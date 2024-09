NFTs são mais do que crédito nas ruas, DAMNIT! Minha Frick'n HOUSE é On-Chain!

No notável artigo da Forbes “ NFTs são experiências, não coisas ”, de John Koetsier, John afirma: “Toda a história dos tokens não fungíveis até o momento tem sido uma espécie de combinação de Keystone Cops de Amazing New Possibilidade e Dumbest Thing Ever. Os opostos se atraem, aparentemente…. Por que a mania? Porque talvez, apenas talvez, a experiência seja mais do que a coisa.”

Ai. Quer dizer, talvez. Porém, muitos tecnólogos, inclusive eu, viram muito mais do que apenas uma experiência de NFTs, Johnny boy.

Vocês se lembram de 2014, a primeira cunhagem de NFT na cidade de Nova York? Se você estivesse lá, você se lembraria de Anil Dash e Kevin Mcoy abaixando a cabeça e mudando os pés para a saída depois que uma platéia riu deles no palco para sua apresentação sobre a imortalização da arte e a codificação de metadados como prova de propriedade no blockchain. Demorou vários anos para que as pessoas entrassem nesse vagão volátil de ideias revolucionárias e casos de uso na Web 3, que, francamente, as pessoas amam ou desprezam completamente . (Assim como a internet em 1995)



Como um dos primeiros investidores em DeFi e mantendo uma paixão pelo futuro das tecnologias blockchain e IPFS, sinto que grande parte do desdém da população em geral pelas tecnologias introdutórias chega de duas formas;

Falta de compreensão/educação ou;

soluções relevantes e fáceis de usar na vida cotidiana.

Poucos entenderam Bitcoin ou blockchain em 2014. Além disso, ninguém poderia imaginar blockchain gerando tokens não fungíveis; e como os NFTs dominariam o mundo financeiro, as notícias e a mídia e as indústrias globais de entretenimento. Mesmo no artigo mais recente e bem pesquisado de John na Forbes, você pode ver que poucos conseguem entender a utilidade no mundo real da tecnologia NFT.

Isso é até percebermos que nossas casas são ativos não fungíveis e a tecnologia de manutenção de registros digitais não vai desaparecer….



Pego chorando sobre o crash da criptomoeda? Crescer! Obtenha Aquisições Reais!

Uma vez que as trocas interromperam as negociações, a criptografia caiu, o estouro da bolha NFT e as stablecoin (s) que permanecerão anônimas; tosse-tosse, um era LUNA, totalmente RETK para todos - muitos irmãos criptográficos estão, de fato, se inscrevendo no McDonald's.

Ainda assim, de acordo com a CNBC, " Veja como os ultra-ricos estão investindo em 2022 ". 2022 foi considerado o ano para construir carteiras resistentes à inflação. Os membros do TIGER 21 estão convencidos de que a inflação será permanente, não transitória. 65% esperam que a inflação acelere no próximo ano. Eles aconselham alocar dinheiro para imóveis (propriedades industriais, prédios de apartamentos ) e criptomoedas. Fonte

Como metade da minha carreira criptográfica foi em stablecoins e NFTs, fiz minha cota de palestras sobre volatilidade e investimento cauteloso, especialmente no campo da tecnologia digital, já que ainda está em sua infância. A CNBC , na minha opinião, está correta, a tecnologia financeira é o futuro (e agora e nos últimos oito anos da minha vida), mas com o mercado, seria bom ter alguns imóveis enquanto o mundo desmorona.

Se você fosse como eu, a Família Bitcoin (grite para Didi e senhoras!) E outros, muitos de nós deixamos nossas casas tradicionais de família no espírito do sonho de Satoshi. Fugimos ou vendemos nossas casas para construir tecnologia ou compartilhar uma vida descentralizada e educação com o planeta.

Então, agora que o #DeFi é mais uma vez dominante, o TIGER 21 (também conhecido como gente já rica) me diz para comprar uma casa ... agora? neste mercado? Com meu $ BTC subvalorizado? Bem, poderia ser sábio, mas é acessível?

Se você for como eu, você está se perguntando, por que ninguém desenvolveu um modelo de tokennomics para estabilizar ativos digitais usando imóveis? Seria uma solução para a recomendação do TIGER 21 e da CNBC, diversificando os investimentos em seu portfólio em um ativo digital.

