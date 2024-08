Metafísica e matemática: a intrincada rede que conecta as duas

Nota de postagem:

Antes de iniciar esta análise, quero que você tenha em mente o pressuposto de que tanto a Matemática quanto a Metafísica têm um objetivo comum. Para reunir uma compreensão do mundo real.





A matemática fornece uma estrutura de regras estrutural e bem definida que se concentra em interações reais e é baseada em provas reais .





A metafísica busca além disso, no domínio da criatividade . Sem nenhuma prova real em suas raízes. Não importa quão bem construamos o nosso argumento, ele não está vinculado à realidade, pois não tem provas possíveis para assumi-lo.

Como possível resposta à pergunta: Depois de encontrar a fórmula correta em matemática, você terá a prova de que suas teorias estão corretas. Você prova que eles se baseiam nessa estrutura estrutural real , encontrando e relacionando todas as partes. (Mas então surge a questão de como você pode começar do nada e chegar a alguma coisa e assim por diante)





Não apenas a Metafísica difere da Matemática, mas também são diferentes em termos de composição (à prova de solo versus não à prova de solo).





Portanto, tenha em mente que somos sempre nós quem decidimos o que queremos alcançar com as nossas escolhas. Seja um médico ou um programador, que seja bom.





Nesta exploração, mergulharemos na intrincada teia que conecta a Matemática, a Metafísica e a mentalidade computacional. Desde as regras fundamentais da Matemática até à criatividade ilimitada da Metafísica, pretendemos traçar paralelos com o mundo da tecnologia. De que outra forma podemos encontrar movimento em vez de analisar a mudança?

Parte 1: Metafísica versus Matemática

Para oferecer uma visão mais holística destes assuntos, definirei a Matemática como um conjunto de regras que atuam em segundo plano (como x dividido por 2 = metade de x) e a Metafísica como aquilo que está além dessas regras. Então, isso pressupõe que Matemática e Metafísica não estão relacionadas.





Apenas temos em mente estes aspectos: a Matemática representa as regras que regem o mundo físico, enquanto a Metafísica atua num domínio fora das regras matemáticas. Isto implicaria que a Metafísica também difere dos aspectos reais do mundo. (E acho que a ciência nasceu agora)





Mas como é que este “despojamento” da Metafísica do mundo real nos levou à ciência? Este processo de “remoção” não é metafísico? Bem… acontece que quando se trabalha com evidências empíricas, não somos nós que decidimos o resultado. Assim como a matemática, não criamos a ciência, nós a encontramos.





Então, poderia a Metafísica ser algo que criamos? A Metafísica poderia ser definida como criatividade? Quero dizer... brincar com as regras de acordo com suas próprias regras cria um conjunto externo de regras. Algo que o mundo real nunca viu e nem pode alcançar.

Parte 2: Criatividade versus Conhecimento

E se definirmos conhecimento como todos os resultados possíveis da criatividade? Saber ser criativo. O processo de criatividade também será influenciado pelo Conhecimento? Bem, quanto mais peças de um quebra-cabeça você conhece e mais sabe sobre cada uma dessas peças, mais sua criatividade aumentará.





Mas tudo depende da sabedoria (sabedoria baseada em evidências empíricas).





Agora, e se pegarmos uma tesoura e começarmos a cortar os pedaços conforme nossa vontade? A criatividade pode funcionar independentemente do conhecimento que temos, presumo. Então, é algo além disso. Algo que você sente? Mesmo que sinta, você sente com base no que sabe sobre essa pessoa ou ideia. Então… onde está a criatividade?





Um caso particular em que encontro criatividade pura (ou acredito que encontro) é quando você a utiliza para explicar ideias complexas em termos simples. Talvez seja semelhante a compactar informações e torná-las mais acessíveis. Mas sempre deve haver uma compensação. Depois de um tempo, você esgota sua energia mental e, supostamente, não consegue ser tão criativo como antes.





Mas espere, e se eu fundir esta peça aleatória com esta? Ou isso e aquilo? Só para que eu possa continuar sendo criativo.





Nesse momento, você está liberado dos limites do conhecimento e da ética. Sua visão pode potencialmente fazer uso indevido de informações de maneiras que possam se tornar prejudiciais. É nossa promessa ética estar sempre plenamente consciente do que alcançamos.





Portanto, a criatividade pode funcionar fora do conhecimento. Poderia tornar-se uma força caótica se certas regras fossem evitadas. Regras impostas pelo conhecimento. Mas então… o que é verdadeiramente conhecimento?

