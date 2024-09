Liberte-se das cadeias de trabalho para ganhar, o Help-to-Garn apoia o Play-to-Ganhar

Há uma disparidade entre trabalho para ganhar (W2E) e jogar para ganhar (P2E) que provavelmente impedirá o crescimento do P2E, como uma indústria. A disparidade é causada pela priorização da riqueza monetária sobre a riqueza experiencial. Os ganhadores de P2E declararam, em muitas ocasiões, que estão, em essência, gerando renda por meio do “Play-as-Work”. Isso levanta a questão: se eles estão jogando outros jogos por diversão, como será o futuro do P2E, como está sozinho?



Há uma maneira de preencher essa lacuna, no entanto. Descansando entre W2E e P2E está uma necessidade de envolvimento e pertencimento que gira em torno de criar melhores oportunidades para as pessoas ao nosso redor, sem ficar para trás na sociedade moderna. As guildas de jogos fornecem isso? As vezes. Em algumas formas. Falando da minha experiência pessoal, tendo estado em clãs e guildas de jogos por uma década ou mais, não é o suficiente para preencher o vazio.















Help-to-Earn (H2E) é um novo modelo operacional que busca complementar as atuais economias P2E e W2E. Em vez de priorizar a riqueza monetária, H2E, como Geração Z em geral , prioriza a riqueza experiencial. As pessoas não querem apenas “viver sua melhor vida” no Insta ou em qualquer outra plataforma. Eles querem construir vidas, ricas em experiência, para si mesmos. o LOG OFF Movimento , fundada em 2020 destaca isso.







As oportunidades disponíveis para pertencer e contribuir para uma causa que é, pelo menos perceptivelmente, maior do que você são a raiz da satisfação. Estes podem ser difíceis de encontrar. (especialmente quando você está bloqueado atrás de uma tela por mais de 6 a 8 horas por dia - apenas para fins de P2E.) Não importa o serviço de conteúdo altamente viciante e os algoritmos de mídia social que mantêm as pessoas envolvidas por mais horas. Gen-Z supostamente gasta metade de sua vida diária de vigília no tempo da tela.





Muitas comunidades de jogadores mais velhos perceberam que o modelo emergente Pay-to-Win é muito melhor do que um modelo tradicional “Grind-to-Win”, desde que o jogador se preocupe o suficiente com o que seu tempo é gasto. Tempo não é dinheiro. O tempo é o único recurso no mundo que pode ser trocado por qualquer coisa.





Praticamente não sobra tempo no dia para buscar essas causas, muito menos apoiá-las em larga escala. A Ajuda para Ganhar pode oferecer essas oportunidades em microescala. Isso resulta no empoderamento de comunidades inteiras, em que os colaboradores buscam seus próprios caminhos, mantendo o prazer nas outras coisas que fazem. Alguns podem guiar incursões, enquanto outros podem levar casais de sherpas ao topo do Monte Everest.

O P2E pode realmente escalar, globalmente?

A ascensão meteórica e a tendência de queda (não tão) constante de jogos populares Play-to-Earn (P2E), como Axie Infinity, destacaram vários problemas centrais. As economias são, em última análise, impulsionadas pela demanda. Se você não quiser, não importa para você. O que acontece com jogos como Axie Infinity é que eles são centrados na progressão, mas seu fim nunca chega - apenas uma oportunidade de se tornar o melhor.









Infelizmente, uma grande parte da comunidade Axie via o jogo como um trabalho. Filip, um eslovaco na casa dos 30 anos, afirmou que só jogavam Axie Infinity por dinheiro . Quando questionados sobre o que fazem para se divertir, eles responderam:



“ Eu jogo jogos de verdade .”









Existem projetos, como “ Berços: Origem das Espécies ” que funcionam para preencher as lacunas, mas a maioria ainda não está totalmente disponível ou comprovada no mercado.





Os jogos MOBA, como League of Legends e DOTA 2 , são centrados na progressão em um sentido diferente. Comece do térreo toda vez que jogar. Os jogos Roguelite, um gênero que se repete na morte, mas permite que os jogadores progridam, incorporam muito bem os conceitos subjacentes ao League of Legends, mas com um toque “P2E” – a morte não é em vão. Os jogos P2E procuram cruzar a ponte trabalho-para-ganhar, mas ficam aquém no sentido de que os jogos de trituração , embora agradáveis em algumas circunstâncias, podem facilmente se tornar trabalho, às vezes pior .

Quão bem as economias P2E podem REALMENTE escalar?

As economias do jogo são impulsionadas pelo avanço - progresso - e não pela escassez. A moeda base do jogo, como ouro, em League of Legends ou DOTA 2, geralmente é infinita em termos de suprimento, mas variáveis baseadas no tempo tornam o suprimento ilimitado. Ter esse padrão consistente e coeso de banquete e fome permite que os jogadores se familiarizem com ele.





Em última análise, isso cria um ciclo de feedback reduzido, diminuindo a dificuldade geral do jogo, até que a partida termine. Os cérebros dos jogadores tornam-se conectados para extrair dopamina em canais específicos. Se não for supervisionado, esse processo pode prejudicar efetivamente a capacidade dos jogadores de obter prazer nas atividades diárias da vida. Essas atividades geralmente fornecem um serviço que unifica os jogadores com a sociedade em geral. Sem isso, eles ficam com uma necessidade profunda e não satisfeita.