NFTs são principalmente lixo e você sabe disso

Em meio ao lixo NFT sendo inutilmente cunhado por multidões famintas por dinheiro, apenas aproveitando a próxima onda da moda, tenho compartilhado globalmente o dano que estamos causando ao mundo e como estamos obtendo uma ilustração ruim dessa tecnologia.

Durante uma viagem "Crypto Karen" (pare de me hashtag #CryptoKaren-por que você faz isso? Rude) - No meu caminho para dar uma palestra a todos, acidentalmente me deparei com uma solução emocionante enquanto falava em conferências na Flórida, EUA, na semana Bitcoin Miami. Entre não ficar impressionado com o monte de newbs na inundação em fintech, fiquei impressionado com uma coisa-

Por que fiquei impressionado? Tenho pregado sobre a cunhagem de ativos do mundo real no metaverso e a utilidade dos NFTs. Eu eduquei sobre a história e os casos de uso do mundo real, chorando, pedindo às pessoas que parassem de inventar coisas estúpidas, fazendo os geeks fintech parecerem idiotas e, por favor, parem de matar o planeta ----

De nada, @HackerNoon, co-fundador, Jay , estou com você e apoio suas postagens no Facebook, mesmo estando na prisão do FB atm. lol. <3

Depois descobri o reNFT e fiquei um pouco menos triste. Porque, cara, eles pareciam extraordinariamente interessantes e benéficos durante este pesadelo econômico para o qual todos acordamos.



O que é um reNFT?

Os criadores dessa tecnologia, Balcony DAO, observaram que um reNFT é o analógico digital dos imóveis tradicionais. Os reNFTs representam a participação acionária em um ativo gerador de receita do mundo real.

Os reNFTs armazenam todos os dados relacionados a imóveis na blockchain, simplificando a devida diligência e os processos de transações comerciais.

As organizações governamentais migrarão a manutenção de registros oficiais para blockchains públicos e privados para reconhecer escrituras e títulos digitais como prova de propriedade. A migração de dados na cadeia é útil; no entanto, não é necessário para imóveis fracionados.



O que é DAO Varanda?

Balcony DAO une tecnologia imobiliária e financeira para criar ativos aprimorados da Web 3.0. Como um potencial banco de investimentos Web 3.0, o Balcony DAO oferece soluções de financiamento digital para ativos do mundo real.

Balcony DAO está construindo um mercado que visa ser o Opensea para negociar ativos do mundo real.

A declaração de missão da Balcony DAO é democratizar o acesso à riqueza, permitindo investimentos imobiliários significativos para todos os lares. Eles pretendem usar a tecnologia blockchain e imóveis para fornecer à sua família segurança e infinitas oportunidades de investimento, criando um novo protocolo NFT que fraciona ativos do mundo real.

Qual é a diferença do DAO com varanda?

A Balcony visa democratizar o acesso a títulos NFT geradores de renda em nível de investimento, diretamente vinculados ao patrimônio do mundo real no mercado imobiliário.

Balcony DAO afirma que eles são os primeiros motores no espaço de tokenização de imóveis, criando um protocolo NFT totalmente novo, o reNFT, que é um NFT que hospeda com eficiência grandes quantidades de metadados associados a propriedades imobiliárias. Balcony acredita que esses metadados precisam ser cunhados no blockchain para autenticar ativos físicos e, ao mesmo tempo, trazer proveniência para seus investimentos.

“Proveniência”, pffff.



Sim, proveniência pode ser uma palavra esnobe; alguns dizem que os ricos usam para ficar mais ricos.

Para grande parte do mundo, a realidade é: estamos no meio de uma pandemia, a inflação está acima de 9% (admito, não exato, IMO), estamos em uma crise econômica, uma fome global se aproxima, guerras estão ocorrendo, e o desemprego está aumentando.

Portanto, seus "peeps de proveniência", ouçam!

Menos pessoas têm dinheiro para imóveis, criptomoedas, NFTs, gás e necessidades diárias. Infelizmente, mesmo as baleias mais gigantes têm algumas carteiras de camarão neste mergulho atm.

Curiosamente, os fundadores do Balcony DAO estão na linha de frente do mercado imobiliário desde a juventude. Esses profissionais imobiliários ávidos e conhecedores de tecnologia viram a necessidade de o consumidor comum ter acesso a propriedades de investimento corporativo, especialmente durante o que muitos indivíduos chamam de uma recessão iminente. O enorme sucesso imobiliário historicamente atingiu o pico durante tempos de turbulência econômica. Sabendo disso, o Balcony DAO derivou uma solução técnica que permite o investimento fracionado em propriedades de destaque para todos nós… porque você sabe que todos nós merecemos usar palavras sofisticadas de investimento.

