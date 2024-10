Erro 404! Problemas que as organizações precisam evitar ao implementar inteligência artificial

Não quero parecer pomposo, mas este foi um ano extraordinário para o campo da inteligência artificial (IA), em mais aspectos do que muitos especialistas teriam imaginado.





Num curto espaço de tempo, a inteligência artificial e as plataformas de IA generativa tornaram-se revolucionárias para muitas empresas, numa vasta gama de indústrias.





Durante anos, os líderes empresariais têm tentado melhorar a sua eficiência e aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que melhoram os seus resultados e reduzem os custos - agora a inteligência artificial está a fazer exactamente o que têm procurado durante todo este tempo.





Uma pesquisa de adoção de IA em pequenas empresas registrou que quase metade, ou cerca de 48%, das pequenas e médias empresas já começaram a usar ferramentas de IA de alguma forma no ano passado.





É seguro dizer que a adoção de ferramentas de inteligência artificial mais avançadas e de aplicações generativas de IA tem sido bastante bem sucedida, especialmente para empresas mais pequenas e mais ágeis que procuram entrar no mercado, mantendo ao mesmo tempo os seus balanços intactos.

Alguns erros resultam em um erro terrível

Embora tenha havido alguns momentos monumentais este ano dos quais a maioria das pessoas se lembrará à medida que o campo da tecnologia artificial continua a se desenvolver, isso não ocorreu sem alguns ou vários erros memoráveis.





No início do ano, várias empresas conhecidas de tecnologia e publicação se encontraram em maus lençóis depois de publicar inúmeros artigos gerados por IA que continham erros factuais e casos de plágio.





Remover silenciosamente alguns artigos do site ou blog de uma empresa é muito mais fácil do que ter que compensar mais de US$ 100 bilhões em perdas de valor de mercado . No final de fevereiro, o Google lançou sua plataforma generativa de IA, Bard, no entanto, nem tudo correu conforme o planejado, e alguns erros fizeram com que bilhões fossem eliminados do valor de mercado da grande tecnologia em poucas horas, à medida que os preços das ações caíam.





Uma enxurrada de falsificações profundas surgindo na Internet, líderes políticos usando imagens geradas por IA como parte de suas campanhas que antecederam as eleições presidenciais e uma enxurrada de ações judiciais deixaram muitas empresas em pé de guerra este ano enquanto tentavam domar uma fera selvagem correndo desenfreado pelas ruas.





Sem mencionar o ex-CEO da OpenAI e desenvolvedor do ChatGPT, Sam Altman, sendo inicializado pela mesma empresa que ajudou a trazer para o mapa. Mais tarde, Altman conseguiria um emprego na Microsoft, no entanto, em uma mudança repentina de direção, um novo conselho de administração da OpenAI conseguiu chegar a um acordo de princípios , oferecendo a Altman a oportunidade de reintegrar seu papel como executivo-chefe da empresa.





Embora a inteligência artificial tenha aproveitado o seu momento ao sol, literalmente, o próximo ano traz apenas mais oportunidades e novos desafios.





No entanto, para as pequenas e médias empresas, com menos experiência, conhecimento e recursos jurídicos em comparação com os seus pares mais estabelecidos no Vale do Silício, enfrentar uma parede de problemas ao adotar novas ferramentas e sistemas artificiais pode ser um desafio maior e mais caro. erro do que simplesmente remover conteúdo infundado da internet ou demitir um estagiário.

Problemas que as organizações precisam evitar ao construir uma estratégia de IA

Trazer a IA para o seu negócio pode ser uma excelente oportunidade para experimentar novas possibilidades. No entanto, sem a orientação necessária, é provável que ocorram algumas falhas ao longo do caminho. Como proprietário de uma pequena empresa ou empresário, você precisa compreender claramente a importância de ter objetivos claros, mas também o que a perspectiva do plano de longo prazo reserva.

Falta de uma estratégia de IA

Em diferentes níveis do negócio, ter uma estratégia operacional permite navegar por quaisquer desafios e superar barreiras que encontrar ao longo do caminho. Sua estratégia é o seu plano, orientando você em direção ao objetivo principal do seu negócio, produto, serviço e equipe.





Conhecer o potencial da inteligência artificial no ambiente de negócios permitirá resolver problemas complexos e construir soluções mais criteriosas com base em métricas de dados fundamentais.





Sem uma diretriz ou estratégia clara que ajude a funcionar como modelo, será mais desafiador entender como a inteligência artificial pode fazer bem ao seu negócio e como pode ser útil para criar resultados mais significativos. Conhecer o valor comercial da inteligência artificial é uma parte importante da construção de uma estratégia de IA e da criação de objetivos prospectivos para a organização e a equipe.

Ser inexperiente

Ao introduzir novas ferramentas, os proprietários de empresas muitas vezes precisarão ter experiência anterior com os aplicativos ou ter uma equipe existente de funcionários que possam gerenciar habilmente o trabalho com essa tecnologia.





Porém, com a inteligência artificial, novas aplicações estão em constante mudança, o que significa que o conhecimento necessário para aplicar com sucesso essas ferramentas em seu negócio precisará ser um indivíduo ágil ou uma equipe que tenha a experiência necessária para trabalhar com tais projetos.





Ter a bordo pessoas que já possuem o conhecimento e a experiência de trabalhar com inteligência artificial permite que você se adapte mais rapidamente e aproveite diversas novas oportunidades simultaneamente.





Sem uma equipe qualificada ou um indivíduo que possa ajudar a orientá-lo através das complexidades desses sistemas, tornar a IA parte do seu negócio só se tornará mais complexo para resolver problemas de clientes e de negócios.

Implementando as ferramentas erradas

Desde o início é importante saber que nem todas as aplicações de IA servirão a um propósito para o seu negócio. O valor é entender como essas ferramentas funcionam e quais são suas funções mais básicas em termos de resolução de problemas complexos e aumento da eficiência geral do negócio.





Uma pesquisa em andamento da Deloitte descobriu que mais de um terço dos líderes empresariais disseram que compreender o valor comercial da inteligência artificial é talvez um dos seus principais desafios.





Sem uma estratégia clara ou sem considerar quais aplicativos seriam mais adequados para o seu negócio, clientes e funcionários, você provavelmente acabará desperdiçando recursos valiosos em sistemas que são impraticáveis ou que não atendem ao progresso de longo prazo do seu negócio. negócios.





Saber exatamente quais são os pontos fracos do seu negócio e como a IA pode ajudar a resolver esses problemas pode ajudar a criar um caminho mais claro para a compreensão das diversas ferramentas disponíveis e como cada uma delas pode contribuir para o desenvolvimento abrangente do seu negócio.

Falha ao testar e otimizar aplicativos

Contrariamente às suas expectativas, alguns aplicativos possuem capacidades limitadas. Este é frequentemente o caso de ferramentas mais experimentais que ainda estão em fase de desenvolvimento ou têm aplicações menos conhecidas no mundo real.





Escolher as ferramentas certas não é suficiente. Como proprietário e líder de uma empresa, você precisará testar constantemente esses aplicativos e garantir ainda mais que essas ferramentas possam ser otimizadas para melhorar a funcionalidade.





Considere uma empresa imobiliária de médio porte que oferece assistência a locatários e compradores em potencial para encontrar seu próximo imóvel . Sem otimização, essas ferramentas ficarão rapidamente desatualizadas, talvez fornecendo aos clientes informações ou dados insuficientes relacionados às suas consultas de pesquisa.





Ao realizar testes completos e fazer os ajustes necessários, você garantirá que as ferramentas incorporadas estão funcionando em benefício do seu negócio, e não na direção oposta.

Ter dados insuficientes ou desatualizados

Os dados se tornaram o nome do jogo e, sem ter dados claros e relevantes, você ficará para trás dos concorrentes e perderá clientes. Hoje em dia, quase todas as empresas utilizam dados como parte do seu processo de tomada de decisão.





