Astounding Stories of Super-Science, março de 1930, por Astounding Stories

Bandidos da Lua: Capítulo IX. O Assassinato em A 22

"BOM DEUS, o que foi isso?" O rosto do Dr. Frank ficou branco à luz das estrelas. Snap ficou como uma estátua de horror.

O convés aqui estava remendado como sempre, brilho prateado das portas do convés. As espreguiçadeiras vazias estavam por perto. O grito foi silenciado, mas agora ouvimos uma comoção lá dentro – o barulho de portas de cabines se abrindo; perguntas de passageiros assustados; a correria dos pés.

Eu encontrei minha voz. “Anitta! Anita Príncipe!”

"Vamos!" gritou Snap. "Foi isso 333a menina Prince? Também achei! Em seu camarote, A 22!” Ele estava correndo para o arco do salão.

Dr. Frank e eu seguimos. Percebi que passamos pela porta e janela do convés do A 22. Mas elas estavam escuras e evidentemente fechadas por dentro. O salão escuro estava em tumulto; passageiros em pé nas portas de suas cabines. Ouvi Sir Arthur Coniston:

"Eu digo, o que foi isso?"

“Ali,” disse outro homem. “Volte para dentro, Martha.” Ele empurrou a esposa para trás. "Senhor. Haljan! Ele me puxou quando passei.

Eu gritei: “Voltem para seus quartos! Queremos ordem aqui - fique para trás!

Chegamos às portas gêmeas da A 22 e da A 20. Ambas estavam fechadas. O Dr. Frank estava à frente de Snap e de mim. Ele parou ao ouvir a voz do capitão Carter atrás de nós.

“Foi de lá? Espere um momento!"

Carter correu para cima; ele tinha um grande projetor de raios de calor na mão. Ele nos empurrou para o lado. “Deixe-me entrar primeiro. A porta está lacrada? Gregg, mantenha aqueles passageiros para trás!

A porta não estava lacrada. Carter irrompeu na sala. Eu o ouvi ofegar, "Bom Deus!"

Snap e eu empurramos para trás três ou quatro passageiros lotados, e naquele instante o Dr. Frank tinha entrado e saído da sala novamente.

“Houve um acidente! Volte, Gregg! Snap, ajude-o a manter a multidão afastada. Ele me empurrou com força.

De dentro, Carter gritava: “Mantenha-os fora! Onde você está, Frank? Volte aqui! Envie um flash para Balch - eu quero Balch!

Dr. Frank voltou para o quarto e bateu a porta da cabine em cima de Snap e eu. Eu estava desarmado – havia emprestado meu cilindro para o guarda no corredor inferior. Arma na mão, Snap forçou os passageiros em pânico a voltarem para seus quartos.

"Está tudo bem! Um acidente! A senhorita Prince está ferida.

Snap tranquilizou-os loquazmente; mas ele não sabia mais sobre isso do que eu. Moa, com uma camisola apertada em torno de sua figura alta e magra, aproximou-se de mim.

“O que aconteceu, Set Haljan?”

Olhei em volta procurando seu irmão Miko, mas não o vi.

“Um acidente,” eu disse curtamente. “Volte para o seu quarto. Ordens do capitão.

Ela me olhou e depois recuou. Snap estava ameaçando todo mundo com seu cilindro. Balch correu para cima. “Que diabos? Onde está Carter?

"Lá." Eu bati em A 22. Ele abriu com cautela. Eu podia ver apenas Carter, mas ouvi a voz murmurante do Dr. Frank através da porta interna de conexão com a A 20.

O capitão disse asperamente: “Saia, Haljan! Ah, é você, Balch? Entre." Ele admitiu o oficial mais velho e bateu a porta novamente na minha cara. E imediatamente reabriu.

“Gregg, mantenha os passageiros quietos. Diga-lhes que está tudo bem. A senhorita Prince ficou com medo, só isso. Então vá até a torre. Conte a Blackstone o que aconteceu.

“Mas eu não sei o que aconteceu,” eu protestei miseravelmente.