Agradecimentos, Varanda DAO!

Encarregados de Fracionamento

Dan Silverman , co-fundador da Balcony DAO, afirma que seu projeto é "o primeiro grupo a permitir investimentos imobiliários individuais fracionados em nível corporativo usando NFTs em vez de lidar com parceiros complicados, advogados não tão transparentes, possivelmente agentes imobiliários obscuros, empresários desonestos e fiduciários inflacionados não rastreáveis. Além de derrotar todos os 'bichos-papões imobiliários' por aí, nosso pipeline profissional e currículos são extensos com negócios e pessoas transformadoras, únicas e atraentes."

Os Balconanites (embaixadores da comunidade) acreditam que o Balcony DAO pode mudar a prática primitiva de transações imobiliárias, que não é apenas virtuosa para democratizar a propriedade imobiliária permitindo o acesso a indivíduos que não têm a oportunidade; vai melhorar e unir as comunidades.

IMOBILIÁRIO GANHA MUITO DINHEIRO, MAS É MUITO ANTIGO...

"O setor imobiliário é a maior reserva de riqueza do mundo", de acordo com Chambers.com . "Estima-se que o valor global dos imóveis atingiu $ 326,5 trilhões de dólares no quarto trimestre de 2020, tornando os imóveis mais valiosos do que todas as ações globais e títulos de dívida combinados e quase quatro vezes o tamanho do PIB global. Em comparação, o valor de todo o ouro já extraído é de US$ 12,1 trilhões, apenas 4% do valor da propriedade global. Não é de admirar que o setor imobiliário tenha se tornado uma classe de ativos de investimento significativa para investidores em todo o mundo."

Alexander McGee e Michael Reichel afirmam que o atual comércio imobiliário é arcaico; Balcony DAO acredita que as integrações da web 3.0 e blockchain podem evoluir as indústrias mais importantes e necessárias em todo o mundo. Imagem: Todos os dados de propriedade e trocas de custódia são registrados em um livro razão inalterável, trazendo mais transparência e liquidez para esta modalidade de aquisição e eliminando inúmeros receios que o setor guarda.

John Belitsky acrescenta que os cofundadores do Balcony DAO são um subconjunto único de pessoas com um profundo conhecimento e uma experiência impressionante em startups, imóveis e tecnologia financeira, então eles aproveitaram uma oportunidade única de serem os empreendedores iniciais no espaço.



Concluir

A volatilidade dos ciclos do mercado e a rapidez com que o mundo está evoluindo tem preocupado muitos de nós. Como co-fundador de soluções de tecnologia blockchain, tem sido revigorante ver projetos surgindo oferecendo aos consumidores comuns algo que todos desejamos. Esses são os tipos de projetos nos quais precisamos investir tempo e recursos, pois trarão adoção em massa para todas as nossas soluções de blockchain.

Autor

Alyze Sam é um estrategista inovador de blockchain, um educador inovador, autor premiado com vários prêmios, cofundador em série e um defensor veemente. Don Tapscott publicou os oito anos de pesquisa de stablecoin de Sam no The Blockchain Research Institute em 2021. O Bad Crypto Podcast desenvolveu um Blockchain Hero NFT inspirado em seu trabalho: Mz. Estabilidade. Sam foi classificada entre as 50 melhores em Blockchain e as 5 melhores mulheres em NFTs (Hacker Noon, 2022) e lançou The ABCs of NFTs com o autor mais jovem do mundo, seu filho de 4 anos!

Os cinco livros publicados de Sam foram premiados como best-sellers e melhores lançamentos em mais de 14 categorias científicas, comerciais, educacionais e técnicas. Encomende o último lançamento nº 1 de Sam com Alex Tapscott na Amazon agora: Digital Asset Revolution e seu nº 1 em Ciência da Computação e Educação Financeira: Stablecoin Evolution

Entre em contato comigo e meus melhores amigos, onde escrevemos white papers, concedemos e lançamos soluções tecnológicas complicadas de maneira eticamente sustentável: www.techandauthors.com | www.masscrypto.io





