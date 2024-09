The Dog's Tale: Une courte bande dessinée post-apocalyptique

Comment et pourquoi j'ai fait cette BD

Un défi de narration

Cette bande dessinée est le résultat d'un défi que je me suis lancé pour devenir un meilleur conteur. Bien sûr, j'aurais pu écrire des nouvelles. Cependant, parce que je voulais aussi améliorer mes compétences en tant qu'artiste, j'ai décidé de combiner mes compétences en narration et en art et de faire des bandes dessinées à la place. Pourquoi dessiner et écrire séparément, alors que je peux faire les deux en même temps ?





J'ai eu l'idée de cette BD il y a quelques semaines, mais je ne savais pas trop comment raconter l'histoire, surtout dans un format aussi court. Alors, j'ai pris mon temps pour réfléchir et réfléchir à l'histoire que je voulais raconter, et comment je pourrais la rendre intéressante et agréable à lire, en la gardant très courte en même temps (je ne veux pas faire de longues bandes dessinées ou graphiques romans, encore !).





Je pense que ce qui m'a aidé, en fin de compte, a été de me rappeler comment les histoires sont racontées dans les films . Le cinéma nous montre souvent que quelque chose s'est passé sans vraiment nous dire ce qui s'est passé ; ils nous montrent les conséquences de l'événement, et nous laissent déduire ce qui a dû se passer. C'est ce que j'ai essayé ici en incluant une dernière séquence de "plans" similaires du chien arrivant à Jamestown Colony, mais sans son propriétaire.





Cadre et thèmes

La bande dessinée se déroule dans un futur dystopique quelque part dans le Midwest. Un homme et son chien vivent dans un bunker hors-sol protégé. En raison des événements catastrophiques causés par la guerre mondiale et du nombre d'incidents climatiques et biologiques, être à l'extérieur est l'une des choses les plus dangereuses que l'on puisse faire. Cependant, rester à l'intérieur n'est pas possible car les ressources ne durent pas éternellement et doivent être reconstituées. Avec son chien, le protagoniste décide de déménager dans une colonie voisine à la recherche de ressources. Malheureusement, sur les deux, seul le chien survit aux périls de l'extérieur et arrive à Jamestown Colony.





Le thème de l'histoire est la perte, et comment même dans les moments les plus sombres, il y a encore de l'espoir.





Le chien arrivé à la colonie montre à lui seul que même si le chien a perdu son propriétaire et que le protagoniste a perdu la vie, sa décision de sortir et d'essayer de trouver des ressources n'a pas été vaine. D'une certaine manière, le chien est un symbole d'espoir, et comment, quand tout semble sans espoir, il y a encore une chance que les choses s'améliorent.

Influences et conception

Je pense que l'histoire est fortement influencée par un certain nombre de films, de livres et de jeux dystopiques que j'ai vus, lus et joués, tels que Mad Max, The Road, The Walking Dead et, bien sûr, Fallout. J'ai essayé d'incorporer certains des éléments que j'aimais vraiment dans ces histoires, tout en m'appropriant l'histoire.





Je n'ai pas consacré beaucoup de temps à la conception des personnages car je voulais que l'accent soit mis sur l'histoire et honnêtement, je n'ai toujours pas les compétences nécessaires pour l'appeler "character design". Au contraire, il s'agit plutôt d'un "dessin de personnage" et d'un design intuitif. Mais j'espère que le chien s'est avéré assez mignon!





Et, si cela vous intéresse, toute la bande dessinée a été dessinée en noir et blanc sur des cartes A6 à l'aide d'un crayon HB pour les croquis et de stylos Copic pour le travail au trait et l'encrage. Le lettrage a été fait dans Photoshop avec la police Anime Ace 2 .





J'espère que la BD vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires !