The Dog's Tale: uma história em quadrinhos pós-apocalíptica curta

Como e por que fiz este quadrinho

Um desafio de contar histórias

Esta história em quadrinhos é resultado de um desafio que me propus a me tornar um melhor contador de histórias. Claro, eu poderia ter escrito contos. No entanto, como também queria melhorar minhas habilidades como artista, decidi combinar minhas habilidades artísticas e narrativas e fazer quadrinhos. Por que desenhar e escrever separadamente, quando posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo?





Eu tive a ideia para esta história em quadrinhos há algumas semanas, mas não sabia como contar a história, especialmente em um formato tão curto. Então, dediquei um tempo para pensar e pensar sobre a história que queria contar e como poderia torná-la interessante e agradável de ler, mantendo-a bem curta ao mesmo tempo (não quero fazer quadrinhos longos ou gráficos romances, ainda!).





Acho que o que me ajudou, no final das contas, foi lembrar como as histórias são contadas nos filmes . O cinema muitas vezes nos mostra que algo aconteceu sem realmente nos dizer o que aconteceu; eles nos mostram as consequências do evento e nos permitem inferir o que deve ter acontecido. Foi o que tentei aqui, incluindo uma sequência final de "fotos" semelhantes do cachorro chegando à Colônia de Jamestown, mas sem seu dono.





Cenário e Temas

A história em quadrinhos se passa em um futuro distópico em algum lugar do meio-oeste. Um homem e seu cachorro vivem em um bunker protegido acima do solo. Devido aos eventos catastróficos causados pela guerra mundial e ao número de incidentes climáticos e biológicos, estar ao ar livre é uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer. No entanto, ficar dentro de casa não é possível, pois os recursos não duram para sempre e devem ser repostos. Junto com seu cachorro, o protagonista decide se mudar para um assentamento próximo em busca de recursos. Infelizmente, dos dois, apenas o cachorro sobrevive aos perigos do lado de fora e chega à colônia de Jamestown.





O tema da história é a perda e como, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há esperança.





O cachorro chegando sozinho na colônia mostra que mesmo que o cachorro tenha perdido o dono e o protagonista tenha perdido a vida, mas sua decisão de sair e tentar encontrar recursos não foi em vão. De certa forma, o cachorro é um símbolo de esperança e de como, quando tudo parece sem esperança, ainda há uma chance de as coisas melhorarem.

Influências e Design

Acho que a história é fortemente influenciada por vários filmes, livros e jogos distópicos que vi, li e joguei, como Mad Max, The Road, The Walking Dead e, é claro, Fallout. Tentei incorporar alguns dos elementos de que realmente gostei nessas histórias, ao mesmo tempo em que criei a minha própria história.





Não dediquei muito tempo ao design de personagens, pois queria que o foco estivesse na história e, honestamente, ainda não tenho as habilidades para chamá-lo de "design de personagem". Na verdade, é mais como "desenho de personagem" e design intuitivo. Mas espero que o cachorro tenha ficado bem fofo!





E, se você estiver interessado, toda a história em quadrinhos foi desenhada em preto e branco em cartões A6 usando um lápis HB para esboçar e canetas Copic para traçar e pintar. O lettering foi feito no Photoshop com a fonte Anime Ace 2 .





Espero que tenham gostado da história em quadrinhos e, por favor, deixe-me saber o que você pensa nos comentários!