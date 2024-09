Astounding Stories of Super-Science, agosto de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blog de livros do HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. III, No. 2: O Planeta do Pavor



Desta vez, Forepaugh estava pronto para isso.

O Planeta do Terror

Por RF Starzl

Não adiantava se esconder da verdade. Alguém cometeu um erro — um erro fatal — e eles pagariam por isso! Mark Forepaugh chutou a pilha de cilindros de hidrogênio. Apenas um momento atrás ele havia quebrado os selos - os selos mentirosos que certificavam ao mundo que os frascos estavam totalmente carregados. E os frascos estavam vazios! O fornecimento desse precioso gás de energia, que em caso de emergência deveria ser suficiente por seis anos, simplesmente não existia.

Ele caminhou até a máquina integradora, que já no ano de 2031 havia começado a substituir os processos atômicos mais antigos, devido à escassez dos metais da série do rádio. Era volumoso e pesado em comparação com os desintegradores atômicos, mas era muito mais econômico e muito confiável. Confiável - desde que algum estoquista de cabeça dura em um posto de abastecimento terrestre não despachasse cilindros de hidrogênio vazios em vez de cheios. As maldições incomuns de Forepaugh trouxeram um sorriso ao rosto estúpido e bem-humorado de seu servo, Gunga - ele que havia sido banido para sempre de seu Marte natal por sua impiedade ao fechar seu único olho redondo durante a sagrada Cerimônia dos Poços.

O homem da Terra estava nesta estação de comércio quente e insalubre sob a própria sombra do Pólo Sul do planeta menor Inra por uma razão totalmente diferente. Um dos mais populares de sua família na Terra, um herói atlético, ele se apaixonou, e o casamento tão desejado só foi impedido por falta de dinheiro. A oportunidade de se encarregar desse posto avançado da civilização, ricamente pago, embora perigoso, mal havia sido oferecida e aproveitada. Em uma ou duas semanas, o navio de socorro deveria levá-lo e sua valiosa coleção de orquídeas inranianas exóticas de volta à Terra, de volta a um grande bônus, Constance, e a um futuro garantido.

Era um jovem diferente que agora estava tragicamente diante da usina inútil. Seu corpo esguio estava curvado e suas feições limpas eram desenhadas. Sombrio, ele varreu a poeira de resfriamento que havia sido forçada na câmara de integração pelo rearranjo eletrônico dos átomos de hidrogênio originais — ferro e silício finamente pulverizados — as "cinzas" do último tanque de hidrogênio.

Gunga riu.

"Qual é o problema?" Forepaugh latiu. "Já está ficando louco?"

"Eu, haw! Eu, haw! Eu pensando", Gunga resmungou. "Haw! Temos, haw! bastante hidrogênio." Ele apontou para o teto baixo de metal da estação comercial. Embora fosse bem isolado do som, o lugar vibrava continuamente com o murmúrio baixo das chuvas inranianas que caíam interminavelmente durante o perpétuo dia polar. Foi uma chuva como nunca se viu na Terra, mesmo nos trópicos. Veio em gotas do tamanho do punho de um homem. Ele veio em fluxos. Ele veio em grandes massas estilhaçantes que se quebraram antes de cair e encheram o ar com borrifos. Havia pouco vento, mas o constante aguaceiro verde e o brilhante e contínuo clarão dos relâmpagos envergonhavam o enfadonho crepúsculo encharcado produzido pelo sol grande, quente, mas oculto.

"Sua ideia de piada!" Forepaugh rosnou de desgosto. Ele entendeu a que se referia a brincadeira soturna de Gunga. Havia de fato uma quantidade incalculável de hidrogênio à mão. Se algum meio pudesse ser encontrado para separar os átomos de hidrogênio do oxigênio no mundo da água ao seu redor, não faltaria combustível. Ele pensou em eletrólise e relaxou com um suspiro. Não havia poder. Os geradores estavam mortos, o secador e resfriador de ar havia parado de pulsar ritmicamente há quase uma hora. Suas luzes haviam sumido e o rádio automático totalmente inútil.

"É isso que dá colocar todos os ovos na mesma cesta", pensou ele, e deixou sua mente vagar vingativamente pelos engenheiros que projetaram o equipamento do qual sua vida dependia.

Uma exclamação de Gunga o sobressaltou. O marciano apontava para a abertura do ventilador, a única parte desse estranho edifício que não estava hermeticamente fechada contra a vida hostil de Inra. Uma borda escura apareceu em sua margem, uma borda repugnante verde-escura que estava se movendo, se espalhando. Ele rastejou sobre as paredes de metal como a fumaça baixa de um incêndio, mas era sólido. Dela emanava um forte odor miasmático.

"O molde gigante!" Forepaugh gritou. Ele correu para sua escrivaninha e tirou sua pistola flash, ajustando rapidamente o localizador para cobrir uma grande área. Ao se virar, viu, para seu horror, Gunga prestes a despedaçar o molde com seu machado. Ele mandou o homem girando com um golpe na orelha.

