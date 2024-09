Incentivos perversos: uma história sobre ratos, pregos e atrocidades

Há mais de um século, os colonialistas franceses decidiram modernizar a Indochina francesa, especialmente sua capital, Hanói. Grandes áreas de Hanói foram desmatadas para acomodar bairros de estilo francês com avenidas, pontes, palácios, vilas e jardins. Este grande projeto de infraestrutura deveria transformar Hanói de uma cidade apertada e estreita em um símbolo da missão “civilizadora” da França na Indochina.

Um sinal de limpeza e civilização foi a instalação de banheiros nesses novos edifícios. E com banheiros é onde a história realmente começa. A rede de esgoto construída pelos colonialistas tornou-se um paraíso para os ratos, pois não havia predadores. Além disso, os ratos poderiam facilmente invadir as luxuosas residências pela rodovia subterrânea quando estivessem com fome. Isso causou grande preocupação para os franceses, pois apenas alguns anos antes, em 1894, Alexandre Yersin descobriu a ligação entre os ratos e a peste bubônica. Algo tinha que ser feito.

Caçadores de ratos municipais foram contratados e, embora matassem milhares de ratos diariamente, a população de ratos não parecia diminuir. Assim, a administração francesa decidiu implementar um programa de bônus para o público em geral, dependendo de quantos ratos cada pessoa matasse. Como o governo não queria se encarregar de eliminar os cadáveres dos roedores, pediu aos caçadores que fornecessem apenas o rabo do rato morto como prova. O programa parecia ser um sucesso. Até que ratos sem rabo foram vistos em Hanói. Acontece que os caçadores de ratos apenas cortam o rabo dos ratos e depois os soltam para que possam se reproduzir e gerar mais lucros. Alguns até criaram ratos com o único propósito de cortar suas caudas e receber a recompensa. Afinal, obter um rabo de rato caseiro era muito mais seguro e fácil do que caçar nos esgotos.

No final, o governo francês aboliu o programa, mas já era tarde. Uma epidemia de peste bubônica estourou na cidade, causando quase trezentas mortes.

Então temos as cobras na Índia colonial. Como as cobras causavam muitas mortes, o governo britânico implementou um programa de recompensas por cobras mortas. Os moradores começaram a criar cobras para matá-las e conseguir o dinheiro. Quando as autoridades perceberam isso, interromperam o programa. As fazendas de cobras fecharam e os fazendeiros soltaram as cobras na natureza, aumentando exponencialmente a população de cobras e, conseqüentemente, as mortes que causaram.

Embora o massacre de ratos tenha sido documentado pelo historiador Michael Vann, que publicou uma história em quadrinhos sobre o assunto, The Great Hanoi Rat Hunt , a história da cobra não parece muito mais do que uma anedota . Ainda assim, o economista Horst Siebert usou a narrativa da cobra para cunhar o “Efeito Cobra” (talvez devesse ter sido chamado de “Efeito Rato” para uma representação histórica mais precisa), um exemplo de incentivos perversos. Incentivos perversos recompensam as pessoas por piorar um problema.

O Efeito Cobra também é uma variação da Lei de Goodhart ( Adversarial Goodhart ): “Quando uma medida se torna um alvo, ela deixa de ser uma boa medida”.

Considere como os aplicativos de software funcionariam se os desenvolvedores de software fossem pagos pelo número de linhas de código que escrevem diariamente. Quando as medidas são definidas a partir de uma torre de marfim, as pessoas geralmente gamificam as regras para atingir esse objetivo específico.

Era uma vez uma fábrica na União Soviética que fabricava pregos. Infelizmente, Moscou estabeleceu cotas para a produção de pregos e eles começaram a trabalhar para atingir as cotas conforme descrito, em vez de fazer qualquer coisa útil. Quando estabelecem cotas por quantidade, produzem centenas de milhares de pregos minúsculos e inúteis. Quando Moscou percebeu que isso não era útil e estabeleceu uma cota por peso, eles começaram a construir grandes e pesados pregos ferroviários que pesavam meio quilo cada.

Crédito da imagem: sketchplanations

Uma vez que abrimos nossos olhos para incentivos perversos ou metas como medidas, nós os reconhecemos em todos os lugares.

