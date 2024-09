Libérez-vous des chaînes Work-to-Earn, Help-to-Earn prend en charge Play-to-Earn

Il existe une disparité entre Work-to-Earn (W2E) et Play-to-Earn (P2E) qui entravera probablement la croissance de P2E, en tant qu'industrie. La disparité est causée par la priorité donnée à la richesse monétaire par rapport à la richesse expérientielle. Les salariés du P2E ont, à de nombreuses reprises, déclaré qu'ils généraient essentiellement des revenus via "Play-as-Work". Cela soulève la question, s'ils jouent à d'autres jeux pour le plaisir, à quoi ressemble l'avenir pour P2E, tel qu'il est isolé ?



Il existe cependant un moyen de combler cet écart. Se reposer entre W2E et P2E est un besoin d'implication et d'appartenance qui tourne autour de la création de meilleures opportunités pour les personnes qui nous entourent, sans prendre de retard dans la société moderne. Les guildes de jeu proposent-elles cela ? Quelquefois. À certains égards. Parlant de mon expérience personnelle, ayant été dans des clans et des guildes de joueurs pendant une décennie ou plus, ce n'est pas suffisant pour combler le vide.















Help-to-Earn (H2E) est un nouveau modèle opérationnel qui vise à compléter les économies P2E et W2E actuelles. Plutôt que de prioriser la richesse monétaire, H2E, comme Gen-Z en général , privilégie la richesse expérientielle. Les gens ne veulent pas simplement "vivre leur meilleure vie" sur Insta ou toute autre plateforme. Ils veulent se construire une vie riche d'expériences. La DÉCONNEXION Mouvement , fondée en 2020 le met en lumière.







Les opportunités disponibles d'appartenir et de contribuer à une cause qui est, au moins sensiblement, plus grande que vous-même sont la racine de la satisfaction. Ceux-ci peuvent être difficiles à trouver. (surtout lorsque vous êtes enfermé derrière un écran pendant plus de 6 à 8 heures chaque jour, uniquement à des fins P2E.) Peu importe le contenu hautement addictif et les algorithmes de médias sociaux qui maintiennent les gens engagés pendant des heures de plus. Gen-Z soi-disant passe la moitié de sa vie éveillée quotidienne à l'heure de l'écran.





De nombreuses communautés de joueurs plus âgés ont réalisé que le modèle émergent Pay-to-Win est bien meilleur qu'un modèle traditionnel "Grind-to-Win", à condition qu'un joueur se soucie suffisamment de ce à quoi il consacre son temps. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps est la seule ressource au monde qui peut être échangée contre n'importe quoi.





Il ne reste pratiquement plus de temps dans la journée pour rechercher ces causes, encore moins les soutenir à grande échelle. Help-to-Earn peut fournir ces opportunités à petite échelle. Cela se traduit par l'autonomisation de communautés entières, dans lesquelles les contributeurs cherchent leur propre chemin tout en conservant du plaisir dans les autres choses qu'ils font. Certains peuvent guider des raids, tandis que d'autres peuvent conduire des couples de sherpa au sommet du mont Everest.

Le P2E peut-il vraiment évoluer à l'échelle mondiale ?

La montée fulgurante et la tendance à la baisse (pas si) constante des jeux Play-to-Earn (P2E) populaires, tels que Axie Infinity, ont mis en évidence plusieurs problèmes fondamentaux. Les économies sont, en fin de compte, tirées par la demande. Si vous ne le voulez pas, cela ne vous dérangera pas. Le truc avec des jeux comme Axie Infinity, c'est qu'ils sont centrés sur la progression, mais leur fin ne vient jamais vraiment, seulement une opportunité de devenir le meilleur.









Malheureusement, une grande partie de la communauté Axie considérait le jeu comme un travail. Filip, un Slovaque dans la trentaine, a déclaré qu'ils n'avaient joué à Axie Infinity que pour de l'argent . Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils faisaient comme loisirs, ils ont répondu :



« Je joue à de vrais jeux .









Il existe des projets, tels que « Berceaux : origine des espèces », qui visent à combler les lacunes, mais la plupart ne sont pas encore entièrement disponibles ou éprouvés sur le marché.





Les jeux MOBA, tels que League of Legends et DOTA 2 , sont centrés sur la progression dans un sens différent. Commencez par le rez-de-chaussée à chaque fois que vous jouez. Les jeux Roguelite, un genre qui se répète à la mort mais permettent aux joueurs de progresser, incarnent très bien les concepts sous-jacents de League of Legends, mais avec une touche «P2E» - la mort n'est pas pour rien. Les jeux P2E cherchent à traverser le pont du travail pour gagner, mais échouent dans le sens où les jeux de broyage , bien qu'agréables dans certaines circonstances, peuvent tout aussi bien devenir du travail, parfois pire .

Jusqu'à quel point les économies P2E peuvent-elles VRAIMENT évoluer ?

Les économies dans le jeu sont motivées par l'avancement - le progrès - plutôt que par la rareté. La monnaie de base du jeu, comme l'or, dans League of Legends ou DOTA 2, est souvent infinie en termes d'approvisionnement, mais les variables basées sur le temps rendent l'approvisionnement illimité. Avoir ce modèle cohérent et cohérent de fête et de famine permet aux joueurs de se familiariser avec.





Cela crée finalement une boucle de rétroaction raccourcie en diminuant la difficulté globale du jeu, jusqu'à la fin du match. Le cerveau des joueurs devient câblé pour extraire la dopamine dans des canaux spécifiques. S'il n'est pas surveillé, ce processus peut effectivement entraver la capacité des joueurs à tirer du plaisir des activités quotidiennes de la vie. Ces activités fournissent souvent un service qui unifie les joueurs avec la société au sens large. Sans cela, ils se retrouvent avec un besoin profond et non satisfait.