"Quer espalhar e começar a crescer em meia dúzia de lugares?" ele perdeu a cabeça. "Aqui!"

Ele puxou o gatilho. Houve um "ping" leve e maldoso e por um instante um cone de luz branca se destacou na sala escura como uma coisa sólida. Depois sumiu, e com ele sumiu o mofo preto, deixando uma área circular de tinta empolada na parede e um odor acre no ar. Forepaugh saltou para a veneziana de ventilação e fechou-a firmemente.

"Vai ser assim de agora em diante", comentou com o abalado Gunga. "Todas essas coisas não nos incomodariam, desde que o maquinário mantivesse o prédio seco e fresco. Eles não poderiam viver aqui. Mas está ficando úmido e quente. Olhe a umidade se condensando no teto!"

Gunga soltou um grito gutural de desespero. "Ele sabe, chefe; olhe!"

Através de uma das portas redondas e pesadamente emolduradas, ele podia ser visto, a parte inferior de seu corpo grande e disforme meio flutuando na água violenta que cobria sua plataforma rochosa a uma profundidade de vários pés, a parte superior espectral e cinza. Era uma ameba gigante, com quase um metro e oitenta de diâmetro em sua forma esferóide atual, mas capaz de assumir qualquer forma que fosse útil. Tinha um invólucro de matéria dura e transparente e estava cheio de um fluido que ora era turvo, ora claro. Perto do centro havia uma massa de matéria escura, e esta era sem dúvida a sede de sua inteligência.

O homem da Terra recuou horrorizado! Uma única célula com um cérebro! Era impensável. Foi um pesadelo biológico. Nunca antes ele tinha visto um - na verdade, havia descartado as histórias dos nativos de Inranian como um pouco de superstição primitiva, tinha rido desses gentis e estúpidos anfíbios com quem negociava quando eles, em sua linguagem imperfeita, tentavam lhe dizer disso.

Eles o chamavam de Ul-lul. Bem, que assim seja. Era uma ameba e o estava observando. Ele flutuava na chuva e o observava. Com o que? Não tinha olhos. Não importa, estava observando-o. E então de repente fluiu para fora até se tornar um disco balançando nas ondas. Mais uma vez, sua forma fluida mudou e, por uma série de alongamentos e contrações, ela fluiu pela água a uma velocidade incrível. Ele veio direto para a janela, atingiu o vidro grosso e inquebrável com um choque que pôde ser sentido pelos homens lá dentro. Fluiu sobre o vidro e sobre o edifício. Estava tentando comê-los, construindo e tudo! A parte de seu corpo sobre o porto tornou-se tão fina que era quase invisível. Por fim, atingido o seu limite absoluto, caiu, perplexo, desaparecendo entre o clarão dos relâmpagos e as águas espumantes como as sombras de um pesadelo.

O calor era intolerável e o ar ruim.

"Haw, temos que abrir o vent'lator, Boss!" ofegou o marciano.

Forepaugh assentiu severamente. Também não adiantaria sufocar. Mas abrir o respirador seria convidar a uma nova invasão do mofo negro, para não falar das amebas e outros monstros fabulosos que até então eram mantidos a uma distância segura pela zona repelente, uma simples adaptação de uma descoberta muito antiga. Uma zona de vibrações mecânicas, com frequência de 500.000 ciclos por segundo, foi criada por um grande cristal de quartzo na água, operado eletricamente. Sem energia, a zona de proteção havia desaparecido.

"Nós assistimos?" perguntou Gunga.

"Pode apostar que nós assistimos. Cada minuto do 'dia' e da 'noite'."

Ele examinou os dois cronômetros, certificando-se de que estavam bem enrolados e congratulou-se por não dependerem da extinta usina de energia. Eles eram seu único meio de medir a passagem do tempo. O sol, que teoricamente parecia dar voltas e mais voltas no horizonte, raramente conseguia revelar sua localização exata, mas parecia se mover estranhamente de um lado para o outro ao capricho da névoa e da água.

"Gente", comentou Gunga, saindo de um escritório. "Por que não vem?" Ele se referiu aos inranianos.

"Provavelmente sabem que algo está errado. Eles podem dizer que o oscilador de quartzo está parado. Com medo do Ul-lul, suponho."

"'Squeer", objetou o marciano. "Ul-lul não incomoda os caras."

"Você quer dizer que não os segue na vegetação rasteira. Mas seria difícil ir para lá. Água insuficiente; árvores ali, de 120 metros de altura com raízes espinhosas e casca áspera — eles não gostariam disso. Oh não, esses nativos devem estar bem aconchegados em suas tocas. Ora, eles são tão difíceis de pegar quanto um rato almiscarado! Não sabe o que é um rato almiscarado, hein? Bem, é igual aos inranianos, só que diferente, e não tão feio."

Nos seis dias seguintes, eles viveram em seus aposentos apertados, um vigiando enquanto o outro dormia, mas os alarmes que experimentaram foram de natureza menor, facilmente eliminados por sua pistola de flash. Não tinha sido projetado para serviço contínuo e, sob os frequentes drenos, apresentava uma perda alarmante de energia. Forepaugh repetidamente alertou Gunga para ser mais moderado em seu uso, mas aquele digno persistiu em sua prática de usá-lo contra cada invasão insignificante do venenoso musgo da caverna Inraniana que os ameaçava, ou das quentes e encharcadas aranhas aquáticas que esperavam explorar o poço do ventilador. em busca de alimento vivo.

"Esmague-os com uma vassoura ou algo assim! Não importa se não for legal. Guarde nossa arma de flash para algo maior."

Gunga apenas parecia aflito.

No sétimo dia, sua posição tornou-se insustentável. Algum tipo de criatura marinha, escondida sob as águas da tempestade sempre reabastecidas, achou os locais de concreto de seu posto comercial ao seu gosto. Como isso foi feito nunca foi aprendido. É duvidoso que as criaturas pudessem roer a pedra sólida - o mais provável é que o processo fosse químico, mas mesmo assim foi eficaz. As fundações desmoronaram; a concha de metal afundou, rolou pela metade de modo que a água lamacenta vazou pelas costuras tensas e ameaçou a qualquer momento ser golpeada e empurrada para longe na superfície do dilúvio em direção àquele vasto mar distante que cobre nove décimos da área de Inra.

"Hora de ir para as montanhas", decidiu Forepaugh.

Gunga sorriu. As Montanhas da Perdição eram, a seu ver, a única parte de Inra sequer remotamente habitável. Às vezes, eram bastante frias e, embora constantemente chuvosas, brilhando com raios e reverberando com trovões, tinham cavernas bastante secas e frias demais para o bolor negro. Às vezes, sob circunstâncias favoráveis em seus picos escarpados, podia-se obter o benefício total do enorme sol quente por cujos raios actínicos o sistema faminto do marciano ansiava.

"É melhor embalar algumas latas de tabletes de comida", ordenou o homem branco. "Leve alguns sacos de dormir à prova d'água para nós e algumas centenas de projéteis de fogo. Você pode ficar com a pistola flash; pode ter mais algumas cargas nela."

Forepaugh quebrou a caixa de vidro marcada como "Somente emergência" e removeu mais duas pistolas flash. Bem, ele sabia que precisaria deles depois de passar além da área comercial - talvez antes. Seus olhos caíram sobre seu peito pessoal e ele o abriu para um breve exame. Nenhum dos conteúdos parecia ter valor, e ele estava prestes a passar quando puxou um longo e pesado revólver calibre .45 de seis tiros em um coldre e um cinturão de cartuchos cheio de cartuchos. O marciano ficou olhando.

"Sabe o que é?" seu mestre perguntou, entregando-lhe a arma.

"Gunga não sabe." Ele o pegou e o examinou com curiosidade. Era uma bela peça de museu em excelente estado de conservação, o metal coberto com a pátina do tempo, mas livre de ferrugem e corrosão.

"É uma arma dos Antigos", explicou Forepaugh. "Era uma espécie de herança de família e tem mais de 300 anos. Um dos meus avós o usou na famosa Polícia Montada do Noroeste. Será que ainda vai atirar."

Ele apontou a arma para um contorcido gordo e cego que veio se contorcendo por uma fresta, apertando os olhos desacostumados ao longo do cano. Houve uma explosão violenta e o contorcido desapareceu em uma mancha verde suja. Gunga quase caiu para trás de susto, e até mesmo Forepaugh ficou abalado. Ele ficou surpreso com o fato de o cartucho antigo ter explodido, embora soubesse que a fabricação de pólvora havia atingido um alto nível de perfeição antes que as armas químicas explosivas cedessem às armas de raios mais novas, mais leves e infinitamente mais poderosas. A arma impediria seu progresso. De pouco serviria contra o gigante Carnívoro de Inra. No entanto, algo - talvez um apego sentimental, talvez o que seus ancestrais teriam chamado de "palpite" - o obrigou a prendê-lo na cintura. Ele guardou cuidadosamente alguns itens essenciais em sua mochila, juntamente com um cronômetro e uma minúscula bússola giroscópica. Assim equipados, eles podiam viajar com um grau razoável de precisão em direção às montanhas algumas centenas de milhas do outro lado de uma floresta fumegante, rastejando com vida selvagem e ardentes com sede de sangue.

Homem e mestre desceram para as águas mornas e, sem olhar para trás, deixaram o posto comercial à sua própria sorte. Não adiantava nem deixar um bilhete. Seu navio de socorro, prestes a chegar, nunca encontraria a estação sem direção de rádio.

A corrente era forte, mas a água tornou-se gradualmente mais rasa à medida que subiam a rocha inclinada. Depois de meia hora, avistaram à sua frente o vulto da floresta e, com alguma apreensão, entraram na penumbra lançada pelas altas árvores semelhantes a samambaias, cujas copas desapareciam na névoa escura. Vinhas emaranhadas impediam seu progresso. Os pântanos esperavam por eles, e ervas daninhas duras os faziam tropeçar, às vezes jogando um ou outro na lama entre pequenos répteis que se contorciam que os atacavam com pés pontiagudos e venenosos e então caíam em pedaços, cada pedaço para jazer no lodo borbulhante até que cresceu novamente em um animal inteiro.