Testes baseados em memória mecânica como alvos para provar o nível educacional de alguém ou o acesso da escola a fundos (melhores escolas recebem mais dinheiro). Alguém se pergunta quantos de nós passamos nossos anos escolares memorizando lições para testes, esquecendo-os rapidamente para que possamos nos preparar para o próximo teste?

Os índices de aprovação mostram que um político deve tomar decisões indulgentes de curto prazo, em vez de estratégias dolorosas de longo prazo.

Em programas de troca de papoulas, os produtores de papoula afegãos plantaram o máximo possível de papoulas para obter mais dinheiro pela destruição de suas plantações.

Programas de recompra de armas , onde as pessoas transformavam suas armas baratas e usavam a recompensa em dinheiro para comprar armas melhores e mais caras.

A lei Hoy No Circula de 1989 na Cidade do México para combater a poluição extrema do ar. Com base nos últimos dígitos das placas, os carros não eram permitidos nas estradas em dias específicos. Algumas pessoas pegaram carona ou pegaram transporte público nos dias em que não podiam dirigir seus veículos, que era a intenção da lei. Outros compraram carros secundários com placas diferentes e dirigiram esses carros no dia em que não tinham permissão para dirigir seus carros normais. E não é surpresa que as pessoas comprassem os carros mais baratos, produzindo muito mais emissões poluentes.

E então, temos o exemplo horrível do governo de Leopoldo II no Congo . As autoridades belgas autorizaram cotas irrealistas de coleta de borracha para os trabalhadores das plantações. O descumprimento das cotas era punido com a morte. Os guardas eram obrigados a mostrar a mão de suas vítimas como prova de assassinato (estranhamente semelhante a caudas de ratos), pois acreditava-se que, de outra forma, eles usariam a munição importada da Europa, de alto preço, para caçá-la ou armazená-la para motim. Mas como as cotas de coleta eram tão extremas e os guardas ainda seriam pagos se fornecessem mãos em vez de borracha, a maioria das forças cortaria as mãos em vez de coletar borracha.

Em muitas situações, os incentivos funcionam. Para dar outro exemplo histórico, considere o transporte dos condenados da Inglaterra para a Austrália no final do século XVIII. Muitos condenados morreram durante esses transportes, causando indignação ao público, já que esses transportes eram financiados publicamente e as pessoas acreditavam que o exílio na Austrália não deveria ser uma pena de morte. Então, outra abordagem foi introduzida. O governo decidiu pagar um bônus por cada condenado que chegasse vivo à Austrália. A vida dos condenados de repente se tornou valiosa e, milagrosamente, mais passageiros sobreviveram às duras condições de transporte.

A cenoura e o pau fornecem sociedades funcionais, pois a ameaça de multas nos mantém na linha e os incentivos nos recompensam por sermos bons cidadãos. Infelizmente, atrocidades acontecem quando se busca incentivos, e os humanos manipulam as regras, devastando ecossistemas naturais, morais ou culturais. Devemos ficar um pouco nervosos quando vemos incentivos para medidas específicas, pois, às vezes, recebemos exatamente o que pagamos e não o que realmente precisamos.

“É uma espécie de conto moral para a arrogância da modernidade, que colocamos tanta fé na ciência e na razão e usamos a indústria para resolver todos os problemas”, diz Vann [o historiador que investigou o massacre dos ratos]. “Esse é o mesmo tipo de mentalidade que levou à Primeira Guerra Mundial – a ideia de que a metralhadora, por matar com tanta eficiência, levará a uma guerra rápida. E o que isso realmente levou a uma longa guerra em que muitas pessoas perderam suas vidas.” Então, o que ele acha que é a lição? “Ficar atento a programas sendo criados em situações em que a arrogância é tão forte e o diferencial de poder é tão intenso que as evidências podem ser ignoradas.” Artigo do Atlas Obscura sobre o Grande Massacre de Ratos de Hanói

Além disso, lembre-se de que, se quiser menos ratos, não pague por ratos mortos.

Publicado anteriormente em https://www.roxanamurariu.com/when-incentives-fail-a-story-about-rats-cobras-nails-and-atrocities/