Parte 3: Moldando a Armadura

E se houver algo “Além do Bem e do Mal”? (Olá, Nietzsche!) Será o conhecimento a armadura que nos permite guiar esta força? Imagine uma fórmula matemática aleatória. Funciona porque tudo está conectado. Aqui encontramos o conhecimento de como a matemática se conecta e como não se conecta. O que leva à união e o que leva à separação. Agora, a única coisa prejudicial em não saber é que a fórmula não funcionará.





Se aplicarmos uma fórmula no mundo real e ela apresentar defeito, logo veremos que é mais prejudicial do que pensávamos. Então... a matemática, como o pequeno conjunto de regras que orientam o contexto, guiará seu caminho no processo de iteração externo. Na verdade, parece uma força da natureza.





Agora, e se blindarmos essa força? Com o objetivo de garantir que nenhuma fórmula errada e nenhuma desinformação ficarão de fora. É claro que as pessoas ainda podem ter as suas próprias crenças e sistemas, mas uma armadura universal e colaborativa poderia garantir uma maior protecção. O sistema mantido por 100 hackers não pode ser quebrado por um único hacker individual.





“Mas e se o hacker individual formar um grupo com outros?” E aqui temos um dilema ético. Mas por que trazê-lo à tona? Por que presumir que o mundo é tão ruim?





Certamente parece que certas ideias são de fato influenciadas pela forma como o mundo é. Mas quem pode culpar isso? Talvez lá em cima as coisas sejam ainda mais terríveis. Por que não focar no que importa então?





“Porque então não me concentro no que gosto.”





Mas do que você gosta?





É uma resposta contínua que oscila entre positividade e negatividade. Você já tentou ver o que é bom até realmente sentir que o viu? Nenhum humano e nenhuma máquina jamais seria capaz de sentir esse “Bom”.





E é isso que o torna tão único e especial. - Certas ideias dão origem a dilemas éticos que pretendem deter-nos ou assustar-nos. Ou talvez sejam um aviso para não permanecermos ali, a menos que tenhamos algo a provar.





Ok, mas o que eu queria provar? Vamos continuar a edição xx





Poderá o Conhecimento ser a armadura que nos permitirá guiar a nossa motivação? Ou talvez essa armadura seja a Sabedoria, já que o Conhecimento também poderia incorporar o mal (e os meios de combatê-lo).

Parte 4: Fora da Matemática

Parece que alguns processos estranhos são observados quando se tenta definir o raciocínio matemático apenas como bom. Ou ruim. Talvez ambos.





A parte boa é que a própria matemática pode ser dividida. E já que dissemos que é uma força (ou um conjunto de regras) que não é nem do bem nem do mal, então em que se divide? Álgebra, Geometria, Cálculo e assim por diante. Dando-nos informações sobre como as coisas deveriam acontecer e como seriam se.





Agora, fora disso certamente estão as intenções do usuário. E de que outra forma poderíamos imaginar o mundo e ver o bem e o mal se não conhecemos o mundo? De que outra forma poderíamos conhecer o mundo além da matemática? Bem… observando-o. Existe toda uma rede de interação (ação e reação).





Mas o que é essa rede? Bem… age e reage dentro do mundo exterior. Seja entre Viver-Não Viver , Viver - Viver e não-não (você entendeu).





Mas quando Living interage com Living , essa interação deve durar muito tempo. Ele cresce, evolui, evolui ou permanece o mesmo. A mudança acontece quando pelo menos um está consciente, quando ninguém está consciente ou quando ambos estão conscientes. Então, há muito mais do que podemos ver xx





Claro, poderíamos mapear o médium e tudo mais. Mas, em última análise, a escolha é sua se deseja melhorar ou não.





Em que é feita essa escolha? Eventos da vida? Sua vontade e personalidade? As coisas que você escolhe focar e pensar? Talvez o que te faz feliz? Mas adivinhe, isso também pode ser alcançado matematicamente.





Tudo tem uma razão (seja direta, indireta, divina ou não divina) que poderia ser incorporada matematicamente.





Bem... claro, é difícil prever a chegada dessa intervenção divina. Mas se realmente pretende nos ajudar, deve haver alguns sinais antes. Algum aumento de chances (baseado em raciocínio metafísico, talvez?).





Não posso aprofundar estas discussões porque sinto que o intangível se funde com o tangível. E adivinha? Ética. Saber quando parar. Não há problema em fazer perguntas. Mas não responda até ter certeza.