Várias vezes eles quase caminharam sob os corpos de grandes criaturas esferoides com enormes pernas curtas, cujos pescoços tremendamente longos e sinuosos desapareciam na escuridão frondosa acima, balançando suavemente como lírios de haste longa em um lago terrestre. Eram azornacks, vegetarianos de temperamento brando cuja única defesa residia em suas peles espessas e gordurosas. Cheio de parasitas, fedorento e rançoso, sua cobertura decadente de gordura efetivamente escondia a carne tenra por baixo, protegendo-os de presas e garras dilaceradas.

Mais fundo na floresta, o impacto da chuva foi mitigado. Folhas gigantes de neopalmeiras formavam um teto que bloqueava não apenas a maior parte da fraca luz do dia, mas também a fúria do aguaceiro. A água se acumulava nas cataratas, descia pelos troncos das árvores e rugia pelos canais semicirculares das serpentes, assim chamadas pelos primeiros exploradores por seus tentáculos borrachudos e ondulantes, multiplicados por um milhão, que desempenhavam as funções das folhas. A água borbulhava e ria por toda parte, espalhada em vastas lagoas e lagos sombrios contorcendo-se com raízes atormentadas, levantadas por leviatãs invisíveis e não catalogados, onduladas por discos translúcidos de repugnante e luminescente geléia que estremecia de um lugar para outro em busca de presas microscópicas.

No entanto, a impressão era de calma e tranquilidade, e os desamparados de outros mundos sentiram uma cessação da tensão nervosa. Inconscientemente, eles relaxaram. Orientando-se, eles mudaram ligeiramente seu curso para o local de nidificação da tribo de Inranians mais próxima, onde esperavam obter comida e pelo menos abrigo parcial; pois seus comprimidos de comida se transformaram misteriosamente em um líquido viscoso desagradável e seus sacos de dormir estavam vivos com bactérias gigantes facilmente visíveis a olho nu.

Eles estavam fadados à decepção. Depois de quase doze horas de luta desesperada através do pântano, através de corredores sombrios e incontáveis fugas apertadas de animais predadores em que apenas o a velocidade e o tremendo poder de suas pistolas flash os salvaram da morte instantânea, eles alcançaram um afloramento rochoso que levou a uma elevação comparativamente seca de terra na qual uma tribo de Inranians fez seu lar. Seus rostos estavam cobertos de vergões feitos pelos filamentos pendurados de árvores sugadoras de sangue tão finas quanto teias de aranha, e seus sentidos cambaleavam com o fedor opressivo da selva abismal. Se as senhoras mimadas dos Planetas Interiores soubessem de onde brotavam suas orquídeas de mil dólares!

As pistas convergentes mostravam a abertura de uma das tocas subterrâneas, quase escondidas por um labirinto desconcertante de raízes, tornadas mais formidáveis por estacas longas e afiadas feitas de fêmures duros como ferro do kabo voador.

Forepaugh colocou as mãos em concha sobre a boca e deu a chamada.

"Ouf! Ouf! Ouf! Ouf! Ouf!"

Ele repetia sem parar, a selva devolvendo sua voz em um eco abafado, enquanto Gunga segurava uma pistola de flash sobressalente e vigiava aguçadamente um carnívoro querendo pegar um incauto inraniano.

Não houve resposta. Essas criaturas tímidas, que muitas vezes são classificadas como a vida mais inteligente nativa do Inra primitivo, sentiram o desastre e fugiram.

Forepaugh e Gunga dormiram em uma das tocas sujas e mal ventiladas, comeram tubérculos duros e lenhosos que não valiam a pena levar consigo e desejaram ter um certo almoxarife naquele lugar naquela época. Eles foram despertados do sono profundo pela debulha de uma criatura de aparência maligna que havia se enredado entre as pontas afiadas. Sua enorme mandíbula, partindo-a quase ao meio, abria-se em rugidos de dor que mostravam grandes presas amarelas de vinte centímetros de comprimento. Suas nadadeiras pesadas batiam nas raízes robustas e se dilaceravam na fúria insensata da fera. Foi rapidamente despachado com uma pistola flash e Gunga cozinhou ele mesmo um pouco da carne, usando uma bolinha de fogo; mas, apesar de sua fome, Forepaugh não ousou comer nada disso, sabendo que esta espécie, estranha para ele, poderia facilmente ser uma das muitas em Inra que são venenosas para os terrestres.

