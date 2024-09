Jogadas de poder para mulheres na tecnologia: os medos estarão lá até você tocá-los e decidir mudá-los

Foto de Miguel Bruna no Unsplash





A equipe editorial do HackerNoon lançou esta série de entrevistas com mulheres em tecnologia para celebrar suas conquistas e compartilhar suas lutas.





Precisamos de mais mulheres na tecnologia e, compartilhando histórias, podemos encorajar muitas meninas a seguirem seus sonhos. Compartilhe sua história hoje !





Conte-nos sobre você!

Meu nome é Alexa, sou ucraniana. Sou co-fundador e CEO do Moeco.io e curador da WTech Berlin.





Sou um executivo de negócios global e empreendedor com mais de 12 anos de experiência na transformação digital entre indústria e tecnologia. Sou eu quem faz a ponte entre a deep tech e sua aplicação no mundo real, buscando os melhores casos de uso em diversas indústrias.





Por que você escolheu este campo em primeiro lugar?

Sempre fiquei entusiasmado com a forma como a tecnologia está transformando a maneira como vivemos e sempre quis fazer parte disso.





Mesmo não tendo um diploma de engenharia, passei muito tempo entendendo e encontrando maneiras de explicá-lo para pessoas que não são de tecnologia e foi assim que ganhei a habilidade de vender soluções de tecnologia para empresas.





Sempre trabalhei com fundadores de tecnologia (verdadeiros nerds!) e os ajudei a encontrar a melhor maneira de aplicar seus conhecimentos e empacotar suas ideias para aplicativos de negócios.





Até agora, ajudei várias startups a encontrar o ajuste de mercado de seus produtos e obter seus primeiros clientes, e co-fundei a Moeco.io para aplicar essa experiência à minha startup desta vez.





Com qual tecnologia você está mais animado/apaixonado agora e por quê?

Estou entusiasmado com os dados e como eles podem ser usados diariamente para ajudar as pessoas a tomar decisões melhores, obtendo, analisando e transformando os dados em insights acionáveis.





A parte de fornecimento é a mais empolgante para mim agora, pois o fluxo de dados em tempo real de nossos sensores permite que nossos clientes entendam as condições das mercadorias em trânsito.





Tudo isso devido às opções de conectividade mais recentes, disponíveis apenas nos últimos anos. O custo de hardware e conectividade diminui lentamente a cada ano, o que nos permite obter os dados da maneira mais econômica para nossos clientes.





Nosso plano para o futuro próximo é poder automatizar totalmente todos os processos de logística com a ajuda do fluxo de dados em tempo real e eliminar todos os riscos e operações manuais na cadeia de suprimentos. A expansão do 5G o tornará ainda mais rápido do que pensávamos.





Com qual tecnologia você está mais preocupado agora e por quê?

Estou mais preocupado com meus colegas ucranianos. Existem muitos grandes projetos de tecnologia e mentes brilhantes na Ucrânia, como 3DLOOK, Readdle, Petcube, Grammarly, Ajax, etc.





Devido à guerra, devemos nos adaptar, realocar equipes e abrir hubs em outros países. Felizmente, os ucranianos são feijões legais, somos resilientes e voltaremos mais fortes.





É por isso que você ouvirá cada vez mais nomes ucranianos de todo o mundo no próximo ano.





Quais são seus hobbies e interesses fora da tecnologia?

Pratico ioga e meditação e sou professora de ioga certificada.





Além disso, corri a meia maratona de São Francisco e criei uma comunidade de saúde e bem-estar voltada para mulheres chamada SupergirlsSF.





Quando me mudei para Berlim, tornei-me embaixadora da Wtech - uma comunidade de mulheres empreendedoras ucranianas e globais, então dedico muito do meu tempo livre a eventos, orientação e ajudando fundadoras e empreendedoras ucranianas a se expandirem globalmente.





Vamos falar sobre quebrar o teto de vidro. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher em tecnologia e como você lidou com eles?

Esta é a pergunta mais comum que me fizeram nos últimos 10 anos e acho que a resposta a essa pergunta foi levada a sério em minha carreira.

Comecei como assistente executiva em uma startup de tecnologia de mídia e sempre fui tratada como “a garota que manda e-mails e traz café” até que uma vez expressei minha opinião sobre o projeto que estávamos fazendo.

Ali e ali fui ouvido e tratado com seriedade porque sempre pensava mais do que era exigido.

Acho que as expectativas das mulheres em tecnologia são muito baixas na sociedade moderna, mas cada vez mais mulheres estão provando que podemos fazer muito mais do que as pessoas esperam.

Acho que se posicionar, expressar seu ponto de vista e agir para fazer uma mudança neste mundo é o que muitas mulheres modernas ousam fazer assim que você lê estas linhas agora, então, por favor, espere mais e mais empresas lideradas por mulheres no futuro próximo.





Alguma história/situação misógina questionável que você enfrentou/lidou e deseja compartilhar com o HackerNoon Fam?





