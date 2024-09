Astounding Stories of Super-Science, mars 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . Brigands de la Lune : Chapitre IX.

Histoires étonnantes de super-science, mars 1930 : Brigands de la Lune - Chapitre IX. Le meurtre dans A 22

« BON DIEU, qu'est-ce que c'était ? Le visage du Dr Frank était devenu blanc à la lumière des étoiles. Snap se tenait comme une statue d'horreur.

Le pont ici a été patché comme toujours, l'éclat argenté des ports du pont. Les transats vides se tenaient debout. Le cri s'était apaisé, mais nous entendions maintenant une agitation à l'intérieur – le grincement des portes de la cabine qui s'ouvraient ; questions de passagers effrayés; la course des pieds.

J'ai trouvé ma voix. "Anita ! Anita Prince !

"Allez!" cria Snap. "Était-ce 333la fille Prince? je le pensais aussi ! Dans sa cabine, A 22 ! Il se précipitait vers l'arche du salon.

Le Dr Frank et moi avons suivi. Je me suis rendu compte que nous avions dépassé la porte du pont et la fenêtre du A 22. Mais elles étaient sombres et évidemment fermées à l'intérieur. Le salon sombre était en ébullition ; passagers debout à la porte de leur cabine. J'ai entendu sir Arthur Coniston :

"Je dis, qu'est-ce que c'était?"

« Là-bas », dit un autre homme. "Reviens à l'intérieur, Martha." Il a repoussé sa femme. "M. Haljan !" Il m'a pincé au passage.

J'ai crié : « Retournez dans vos chambres ! Nous voulons de l'ordre ici, retenez-vous !

Nous sommes arrivés aux portes jumelles de A 22 et A 20. Les deux étaient fermées. Le Dr Frank était en avance sur Snap et moi. Il s'arrêta au son de la voix du Capitaine Carter derrière nous.

« C'était de là-dedans ? Attendez un moment!"

Carter se précipita ; il avait un grand projecteur à rayons thermiques dans sa main. Il nous a mis de côté. « Laissez-moi entrer en premier. La porte est-elle scellée ? Gregg, retiens ces passagers !

LA porte n'était pas scellée. Carter fit irruption dans la pièce. Je l'ai entendu haleter : "Bon Dieu !"

Snap et moi avons repoussé trois ou quatre passagers encombrés, et à cet instant, le Dr Frank était entré dans la pièce et en était ressorti.

« Il y a eu un accident ! Reviens, Gregg ! Snap, aidez-le à éloigner la foule. Il m'a poussé de force.

De l'intérieur, Carter criait : « Tenez-les dehors ! Où es-tu, Franck ? Reviens ici! Envoyez un flash pour Balch – je veux Balch !

Le Dr Frank est retourné dans la pièce et a cogné la porte de la cabine sur Snap et moi. J'étais désarmé – j'avais prêté mon cylindre au garde du couloir inférieur. Arme à la main, Snap força les passagers paniqués à retourner dans leurs chambres.

"C'est bon! Un accident! Miss Prince est blessée.

Snap les rassura avec désinvolture ; mais il n'en savait pas plus que moi. Moa, avec une robe de nuit serrée autour de sa silhouette mince et haute, s'est approchée de moi.

« Que s'est-il passé, Set Haljan ?

J'ai cherché son frère Miko, mais je ne l'ai pas vu.

« Un accident », dis-je brièvement. « Retourne dans ta chambre. Ordres du capitaine.

Elle m'a regardé puis s'est retirée. Snap menaçait tout le monde avec son cylindre. Balch se précipita. "Et bon sang ? Où est Carter ?

"Là-bas." J'ai cogné sur A 22. Il s'est ouvert prudemment. Je ne pouvais voir que Carter, mais j'entendis la voix murmurante du Dr Frank à travers la porte intérieure reliant à A 20.

LE capitaine grinça : « Sortez, Haljan ! Oh, c'est toi, Balch ? Entrez." Il a fait entrer l'officier plus âgé et a de nouveau claqué la porte sur moi. Et l'a immédiatement rouvert.

« Gregg, fais taire les passagers. Dites-leur que tout va bien. Miss Prince a eu peur, c'est tout. Montez ensuite vers la tourelle. Dites à Blackstone ce qui s'est passé.

"Mais je ne sais pas ce qui s'est passé," protestai-je misérablement.

Carter était sombre et blanc. Il a chuchoté : « Je pense que ça pourrait s'avérer être un meurtre, Gregg ! Non, pas encore mort––Dr. Frank essaie––Ne reste pas là comme un con, mec ! Allez à la tourelle ! Vérifier notre trajectoire––non––attendre–– »

Le capitaine était presque incohérent. « Attendez une minute, je ne veux pas dire ça ! Dites à Snap de surveiller sa salle d'hélio. Gregg, toi et Blackstone restez dans la salle des cartes. Armez-vous et gardez nos armes. Par Dieu, ce meurtrier, quel qu'il soit..."