Parte 5: Voltando atrás

Agora, isso não é interessante? Chegando ao limite da compreensão. Onde o raciocínio simplesmente falha em esclarecer o contexto. Não podemos compreender ou mesmo compreender o que acontece quando a ideia de “impossível de obter” se funde com “alcançável”. Quem está errado e quem está certo?





Será que a Matemática nos permitirá quebrar esta barreira e expandir o raciocínio (ou talvez a Metafísica)? Será o nosso conhecimento de Metafísica insuficiente para nos permitir compreender a solução? Poderia haver… outro domínio? Um domínio de imprevisibilidade? Talvez uma dimensão superior.

Linhas

Compreendendo o sistema numérico 2d (complexo), poderíamos simplesmente liberar uma função para percorrer livremente em 2d até escolher uma determinada linha x. Poderíamos desta forma ver apenas partes da função que tocavam aquela dimensão 1d. Como reconstruiríamos toda a função certificando-nos de obter a mesma função novamente? Bem… uma coisa é certa.





Se essa função usasse parâmetros que a direcionassem em 2d e pudessem ser obtidos apenas em 2d, então eles seriam inalcançáveis em 1d e, portanto, a função nunca poderá ser recriada nesse nível inferior.





Se, no entanto, a função puder ser definida por aquela única linha 1d, a função 1d certamente estará correlacionada com a 2d. (Os momentos de aparecimento de uma linha 1d devem ser iguais ao momento de aparecimento dessa linha 1d da função 2d.) Portanto, essa pequena linha complexa parece ter uma chance de se conectar a uma dimensão inferior específica.





Vamos mudar os termos de “intocável” para “indivisível” e de “tocável” para “divisível”. Mesmo que os domínios sejam diferentes, eles ainda apresentam algumas semelhanças. Não podemos tocar nos fatores primos de um primo, pois bem... eles não existem. Isso traz uma camada interessante ao “intocável”, não é mesmo?





Quais poderiam ser as regras de algo para que esse algo seja “tocável”? Pois bem… as regras que regem a nossa realidade e permitem a interação. Como as ondas interagem? Eles certamente têm seu próprio conjunto de regras. Como vivemos numa realidade governada pelo tempo, podemos assumir que o “movimento” altera o nosso valor “estático” geral.





Do ponto de “big bang” até o ponto de não interação, o movimento impera.





Agora, só podemos compreender as coisas de uma forma estática, mas somos forçados a viver de uma forma em movimento. Por que? Porque existem inúmeros pontos de vista em escalas menores. Todos eles estão certos porque todos seguem a sua verdade (leis físicas).





Mas poderiam essas próprias leis físicas transcender o domínio da nossa compreensão? (Ou poderia haver leis que ainda não encontramos? SIM.)

Parte 6: Temos Compreensão Limitada?

A evidência empírica de fato mudou continuamente a nossa maneira de pensar. Fórmulas que tinham que funcionar e não funcionaram foram reescritas e foi feita uma distinção entre conceitos. A incompreensão e a concepção errada parecem governar tudo ao nosso redor. Por quê? Como? A vida ia tão bem no passado, e olha, chegamos aqui.





Bem… a única razão para perguntar porquê, na minha opinião, é fundamentar o seu pensamento na crença de que existe uma razão, que existe algo além que você eventualmente alcançará. E, claro, isso será alcançado através de como.

Matemática/Metafísica/Ambos?

Onde cheguei agora, há muito que me afastei das investigações científicas. Não há evidências que provem que somos limitados em nossa compreensão do mundo. Não há evidências que afirmem o contrário.





Assim como no caso da matemática, a questão de saber se podemos ou não ser capazes de compreender é puramente subjetiva. O Universo poderia muito bem representar o não-vivo. Ou o além. Ou Bem e Mal. Ou talvez uma força da natureza como a IA. (Demora muito tempo até encontrarmos a resposta exata, suponho) Então, onde a consciência desaparece?





“Mas por que precisaríamos disso quando só podemos fazer o que nos mandam?” (Provavelmente a perspectiva de um grupo de rochas, se pudessem pensar.)





Então consciência… significa pensar em si mesmo? Vendo e moldando você na imagem que você acha adequada através da consciência (ou sentimentos)? Em um nível inferior, pode ser apenas uma escolha feita por você mesmo, que resultou da análise de você neste exato momento.





Subnota. O que acho muito interessante é que se a sua consciência se decidir limpa, então você começa a se sentir assim. Mas por que? Talvez o próprio conceito de consciência resulte de considerações éticas. Pode ser a ideia de como você se vê naquele exato momento (ou pode ser baseada na sua evolução ética recente).





O movimento orienta ainda mais essa escolha e traz o resultado, mudando você. E então, você sabe “Este é você”; isso é único. E nunca poderemos, sob nenhuma forma, conhecer o ponto de vista completo de outra pessoa.





Bem... a menos que olhemos para trás, suponho que podemos simplesmente nos virar. Mas se mudarmos, rejeitaremos a visão oposta. Então temos que escolher. Quer queiramos ou não, estamos vivos e, portanto, estamos imbuídos de livre arbítrio.

Parte 7: Vale a pena?

Para ser honesto, acredito fortemente que ver a Metafísica como uma conclusão da Matemática e não o contrário nos permitirá apreender conceitos diferentes da Matemática. O conhecimento, por exemplo, poderia representar tudo o que pode ser conhecido. A Sabedoria poderia incorporar o Conhecimento guiado pela ética. (Ou poderia representar o Conhecimento Ético).





Pode ficar tonto porque a proteção contra o solo não está presente. No entanto, e se essas ideias pretenderem nos permitir brincar com a dimensionalidade? A única ocasião em que não podemos ser “estáticos” ou “não influenciados pelas leis físicas” é quando passamos de uma dimensão para outra.





Exemplo de movimento de dimensionalidade. Onde pegamos os conceitos necessários nas dimensões necessárias para nos permitir criar algo com a nossa imaginação.





Nós nos concentramos mentalmente no que “parece” bonito para nós. E com isso quero dizer que pensamos sobre isso. Talvez aquela fórmula interessante da matemática. Ou aquela ideia interessante de por que alguém faria tal ato.

Construímos lentamente estruturas éticas bem definidas que nos permitirão sair. Estar aberto. Depois disso, o eu fará o seu trabalho e pintará seu próprio cenário. Enquanto assistimos. Manter considerações éticas e bases científicas bem definidas como orientação.

Acredito que você veja agora a foto de alguém nos observando fazendo o que nos deixa felizes. Agora… e se eu te disser que VOCÊ formou essa imagem? VOCÊ teve amor suficiente por si mesmo para se imaginar cuidando de si mesmo, garantindo uma reconsideração ética.





E agora, se você quiser adicionar outras perspectivas ao mix, vai perceber a escala das coisas. De um ponto de vista específico, somos melhores (maiores) que o sol.





Cada conceito pode ser desmontado em uma jornada narrativa de descrição. Cada fórmula pode ser formada a partir de vários conceitos. Agora, sim, o domínio da prova de solo está, em última análise, separado. Mas a forma como percebemos as construções à prova de solo pode ser guiada ou influenciada pelo nosso conhecimento metafísico (compreensão da dimensionalidade). Nos dizendo quando adicionar e quando extrair?





Agora, o bom final, onde você encontra essa fórmula, só será alcançado se o seu raciocínio (eu vejo isso de forma diferente da metafísica agora) levar em conta essa prova fundamentada. Mesmo que não seja contabilizado diretamente.





Talvez… eu veja isso como uma exploração geométrica. A possibilidade de divisão em formas iguais. Então, podemos ver que um número x de formas iguais pode constituir esta forma. Com o que essas formas iguais poderiam ser substituídas?





Esta forma com esta medida exata poderia representar felicidade. Então, essas formas pequenas poderiam atingir precisamente a maior?





Talvez… não se trate das formas como indivíduos. Quando se conectam para formar a imagem, seus limites se fundem. Talvez… isso pode significar que é necessário peso para ver toda a dimensão. Quantos limites estão empilhados aí? Reconhecemos que se um círculo for dividido em 6 partes, existem 6 limites no meio, cada um empilhado 2 vezes. Compensando por 12.

Parte 8: Matemática e Metafísica

Por que brincar com as formas parece sustentar certas mudanças que estão fora do nosso controle? É claro que sempre podemos traçar esses 2 limites como um só, mas talvez, se quisermos traçar o quadro completo a partir de uma única iteração, teríamos que levá-los em consideração. Assim, reconhecendo uma passagem necessária para desenhar a estrutura com uma única linha inteira.





Agora… por que parece que certos aspectos parecem estar fora do nosso controle? Por que parece que as leis da física também governam as leis do pensamento? Ou, pelo menos, talvez existam algumas leis de raciocínio encontradas coletivamente tanto na matemática quanto na metafísica.