Muito do atual cenário P2E está enraizado na escassez (não saudável)





Como resultado, muitos jogos P2E atuais provavelmente terão uma escala muito ruim com o passar do tempo e níveis de adoção, porque as reduções nos novos fluxos de caixa começarão a limitar o teto de ganhos para os jogadores. Sem novas fontes de onde extrair, outros caminhos devem ser usados para garantir o novo capital líquido. Isso nos leva de volta ao ciclo atual, em que anúncios e outros meios são usados para atrair dinheiro novo para o ecossistema.





Em seu nível básico, os jogos P2E geralmente são movidos pela escassez - mais especificamente, o medo de perder (FOMO), em vez do progresso. Como resultado, o número de potenciais adotantes diminui. O próximo passo lógico cria economias secundárias que permitem aos primeiros usuários obter (parcialmente) renda passiva, como bolsas de estudos Axie , e a sustentabilidade econômica geral dos jogos despencar se não forem atendidos.





Como podemos preencher as lacunas que impedem o P2E

O P2E serve para satisfazer um desejo de progresso que simplesmente não está presente na maioria das estruturas econômicas modernas. As lacunas que o P2E preenche foram o nicho que permitiu que empresas como Contração muscular e YouTube prosperar. Os jogadores agora esperam ser compensados por seu tempo, como consumidores em uma economia ciclicamente consumista/centrada no criador.



Algumas lacunas importantes impedir o P2E de atender com sucesso às necessidades subjacentes do mercado. Essas lacunas formam a base para alcançar a satisfação, como parte de algo maior do que si mesmo. Essa força atrativa ajuda a unir as comunidades, como cola.





Sem esse tipo de força, o P2E terá dificuldades para encontrar suporte durante os mercados de baixa, também conhecidos como “ciclos de contração”, nos quais a quantidade de dinheiro investido diminui em vez de aumentar.



Essa relação é evidenciada pela transição da criação para o consumo de conteúdo. O Twitch e outros serviços de streaming ajudaram a estabelecer as bases para o P2E, permitindo uma economia em que jogadores e entusiastas podem ter uma vida saudável.

Experiência como serviço -- H2E

O Help to Earn está crescendo. O movimento H2E está capacitando as pessoas a viver a vida que desejam, cheia de experiências ricas, ao mesmo tempo em que minimiza o tempo que precisam gastar pesquisando, buscando informações nas mídias sociais ou ficando atordoadas com o telefone que “supostamente” deveria liberte-os para explorar o mundo.





H2E suporta o ecossistema P2E preenchendo alguns dos vazios entre Work-to-Earn (Web2 “Empregos”) e P2E. Matthew Hairsnape, co-fundador do movimento H2E, discute o conceito brevemente aqui :



O Web3 surgiu com uma rara oportunidade. Podemos, pela primeira vez em gerações, permitir que as pessoas busquem suas paixões e apoiem um estilo de vida que amam ao fazê-lo, onde, de outra forma, teriam sido atraídas para a armadilha do W2E, moendo suas vidas em um trabalho que odeiam .



Prince Ea, um conhecido criador e residente da Forbes 30 Under 30, desenvolveu um vídeo que destaca essa tendência e seus impactos nas pessoas da sociedade moderna:

Comunidade como moeda (a moeda da Web3)

O mais bem sucedido; projetos web3 são construídos sobre comunidades. Nenhum desses projetos apenas “tinha” uma comunidade para começar, eles a construíram do zero. As comunidades enriquecem o projeto não apenas em termos de valor do piso, mas também em termos de subsistência e longevidade. As comunidades NFT criaram oportunidades para empresas e indivíduos assumirem o controle de suas vidas e encontrarem as paixões que os levarão adiante.





Bored Ape Yacht Club (BAYC), Goblintown, Illuminati, Azuki, Doodles, Cryptopunks (CP) e quaisquer projetos derivados são apenas algumas das comunidades que surgiram e se uniram à medida que o mercado de criptografia se estabeleceu em um ciclo de baixa, ou inverno criptográfico.











Essas comunidades não são para vendas de mercadorias, são para companheirismo e união. O Apefest 2022 (apresentado no NFT NYC) foi um evento massivo, para o qual centenas ou milhares de portadores de BAYC e Mutant Ape Yacht Club (MAYC) viajaram para se encontrar. A Yuga Labs, uma das empresas de desenvolvimento de NFT mais respeitáveis do mercado, adquiriu recentemente a LarvaLabs, a desenvolvedora que criou o CP.



Outros tentaram recriar seu sucesso. Poucos conseguiram. Help-to-Earn não é uma tentativa de recriar esse sucesso. É uma tentativa de capacitar os criadores, como aqueles que fizeram os incontáveis NFTs desde o CP, e o restante da população mundial para criar experiências significativas e agradáveis.





Quer essa experiência seja um cruzeiro compartilhado para dois, uma caminhada individual até o topo de uma montanha local ou um clube cheio de pessoas que comemoram juntas, o H2E foi projetado para apoiá-lo. Junte-se ao movimento Help-to-Earn neste verão e aproveite essas experiências para o resto de sua vida.