J'ai bégayé : « Si… si elle meurt…, nous enverrez-vous un mot ?

Il me regarda étrangement. "J'y serai tout à l'heure, Gregg."

Il a claqué la porte sur moi.

J'ai suivi ses ordres, mais c'était comme un rêve d'horreur. Le tumulte du navire s'est peu à peu calmé. Snap est allé dans la salle de l'hélio; Blackstone et moi nous sommes assis 334dans la minuscule salle des cartes en acier. Combien de temps a passé, je ne sais pas. J'étais confus. Anita blessée ! Elle pourrait mourir... Assassinée... Mais pourquoi ? Par qui? George Prince était-il dans sa chambre au moment de l'attaque ? Je pensais maintenant que je me souvenais d'avoir entendu le faible murmure de sa voix là-dedans avec le Dr Frank et Carter.

Où était Miko ? Ça m'a poignardé. Je ne l'avais pas vu parmi les passagers du salon.

CARTER entra dans la salle des cartes. « Gregg, tu vas te coucher, tu ressembles à un fantôme !

"Mais--"

« Elle n'est pas morte – elle peut vivre. Le Dr Frank et son frère sont avec elle. Ils font tout ce qu'ils peuvent. » Il nous a raconté ce qui s'était passé. Anita et George Prince avaient tous les deux dormi, chacun dans leur chambre respective. Un inconnu avait ouvert la porte du couloir d'Anita.

« N'était-il pas scellé ? demandai-je.

"Oui. Mais l'intrus l'a ouvert.

« L'éclater ? Je ne pensais pas qu'il était cassé.

« Il n'était pas cassé. L'agresseur l'a ouvert d'une manière ou d'une autre et a agressé Miss Prince - lui a tiré une balle dans la poitrine avec un rayon de chaleur. Son poumon gauche.

« Elle est consciente ? demanda Balch.

"Oui. Mais elle n'a pas vu qui l'a fait. Prince non plus. Son cri l'a réveillé, mais l'intrus s'est manifestement enfui par la porte du couloir du A 22, par où il est entré.

Je me tenais faible et ébranlé à l'entrée de la salle des cartes. « Un petit fils, moulé à l'image douce de sa mère. Mais avec la force de son père... » Mais Anita, peut-être mourante ; et tous mes rêves se fondaient dans un souvenir de ce qui aurait pu être.

"Tu vas te coucher, Gregg - nous n'avons pas besoin de toi."

J'étais assez content de m'en aller. Je m'allongeais pendant une heure, puis j'allais à la cabine d'Anita. J'exigerais que le Dr Frank me laisse la voir, ne serait-ce qu'un instant.

Je me suis rendu sur le pont arrière où se trouvait mon cubby. Mon esprit était confus, mais un instinct en moi m'a fait vérifier les scellés de ma porte et de ma fenêtre. Ils étaient intacts. J'entrai prudemment, allumai le gradateur des tubes et fouillai la pièce. Il n'y avait qu'une couchette, mon petit bureau, une chaise et un peignoir.

Il n'y avait aucune preuve d'intrus ici. J'ai mis mon alarme de porte et de fenêtre. Ensuite, j'ai écouté la salle de l'hélio.

"Instantané?"

"Oui."

Je lui ai parlé d'Anita. Carter nous a coupés depuis la salle des cartes. « Arrêtez ça, imbéciles !

Nous avons coupé. Tout habillé, je me suis jeté sur mon lit. Anita pourrait mourir...

J'ai dû tomber dans un sommeil torturé. J'ai été réveillé par le son de ma sonnerie d'alarme. Quelqu'un a trafiqué ma porte ! Puis le buzzer a cessé; le maraudeur à l'extérieur a dû trouver un moyen de le faire taire. Mais il avait fait son travail - m'a réveillé.

j'avais éteint la lumière; mon cubby était Stygian dark. Un chauffe-cylindre était dans le support de la couchette au-dessus de ma tête; Je l'ai cherché, je l'ai détaché doucement.

J'étais complètement éveillé. Alerte. Je pouvais entendre un léger grésillement – quelqu'un à l'extérieur essayait de desceller la porte. Dans l'obscurité, cylindre à la main, je me suis glissé hors de la couchette. Accroupi à la porte. Cette fois, je capturerais ou tuerais ce rôdeur nocturne.

LE grésillement était faiblement audible. Mon joint de porte se brisait. Sur une impulsion, j'ai tendu la main vers la porte, l'ai ouverte d'un coup sec.

Personne ici! Le segment de pont éclairé par les étoiles était vide. Mais j'avais bondi, et j'ai heurté un corps solide, accroupi dans l'embrasure de la porte. Un homme géant. Miko !