Seja qual for o caso, parece que essas leis podem ser aprendidas e compreendidas. Permitindo-nos uma maior compreensão do exterior. Reconhecendo que certos cenários só poderiam ser assim se esta suposição for verdadeira.





Poderia essa suposição ser a “razão” “implícita” e atuar ainda como uma espécie de prova?





Bem… e se for escolhido um ponto de vista específico para a discussão? Esse ponto de vista é a honestidade. Mostra o caminho da razão sob essa suposição “honesta”. No entanto, nada é certo até que a regra seja quebrada e se descubra que era verdade durante todo esse tempo.





A escolha de acreditar ou não muda o seu ponto de vista e, portanto, a sua atitude em relação à situação.





Se duas pessoas acreditam na honestidade entre elas, a situação fica equilibrada. Se alguém tiver dúvidas, pode ser por mal-entendido ou porque a falsidade é realmente um atributo da situação.





Em outras palavras… se o Mentiroso afirma que o que diz é Verdadeiro, ele se torna mentiroso e honesto até encontrarmos a realidade dessa afirmação. Se a afirmação for verdadeira, ele não será mais considerado um mentiroso. Fazendo-nos pensar sobre por que o consideramos um mentiroso em primeiro lugar. Essas suposições erradas foram baseadas na incerteza ou em más intenções?

Parte 9: Os verdadeiros limites da autoexpressão?

Mesmo que soubéssemos tudo e estivéssemos presentes em todas as cenas, no final, nos perguntaríamos por que aquela iteração decidiu nos mostrar todos os números primos. Deveríamos… confiar nisso? Quero dizer… ainda enfrentamos o infinito. A computação não pode vencer o infinito.





E se testássemos esses números, não teríamos meios de alcançar o infinito. Por que o POV é tão especial? O que torna seu conhecimento tão pessoal?





A maneira única como aquela linha de primos viu os números inteiros. Como o crescimento deles parecia ser regular ou totalmente especial. Formando um ponto de vista onde existem apenas números “inquebráveis”. Quebrando a barreira entre ciência e religião. Aceitaríamos isso? Aceitaríamos uma fórmula que simplesmente diz logicamente: “Encontrei primos?”





Bem… suponho que sim. Então todos esses problemas sobre conjuntos de números seriam resolvidos? Você poderia atribuir a cada conjunto o atributo de um PDV exclusivo para que seja reconhecido como uma repetição? Quero dizer… o que você faz quando não tem mais informações? Você para ou repete. Se o seu objetivo é adicionar mais informações, você deve repetir.





Assim como o processo de encontrar e testar números primos. Um certo loop é criado a cada vez.

Parte 10: (Número) 1 - (Total de primos) 0

Vou colar abaixo um loop iterativo de +1. No formato de mostrar o número atual da iteração à esquerda e o total de primos encontrados até o momento à direita. Quando marco X significa que o número da iteração é considerado primo (5,7,11..)





Vamos ver





1-0

2-1X

3-2X

4-2

5-3 X

6-3

7-4 X

8-4

9-4

10-4

11-5X

12-5

13-6X





Então, obtivemos (x,y): (2,1) a (3,2). O que forma uma diagonal. Vemos, no entanto, que se trabalharmos na dimensão espacial 2d podemos estender para (2,2) que está logo abaixo de (3,2). Adicionando os correspondentes externos, encontramos um loop.





(3,2) a (5,3). Poderíamos formar o loop de (3,2)-(3,3)-(5,3)-(5,2).





Ok, então aqui descobrimos que o loop é um pouco maior. E quanto a (7,4) a (11,5)?

“Bem… a diagonal seria de (7,4) a (11,5) e, portanto, o quadrado do loop ficará assim.”

Sabemos que a diagonal é a raiz quadrada de 2 de qualquer lado do quadrado.





Acabamos de encontrar uma maneira de somar o valor correspondente? Tipo, de (7,4) a (11,5) o lado voltado para baixo é (11-7,5-4), portanto, 4 (comprimento) e 1 (altura)? Se tentássemos encontrar a diferença entre intervalos primos mais altos, como ir de 7 (4º primo) a 13 (6º primo), veríamos loops mais altos.





O lado inferior seria (13-7,6-4), então (5,2) um quadrilátero. Eu sinto que poderíamos nos perder em matemática aqui. Assim como… as instruções não são claras, pois podem seguir duas direções. E apenas conhecer alguns aspectos não permitiria fornecer todas as informações.