Carter era sombrio e branco. Ele sussurrou: “Acho que pode acabar sendo um assassinato, Gregg! Não, ainda não está morto - Dr. Frank está tentando––Não fique parado aí feito um idiota, cara! Vá para a torre! Verifique nossa trajetória––não––espere––”

O capitão estava quase incoerente. “Espere um minuto, eu não quero dizer isso! Diga a Snap para vigiar sua sala de helio. Gregg, você e Blackstone fiquem na sala de mapas. Arme-se e guarde nossas armas. Por Deus, esse assassino, seja ele quem for...”

Eu gaguejei, “Se—se ela morrer—você vai nos avisar?”

Ele olhou para mim de forma estranha. "Eu estarei lá agora, Gregg."

Ele bateu a porta na minha cara.

Segui suas ordens, mas foi como um sonho de horror. A turbulência do navio gradualmente se acalmou. Snap foi para a sala de helio; Blackstone e eu sentamos 334na minúscula sala de mapas de aço. Quanto tempo passou, eu não sei. Eu estava confuso. Anita dói! Ela pode morrer... Assassinada.... Mas por quê? Por quem? George Prince estava em seu próprio quarto quando o ataque aconteceu? Achei que agora me lembrava de ter ouvido o murmúrio baixo de sua voz lá com o Dr. Frank e Carter.

Onde estava Miko? Isso me apunhalou. Eu não o tinha visto entre os passageiros no salão.

CARTER entrou na sala de mapas. “Gregg, você vai para a cama – você parece um fantasma!”

"Mas--"

“Ela não está morta – ela pode viver. Dr. Frank e seu irmão estão com ela. Eles estão fazendo tudo o que podem.” Ele nos contou o que havia acontecido. Anita e George Prince estavam dormindo, cada um em seu quarto. Alguém desconhecido havia aberto a porta do corredor de Anita.

“Não estava lacrado?” Eu exigi.

"Sim. Mas o intruso abriu.

“Explou? Não pensei que estivesse quebrado.”

“Não estava quebrado. O assaltante abriu de alguma forma, e agrediu a Srta. Prince - atirou em seu peito com um raio de calor. O pulmão esquerdo.

"Ela está consciente?" perguntou Balch.

"Sim. Mas ela não viu quem fez isso. Príncipe também não. O grito dela o acordou, mas o intruso evidentemente fugiu pela porta do corredor da A 22, por onde entrou.”

Fiquei fraco e abalado na entrada da sala de mapas. “Um filho pequeno, moldado na imagem gentil de sua mãe. Mas com a força de seu pai...” Mas Anita – morrendo, talvez; e todos os meus sonhos estavam desaparecendo em uma memória do que poderia ter sido.

“Você vai para a cama, Gregg – nós não precisamos de você.”

Eu estava feliz o suficiente para fugir. Eu me deitava por uma hora e depois ia para o camarote de Anita. Eu exigiria que o Dr. Frank me deixasse vê-la, mesmo que apenas por um momento.

EU FUI para o espaço do convés da popa onde meu cubículo estava localizado. Minha mente estava confusa, mas algum instinto dentro de mim me fez verificar os lacres de minha porta e janela. Eles estavam intactos. Entrei cautelosamente, acendi o dimmer das lâmpadas tubulares e vasculhei a sala. Tinha apenas um beliche, minha pequena escrivaninha, uma cadeira e um roupão.

Não havia nenhuma evidência de qualquer intruso aqui. Acionei o alarme de porta e janela. Então eu audiofonei para a sala de helio.

"Foto?"

"Sim."

Contei a ele sobre Anita. Carter nos interrompeu da sala de mapas. “Parem com isso, seus tolos!”

Nós cortamos. Completamente vestida, joguei-me na cama. Anita pode morrer....

Devo ter caído em um sono torturado. Acordei com o som do meu despertador. Alguém estava mexendo na minha porta! Então a campainha cessou; o saqueador lá fora deve ter encontrado uma maneira de silenciá-lo. Mas tinha feito o seu trabalho – me despertou.

Apaguei a luz; meu cubículo era escuro estígio. Um cilindro de calor estava no suporte do beliche sobre minha cabeça; Procurei-o, soltei-o suavemente.

