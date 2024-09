Ignorando os bilionários

Sim, como diabos você faz isso? Você certamente não pode fazer isso na América. É literalmente a lei do país que dinheiro é o mesmo que liberdade de expressão. A Suprema Corte decidiu no século 21 que dinheiro é discurso na América.





Portanto, os bilionários são livres para gastar tanto dinheiro na arena política quanto quiserem para defender o que quiserem. Tudo o que as pessoas comuns têm é seu discurso regular e quantas palavras podem gritar em defesa ... presumindo que tenham tempo para fazer tais coisas.





Junte o fato de que o dinheiro é falado na América com a personalidade corporativa e o cidadão comum tem poucas chances de ser ouvido. É lamentável.





Alguns estudos rotularam a América como uma oligarquia e não uma democracia.

Isso dificulta que os valores americanos tradicionais levem a resultados positivos reais. A meritocracia que era a América era alimentada por uma visão mais igualitária do discurso. Um onde uma voz equivalia a um voto e as influências corruptoras do dinheiro eram limitadas. Este ponto de vista não é mais prático.





Maquiavel governa o dia. Um bilionário como Donald Trump pode se tornar presidente porque aceita o conselho de Maquiavel de todo o coração. A máquina da realidade é difícil de se opor. Um cidadão médio deve operar no mundo que é, não no mundo que deveria ser.





Não há necessidade de adoração bajuladora do todo-poderoso dólar, mas o respeito é sábio. O cidadão americano inteligente reconhece o poder dos bilionários e tenta ficar fora de seu caminho. Pode-se tentar surfar nas ondas das baleias bilionárias enquanto elas avançam na economia, mas o mais importante é ficar fora do caminho para não ser esmagado.





Quais bilionários deveriam estar nas telas de radar dos cidadãos inteligentes? Obviamente, as ambições políticas de Donald Trump não podem ser ignoradas. O bilionário Michael Bloomberg entrou na corrida de 2020 como democrata para se opor à ambição de seu colega bilionário de Nova York. Os democratas não hesitaram quando o ex-republicano veio em seu auxílio em 2019. Seu abraço sem remorso ao bilionário republicano ilustra o quanto a política é sobre dinheiro, não ideias, na América.





O cidadão médio deve ser pragmático e vigilante. As travessuras de Elon Musk no Twitter ofuscam suas palavras e ações em outros lugares. Eles são uma espécie de distração para outras grandes declarações políticas que ele fez. Por exemplo, Elon Musk saiu firmemente como um republicano. Ele já selecionou seu candidato presidencial, Ron DeSantis.





Parece muito improvável que DeSantis não concorra seriamente à indicação republicana com o apoio de Musk. Musk tem seguidores indiscutivelmente mais leais do que os de Donald Trump. O cidadão comum, reconhecendo que tem pouco controle, deve então avaliar as posições políticas de Ron DeSantis. É lamentável e cínico, mas provavelmente a realidade.





Francamente, o dia 6 de janeiro tornou as coisas muito mais instáveis para o cidadão comum. O cidadão comum não invadiu o Capitólio. O cidadão médio ficou parado e assistiu enquanto o estado de direito se desintegrava. O cidadão médio não pode pagar segurança extra para sua casa ou para se mudar para um complexo familiar remoto no país... ou fora deste país para esse assunto. ( Sim, Peter Thiel, estamos pensando em você ).





O cidadão médio depende do estado de direito acima de tudo. Se um bilionário puder ajudar a manter o estado de direito, poderá obter seguidores leais. Houve um bilionário que interveio logo após 6 de janeiro e fez movimentos que garantiram uma transferência pacífica de poder. Aquele era Jeff Bezos.





Jeff Bezos foi um alvo de destaque de alguns dos tuítes do governo Trump. O ex-presidente alegou que a Amazon era um monopólio e precisava ser desmembrada. A administração Trump fez um prêmio muito visível à Microsoft de um cobiçado contrato sobre a Amazon. O ex-presidente parecia ter uma rixa pessoal, mas Jess Bezos nunca pesou diretamente.





Bezos parece tentar ficar fora da política. Pode-se presumir que ele queira evitar a corrupção e o rancor do partidarismo. Quando ele comprou o Washington Post, porém, ele estava mergulhando o dedo do pé no pântano. Ele parecia estar recuando um pouco nos ataques da administração Trump com esta ferramenta, o Post durante a presidência de Trump.





O Post demonstra que Bezos entende o poder “suave”. O Post mantinha um ar de independência, embora um homem pagasse as contas. Bezos foi forçado a se envolver na política em janeiro de 2021. Após a invasão do Capitólio, havia um ar distinto de insurreição no ar.





Também não houve muita contrição de Trump e “seus aliados”. Houve um esforço crescente nas redes sociais para reunir recursos para atrapalhar a posse de Biden por esses “aliados”. Trump e outros foram expulsos das plataformas de mídia social predominantes, mas os rebeldes eram como um lodo escorregadio. Eles apenas vazaram pelos dedos de fechamento de um bloqueio de mídia social.





Parler abraçou a enxurrada de downloads e inscrições que recebeu. A Apple e o Google pararam os downloads, mas era tarde demais. A multidão Parler tinha crescido a uma massa crítica. E então... Jeff Bezos ficou um pouco irritado. Ele viu uma ameaça real para a nação que hospedava sua empresa. Ele entrou em ação.





A AWS interveio e desligou o Parler. Foi difícil e foi eficaz. Isso garantiu que algo que parecia uma transição pacífica de poder aconteceu em 20 de janeiro. Jeff Bezos pode ter tentado evitar esse escrutínio, mas a realidade é que sua empresa foi fundamental para confirmar uma transferência pacífica de poder.





Talvez esta seja a verdadeira razão pela qual Jeff Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon. Muitos especulam que ele está em busca de uma carreira política. Quem poderia culpá-lo?





Do ponto de vista do cidadão comum, se o homem conseguir manter uma aparência de estado de direito no país, ele terá muito apoio. Francamente, este é o bilionário que tem estado mais quieto ultimamente, mas à medida que 2024 se aproxima, ele pode ser o bilionário que mais importa.





Se você achar útil este ponto de vista político pragmático, considere votar em mim aqui → https://www.noonies.tech/2022/emerging-tech/2022-hackernoon-contributor-of-the-year-politics





Se você quiser ler um ponto de vista um pouco menos cínico da política americana, dê uma olhada aqui →