A experiência recente que tive na Arábia Saudita me mostrou que o mundo está mudando de lado.





Mesmo 5 anos atrás, teria sido difícil imaginar uma fundadora lançando seu projeto para o Tech Accelerator em Riyadh, Arábia Saudita, na frente de quase 200 investidores na época do Ramadã. Não era fácil conseguir visto para uma mulher, mesmo que ela tivesse um sócio/cliente ali.





Agora, o governo da Arábia Saudita está abrindo as portas para fundadoras de tecnologia do sexo feminino, acolhendo-as e integrando-as em sua economia, tornando realidade a visão de 2030 de um “país digital”.





Esta é uma mudança muito impressionante que aconteceu muito recentemente e é um bom exemplo de como os governos de diferentes países devem abordar sua melhoria.





Qual foi o maior revés/fracasso que você enfrentou e como você o administrou?

Para mim, o maior e mais profundo insight de todos os tempos é que o processo de contratação errado pode arruinar o negócio.





Mesmo a contratação de uma pessoa com valores diferentes pode mudar drasticamente a maneira como uma empresa se desenvolve e a direção que ela segue. Acho que alinhar a visão e verificar constantemente com a equipe é a única maneira de construir a empresa da maneira certa.





Se os valores e a visão não estiverem alinhados, a empresa estará desmoronando lenta mas seguramente. Não se pode construir uma empresa por conta própria; todos sempre me diziam que as pessoas são a chave, mas quero fazer uma declaração com base na minha experiência agora:





“Cada indivíduo é a chave e a empresa precisa ter o conjunto certo de chaves para abrir a porta para o sonho unificado.”





Qual é a sua maior conquista da qual você realmente se orgulha?

Acho que construir a empresa é uma conquista por si só, mas ter uma equipe diversificada e distribuída é definitivamente um destaque.





Tenho orgulho das pessoas que consegui trazer para a equipe e orgulho de mantê-la mesmo em tempos de guerra no meu país, pois hoje em dia não é tão fácil.





Acho que a criação de um protocolo de diversidade de equipe junto com o 5G Open Innovation Lab e a implementação bem-sucedida do programa de diversidade no Moeco é a chave do sucesso.





Criar diversidade nas equipes torna a empresa mais sustentável e forte em tempos difíceis. Isso faz com que a organização opere como um único organismo com diferentes funções e capacidades para atingir um único objetivo com mais rapidez, eficiência e diversão ao longo do caminho. Não se esqueça dessa parte!





Na sua opinião, por que vemos essa enorme diferença de gênero na indústria de tecnologia e como podemos reduzi-la?





Acho que tem muito a ver com o aspecto da liderança. Sempre foi comum os homens liderarem e na maioria das vezes as mulheres apenas seguiam. Alguns exemplos realmente bons como Cisco, Goop, 23andme, Bumble, Eventbrite, Glossier, RentTheRunway e CreditKarma mudaram a percepção da liderança feminina e criaram modelos para as mulheres seguirem.





Agora podemos ver cada vez mais empresas fundadas ou cofundadas por mulheres e as melhores estatísticas de desempenho que essas empresas mostram aos investidores e ao mundo inteiro.





Acho que é um ótimo exemplo de como a mentalidade pode ser mudada drasticamente em um período de tempo tão curto.



Quem é seu ídolo tecnológico? Por quê?

Whitney Wolfe Herd começou sua carreira de sucesso em aplicativos de namoro quando era cofundadora e vice-presidente de marketing do Tinder .





Quando ela entrou com uma ação contra seu chefe por assédio sexual, ela foi forçada a deixar a empresa. Depois do Tinder, Herd decidiu competir com seu ex-empregador e criar um novo aplicativo de namoro.





Com a ajuda financeira do fundador do Badoo, Andrey Andreev, Herd criou o Bumble, que permite que as mulheres dêem o primeiro passo após o casamento. Hoje, Herd continua sendo o CEO da Bumble, avaliada em US$ 1 bilhão e com 35 milhões de usuários .





Você tem algum conselho para aspirantes a garotas que querem entrar na área?

Os medos sempre estarão lá até que você os toque e decida mudá-los.





Todos nós temos medo de não ser bons o suficiente e, no mundo da tecnologia, as mulheres sempre foram consideradas “não suficientemente técnicas”, “não inteligentes o suficiente” e “não muito boas em assumir a liderança”, então ficou ainda mais fácil apenas ficar com as ideias comuns e não dar nenhum passo para mudá-las.





Mudar o mundo começa por mudar a si mesmo e livrar-se de todos os obstáculos nesse caminho são, principalmente, nossos próprios medos e inseguranças.





Seja corajoso e curioso, sempre chegue ao cerne das coisas e seja capaz de se transformar em movimento.





“Construa o lugar no voo” é a melhor descrição do campo que você está ingressando.





Se você está pronto para isso, dê o passo e não espere pelo convite; já está aí para você, esperando que aceite a nova realidade, o novo você.