Eles retomaram sua marcha em direção às distantes montanhas invisíveis e tiveram a sorte de encontrar uma base um pouco melhor do que na marcha anterior. Eles percorreram cerca de 25 milhas naquele "dia", sem nenhum incidente desagradável. Suas pistolas de raios lhes davam uma vantagem insuperável sobre as maiores e mais ferozes feras que poderiam encontrar, de modo que se tornavam cada vez mais confiantes, apesar de saberem que estavam gastando rapidamente a energia armazenada em suas armas. O primeiro havia sido descartado há muito tempo, e os indicadores de carga dos outros dois estavam se aproximando de zero em um ritmo inquietante. Forepaugh pegou os dois e, a partir de então, teve o cuidado de nunca desperdiçar uma descarga, exceto no caso de um ataque direto e inevitável. Isso geralmente envolvia longas esperas ou desvios furtivos através da sucção de lama e quase acabava com a vida de ambos.

O homem da Terra estava na liderança quando isso aconteceu. Buscando uma base incerta através de um emaranhado de vegetação branca, espessa e medonha, ele colocou um pé no que parecia ser uma rocha larga e plana projetando-se ligeiramente acima do lodo. Instantaneamente houve um violento levantamento de lama; a aparente rocha voou como um alçapão, revelando uma boca cavernosa de cerca de dois metros de diâmetro, e um grosso tentáculo triangular voou de seu esconderijo na lama em um arco vicioso. Forepaugh saltou para trás mal a tempo de escapar de ser arrastado e engolfado. A ponta do tentáculo deu-lhe um golpe forte no peito, jogando-o para trás com tanta força que derrubou Gunga, e fez girar as pistolas de suas mãos para um crescimento viscoso e bulboso próximo, onde se cravaram nas cavidades fosforescentes do força de seu impacto tinha feito.

Não houve tempo para recuperar as armas. Com um berro de raiva, a besta saiu de sua cama e correu para eles. Nada impediu seu progresso. Árvores duras e pesadamente escamadas, mais grossas do que o corpo de um homem, estremeceram e caíram quando seu volume roçou nelas. Mas ficou momentaneamente confuso, e sua primeira investida o levou além de sua presa que se esquivava. Essa trégua momentânea salvou suas vidas.

Elevando sua cabeça emplumada a alturas impressionantes, sua casca nodosa correndo com riachos marrons de água, uma árvore gigante, mesmo para aquele mundo de gigantes, oferecia refúgio. Os homens escalaram facilmente o tronco áspero, encontrando bastante apoio para as mãos e os pés. Eles pararam em um dos anéis circunvolutivos semelhantes a prateleiras, cerca de oito metros acima do solo. Logo os tentáculos marrons cegos deslizaram em busca deles, mas falharam em alcançar seu refúgio por centímetros.

E agora começou o cerco mais terrível que os intrusos naquele mundo primitivo podem suportar. Daquela garganta distendida e cavernosa veio um barulho tremendo, de abalar o mundo.

"HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM!"

Forepaugh levou a mão à cabeça. Isso o deixou tonto. Ele não acreditava que tal barulho pudesse ser. Ele sabia que nenhuma criatura poderia viver por muito tempo no meio dela. Ele rasgou tiras de suas roupas rasgadas e encheu as orelhas, mas não sentiu nenhum alívio.

"HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM!"

Isso latejava em seu cérebro.

Gunga jazia esparramado, olhando com olhar fascinado para a goela escarlate pulsante que explodia o mundo com som. Lentamente, lentamente ele estava escorregando. Seu mestre o puxou de volta. O marciano sorriu para ele estupidamente, deslizou novamente para a borda.

Mais uma vez, Forepaugh o puxou de volta. O marciano pareceu concordar. Seu único olho se fechou em uma mera fenda. Ele se moveu para uma posição entre Forepaugh e o tronco da árvore, firmou os pés.

"Não, você não sabe!" O homem da Terra riu ruidosamente. O barulho estava deixando-o tonto. Foi tão engraçado! Bem a tempo, ele percebeu aquela expressão astuta e se preparou para o estalar de pés projetados para mergulhá-lo na caverna vermelha abaixo e parar aquela barulheira infernal.

"E agora-"

Ele balançou o punho fortemente, batendo o marciano contra a árvore. O olho vermelho fechou-se cansado. Ele estava inconsciente e com sorte.

Avidamente, o homem da Terra olhou para suas pistolas de flash distantes, claramente visíveis na luminescência de sua camada de fungo. Ele começou a rastejar devagar e cautelosamente ao longo do topo de uma videira com cerca de vinte centímetros de espessura. Se ele pudesse alcançá-los....

Batida! Ele quase foi derrubado no chão pelo baque de um tentáculo frenético contra a videira. Seu movimento foi visto. Mais uma vez o tentáculo atingiu com força esmagadora. A grande videira balançou. Ele conseguiu alcançar a prateleira novamente na hora exata.

"HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM!"

Um raio atingiu uma samambaia gigante a alguma distância. O estrondo do trovão era quase imperceptível. Forepaugh se perguntou se sua árvore seria atingida. Talvez pudesse até iniciar um incêndio, dando a ele uma marca em chamas para atormentar seu algoz. Esperança vã! A madeira estava saturada de umidade. Mesmo as pelotas de fogo não conseguiram fazê-lo queimar.

"HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM!"