Une grande partie du paysage P2E actuel est enracinée dans la rareté (malsaine)





En conséquence, de nombreux jeux P2E actuels sont susceptibles d'évoluer très mal au fil du temps et de l'adoption, car les réductions des nouveaux flux de trésorerie commenceront à limiter le plafond de gains pour les joueurs. En l'absence de nouvelles sources sur lesquelles puiser, d'autres voies doivent être utilisées pour obtenir de nouveaux capitaux nets. Cela nous ramène directement au cycle actuel, dans lequel des publicités et d'autres moyens sont utilisés pour attirer de nouveaux fonds pour l'écosystème.





À leur niveau de base, les jeux P2E sont souvent motivés par la rareté, plus précisément la peur de manquer quelque chose (FOMO), plutôt que par le progrès. En conséquence, le nombre d'adoptants potentiels diminue. La prochaine étape logique crée des économies secondaires qui permettent aux premiers utilisateurs de générer des revenus (partiellement) passifs, tels que les bourses Axie , et la durabilité économique globale des jeux s'effondre si elle est laissée sans surveillance.





Comment pouvons-nous combler les lacunes qui freinent le P2E

P2E sert à répondre à un désir de progrès qui n'est tout simplement pas présent dans la plupart des structures économiques modernes. Les lacunes que P2E comble ont été le créneau qui a permis à des entreprises comme Tic et Youtube à prospérer. Les joueurs s'attendent désormais à être rémunérés pour leur temps, en tant que consommateurs dans une économie cycliquement consumériste/centrée sur les créateurs.



Quelques lacunes clés empêcher P2E de répondre avec succès aux besoins sous-jacents du marché. Ces lacunes constituent la base pour atteindre la satisfaction, dans le cadre de quelque chose de plus grand que soi. Cette force d'attraction aide à lier les communautés, comme de la colle.





Sans ce type de force, P2E aura du mal à trouver un soutien pendant les marchés baissiers, également appelés «cycles de contraction», où le montant d'argent investi diminue plutôt qu'il n'augmente.



Cette relation est mise en évidence par le passage de la création à la consommation de contenus. Twitch et d'autres services de streaming ont contribué à jeter les bases du P2E en permettant une économie dans laquelle les joueurs et les passionnés peuvent gagner leur vie en bonne santé

Expérience en tant que service - H2E

L'aide pour gagner se développe. Le mouvement H2E permet aux gens de vivre la vie qu'ils veulent, pleine d'expériences riches, tout en minimisant le temps qu'ils ont besoin de passer à la recherche, à la recherche d'informations sur les réseaux sociaux, ou d'être piégés dans un état second par le téléphone qui était "censé" pour libérez-les pour explorer le monde.





H2E soutient l'écosystème P2E en comblant certains des vides entre Work-to-Earn ("Jobs" Web2) et P2E. Matthew Hairsnape, co-fondateur du mouvement H2E évoque brièvement le concept ici :



Web3 a fait surface avec une opportunité rare. Nous pouvons, pour la première fois depuis des générations, permettre pleinement aux gens de rechercher leurs passions et de soutenir un style de vie qu'ils aiment ce faisant, où ils auraient autrement été entraînés dans le piège W2E, broyant leur vie dans un travail qu'ils détestent .



Prince Ea, un créateur bien connu et résident de Forbes 30 Under 30, a développé une vidéo qui met en lumière cette tendance et ses impacts sur les gens dans la société moderne :

Community as a Currency (la devise du Web3)

Le plus réussi; Les projets web3 sont construits sur des communautés. Aucun de ces projets n'avait simplement « eu » une communauté pour démarrer, ils les ont construits à partir de zéro. Les communautés enrichissent le projet non seulement en termes de valeur plancher, mais en termes de moyens de subsistance et de longévité. Les communautés NFT ont créé des opportunités pour les entreprises et les particuliers de prendre le contrôle de leur vie et de trouver les passions qui les feront avancer.





Bored Ape Yacht Club (BAYC), Goblintown, Illuminati, Azuki, Doodles, Cryptopunks (CP) et tous les projets dérivés ne sont que quelques-unes des communautés qui ont surgi et se sont réunies alors que le marché de la cryptographie s'est installé dans un cycle baissier, ou crypto hiver.











Ces communautés ne sont pas destinées à la vente de produits dérivés, elles sont destinées à la camaraderie et à l'unité. Apefest 2022 (présenté au NFT NYC) était un événement massif, auquel des centaines ou des milliers de détenteurs du BAYC et du Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT se sont rendus pour se rencontrer. Yuga Labs, l'une des sociétés de développement NFT les plus réputées du secteur, a récemment acquis LarvaLabs, le développeur qui a créé CP.



D'autres ont cherché à recréer leur succès. Peu ont réussi. Help-to-Earn n'est pas une tentative de recréer ce succès. C'est une tentative de donner aux créateurs, comme ceux qui ont créé les innombrables NFT depuis CP, et au reste de la population mondiale les moyens de créer des expériences significatives et agréables.





Que cette expérience soit une croisière partagée pour deux, une randonnée en solo au sommet d'une montagne locale ou un club rempli de personnes qui célèbrent ensemble, H2E est conçu pour la soutenir. Rejoignez le mouvement Help-to-Earn cet été et profitez de ces expériences pour le reste de votre vie.