Eu estava totalmente acordado. Alerta. Eu podia ouvir um fraco crepitar - alguém do lado de fora tentando destrancar a porta. Na escuridão, com o cilindro na mão, rastejei para fora do beliche. Agachado na porta. Desta vez eu capturaria ou mataria este ladrão noturno.

O crepitar era levemente audível. O selo da minha porta estava quebrando. Num impulso, estendi a mão para a porta e a abri.

Ninguém lá! O segmento estrelado do convés estava vazio. Mas eu saltei e atingi um corpo sólido, agachado na porta. Um homem gigante. Miko!

Sua túnica metálica eletrônica queimou minhas mãos. Eu me lancei contra ele – estava quase tão surpreso quanto ele. Eu atirei, mas a pontada de calor evidentemente não o atingiu.

O choque do meu encontro fechou o circuito 335sua túnica; ele se materializou à luz das estrelas. Um encontro breve e selvagem. Ele tirou a arma da minha mão. Ele deixou cair a tocha de hidrogênio e tentou me agarrar. Mas eu me contorci para longe de seu aperto.

"Então é você!"

“Fique quieto, Gregg Haljan! Eu só quero conversar.

Sem aviso, uma punhalada de brilho disparou de uma arma em sua mão. Isso me pegou. Correu como gelo em minhas veias. Agarrou e entorpeceu meus membros.

Caí desamparado no convés. Nervos e músculos paralisados. Minha língua era grossa e inerte. Eu não conseguia falar, nem me mover. Mas eu podia ver Miko curvado sobre mim. E ouvi-lo:

“Eu não quero matar você, Haljan. Nós precisamos de você."

Ele me pegou como um pacote em seus braços enormes; carregou-me rapidamente pelo convés deserto.

A helio-sala de Snap na rede sob o domo estava diagonalmente acima. Uma luz branca actínica disparou dela – nos pegou, nos banhou. Snap estava acordado; tinha ouvido a leve comoção do nosso encontro.

Sua voz soou estridente: “Pare! Eu atiro!” Sua sirene de alerta tocou para despertar o navio. Seu holofote se agarrou a nós.

Miko correu comigo alguns passos. Então ele xingou e me largou, fugiu. Caí como um saco de carboneto no convés. Meus sentidos desapareceram na escuridão....

“Ele está bem agora.”

Eu estava na sala de mapas, com o capitão Carter, Snap e o Dr. Frank curvados sobre mim. O cirurgião disse,

"Você pode falar agora, Gregg?"

Eu tentei. Minha língua era grossa, mas se movia. "Sim."

Logo fui revivido. Sentei-me, com o Dr. Frank esfregando-me vigorosamente.

"Estou bem." Contei a eles o que havia acontecido.

O capitão Carter disse abruptamente: “Sim, nós sabemos disso. E foi Miko também quem matou Anita Prince. Ela nos contou antes de morrer.

“Morreu!...” Levantei-me de um salto. "Ela morreu...."

“Sim, Gregg. Uma hora atrás, Miko entrou em seu camarote e tentou forçá-la a amá-la. Ela o repeliu - ele a matou.

Isso me surpreendeu. E então, com pressa, veio o pensamento: “Ele diz que Miko a matou...”

Eu me ouvi gaguejando: “Por que – por que devemos pegá-lo!” Eu juntei minha inteligência; uma onda de ódio me invadiu; um desejo selvagem de vingança.

“Por que, por Deus, onde ele está? Por que você não vai buscá-lo? Vou pegá-lo... vou matá-lo, estou lhe dizendo!

“Calma, Gregg!” Dr. Frank me agarrou.

O capitão disse gentilmente: “Sabemos como você se sente, Gregg. Ela nos contou antes de morrer.

“Vou trazê-lo aqui para você! Mas vou matá-lo, estou lhe dizendo!

“Não, você não vai, rapaz. Você está histérica agora. Não queremos que ele seja morto, nem mesmo atacado. Ainda não. Explicaremos mais tarde.”

Eles me sentaram, me acalmando.

Anitta morta. A porta do jardim brilhante estava fechada. Um breve vislumbre, dado a mim e a ela, do que poderia ter sido. E agora ela estava morta....