O atirador de seis tiros! Ele havia esquecido. Ele puxou-o do coldre e apontou para a garganta vermelha, esvaziou todas as câmaras. Ele viu o clarão da chama amarela, sentiu o recuo, mas o som das descargas foi abafado no tumulto de Brobdignagian. Ele puxou o braço para trás para jogar o brinquedo inútil para longe dele. Mas novamente aquele "palpite" inexplicável e sem sentido o conteve. Ele recarregou a arma e a devolveu ao coldre.

"HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM! HOOM!"

Um pensamento lutava para alcançar sua consciência contra a pressão do barulho insuportável. As pelotas de fogo! Eles não poderiam ser usados de alguma forma? Essas pequenas esferas químicas, não maiores que a ponta de seu dedo mindinho, há muito suplantaram o fogo real ao longo das fronteiras, onde a eletricidade não estava disponível para cozinhar. Em contato com a umidade, eles emitiam um calor terrível, um calor radiante que penetrava na carne, nos ossos e até no metal. Um desses pellets cozinharia uma refeição em dez minutos, sem nenhum sinal de chamuscar ou queimar. E eles tinham várias centenas em um dos recipientes padrão à prova de umidade.

Tão rápido quanto seus dedos puderam trabalhar, o gatilho do dispensador Forepaugh derrubou as pequenas e potentes pílulas na garganta que rugia. Ele conseguiu liberar cerca de trinta antes que o berro parasse. Um verdadeiro tornado de energia se soltou ao pé da árvore. A boca gigante estava fechada, e o silêncio chocante foi quebrado apenas pela surra de um corpo gigante em suas agonias de morte. O calor radiante, penetrando através do corpo da fera, secou a vegetação próxima e podia ser facilmente sentido no poleiro da árvore.

Gunga foi se recuperando lentamente. Sua constituição de ferro o ajudou a se recuperar do golpe poderoso que havia recebido e, quando a selva parou, ele estava sentado resmungando desculpas.

"Não importa", disse seu mestre. "Vá lá embaixo e corte uma boa porção de língua assada, se tiver língua, antes que outra coisa apareça e nos tire do banquete."

"Veneno dele, talvez", Gunga objetou. Eles haviam matado um espécime novo para os zoólogos.

"É melhor morrer de veneno do que de fome", rebateu Forepaugh.

Sem mais delongas, o marciano desceu, cortou alguns pedaços grandes e suculentos conforme sua imaginação ditava e trouxe seu saque de volta para a árvore. A carne estava deliciosa e aparentemente saudável. Eles se empanturraram e jogaram fora o que não podiam comer, pois a comida estraga muito rapidamente nas selvas inranianas e a carne não consumida só serviria para atrair hordas de moscas do pântano inranianas de asas transparentes e glutinosas. Enquanto eles mergulhavam no sono, eles podiam ouvir o início de um tumulto de rosnados e lutas enquanto o Carnívoro menor se alimentava do corpo do gigante caído.

Quando acordaram, o cronômetro registrou a passagem de doze horas e tiveram que rasgar uma rede de fibras fortes com as quais a árvore os havia investido, preparando-se para absorver seus corpos como alimento. Pois a competição pela vida no Inra é tão acirrada que praticamente toda a vegetação é capaz de absorver alimentos de origem animal diretamente. Muitos exploradores inranianos podem contar histórias de fugas por pouco de algumas das plantas carnívoras mais especializadas; mas agora são tão conhecidos que são facilmente evitados.

Uma estrutura limpa de ossos gigantes esmagados e quebrados foi tudo o que restou do último monstro berrante. Cães d'água de seis patas os poliam esperançosamente, ou mergulhavam neles com seus focinhos longos e sinuosos em busca da medula. O homem da Terra disparou alguns tiros com seu revólver de seis tiros, e eles se espalharam, arrastando os corpos de seus companheiros caídos para uma distância segura para serem comidos.

Apenas uma das pistolas flash estava funcionando. O outro havia sido pisoteado por cascos pesados e era inútil. Uma grande desvantagem para atravessar oitenta quilômetros de selva abismal. Eles começaram sem nada para o café da manhã, exceto água, que eles tinham em abundância.

Felizmente, os afloramentos de rochas e lavagens de cascalho estavam se tornando cada vez mais frequentes, e eram capaz de viajar a uma velocidade muito melhor. Ao deixarem a selva baixa, eles entraram em uma zona que lembrava vagamente uma selva terrestre. Ainda estava quente, encharcado e fétido, mas aos poucos os aspectos mais primitivos da cena foram modificados. As árvores mais arredondadas estavam menos compactadas e eles se depararam com clareiras rochosas ocasionais que estavam despidas de vegetação, exceto por um denso tapete de vegetação marrom, semelhante a líquen, que secretava uma quantidade surpreendente de suco. Eles escorregaram e chapinharam por ela, despertando enxames de estranhos pássaros dentados, que dispararam furiosamente ao redor de suas cabeças e os cortaram com as lâminas de serra afiadas na parte de trás de suas pernas. Por mais irritantes que fossem, podiam ser afastados com galhos arrancados das árvores, e sua presença conotava a ausência dos mortíferos carnívoros da selva, permitindo um relaxamento temporário da vigilância e economizando os recursos do último flash gun.