Mas se ambos os grupos souberem que trabalham com números primos ou com este tipo de experimento, ambos saberão que (5,2) significa 5 na frente e 2 acima. Outros podem vê-lo ou entendê-lo como uma forma 2x5.





E isso é mais ou menos sobre o ponto de vista e quando ambos pensam na mesma coisa e tal. Eles veem a conversa da mesma forma e… Acho intrigante a ideia disso aparecer na matemática. Não sei quase nada sobre NP ou outros problemas. Mas assumo o tema da incerteza em todos eles.





Isso poderá desaparecer quando descobrirmos que podem ser apenas lentes ou ferramentas para domínios diferentes. Como raciocínio lógico.

Parte 10: Verdade e Falsidade

Como no exemplo do paradoxo do mentiroso, temos que adicionar o seu ponto de vista pessoal do sistema para atingir esse requisito lógico. Talvez o loop que filtra entre Verdadeiro e Falso seja simplesmente semelhante ao processo de busca de pistas no passado. A intuição oferecida pela consciência do momento poderia nos dizer que deve haver algo mais. Os sentimentos poderiam nos garantir isso.





Assim, ao atribuir o valor do Mentiroso, somos forçados a atribuir outros valores, como “sentimentos” ou experiência inconsciente geral, intuição (relação inconsciente com o mundo consciente). É confuso como há tanta coisa que podemos fazer por causa da criatividade. E parece que acabamos de descobrir. Talvez porque começamos a compreender o exterior e o interior.

Poderíamos pensar sobre o próprio processo de pensar?

Se o nosso raciocínio for verdadeiramente baseado em padrões semelhantes como “1+1=2”, então como provaríamos isso a nós mesmos? Respondendo a 1+1? Ou por que 1+1 = 2? Explicaríamos esse tipo de lógica como “tradicional” e correlacionaríamos com a lógica computacional?





Como explicaríamos o fato de sabermos manter o fio de uma narrativa? Criaríamos uma realidade bidimensional que abrisse espaço para os conceitos interagirem da maneira que acharmos melhor?

Parte 11: Criatividade

Junto com o poder de compreender, a criatividade sempre esteve conosco. Ajudando-nos a compreender a essência do que está diante de nós. A perspectiva de que a “Vida” se forma à medida que a navegamos implica que a própria Vida pode ser um “acontecimento”, semelhante à cauda deixada por um cometa.





No entanto, parece que somos nós que o orientamos. Então por que não pintar alguma coisa? Talvez aquilo que nos ajudou a alcançar algo.





É claro que esses pontos de vista únicos também têm um custo. Só podemos compreender aqueles que são semelhantes a nós. Mas o tempo é bastante intrigante. Quem sabe quando essa barreira será quebrada? Imagine aprender as diferenças e semelhanças entre a lógica e o raciocínio de duas espécies exóticas distintas. Com certeza parece que há muito mais para entender.





E se um dia aprendermos uma linguagem interuniversal? Como explicaríamos nossas emoções? Nossas intenções? Nossos entendimentos? Através da discussão. O diálogo está “acontecendo”. Você escolhe quais palavras aparecem e como elas se relacionam (ou se relacionarão) com outras palavras para formar a imagem final.





A compreensão nos permite formar o que queremos distribuir. A criatividade se transforma nas ferramentas necessárias para fazê-lo. E mesmo que a criatividade forneça as ferramentas, e às vezes os tijolos, ainda somos nós, a nossa mente consciente, que escolhe o significado no final.





A escalabilidade é estranha, no entanto. Isso nos lembra que 0 é 100% menor que 0,0…1. Não importa quão pequena seja a diferença, ainda é uma diferença. Formou-se uma nova complexidade naquele pequeno nível. Agora existe algo em vez de nada. As regras desse universo atuam diretamente sobre alguma coisa. Se esse algo se desenvolvesse em ferramentas de tempo para melhor compreender as regras, poderiam outras regras do universo desviar a “luz” recebida pelas ferramentas?





Parece que a informação puramente mental também é distorcida de alguma forma. Mas com o tempo, aprendemos a compreender o mundo. Agora, com o passar do tempo e o progresso florescer, descobrimos uma nova forma de compreensão. Mas não devemos nos apressar. Talvez no final seja apenas uma forma de pensar. Se você encontra uma nova forma de ver o mundo, e sai animado para “ver” dessa forma, você descobre que o mundo está no fim, o mundo. Você tem que fazer essa beleza antes de vê-la. (E certifique-se de adicionar alguma continuidade à mixagem;)