Ao utilizar dados, as empresas podem tomar decisões mais informadas, desenvolver produtos e serviços personalizados com base nas necessidades dos seus clientes e otimizar ainda mais os seus sistemas para encontrar soluções aplicáveis.





Dentro do ecossistema da inteligência artificial, os dados são um ativo valioso que permite aos sistemas resolver problemas complexos de forma eficiente ou fornecer soluções mais eficazes. A utilização de dados e, o mais importante, a atualização dos dados ao longo do processo, garantirá que os sistemas de IA possam monitorizar as mudanças nas circunstâncias e superar problemas mais desafiantes.





Ao contrário dos sistemas mais antiquados, os sistemas de IA terão de ser constantemente atualizados, monitorizados e otimizados para garantir uma entrega de resultados mais eficaz. Além disso, como proprietário de uma empresa, você precisará considerar como os dados mudam ao longo do tempo e que os resultados entregues durante o processo de implementação provavelmente serão diferentes várias semanas ou meses depois.





Lembre-se de que a implementação de dados de qualidade pode ser igualmente importante para o sucesso geral e os resultados das ferramentas de IA. Embora ter acesso a grandes quantidades de informação possa ajudar uma empresa ou equipa a compreender melhor áreas específicas do mercado, torna-se muito menos valioso se os dados estiverem desatualizados ou já não servirem um propósito direto a longo prazo.

Ignorando a importância de uma estratégia de gerenciamento de risco

Ser proprietário de uma empresa é mais do que ser um líder inovador ou ajudar a empresa a crescer. Um olhar mais atento revela que muitos empresários muitas vezes lideram as suas equipas através de vários desafios e desenvolvem estratégias para mitigar riscos que podem afetar os seus objetivos de curto e longo prazo.





A incorporação de sistemas de IA com uma estratégia ou plano de gestão de riscos adequado pode levar a problemas maiores, resultando na entrega de soluções insuficientes e criando ainda mais fissuras no processo.





Embora existam muitos líderes empresariais e organizações que incorporaram a inteligência artificial no seu modelo de negócio nos últimos anos, a maioria deles muitas vezes não tem uma estratégia de gestão de riscos de IA ou um programa de IA responsável em vigor.





Na verdade, um relatório de investigação do MIT Sloan Management Review e do Boston Consulting Group concluiu que, embora 42% das organizações tenham desenvolvido uma estratégia de IA, apenas 19% afirmaram ter implementado uma gestão de riscos ou um programa de IA responsável.





Ignorar a importância da gestão de riscos de IA ou não ter um plano em vigor para quando as coisas piorarem pode inviabilizar planos prospectivos e exigir recursos adicionais para resolver o problema.

Tendo restrições de orçamento e recursos

Incorporar inteligência artificial ao seu modelo de negócios requer um investimento substancial. Para começar, a tecnologia avançada tornou-se mais do que os tradicionais aplicativos plug-in-and-play aos quais nos acostumamos durante os últimos anos da era pontocom.





Ter sistemas de inteligência artificial é um investimento de longo prazo e muitas vezes contínuo em tecnologia, métricas de dados e experiência para gerenciar e monitorar essas aplicações. Encontrar restrições orçamentais e de recursos poderá atrasar ainda mais o seu progresso e inviabilizar os potenciais objetivos de longo prazo que você estabeleceu.





Parte do processo de planeamento e implementação requer a alocação necessária de recursos que ajudarão a apoiar estas aplicações, mas mais importante ainda, os vários complementos que ajudam a alimentar sistemas artificiais.





A tecnologia de IA está em constante mudança e evolução. Isto significaria que a sua empresa precisa de ter os recursos necessários para apoiar esta mudança e ajustar a direção de vez em quando para garantir que as aplicações existentes são relevantes para a sua estratégia a longo prazo, mas, mais importante ainda, podem ajustar-se a uma dinâmica de mercado em mudança.