Eles acamparam naquela "noite" à beira de uma dessas clareiras rochosas. Pela primeira vez em semanas havia parado de chover, embora o sol ainda estivesse encoberto. Vagamente no horizonte podia ser visto o primeiro dos contrafortes. Aqui eles reuniram alguns dos fungos gigantes e oblongos que os primeiros exploradores tomaram por blocos de pedra porosa por causa de seu tamanho e peso e, à força da aplicação abundante de pelotas de fogo, conseguiram incendiá-los. O calor não acrescentava nada ao seu conforto, mas os secava e permitia que dormissem sem serem molestados.

Uma enguia alada incauta serviu como café da manhã, e logo eles estavam a caminho daquelas colinas convidativas. Tinha começado a chover de novo, mas a pior parte da jornada havia passado. Se conseguissem alcançar o topo de uma das montanhas, havia uma boa chance de serem vistos e resgatados por seu navio de socorro, desde que não morressem de fome primeiro. O aviador usaria as montanhas como base para procurar a estação comercial, e era concebível que o capitão pudesse realmente ter antecipado sua aventura desesperada e os procurasse nas Montanhas da Perdição.

Eles haviam cruzado várias cordilheiras do sopé e estavam começando a se parabenizar quando a luz difusa de cima foi repentinamente apagada. Estava chovendo de novo e, acima do trovão com eco aumentado, eles ouviram um guincho estridente.

"Uma serpente de teia!" Gunga gritou, jogando-se no chão.

Forepaugh entrou em uma fenda na rocha ao seu lado. Na hora certa. Uma grande cabeça grotesca caiu sobre ele, com muitas presas como um dragão medieval. Entre os olhos de obsidiana havia uma fissura de onde emanava um lamento e um odor fétido. Centenas de pernas curtas e com garras deslizavam nas rochas sob um corpo longo e sinuoso. Então pareceu saltar no ar novamente. Teias cresceram tensas entre as pernas, dedilhando enquanto pegavam um forte vento morro acima. Mais uma vez, voltou-se para o ataque e errou. Desta vez, Forepaugh estava pronto para isso. Ele atirou nele com sua pistola flash.

Nada aconteceu. O nevoeiro impossibilitava o disparo preciso e a arma não tinha mais a potência anterior. A serpente da teia continuou a correr para frente e para trás sobre suas cabeças.

"Acho que é melhor corrermos", Forepaugh murmurou.

"Vá em frente!"

Eles deixaram cautelosamente seus esconderijos. Instantaneamente, a serpente caiu novamente, persistente, embora imprecisa. Acertou o local de seu primeiro esconderijo e errou.

"Corre!"

Eles estenderam seus músculos cansados ao máximo, mas logo ficou claro que não poderiam escapar por muito tempo. Uma parede de pedra em seu caminho os salvou.

"Buraco!" o marciano engasgou.

Forepaugh o seguiu até a fenda rochosa. Havia uma forte corrente de ar seco, e teria sido a próxima impossível segurar o marciano, então Forepaugh permitiu que ele conduzisse em direção à fonte do rascunho. Desde que levasse para as montanhas, ele não se importava.

A passagem natural estava desocupada. Evidentemente, seu frescor e secura o tornavam insustentável para a maior parte da vida de Inra, amante da umidade e do calor. No entanto, o chão era tão liso que devia ter sido nivelado artificialmente. Iluminação fraca foi fornecida pelas próprias rochas. Eles pareciam estar cobertos por alguma vegetação fosforescente microscópica.

Depois de centenas de voltas e curvas e intermináveis galerias retas, a fenda tornou-se mais acentuada para cima, e eles tiveram um período de escalada difícil. Eles devem ter percorrido vários quilômetros e escalado pelo menos 20.000 pés. O ar tornou-se visivelmente rarefeito, o que apenas animou Gunga, mas desacelerou o homem da Terra. Mas finalmente chegaram ao fim da fenda. Eles não podiam ir mais longe, mas acima deles, pelo menos 500 pés mais alto, eles viram um pedaço redondo do céu, um céu azul milagrosamente brilhante!

"Um cano!" Forepaugh gritou.

Ele já tinha ouvido falar dessas estruturas misteriosas, quase fabulosas, às vezes relatadas por viajantes que passavam. Diretos e verdadeiros, lisos como vidro e aparentemente imunes aos elementos, eles foram ocasionalmente vistos no topo das montanhas mais altas - vistos apenas por alguns momentos antes de serem novamente escondidos pelas nuvens. Eram observatórios de alguma raça antiga, colocados assim para penetrar os mistérios do espaço sideral? Eles descobririam.

O interior do cano tinha anéis de metal em ziguezague, convenientemente espaçados para facilitar a escalada. Com Gunga na liderança, logo chegaram ao topo. Mas não exatamente.

"Eh?" disse Forepaugh.

"Uh?" disse Gunga.

Não houve um som, mas um comando distinto e definido foi registrado em suas mentes.

