer que estamos em recessão e não há luz no fim do túnel.



Há muito tempo existem preocupações válidas sobre a qualidade dos ativos que sustentam a stablecoin Tether. Em 2019, os investidores notaram que a Tether havia removido sua alegação de que todos os tokens eram 100% lastreados pelo dólar americano. A Tether agora afirma manter reservas que incluem dinheiro, depósitos bancários, empréstimos de curto prazo, commodities, títulos e outras criptomoedas.



A pressão regulatória exacerbou ainda mais as preocupações em torno do Tether e seus ativos subjacentes. A empresa e suas entidades relacionadas chegaram a um acordo de $ 18,5 milhões com o escritório do procurador-geral de Nova York em 2021. A empresa foi acusada de fazer declarações públicas falsas sobre suas reservas em dólares. Embora a Tether não admitisse irregularidades, o acordo maciço não é um bom presságio para a confiança dos investidores.



O CTO da Tether, Paolo Ardoino, foi ao Twitter para abordar as preocupações em torno da estabilidade da stablecoin. Ele argumentou que os concorrentes estavam usando uma campanha troll coordenada para espalhar FUD - medo, incerteza e dúvida com o objetivo de arruinar a reputação do Tether e desencadear outro evento de cisne negro semelhante ao que vimos com o colapso do Terra-Luna.





Vale a pena considerar que se Tether entrasse em colapso, o impacto seria muito mais profundo do que vimos com Terra-Luna. Tether é a quarta maior criptomoeda do mundo e a maior stablecoin com um valor de mercado de 20 bilhões. Como a única stablecoin proeminente que ainda está atrelada ao dólar, o Tether é essencialmente a força vital de todo o ecossistema criptográfico. As implicações são catastróficas se os fundos de hedge estiverem certos em operar a descoberto. É difícil exagerar o quão ruim seria o colapso do Tethers. Isso provavelmente significaria que o jogo finalmente acabou.