Sa robe métallique électronisée me brûlait les mains. Je me suis jeté contre lui – j'étais presque aussi surpris que lui. J'ai tiré, mais le coup de chaleur l'a évidemment manqué.

Le choc de ma rencontre en circuit fermé 335sa robe ; il s'est matérialisé à la lumière des étoiles. Une rencontre brève et sauvage. Il a frappé l'arme de ma main. Il avait laissé tomber sa torche à hydrogène et avait essayé de me saisir. Mais je me suis détourné de son emprise.

"Alors c'est toi !"

« Taisez-vous, Gregg Haljan ! Je veux seulement parler.

Sans avertissement, un coup d'éclat tiré d'une arme dans sa main. Ça m'a attrapé. A coulé comme de la glace dans mes veines. J'ai saisi et engourdi mes membres.

Je suis tombé impuissant sur le pont. Nerfs et muscles paralysés. Ma langue était épaisse et inerte. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. Mais je pouvais voir Miko se pencher sur moi. Et écoutez-le :

« Je ne veux pas te tuer, Haljan. Nous avons besoin de toi."

Il m'a recueilli comme un paquet dans ses bras énormes; m'emporta rapidement sur le pont désert.

La salle hélio de Snap dans le réseau sous le dôme était en diagonale au-dessus. Une lumière actinique blanche en jaillit –– nous attrapa, nous baigna. Snap était réveillé ; avait entendu le léger vacarme de notre rencontre.

Sa voix sonnait stridente : « Arrêtez ! Je vais tirer ! Sa sirène d'avertissement retentit pour réveiller le navire. Son projecteur s'est accroché à nous.

Miko a couru avec moi quelques pas. Puis il a juré et m'a laissé tomber, s'est enfui. Je suis tombé comme un sac de carbure sur le pont. Mes sens se sont évanouis dans le noir...

"IL va bien maintenant."

J'étais dans la salle des cartes, avec le Capitaine Carter, Snap et le Dr Frank penchés sur moi. Le chirurgien a dit,

« Peux-tu parler maintenant, Gregg ?

Je l'ai essayé. Ma langue était épaisse, mais elle bougeait. "Oui."

Je fus bientôt ressuscité. Je m'assis, le Dr Frank me frottant vigoureusement.

"Je vais bien." Je leur ai dit ce qui s'était passé.

Le capitaine Carter dit brusquement : « Oui, nous le savons. Et c'est aussi Miko qui a tué Anita Prince. Elle nous l'a dit avant de mourir.

"Mort !..." J'ai bondi sur mes pieds. "Elle mourut...."

"Oui, Gregg. Il y a une heure, Miko est entrée dans sa cabine et a essayé de lui imposer son amour. Elle l'a repoussé, il l'a tuée.

Cela m'a frappé à blanc. Et puis avec précipitation est venue la pensée: "Il dit que Miko l'a tuée ...."

Je m'entendis balbutier : « Pourquoi… pourquoi nous devons l'attraper ! j'ai rassemblé mes esprits; un élan de haine m'envahit ; un désir fou de vengeance.

« Pourquoi, par Dieu, où est-il ? Pourquoi n'allez-vous pas le chercher ? Je vais l'avoir... je vais le tuer, je vous le dis !

« Doucement, Gregg ! Le Dr Frank m'a saisi.

Le capitaine dit doucement : « Nous savons ce que vous ressentez, Gregg. Elle nous l'a dit avant de mourir.

« Je vais vous l'amener ici ! Mais je vais le tuer, je vous le dis !

« Non, tu ne le feras pas, mon garçon. Tu es hystérique maintenant. Nous ne voulons pas qu'il soit tué, ni même attaqué. Pas encore. Nous expliquerons plus tard.

Ils m'ont fait asseoir, m'ont calmé.

Anita est morte. La porte du jardin étincelant était fermée. Un bref aperçu, donné à moi et à elle de ce qui aurait pu être. Et maintenant elle était morte...

À propos de la série de livres HackerNoon : nous vous proposons les livres techniques, scientifiques et perspicaces les plus importants du domaine public. Ce livre fait partie du domaine public.

Histoires étonnantes. 2009. Histoires étonnantes de super-science, mars 1930. Urbana, Illinois : Projet Gutenberg. Extrait en mai 2022 dehttps://www.gutenberg.org/files/29607/29607-h/29607-h.htm#BRIGANDS_OF_THE_MOON_THE_BOOK_OF_GREGG_HALJAN_BEGINNING_A_FOURPART_NOVEL

Cet eBook est destiné à être utilisé par n'importe qui, n'importe où, sans frais et avec presque aucune restriction. Vous pouvez le copier, le donner ou le réutiliser selon les termes de la licence Project Gutenberg incluse avec cet eBook ou en ligne sur www.gutenberg.org , situé à https://www.gutenberg.org/policy/license. html .