"Pare!"

Eles tentaram subir mais alto, mas não conseguiram soltar as mãos. Eles tentaram descer, mas não conseguiram abaixar os pés.

A luz agora estava relativamente brilhante e, como por ordem, seus olhos procuraram a parede oposta. O que eles viram deu a seus nervos cansados uma emoção desagradável - uma massa de matéria pastosa de cor verde-azulada com cerca de um metro de diâmetro, com algo que parecia um cisto cheio de líquido transparente perto de seu centro.

E essa coisa começou a fluir ao longo das hastes, assim como o alcatrão flui. Da massa estendeu-se um pseudópode; tocou no braço de Gunga. Instantaneamente o braço estava em carne viva e sangrando. Aterrorizado, imóvel, ele se contorcia em agonia. O pseudópode voltou à massa principal, desaparecendo em seu interior com a tira de pele ensanguentada.

Sua atenção estava tão centrada no desafortunado marciano que seu controle escapou de Forepaugh. Pegando sua pistola flash, ele posicionou o localizador para uma pequena área e apontou para a coisa, com a intenção de queimá-la até o nada. Mas novamente sua mão foi detida. Contra o máximo de sua força de vontade, seus dedos se abriram, deixando a pistola cair. O líquido no cisto dançava e borbulhava. Estava rindo dele? Ele tinha lido sua mente, frustrou sua vontade novamente.

Novamente um pseudópode se estendeu e uma tira de carne vermelha crua aderiu a ele e foi consumida. Uma raiva louca convulsionou o homem da Terra. Ele deveria se jogar com unhas e dentes no monstro? E ser engolido?

Ele pensou no revólver de seis tiros. Isso o emocionou.

Mas isso não o faria largar isso também?

Um flash de astúcia atávica veio a ele.

Ele começou a reiterar em sua mente um certo pensamento.

"Essa coisa é para que eu possa te ver melhor - essa coisa é para que eu possa te ver melhor."

Ele disse isso várias vezes, com todas as paixão e devoção da oração de um celibatário sobre uma fonte de urânio.

"Essa coisa é inofensiva, mas vai me fazer ver você melhor!"

Lentamente, ele sacou o revólver de seis tiros. De alguma forma oculta, ele sabia que o estava observando.

"Oh, isso é inofensivo! Este é um instrumento para ajudar meus olhos fracos! Isso me ajudará a perceber sua maestria! Isso me permitirá conhecer sua verdadeira grandeza. Isso me permitirá conhecê-lo como um deus."

Foi complacência ou suspeita que agitou o líquido no cisto tão suavemente? Era suscetível à lisonja? Ele mirou ao longo do cano.

"Em outro momento, sua grande inteligência me dominará", proclamou sua mente superficial desesperadamente, enquanto o subconsciente apertava o gatilho. E com isso o líquido claro explodiu em um tumulto de alarme. Tarde demais. Forepaugh ficou mole, mas não antes de disparar uma bala revestida de aço que estilhaçou o cisto mental do habitante do cachimbo. Uma dor horrível percorreu cada fibra e nervo. Ele estava seguro nos braços de Gunga, sendo carregado até o topo do cano para o ar limpo e seco, e o abençoado sol escaldante.

O habitante do cachimbo estava morrendo. Uma massa viscosa e inerte, caiu cada vez mais baixo, perdeu o contato por fim, estilhaçou-se em lodo no fundo.

Sol milagroso! Por luxuosos quinze minutos eles assaram ali no topo do cachimbo, a única coisa sólida em um mar de nuvens até onde a vista alcançava. Mas não! Era um ponto circular contra o branco brilhante das nuvens e estava se aproximando rapidamente. Em poucos minutos, transformou-se no Comet, nave rápida de substituição das linhas Terrestial, Inranian, Genidian e Zydian, Inc. Com um zumbido baixo de seus motores de repulsão, ela encostou ao lado. Ganchos foram presos e portas abertas. Um oficial subalterno e uma equipe de trabalhadores a obrigaram a jejuar.

"O que diabos está acontecendo aqui?" perguntou o arrogante pequeno terrestre que era o capitão, saindo e inspecionando os náufragos. "Estamos procurando por você desde que sua onda direcional falhou. Mas entre, entre!"

Ele abriu o caminho para seu camarote, enquanto o cirurgião do navio assumiu o comando de Gunga. Fechando a porta com cuidado, ele vasculhou o fundo de seu armário e tirou um frasco.

"Cuidado nunca é demais", observou ele, enchendo um pequeno copo para si e outro para o convidado. "Sempre pode ser um bisbilhoteiro para me denunciar. Mas diga: você é procurado na sala de rádio."

"Sala de rádio nada! Quando vamos comer?"

"Imediatamente, mas é melhor você falar com ele. Um colega da Agência Interplanetária de Notícias quer que você transmita uma história protegida por direitos autorais. Bom para cerca de três anos de salário, meu velho."

"Tudo bem. Vou vê-lo" - com um suspiro feliz - "assim que enviar uma mensagem pessoal."