Ignorando novas oportunidades de crescimento

Como uma pequena empresa, você provavelmente irá pilotar um ou vários projetos de IA em pequena escala para considerar as necessidades de longo prazo de cada aplicação. No entanto, esses esforços exigiriam que você planejasse novas oportunidades de crescimento e garantisse que a tecnologia que você está usando possa ser dimensionada à medida que seu negócio se expande.





A cada novo projeto, você precisará considerar a escalabilidade no curto e no longo prazo. À medida que você começar a experimentar sistemas mais novos e avançados, notará diferentes oportunidades onde essas ferramentas podem ser aplicadas.





Você pode descobrir que um projeto piloto ajuda a resolver vários problemas que encontrou; no entanto, aplicá-lo em outro nível de negócios pode significar que você está construindo uma abordagem mais robusta para implementar aplicativos de IA em várias funções do seu negócio.





Além disso, você precisará planejar maneiras pelas quais poderá permitir que esses sistemas sejam dimensionados à medida que sua empresa passa por diferentes períodos de crescimento. À medida que a demanda de um lado do seu negócio começa a aumentar, você precisará garantir que as ferramentas de IA estejam se adaptando a essa demanda e fornecendo uma entrega mais eficiente.

Não alinhando suas expectativas

Ter expectativas exageradas em relação às possibilidades da inteligência artificial pode levar a maiores gargalos em seu negócio e fazer com que você incorpore diferentes ferramentas ou desenvolva diferentes estratégias para superar esses problemas.





Ter uma abordagem mais dinâmica e de mente aberta permitirá que você perceba novas oportunidades que podem surgir a qualquer momento. Mais do que isso, permitirá que você se torne mais ágil e perceba que os aplicativos de IA apenas resolverão os problemas para os quais foram programados.





Como forma de incentivar o potencial de qualquer projeto de IA, evite estabelecer padrões demasiado elevados, pois isso só levaria a expectativas exageradas. Certifique-se de que cada projeto seja cuidadosamente considerado de antemão, mas mais do que isso, incentive um nível de expectativa que lhe permita falhar e fazer os ajustes necessários com base no sucesso geral.

Ignorando a importância da ética

Por mais que a inteligência artificial esteja ajudando a melhorar a eficiência dos negócios e a resolver problemas críticos, existem várias preocupações em relação às possíveis violações de privacidade que essas ferramentas podem causar para uma empresa e seus clientes.





Já estamos vendo grandes players, como a empresa-mãe do Google, Alphabet, e os desenvolvedores ChatGPT, OpenAI sendo atingidos por ações judiciais relacionadas à violação de dados pessoais e informações de usuários para treinar modelos de IA.





Embora a utilização destes dados seja crucial para o desenvolvimento prospectivo destes modelos, a recolha ilegal destes dados, sem o consentimento prévio do utilizador, pode levar a complicações jurídicas acrescidas e prejudicar a reputação da sua empresa.





Como proprietário de uma empresa, você deve ser incentivado a abordar questões de privacidade com uma abordagem transparente e garantir aos usuários ou clientes que a coleta de dados confidenciais será usada de forma transparente e de acordo com as regulamentações de privacidade existentes.





Tenha em mente que a inteligência artificial é um ecossistema em constante evolução que exige que os legisladores estabeleçam novas regras básicas que ajudarão a regular a recolha de dados e informações pessoais. Mas o mais importante é que protege os usuários contra a coleta ilegal de dados para treinar novos modelos de IA.

Tomada final

A inteligência artificial pode proporcionar à sua empresa novas oportunidades para superar desafios e desenvolver soluções mais dinâmicas num mercado em mudança. À medida que o panorama evolui, os proprietários de empresas terão de ser encorajados sobre o potencial que estas ferramentas lhes podem apresentar, mas, mais importante ainda, sobre a forma como estas ferramentas podem complementar os seus objectivos futuros.